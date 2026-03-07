High school basketball: Southern California regional scores and pairings
HIGH SCHOOL BASKETBALL
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONALS
SATURDAY’S RESULTS
SEMIFINALS
BOYS
Open Division
#1 Sierra Canyon 72, #5 Santa Margarita 60
#2 Harvard-Westlake 56, #3 Santa Maria St. Joseph 52
Division I
4 St. John Bosco 75, #16 Mater Dei 71
#6 Damien 49, #7 Crean Lutheran 44
Division II
#8 Palisades 81, #13 Torrey Pines 67
#3 Bakersfield Christian 65, #15 Carlsbad 50
Division III
#5 Colony 48, #8 Shalhevet 45
#3 Birmingham 82, #7 Poway 69
Division IV
#1 Tulare Union 73, #12 Vasquez 70
#3 San Juan Hills 66, #2 Granada Hills 61
Division V
#1 Coalinga 58, #4 Rowland 50
#2 Sylmar 102, #3 Canyon Country Canyon 94
GIRLS
Open Division
#4 Sage Hill 57, #1 Sierra Canyon 54
#2 Ontario Christian 80, #3 Etiwanda 66
Division I
#5 Corona Centennial 60, #1 Mater Dei 48
#2 Rancho Christian 85, #3 Francis Parker 79
Division II
#4 Saugus 64, #1 Birmingham 43
#2 Santa Maria St. Joseph 68, #6 Rosary Academy 63
Division III
#5 Leuzinger 66, #8 King/Drew 54
#2 El Dorado 44, #11 Anaheim Canyon 39
Division IV
#5 Palisades 61, #1 Marina 49
#2 Godinez 41, #3 Tulare Union 39
Division V
#4 Laguna Hills 37, #1 Rosamond 31
#6 Schurr 43, #2 Vista 35
TUESDAY’S SCHEDULE
(All games at 7 p.m. unless noted)
FINALS
BOYS
OPEN DIVISION
#2 Harvard-Westlake at #1 Sierra Canyon
DIVISION I
#6 Damien at #4 St. John Bosco
DIVISION II
#8 Palisades at #3 Bakersfield Christian
DIVISION III
#5 Colony at #3 Birmingham
DIVISION IV
#3 San Juan Hills at #1 Tulare Union
DIVISION V
#2 Sylmar at #1 Coalinga
GIRLS
OPEN DIVISION
#4 Sage Hill at #2 Ontario Christian
DIVISION I
#5 Corona Centennial at #2 Rancho Christian
DIVISION II
#4 Saugus at #2 Santa Maria St. Joseph
DIVISION III
#5 Leuzinger at #2 Placentia El Dorado
DIVISION IV
#5 Palisades at #2 Godinez Fundamental
DIVISION V
#6 Schurr at #4 Laguna Hills
Note: State Championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.