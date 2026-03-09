Advertisement
High school baseball and softball: Monday’s scores

Baseball and glove on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Eagle Rock 11, Fairfax 4

El Camino Real 5, Narbonne 2

Fremont 8, Gardena 4

Huntington Park 9, Jefferson 4

LA Hamilton 4, Franklin 3

Maywood CES 15, King/Drew 3

North Hollywood 8, Chavez 4

Port of Los Angeles 2, Bravo 0

Reseda 12, Bert Corona 3

Triumph Charter 6, Fulton 5

VAAS 17, Valley Oaks CES 2

SOUTHERN SECTION

Bellflower 9, Mayfair 1

Brea Olinda 4, Cajon 1

Burbank Providence 16, Santa Monica Pacifica Christian 0

Citrus Valley 2, Rancho Cucamonga 1

Compton 11, Lennox Academy 3

Crossroads Christian 15, Sherman Indian 2

Desert 15, Immanuel Christian 0

Faith Baptist 17, Valley Torah 4

Garden Grove Santiago 6, Westminster La Quinta 5

Gladstone 10, Immanuel Christian 0

Grace 2, Oak Park 1

Great Oak 4, Etiwanda 3

Hillcrest 8, La Sierra 3

La Canada 11, Chino Hills 9

Los Altos 7, West Covina 0

Monrovia 4, Covina 3

NSLA 17, Packinghouse Christian Academy 12

Oak Hills 11, Don Lugo 4

Oakwood 11, YULA 0

Pasadena Poly 5, Sage Hill 3

Perris 3, San Jacinto 1

Rancho Christian 9, Arrowhead Christian 4

Rancho Verde 5, Nuview Bridge 4

Riverside King 8, Jurupa Hills 4

Rowland 7, Rosemead 0

Rubidoux 10, Temecula Prep 0

Santa Clarita Christian 10, PACS 8

Santa Maria St. Joseph 4, Oaks Christian 3

Santa Ynez 6, Channel Islands 2

St. Anthony 6, Cerritos 2

St. Pius X-St. Matthias Academy 14, Workman 4

Thousand Oaks 5, St. Bonaventure 1

Troy 7, Arroyo 3

Western Christian 8, Apple Valley 7

Whitney 12, Westminster 5

Windward 7, New Roads 6

Wiseburn-Da Vinci 4, El Rancho 2

INTERSECTIONAL

Canyon Country Canyon 21, Van Nuys 2

Elsinore 3, Carlsbad 1

LACES 6, Crossroads 1

Salesian 21, Locke 0

Taft 4, St. Bernard 3

WISH Academy 10, Shalhevet 4

SOFTBALL

CITY SECTION

Bell 12, Fremont 7

Eagle Rock 7, Garfield 5

Harbor Teacher 26, Santee 1

LA Roosevelt 10, Lincoln 0

North Hollywood 11, Rancho Dominguez 3

South East 18, Mendez 1

Sylmar 13, Arleta 9

USC-MAE 21, Diego Rivera 9

Verdugo Hills 10, Cleveland 8

West Adams 23, Hawkins 21

Wilmington Banning 14, Port of Los Angeles 3

SOUTHERN SECTION

AAE 23, NSLA 1

Anaheim 11, Ocean View 1

Arcadia 7, Chino 0

Arroyo 20, Edgewood 4

Baldwin Park 16, Bassett 1

Cajon 3, Ontario Christian 2

Cantwell-Sacred Heart 8, Nogales 6

Chaparral 17, San Jacinto 16

Colony 17, Patriot 12

Colton 10, Jurupa Hills 3

Corona 10, Redlands East Valley 0

Dos Pueblos 17, Santa Clara 4

Edison 6, Sunny Hills 4

Gahr 8, Cypress 5

Ganesha 14, Claremont 1

Garden Grove 16, Oxford Academy 0

Glendale d. Lynwood, forfeit

Heritage Christian 12, Burbank 9

Hesperia Christian 20, ACE 0

Hillcrest 6, Lakeside 3

Indio 4, Aquinas 2

Linfield Christian 7, Temecula Valley 2

Los Altos 5, Sonora 2

Los Amigos 19, Bolsa Grande 2

Mission Viejo 14, Northwood 2

Moorpark 8, Thousand Oaks 4

Newbury Park 6, Sierra Canyon 1

Oxnard Pacifica 11, Fillmore 0

Paraclete 4, Bishop Amat 2

Rancho Mirage 8, Banning 7

Sherman Oaks Notre Dame 12, Granada Hills Kennedy 2

South El Monte 16, Sierra Vista 10

Temecula Prep 18 Rubidoux 6

Temescal Canyon 3, Riverside Poly 2

Torrance 16, Maranatha 2

Western Christian 8, Kaiser 4

West Ranch 14, Royal 3

Workman 17, Rosemead 6

INTERSECTIONAL

Chatsworth 20, Golden Valley 1

LA Hamilton 11, Brentwood 6

Pasadena Marshall 9, Monroe 18

Sherman Oaks Notre Dame 12, Granada Hills Kenedy 2

Triumph Charter 31, Fulton 18

Valencia 3, El Camino Real 2

