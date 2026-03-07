Advertisement
High School Sports

High school baseball and softball: Saturday’s scores

Softballs, helmet and glove.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Bell 11, Granada Hills Kennedy 0

Chavez 10, Sun Valley Magnet 3

San Pedro 15, Verdugo Hills 8

Sylmar 3, LA Roosevelt 2

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 2, Citrus Valley 0

Aquinas 8, Oaks Christian 4

Baldwin Park 6, Edgewood 5

Barstow 7, Apple Valley 4

Bosco Tech 10, Mountain View 2

Canyon Country Canyon 2, Nordhoff 1

Carter 16, Norte Vista 2

Cerritos Valley Christian 15, Campbell Hall 7

Chadwick 4, Indian Springs 3

Colony 6, Oxford Academy 1

Compton 7, Whitney 6

Corona del Mar 4, Irvine University 3

Culver City 2, El Segundo 1

Dos Pueblos 9, Foothill Tech 7

El Dorado 13, Yorba Linda 2

Elsinore 6, Sage Creek 4

Fontana 15, Silverado 14

Ganesha 6, Woodbridge 3

Golden Valley 5, Eastside 1

Granite Hills 15, Pasadena Poly 1

Hemet 15, Lakeside 3

Hueneme 28, Santa Clara 3

Irvine 4, Costa Mesa 3

Jurupa Hills 12, Eisenhower 3

Lennox Academy 7, Hawthorne 1

Linfield Christian 2, Walnut 0

Loara 7, Flintridge Prep 6

Los Altos 13, Glendora 8

Los Osos 3, Great Oak 2

Maranatha Christian 3, Murrieta Mesa 1

Mary Star of the Sea 9, Estancia 6

Mira Costa 10, Wiseburn-Da Vinci 6

Mission Hills 3, Hart 1

Mission Viejo 7, Marina 3

Monrovia 15, Pasadena Marshall 3

North Torrance 10, Whittier Christian 3

Ocean View 10, Westminster La Quinta 6

Orange Vista 12, Arroyo Valley 2

Palm Desert 3, Cajon 0

Palm Springs 10, Pioneer 0

Quartz Hill 10, Adelanto 5

Redlands 3, Ramona 1

Royal 16, St. Margaret’s 1

San Jacinto 11, Big Bear 10

Santa Ana 4, Garden Grove Santiago 1

Santa Ana Foothill 2, Servite 0

Santa Monica 10, Capistrano Valley Christian 5

Santa Paula 1, Oxnard Pacifica 0

St. Anthony 6, Ontario Christian 5

Temescal Canyon 7, Woodcrest Christian 6

Thousand Oaks 22, Buena 2

Torrance 9, Lakewood 3

Trabuco Hills 7, La Habra 5

Trinity Classical Academy 12, Fillmore 0

Tustin 10, Magnolia 6

Victor Valley 2, Hesperia 1

Villanova Prep 17, SLOCA 16

West Ranch 7, Bakersfield Centennial 1

West Valley 16, Xavier Prep 5

INTERSECTIONAL

El Rancho 8, South Gate 4

Gardena 11, Environmental Charter 7

Gladstone 10, Big Pine 2

JSerra 7, Buchanan 4

LA University 15, Animo Leadership 2

Orange Lutheran 8, Las Vegas Bishop Gorman 5

Palos Verdes 10, Narbonne 7

Rancho Bernardo 4, Hart 0

South El Monte 4, LA Marshall 3

SOFTBALL

CITY SECTION

Birmingham 4, Granada Hills Kennedy 2

SOUTHERN SECTION

Anaheim Canyon 12, Saugus 2

Arcadia 15, Montebello 0

Artesia 14, Ocean View 1

Arroyo 11, Flintridge Prep 8

Artesia 14, Avalon 3

Bishop Amat 12, Lakewood 7

Bonita 8, Whittier Christian 5

Brea Olinda 11, Aliso Niguel

Buena 8, Jurupa Hills 7

Burbank Burroughs 5, Royal 0

Burbank Burroughs 10, Oxnard 2

Camarillo 9, Hart 5

Capistrano Valley 5, La Palma Kennedy

Charter Oak 6, La Salle 4

Chino Hills 7, Bonita 3

Corona del Mar 7, Capistrano Valley Christian 4

Diamond Bar 10, Diamond Ranch 1

Don Lugo 5, Los Osos 1

Downey 3, Corona Santiago 1

Downey 5, Capistrano Valley 0

El Segundo 8, Rosary Academy 5

Flintridge Prep 8, Irvine 2

Fullerton 3, Norco 2

Garey 23, Yucca Valley 19

Glendora 7, Riverside North 1

Glendora 2, Santa Fe 2

Highland 10, Royal 2

Irvine University 13, Corona del Mar 1

JSerra 5, La Mirada 2

Jurupa Hills 9, Santa Paula 5

Lakewood St. Joseph 11, Lakeside 0

Lakewood St. Joseph 20, Lakeside 5

La Habra 7, Los Alamitos 6

La Mirada 8, Garden Grove Pacifica 5

La Palma Kennedy 5, Corona Santiago 2

Los Alamitos 8, Cypress 6

Maranatha 20, Laguna Hills 9

Maranatha 4, Fountain Valley 2

Marina 7, Villa Park 0

Murrieta Mesa 7, Garden Grove Pacifica 2

Murrieta Mesa 2, JSerra 1

Newport Harbor 6, Long Beach Wilson 4

Norco 2, Agoura 0

Northview 11, Flintridge Sacred Heart 0

Ontario Christian 16, West Covina 6

Oxnard 11, Highland 6

Paloma Valley 12, Chaparral 1

Paraclete 3, Quartz Hill 0

Paramount 3, Mira Costa 1

Paramount 11, Lompoc Cabrillo 0

Pasadena Poly 12, Duarte 8

Placentia Valencia 14, Capistrano Valley Christian 4

Redlands East Valley 6, Riverside Prep 3

Redlands East Valley 7, Don Lugo 0

Righetti 19, Westminster 0

San Clemente 12, Trabuco Hills 2

San Dimas 15, Norwalk 1

Santa Fe 2, Yucaipa 0

St. Genevieve 21, Bishop Diego 4

Westlake 8, South Torrance 0

Whittier 5, Kaiser 2

Yucaipa 6, Riverside North 2

INTERSECTIONAL

Brea Olinda 6, Campo Verde 3

Chavez 14, Canyon Country Canyon 3

Chino Hills 5, Perry (AZ) 1

El Segundo 11, San Leandro 2

Firebaugh 20, Fremont 1

Glendale 16, Van Nuys 6

Hemet 21, Bayfront Charter 1

Laguna Hills d. Clark (NV), forfeit

Legacy 7, Irvine 3

O’Connor 14, Saugus 6

Rio Rancho (NM) 15, Schurr 8

Westlake 5, Las Vegas Centennial 1

West Ranch 9, El Camino Real 3

West Torrance 22, Rio Rancho 10

Whittier Christian 15, Prairie Grove (AR) 8

