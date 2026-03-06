Advertisement
High School Sports

High school soccer: Southern California regionals scores and pairings

Soccer ball on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONALS

THURSDAY’S RESULTS

SEMIFINALS

BOYS

DIVISION I

#1 Mater Dei 2, #4 El Camino Real 1

#3 Del Norte 0, #2 Orange Lutheran 0 (Del Norte wins 4-1 in shootout)

DIVISION II

#4 San Pascual 1, #8 Sultana 0

#2 Mira Monte 2, #3 Fontana 1

DIVISION III

#1 Bishop Amat 3, #4 Palisades 1

#6 Los Alamitos 2, #7 Mt. Carmel 0

DIVISION IV

#1 Irvine University d. #5 Chatsworth, forfeit

#2 Granite Hills 2, #6 Santa Ana Valley 1

DIVISION V

#5 Kern County Taft 2, #1 Ontario Christian 1

#3 Garfield 3, #7 San Diego Lincoln 0

GIRLS

DIVISION I

#1 Santa Margarita 3, #4 Cleveland 0

#2 Mater Dei 2, #6 Oaks Christian 0

DIVISION II

#8 Westview 2, #5 Sherman Oaks Notre Dame 0

#2 Westlake 1, #3 Garces Memorial 0

DIVISION III

#4 Quartz Hill 1, #1 Del Norte 0

#2 Millikan 0, #3 Ayala 0 (Millikan wins 4-1 in shootout)

DIVISION IV

#5 Coachella Valley 4, #8 Segerstrom 1

#3 San Jacinto 3, #7 Del Sol 2

DIVISION V

#8 Coastal Academy 3, #5 Bravo 0

#3 Delano Kennedy 1, #2 Santa Monica Pacifica Christian 0

SATURDAY’S SCHEDULE

(Games at 5 p.m. unless noted)

FINALS

BOYS

DIVISION I

#3 Del Norte vs. #1 Mater Dei at Fred Kelly Stadium

DIVISION II

#2 Mira Monte at #1 San Pascual

DIVISION III

#6 Los Alamitos at #1 Bishop Amat

DIVISION IV

#2 Granite Hills at #1 Irvine University

DIVISION V

#5 Kern County Taft at #3 Garfield, 5 p.m.

GIRLS

DIVISION I

#2 Mater Dei vs. #1 Santa Margarita at Tesoro

DIVISION II

#8 Westview at #2 Westlake

DIVISION III

#4 Quartz Hill at #2 Millikan

DIVISION IV

#5 Coachella Valley at #3 San Jacinto

DIVISION V

#8 Coastal Academy at #3 Delano Kennedy

Note: State Championships March 13-14 at Matomas High in Sacramento (times TBA).

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement