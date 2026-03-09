High school baseball and softball: Monday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Eagle Rock 11, Fairfax 4
El Camino Real 5, Narbonne 2
Fremont 8, Gardena 4
Huntington Park 9, Jefferson 4
LA Hamilton 4, Franklin 3
Maywood CES 15, King/Drew 3
North Hollywood 8, Chavez 4
Port of Los Angeles 2, Bravo 0
Reseda 12, Bert Corona 3
Triumph Charter 6, Fulton 5
VAAS 17, Valley Oaks CES 2
SOUTHERN SECTION
Bellflower 9, Mayfair 1
Brea Olinda 4, Cajon 1
Burbank Providence 16, Santa Monica Pacifica Christian 0
Citrus Valley 2, Rancho Cucamonga 1
Compton 11, Lennox Academy 3
Crossroads Christian 15, Sherman Indian 2
Desert 15, Immanuel Christian 0
Faith Baptist 17, Valley Torah 4
Garden Grove Santiago 6, Westminster La Quinta 5
Gladstone 10, Immanuel Christian 0
Grace 2, Oak Park 1
Great Oak 4, Etiwanda 3
Hillcrest 8, La Sierra 3
La Canada 11, Chino Hills 9
Los Altos 7, West Covina 0
Monrovia 4, Covina 3
NSLA 17, Packinghouse Christian Academy 12
Oak Hills 11, Don Lugo 4
Oakwood 11, YULA 0
Pasadena Poly 5, Sage Hill 3
Perris 3, San Jacinto 1
Rancho Christian 9, Arrowhead Christian 4
Rancho Verde 5, Nuview Bridge 4
Riverside King 8, Jurupa Hills 4
Rowland 7, Rosemead 0
Rubidoux 10, Temecula Prep 0
Santa Clarita Christian 10, PACS 8
Santa Maria St. Joseph 4, Oaks Christian 3
Santa Ynez 6, Channel Islands 2
St. Anthony 6, Cerritos 2
St. Pius X-St. Matthias Academy 14, Workman 4
Thousand Oaks 5, St. Bonaventure 1
Troy 7, Arroyo 3
Western Christian 8, Apple Valley 7
Whitney 12, Westminster 5
Windward 7, New Roads 6
Wiseburn-Da Vinci 4, El Rancho 2
INTERSECTIONAL
Canyon Country Canyon 21, Van Nuys 2
Elsinore 3, Carlsbad 1
LACES 6, Crossroads 1
Salesian 21, Locke 0
Taft 4, St. Bernard 3
WISH Academy 10, Shalhevet 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Bell 12, Fremont 7
Eagle Rock 7, Garfield 5
Harbor Teacher 26, Santee 1
LA Roosevelt 10, Lincoln 0
North Hollywood 11, Rancho Dominguez 3
South East 18, Mendez 1
Sylmar 13, Arleta 9
USC-MAE 21, Diego Rivera 9
Verdugo Hills 10, Cleveland 8
West Adams 23, Hawkins 21
Wilmington Banning 14, Port of Los Angeles 3
SOUTHERN SECTION
AAE 23, NSLA 1
Anaheim 11, Ocean View 1
Arcadia 7, Chino 0
Arroyo 20, Edgewood 4
Baldwin Park 16, Bassett 1
Cajon 3, Ontario Christian 2
Cantwell-Sacred Heart 8, Nogales 6
Chaparral 17, San Jacinto 16
Colony 17, Patriot 12
Colton 10, Jurupa Hills 3
Corona 10, Redlands East Valley 0
Dos Pueblos 17, Santa Clara 4
Edison 6, Sunny Hills 4
Gahr 8, Cypress 5
Ganesha 14, Claremont 1
Garden Grove 16, Oxford Academy 0
Glendale d. Lynwood, forfeit
Heritage Christian 12, Burbank 9
Hesperia Christian 20, ACE 0
Hillcrest 6, Lakeside 3
Indio 4, Aquinas 2
Linfield Christian 7, Temecula Valley 2
Los Altos 5, Sonora 2
Los Amigos 19, Bolsa Grande 2
Mission Viejo 14, Northwood 2
Moorpark 8, Thousand Oaks 4
Newbury Park 6, Sierra Canyon 1
Oxnard Pacifica 11, Fillmore 0
Paraclete 4, Bishop Amat 2
Rancho Mirage 8, Banning 7
Sherman Oaks Notre Dame 12, Granada Hills Kennedy 2
South El Monte 16, Sierra Vista 10
Temecula Prep 18 Rubidoux 6
Temescal Canyon 3, Riverside Poly 2
Torrance 16, Maranatha 2
Western Christian 8, Kaiser 4
West Ranch 14, Royal 3
Workman 17, Rosemead 6
INTERSECTIONAL
Chatsworth 20, Golden Valley 1
LA Hamilton 11, Brentwood 6
Pasadena Marshall 9, Monroe 18
Sherman Oaks Notre Dame 12, Granada Hills Kenedy 2
Triumph Charter 31, Fulton 18
Valencia 3, El Camino Real 2