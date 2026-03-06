Don't Miss
High School Sports

High school baseball and softball: Thursday’s scores

Baseball and glove on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL SCORES

Thursday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Animo Leadership 18, Animo Venice 4

Birmingham 10, Sylmar 0

Monroe 25, Triumph Charter 0

Port of Los Angeles 2, Torres 1

SOUTHERN SECTION

AAE 14, NSLA 0

Banning 9, Arroyo Valley 4

Beckman 4, La Quinta 3

Beverly Hills 6, Ambassador 1

Bloomington 4, Montclair 3

Calvary Baptist 15, Southlands Christian 0

Carter 9, Xavier Prep 1

Cerritos 6, Long Beach Poly 5

Chaminade 8, Foothill Tech 1

Chino Hills 8, Don Lugo 0

Colony 4, Buena Park 1

Colton 10, Ontario 1

Compton Centennial 25, Dorsey 9

Costa Mesa 5, Estancia 3

Covina 8, Arroyo 2

Crossroads Christian 17, Bethel Christian 1

Culver City 5, West Torrance 3

Diamond Ranch 13, United Christian Academy 0

Esperanza 20, Westminster La Quinta 3

Excelsior Charter 13, Silver Valley 1

Garden Grove 9, Garden Grove Santiago 2

Glendale 8, Inglewood 5

Hesperia 21, Silverado 2

Highland 11, Serrano 9

Indian Springs 6, San Gorgonio 4

Indio 8, Desert Mirage 3

Irvine University 1, San Juan Hills 0

La Habra 6, Woodbridge 2

Lawndale 12, Environmental Charter 1

Loara 8, New Roads 0

Lucerne Valley 3, Redlands Adventist Academy 2

Malibu 6, Grace 1

Mayfair 7, Northwood 4

Mission Viejo 5, San Clemente 4

Monrovia 11, Righetti 3

Moreno Valley 10, Jurupa Valley 1

Nordhoff 17, Bishop Diego 8

Nuview Bridge 11, Desert Christian Academy 0

Oakwood 12, Santa Monica Pacifica Christian 1

Ontario Christian 6, La Palma Kennedy 5

Orange County Pacifica Christian 11, Ocean View 0

Palm Springs 12, Yucca Valley 1

Rancho Alamitos 12, Westminster 0

Redlands East Valley 5, Oak Hills 3

Ridgecrest Burroughs 14, Adelanto 0

Riverside Notre Dame 10, Eisenhower 0

Rolling Hills Prep 11, Vistamar 3

Rubidoux 20, Entrepreneur 1

San Jacinto Valley 13, Perris 2

Santa Monica 8, Long Beach Wilson 7

Santa Ynez 12, Santa Clara 0

Segerstrom 7, Bosco Tech 3

Shalhevet 10, Hawthorne 7

SLOCA 10, Villanova Prep 2

South Hills 4, La Mirada 3

St. Anthony 1, Bishop Montgomery 1

St. Monica Academy 14, Valley Torah 13

Sultana 4, Granite Hills 2

Temecula Prep 10, California Lutheran 0

Temecula Valley 4, Yucaipa 0

Trinity Classical Academy 15, Canyon Country Canyon 2

Tustin 6, Orange 5

Upland 7, Diamond Bar 1

Vasquez 2, Santa Clarita Christian 0

Victor Valley 12, St, Margaret’s 9

Viewpoint 6, Brentwood 1

Village Christian 12, Milken 7

Walnut 2, Alta Loma 1

Western 11, Saddleback 3

West Valley 16, Rim of the World 1

INTERSECTIONAL

Gladstone 4, Bloomington Christian 4

Hoover 13, Eagle Rock 6

Mater Dei 13, Marcus (TX) 1

Oceanside El Camino Real 2, Elsinore 1

Poway 7, Chaparral 6

Troy 3, South Gate 2

SOFTBALL

CITY SECTION

Bravo 13, LA University 7

Dorsey 8, USC-MAE 6

Dymally 13, Alliance Bloomfield 3

El Camino Real 3, Garfield 1

Fulton 25, Bert Corona 6

Hollywood 30, VAAS 19

Middle College 38, Alliance Ouchi 0

Sun Valley Poly 14, Sylmar 6

SOUTHERN SECTION

AAE 9, Granite Hills 4

Adelanto 10, Ridgecrest Burroughs 9

