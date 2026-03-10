Advertisement
High School Sports

High school basketball: boys’ and girls’ regional finals results from Tuesday

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL BASKETBALL
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONALS

TUESDAY’S RESULTS
FINALS

BOYS

OPEN DIVISION
#1 Sierra Canyon 63, #2 Harvard-Westlake 57

DIVISION I
#6 Damien 48, #4 St. John Bosco 41

DIVISION II
#3 Bakersfield Christian 59, #8 Palisades 57

DIVISION III
#3 Birmingham 73, #5 Colony 58

DIVISION IV
#3 San Juan Hills 74, #1 Tulare Union 66

DIVISION V
#2 Sylmar 66, #1 Coalinga 58

GIRLS

OPEN DIVISION
#2 Ontario Christian 73, #4 Sage Hill 51

DIVISION I
#5 Corona Centennial 81, #2 Rancho Christian 61

DIVISION II
#2 Santa Maria St. Joseph 60, #4 Saugus 55

DIVISION III
#2 Placentia El Dorado 61, #5 Leuzinger 56

DIVISION IV
#5 Palisades 54, #2 Godinez Fundamental 38

DIVISION V
#4 Laguna Hills 43, #6 Schurr 24

Note: State Championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement