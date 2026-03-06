High school baseball and softball: Thursday’s scores
-
-
-
HIGH SCHOOL SCORES
Thursday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Animo Leadership 18, Animo Venice 4
Birmingham 10, Sylmar 0
Monroe 25, Triumph Charter 0
Port of Los Angeles 2, Torres 1
SOUTHERN SECTION
AAE 14, NSLA 0
Banning 9, Arroyo Valley 4
Beckman 4, La Quinta 3
Beverly Hills 6, Ambassador 1
Bloomington 4, Montclair 3
Calvary Baptist 15, Southlands Christian 0
Carter 9, Xavier Prep 1
Cerritos 6, Long Beach Poly 5
Chaminade 8, Foothill Tech 1
Chino Hills 8, Don Lugo 0
Colony 4, Buena Park 1
Colton 10, Ontario 1
Compton Centennial 25, Dorsey 9
Costa Mesa 5, Estancia 3
Covina 8, Arroyo 2
Crossroads Christian 17, Bethel Christian 1
Culver City 5, West Torrance 3
Diamond Ranch 13, United Christian Academy 0
Esperanza 20, Westminster La Quinta 3
Excelsior Charter 13, Silver Valley 1
Garden Grove 9, Garden Grove Santiago 2
Glendale 8, Inglewood 5
Hesperia 21, Silverado 2
Highland 11, Serrano 9
Indian Springs 6, San Gorgonio 4
Indio 8, Desert Mirage 3
Irvine University 1, San Juan Hills 0
La Habra 6, Woodbridge 2
Lawndale 12, Environmental Charter 1
Loara 8, New Roads 0
Lucerne Valley 3, Redlands Adventist Academy 2
Malibu 6, Grace 1
Mayfair 7, Northwood 4
Mission Viejo 5, San Clemente 4
Monrovia 11, Righetti 3
Moreno Valley 10, Jurupa Valley 1
Nordhoff 17, Bishop Diego 8
Nuview Bridge 11, Desert Christian Academy 0
Oakwood 12, Santa Monica Pacifica Christian 1
Ontario Christian 6, La Palma Kennedy 5
Orange County Pacifica Christian 11, Ocean View 0
Palm Springs 12, Yucca Valley 1
Rancho Alamitos 12, Westminster 0
Redlands East Valley 5, Oak Hills 3
Ridgecrest Burroughs 14, Adelanto 0
Riverside Notre Dame 10, Eisenhower 0
Rolling Hills Prep 11, Vistamar 3
Rubidoux 20, Entrepreneur 1
San Jacinto Valley 13, Perris 2
Santa Monica 8, Long Beach Wilson 7
Santa Ynez 12, Santa Clara 0
Segerstrom 7, Bosco Tech 3
Shalhevet 10, Hawthorne 7
SLOCA 10, Villanova Prep 2
South Hills 4, La Mirada 3
St. Anthony 1, Bishop Montgomery 1
St. Monica Academy 14, Valley Torah 13
Sultana 4, Granite Hills 2
Temecula Prep 10, California Lutheran 0
Temecula Valley 4, Yucaipa 0
Trinity Classical Academy 15, Canyon Country Canyon 2
Tustin 6, Orange 5
Upland 7, Diamond Bar 1
Vasquez 2, Santa Clarita Christian 0
Victor Valley 12, St, Margaret’s 9
Viewpoint 6, Brentwood 1
Village Christian 12, Milken 7
Walnut 2, Alta Loma 1
Western 11, Saddleback 3
West Valley 16, Rim of the World 1
INTERSECTIONAL
Gladstone 4, Bloomington Christian 4
Hoover 13, Eagle Rock 6
Mater Dei 13, Marcus (TX) 1
Oceanside El Camino Real 2, Elsinore 1
Poway 7, Chaparral 6
Troy 3, South Gate 2
SOFTBALL
CITY SECTION
Bravo 13, LA University 7
Dorsey 8, USC-MAE 6
Dymally 13, Alliance Bloomfield 3
El Camino Real 3, Garfield 1
Fulton 25, Bert Corona 6
Hollywood 30, VAAS 19
Middle College 38, Alliance Ouchi 0
Sun Valley Poly 14, Sylmar 6
SOUTHERN SECTION
AAE 9, Granite Hills 4
Adelanto 10, Ridgecrest Burroughs 9
Alhambra 3, Bishop Conaty-Loretto 1
