High school basketball: boys’ and girls’ regional finals results from Tuesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONALS
TUESDAY’S RESULTS
FINALS
BOYS
OPEN DIVISION
#1 Sierra Canyon 63, #2 Harvard-Westlake 57
DIVISION I
#6 Damien 48, #4 St. John Bosco 41
DIVISION II
#3 Bakersfield Christian 59, #8 Palisades 57
DIVISION III
#3 Birmingham 73, #5 Colony 58
DIVISION IV
#3 San Juan Hills 74, #1 Tulare Union 66
DIVISION V
#2 Sylmar 66, #1 Coalinga 58
GIRLS
OPEN DIVISION
#2 Ontario Christian 73, #4 Sage Hill 51
DIVISION I
#5 Corona Centennial 81, #2 Rancho Christian 61
DIVISION II
#2 Santa Maria St. Joseph 60, #4 Saugus 55
DIVISION III
#2 Placentia El Dorado 61, #5 Leuzinger 56
DIVISION IV
#5 Palisades 54, #2 Godinez Fundamental 38
DIVISION V
#4 Laguna Hills 43, #6 Schurr 24
Note: State Championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.