Alhambra 3, Bishop Conaty-Loretto 1

Ayala 14, Upland 4

Azusa 19, Edgewood 2

Bell Gardens 18, Glendale 8

Bethel Christian 36, Crossroads Christian 1

Bloomington 7, Montclair 2

Bolsa Grande 22, Samueli Academy 6

Brea Olinda 6, South Torrance 2

Buena Park 11, Pioneer 0

California 8, Sunny Hills 5

Chaminade 2, Oak Park 1

Colton 15, Ontario 0

Corona 20, Arroyo Valley 0

Corona del Mar 9, Santa Ana 0

Costa Mesa 21, Estancia 2

Crean Lutheran 5, Newport Harbor 4

CSDR 10, Entrepreneur 0

Cypress 8, Schurr 6

Desert Christian Academy 27, Nuview Bridge 21

Diamond Bar 3, Redlands East Valley 1

Don Lugo 1, Ontario Christian 0

Downey 19, Eastvale Roosevelt 0

Eastside 25, Rosamond 20

El Dorado 15, Segerstrom 0

El Toro 7, West Torrance 4

Etiwanda 13, Beaumont 1

Firebaugh 21, Lennox Academy 6

Fontana 7, Big Bear 6

Garey 13, Baldwin Park 4

Heritage Christian 17, Trinity Classical Academy 7

Hesperia 14, Silverado 7

Hesperia Christian 6, Rancho Mirage 5

Highland 13, Canyon Country Canyon 0

Hillcrest 5, Patriot 3

Hueneme 15, Bishop Diego 15

Irvine University 11, Ocean View 0

JSerra 8, Westlake 4

JSerra 1, Los Alamitos 0

Jurupa Valley 17, Tahquitz 3

Katella 15, Anaheim 6

La Mirada 6, Brea Olinda 0

La Puente 18, Calvary Baptist 9

La Salle 17, Duarte 2

La Salle 5, Monrovia 4

Los Altos 17, Rowland 2

Los Amigos 5, Portola 1

Los Osos 9, West Covina 3

Magnolia 12, Western 11

Millikan 4, Redondo Union 0

Murrieta Mesa 7, Aliso Niguel 0

Murrieta Valley 14, Linfield Christian 8

Newbury Park 21, Nordhoff 0

Norwalk 13, Hacienda Heights Wilson 7

Northview 20, Ramona Convent 0

Orange Lutheran 3, El Toro 2

Paraclete 12, Apple Valley 7

Pomona Catholic 17, Redlands Adventist Academy 16

Quartz Hill 13, Oak Hills 6

Redlands 8, San Gorgonio 6

Rio Hondo Prep 4, Arroyo 2

Riverside North 15, Serrano 0

Riverside Prep 10, Diamond Ranch 1

San Jacinto Valley 13, Perris 3

San Marcos 11, Foothill Tech 0

San Marino 10, Cantwell-Sacred Heart 5

Santa Fe 10, San Dimas 5

Santa Margarita 9, Tesoro 1

Santa Ynez 16, Carpinteria 3

Saugus 3, El Modena 0

Sierra Canyon 2, Burbank Burroughs 0

Simi Valley 11, Grace 1

Sonora 19, Troy 2

Southlands Christian 16, Savanna 0

Temecula Prep 24, California Lutheran 1

Temple City 11, Covina 8

Thousand Oaks 6, Righetti 1

Trabuco Hills 13, Woodbridge 0

Trona 10, Desert Christian 8

United Christian Academy 13, Banning 0

Valencia 5, Crescenta Valley 3

Ventura 23, Calabasas 0

Viewpoint 4, Louisville 3

Warren 3, Chino 0

Western Christian 6, Beckman 3

Whittier 14, El Monte 7

Whittier Christian 9, Cypress 6

Yorba Linda 11, Santa Ana Foothill 5

Yucca Valley 15, Moreno Valley 4

INTERSECTIONAL

Animo Venice 24, Animo Leadership 7

Chino Hills 4, Salpointe Catholic (AZ) 0

Crossroads 19, Elizabeth 7

Downey 19, LA Roosevelt 0

Hawthorne 18, LA Jordan 0

Leuzinger 18, LA Hamilton 7

Long Beach Poly 8, Wilmington Banning 5

Mira Costa 7, Venice 0

Oaks Christian 11, Granada Hills 0

O’Connor (AZ0 11, Villa Park 0

San Leandro 3, Rosary Academy 0

Saugus 5, Cibola (AZ) 0

Smidt Tech 21, Esperanza College 13

Torrance 8, River Valley(AZ) 3

Verdugo Hills 6, Golden Valley 4

Village Christian 19, Canoga Park 0

West Ranch 16, Chavez 6
