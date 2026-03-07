Advertisement
High School Sports

High school basketball: Southern California regional scores and pairings

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL BASKETBALL

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONALS

SATURDAY’S RESULTS

SEMIFINALS

BOYS

Open Division

#1 Sierra Canyon 72, #5 Santa Margarita 60

#2 Harvard-Westlake 56, #3 Santa Maria St. Joseph 52

Division I

4 St. John Bosco 75, #16 Mater Dei 71

#6 Damien 49, #7 Crean Lutheran 44

Division II

#8 Palisades 81, #13 Torrey Pines 67

#3 Bakersfield Christian 65, #15 Carlsbad 50

Division III

#5 Colony 48, #8 Shalhevet 45

#3 Birmingham 82, #7 Poway 69

Division IV

#1 Tulare Union 73, #12 Vasquez 70

#3 San Juan Hills 66, #2 Granada Hills 61

Division V

#1 Coalinga 58, #4 Rowland 50

#2 Sylmar 102, #3 Canyon Country Canyon 94

GIRLS

Open Division

#4 Sage Hill 57, #1 Sierra Canyon 54

#2 Ontario Christian 80, #3 Etiwanda 66

Division I

#5 Corona Centennial 60, #1 Mater Dei 48

#2 Rancho Christian 85, #3 Francis Parker 79

Division II

#4 Saugus 64, #1 Birmingham 43

#2 Santa Maria St. Joseph 68, #6 Rosary Academy 63

Division III

#5 Leuzinger 66, #8 King/Drew 54

#2 El Dorado 44, #11 Anaheim Canyon 39

Division IV

#5 Palisades 61, #1 Marina 49

#2 Godinez 41, #3 Tulare Union 39

Division V

#4 Laguna Hills 37, #1 Rosamond 31

#6 Schurr 43, #2 Vista 35

TUESDAY’S SCHEDULE

(All games at 7 p.m. unless noted)

FINALS

BOYS

OPEN DIVISION

#2 Harvard-Westlake at #1 Sierra Canyon

DIVISION I

#6 Damien at #4 St. John Bosco

DIVISION II

#8 Palisades at #3 Bakersfield Christian

DIVISION III

#5 Colony at #3 Birmingham

DIVISION IV

#3 San Juan Hills at #1 Tulare Union

DIVISION V

#2 Sylmar at #1 Coalinga

GIRLS

OPEN DIVISION

#4 Sage Hill at #2 Ontario Christian

DIVISION I

#5 Corona Centennial at #2 Rancho Christian

DIVISION II

#4 Saugus at #2 Santa Maria St. Joseph

DIVISION III

#5 Leuzinger at #2 Placentia El Dorado

DIVISION IV

#5 Palisades at #2 Godinez Fundamental

DIVISION V

#6 Schurr at #4 Laguna Hills

Note: State Championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement