High school soccer: Southern California regionals scores and pairings
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONALS
THURSDAY’S RESULTS
SEMIFINALS
BOYS
DIVISION I
#1 Mater Dei 2, #4 El Camino Real 1
#3 Del Norte 0, #2 Orange Lutheran 0 (Del Norte wins 4-1 in shootout)
DIVISION II
#4 San Pascual 1, #8 Sultana 0
#2 Mira Monte 2, #3 Fontana 1
DIVISION III
#1 Bishop Amat 3, #4 Palisades 1
#6 Los Alamitos 2, #7 Mt. Carmel 0
DIVISION IV
#1 Irvine University d. #5 Chatsworth, forfeit
#2 Granite Hills 2, #6 Santa Ana Valley 1
DIVISION V
#5 Kern County Taft 2, #1 Ontario Christian 1
#3 Garfield 3, #7 San Diego Lincoln 0
GIRLS
DIVISION I
#1 Santa Margarita 3, #4 Cleveland 0
#2 Mater Dei 2, #6 Oaks Christian 0
DIVISION II
#8 Westview 2, #5 Sherman Oaks Notre Dame 0
#2 Westlake 1, #3 Garces Memorial 0
DIVISION III
#4 Quartz Hill 1, #1 Del Norte 0
#2 Millikan 0, #3 Ayala 0 (Millikan wins 4-1 in shootout)
DIVISION IV
#5 Coachella Valley 4, #8 Segerstrom 1
#3 San Jacinto 3, #7 Del Sol 2
DIVISION V
#8 Coastal Academy 3, #5 Bravo 0
#3 Delano Kennedy 1, #2 Santa Monica Pacifica Christian 0
SATURDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
FINALS
BOYS
DIVISION I
#3 Del Norte vs. #1 Mater Dei at Fred Kelly Stadium
DIVISION II
#2 Mira Monte at #1 San Pascual
DIVISION III
#6 Los Alamitos at #1 Bishop Amat
DIVISION IV
#2 Granite Hills at #1 Irvine University
DIVISION V
#5 Kern County Taft at #3 Garfield, 5 p.m.
GIRLS
DIVISION I
#2 Mater Dei vs. #1 Santa Margarita at Tesoro
DIVISION II
#8 Westview at #2 Westlake
DIVISION III
#4 Quartz Hill at #2 Millikan
DIVISION IV
#5 Coachella Valley at #3 San Jacinto
DIVISION V
#8 Coastal Academy at #3 Delano Kennedy
Note: State Championships March 13-14 at Matomas High in Sacramento (times TBA).