Ayala 14, Upland 4
Azusa 19, Edgewood 2
Bell Gardens 18, Glendale 8
Bethel Christian 36, Crossroads Christian 1
Bloomington 7, Montclair 2
Bolsa Grande 22, Samueli Academy 6
Brea Olinda 6, South Torrance 2
Buena Park 11, Pioneer 0
California 8, Sunny Hills 5
Chaminade 2, Oak Park 1
Colton 15, Ontario 0
Corona 20, Arroyo Valley 0
Corona del Mar 9, Santa Ana 0
Costa Mesa 21, Estancia 2
Crean Lutheran 5, Newport Harbor 4
CSDR 10, Entrepreneur 0
Cypress 8, Schurr 6
Desert Christian Academy 27, Nuview Bridge 21
Diamond Bar 3, Redlands East Valley 1
Don Lugo 1, Ontario Christian 0
Downey 19, Eastvale Roosevelt 0
Eastside 25, Rosamond 20
El Dorado 15, Segerstrom 0
El Toro 7, West Torrance 4
Etiwanda 13, Beaumont 1
Firebaugh 21, Lennox Academy 6
Fontana 7, Big Bear 6
Garey 13, Baldwin Park 4
Heritage Christian 17, Trinity Classical Academy 7
Hesperia 14, Silverado 7
Hesperia Christian 6, Rancho Mirage 5
Highland 13, Canyon Country Canyon 0
Hillcrest 5, Patriot 3
Hueneme 15, Bishop Diego 15
Irvine University 11, Ocean View 0
JSerra 8, Westlake 4
JSerra 1, Los Alamitos 0
Jurupa Valley 17, Tahquitz 3
Katella 15, Anaheim 6
La Mirada 6, Brea Olinda 0
La Puente 18, Calvary Baptist 9
La Salle 17, Duarte 2
La Salle 5, Monrovia 4
Los Altos 17, Rowland 2
Los Amigos 5, Portola 1
Los Osos 9, West Covina 3
Magnolia 12, Western 11
Millikan 4, Redondo Union 0
Murrieta Mesa 7, Aliso Niguel 0
Murrieta Valley 14, Linfield Christian 8
Newbury Park 21, Nordhoff 0
Norwalk 13, Hacienda Heights Wilson 7
Northview 20, Ramona Convent 0
Orange Lutheran 3, El Toro 2
Paraclete 12, Apple Valley 7
Pomona Catholic 17, Redlands Adventist Academy 16
Quartz Hill 13, Oak Hills 6
Redlands 8, San Gorgonio 6
Rio Hondo Prep 4, Arroyo 2
Riverside North 15, Serrano 0
Riverside Prep 10, Diamond Ranch 1
San Jacinto Valley 13, Perris 3
San Marcos 11, Foothill Tech 0
San Marino 10, Cantwell-Sacred Heart 5
Santa Fe 10, San Dimas 5
Santa Margarita 9, Tesoro 1
Santa Ynez 16, Carpinteria 3
Saugus 3, El Modena 0
Sierra Canyon 2, Burbank Burroughs 0
Simi Valley 11, Grace 1
Sonora 19, Troy 2
Southlands Christian 16, Savanna 0
Temecula Prep 24, California Lutheran 1
Temple City 11, Covina 8
Thousand Oaks 6, Righetti 1
Trabuco Hills 13, Woodbridge 0
Trona 10, Desert Christian 8
United Christian Academy 13, Banning 0
Valencia 5, Crescenta Valley 3
Ventura 23, Calabasas 0
Viewpoint 4, Louisville 3
Warren 3, Chino 0
Western Christian 6, Beckman 3
Whittier 14, El Monte 7
Whittier Christian 9, Cypress 6
Yorba Linda 11, Santa Ana Foothill 5
Yucca Valley 15, Moreno Valley 4
INTERSECTIONAL
Animo Venice 24, Animo Leadership 7
Chino Hills 4, Salpointe Catholic (AZ) 0
Crossroads 19, Elizabeth 7
Downey 19, LA Roosevelt 0
Hawthorne 18, LA Jordan 0
Leuzinger 18, LA Hamilton 7
Long Beach Poly 8, Wilmington Banning 5
Mira Costa 7, Venice 0
Oaks Christian 11, Granada Hills 0
O’Connor (AZ0 11, Villa Park 0
San Leandro 3, Rosary Academy 0
Saugus 5, Cibola (AZ) 0
Smidt Tech 21, Esperanza College 13
Torrance 8, River Valley(AZ) 3
Verdugo Hills 6, Golden Valley 4
Village Christian 19, Canoga Park 0
West Ranch 16, Chavez 6