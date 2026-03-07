High school baseball and softball: Saturday’s scores
-
-
-
BASEBALL
CITY SECTION
Bell 11, Granada Hills Kennedy 0
Chavez 10, Sun Valley Magnet 3
San Pedro 15, Verdugo Hills 8
Sylmar 3, LA Roosevelt 2
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 2, Citrus Valley 0
Aquinas 8, Oaks Christian 4
Baldwin Park 6, Edgewood 5
Barstow 7, Apple Valley 4
Bosco Tech 10, Mountain View 2
Canyon Country Canyon 2, Nordhoff 1
Carter 16, Norte Vista 2
Cerritos Valley Christian 15, Campbell Hall 7
Chadwick 4, Indian Springs 3
Colony 6, Oxford Academy 1
Compton 7, Whitney 6
Corona del Mar 4, Irvine University 3
Culver City 2, El Segundo 1
Dos Pueblos 9, Foothill Tech 7
El Dorado 13, Yorba Linda 2
Elsinore 6, Sage Creek 4
Fontana 15, Silverado 14
Ganesha 6, Woodbridge 3
Golden Valley 5, Eastside 1
Granite Hills 15, Pasadena Poly 1
Hemet 15, Lakeside 3
Hueneme 28, Santa Clara 3
Irvine 4, Costa Mesa 3
Jurupa Hills 12, Eisenhower 3
Lennox Academy 7, Hawthorne 1
Linfield Christian 2, Walnut 0
Loara 7, Flintridge Prep 6
Los Altos 13, Glendora 8
Los Osos 3, Great Oak 2
Maranatha Christian 3, Murrieta Mesa 1
Mary Star of the Sea 9, Estancia 6
Mira Costa 10, Wiseburn-Da Vinci 6
Mission Hills 3, Hart 1
Mission Viejo 7, Marina 3
Monrovia 15, Pasadena Marshall 3
North Torrance 10, Whittier Christian 3
Ocean View 10, Westminster La Quinta 6
Orange Vista 12, Arroyo Valley 2
Palm Desert 3, Cajon 0
Palm Springs 10, Pioneer 0
Quartz Hill 10, Adelanto 5
Redlands 3, Ramona 1
Royal 16, St. Margaret’s 1
San Jacinto 11, Big Bear 10
Santa Ana 4, Garden Grove Santiago 1
Santa Ana Foothill 2, Servite 0
Santa Monica 10, Capistrano Valley Christian 5
Santa Paula 1, Oxnard Pacifica 0
St. Anthony 6, Ontario Christian 5
Temescal Canyon 7, Woodcrest Christian 6
Thousand Oaks 22, Buena 2
Torrance 9, Lakewood 3
Trabuco Hills 7, La Habra 5
Trinity Classical Academy 12, Fillmore 0
Tustin 10, Magnolia 6
Victor Valley 2, Hesperia 1
Villanova Prep 17, SLOCA 16
West Ranch 7, Bakersfield Centennial 1
West Valley 16, Xavier Prep 5
INTERSECTIONAL
El Rancho 8, South Gate 4
Gardena 11, Environmental Charter 7
Gladstone 10, Big Pine 2
JSerra 7, Buchanan 4
LA University 15, Animo Leadership 2
Orange Lutheran 8, Las Vegas Bishop Gorman 5
Palos Verdes 10, Narbonne 7
Rancho Bernardo 4, Hart 0
South El Monte 4, LA Marshall 3
SOFTBALL
CITY SECTION
Birmingham 4, Granada Hills Kennedy 2
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 12, Saugus 2
Arcadia 15, Montebello 0
Artesia 14, Ocean View 1
Arroyo 11, Flintridge Prep 8
Artesia 14, Avalon 3
Bishop Amat 12, Lakewood 7
Bonita 8, Whittier Christian 5
Brea Olinda 11, Aliso Niguel
Buena 8, Jurupa Hills 7
Burbank Burroughs 5, Royal 0
Burbank Burroughs 10, Oxnard 2
Camarillo 9, Hart 5
Capistrano Valley 5, La Palma Kennedy
Charter Oak 6, La Salle 4
Chino Hills 7, Bonita 3
Corona del Mar 7, Capistrano Valley Christian 4
Diamond Bar 10, Diamond Ranch 1
Don Lugo 5, Los Osos 1
Downey 3, Corona Santiago 1
Downey 5, Capistrano Valley 0
El Segundo 8, Rosary Academy 5
Flintridge Prep 8, Irvine 2
Fullerton 3, Norco 2
Garey 23, Yucca Valley 19
Glendora 7, Riverside North 1
Glendora 2, Santa Fe 2
Highland 10, Royal 2
Irvine University 13, Corona del Mar 1
JSerra 5, La Mirada 2
Jurupa Hills 9, Santa Paula 5
Lakewood St. Joseph 11, Lakeside 0
Lakewood St. Joseph 20, Lakeside 5
La Habra 7, Los Alamitos 6
La Mirada 8, Garden Grove Pacifica 5
La Palma Kennedy 5, Corona Santiago 2
Los Alamitos 8, Cypress 6
Maranatha 20, Laguna Hills 9
Maranatha 4, Fountain Valley 2
Marina 7, Villa Park 0
Murrieta Mesa 7, Garden Grove Pacifica 2
Murrieta Mesa 2, JSerra 1
Newport Harbor 6, Long Beach Wilson 4
Norco 2, Agoura 0
Northview 11, Flintridge Sacred Heart 0
Ontario Christian 16, West Covina 6
Oxnard 11, Highland 6
Paloma Valley 12, Chaparral 1
Paraclete 3, Quartz Hill 0
Paramount 3, Mira Costa 1
Paramount 11, Lompoc Cabrillo 0
Pasadena Poly 12, Duarte 8
Placentia Valencia 14, Capistrano Valley Christian 4
Redlands East Valley 6, Riverside Prep 3
Redlands East Valley 7, Don Lugo 0
Righetti 19, Westminster 0
San Clemente 12, Trabuco Hills 2
San Dimas 15, Norwalk 1
Santa Fe 2, Yucaipa 0
St. Genevieve 21, Bishop Diego 4
Westlake 8, South Torrance 0
Whittier 5, Kaiser 2
Yucaipa 6, Riverside North 2
INTERSECTIONAL
Brea Olinda 6, Campo Verde 3
Chavez 14, Canyon Country Canyon 3
Chino Hills 5, Perry (AZ) 1
El Segundo 11, San Leandro 2
Firebaugh 20, Fremont 1
Glendale 16, Van Nuys 6
Hemet 21, Bayfront Charter 1
Laguna Hills d. Clark (NV), forfeit
Legacy 7, Irvine 3
O’Connor 14, Saugus 6
Rio Rancho (NM) 15, Schurr 8
Westlake 5, Las Vegas Centennial 1
West Ranch 9, El Camino Real 3
West Torrance 22, Rio Rancho 10
Whittier Christian 15, Prairie Grove (AR) 8