High school baseball and softball: Tuesday’s scores
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Tuesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Birmingham 9, Verdugo Hills 0
Downtown Magnets 10, University Prep Value 9
SOUTHERN SECTION
Agoura 10, Simi Valley 1
Alemany 12, Crespi 3
Alhambra 20, Mark Keppel 1
Alta Loma 6, Walnut 3
Apple Valley 4, Granite Hills 3
Arcadia 9, Muir 0
Ayala 15, South Hills 4
Bolsa Grande 4, Artesia 2
Brentwood 11, Crossroads 4
Buckley 2, de Toledo 1
Buena Park 4, La Palma Kennedy 2
Burbank Burroughs 17, Glendale 1
Calvary Baptist 26, Pomona 1
Carter 8, Colton 2
Cathedral 3, Bosco Tech 1
Chaminade 6, Loyola 2
Chaparral 7, Yorba Linda 5
Chino 4, Ontario 0
CIMSA 15, ACE 6
Claremont 6, Victor Valley 3
Colony 12, Patriot 2
Cornerstone Christian 17, California Lutheran 0
Corona Santiago 8, Bonita 1
Crescenta Valley 13, Hoover 1
Culver City 11, Lawndale 2
Diamond Bar 2, Esperanza 1
Dominguez 10, Lynwood 3
Don Lugo 16, Chaffey 5
Dos Pueblos 14, Buena 3
Downey 5, Ontario Christian 4
Eisenhower 15, Arroyo Valley 5
El Modena 7, Sonora 1
Etiwanda 13, Dana Hills 6
Flintridge Prep 6, Mountain View 1
Fontana 14, Rubidoux 5
Foothill tech 15, Milken 7
Fullerton 5, Costa Mesa 0
Garden Grove 12, Godinez 0
Glenn 11, Saddleback 4
Hawthorne 7, Beverly Hills 5
Heritage Christian 5, Grace 3
Hesperia Christian 10, Loma Linda Academy 4
HMSA 10, Vistamar 0
Huntington Beach 6, Edison 3
Jurupa Hills 7, Bloomington 0
Jurupa Valley 10, San Bernardino 0
Kaiser 5, Rialto 2
Laguna Hills 2, Estancia 1
La Habra 5, Capistrano Vallet 4
La Salle 11, Bishop Amat 1
Leuzinger 16, Inglewood 0
Linfield Christian 5, Redlands East Valley 0
Long Beach Wilson 4, Anaheim Canyon 2
Los Alamitos 2, Fountain Valley 0
Los Altos 22, Downey Calvary Chapel 0
Lucerne Valley 19, Packinghouse Christian 5
Magnolia 7, Rancho Alamitos 2
Maranatha 2, Valencia 2
Mayfair 14, Firebaugh 0
Montebello 2, Schurr 1
Newport Harbor 3, Marina 0
Northview 2, La Quinta 1
Ocean View 5, Katella 3
Orange 7, Placentia Valencia 0
Oxnard Pacifica 3, Oxnard 2
Paramount 4, Norwalk 3
Pasadena 16, Burbank 6
Pasadena Poly 19, Pasadena Marshall 4
Pioneer 9, Santa Ana 8
Rancho Cucamonga 7, Ramona 2
Ridgecrest Burroughs 15, Barstow 0
Rowland 8, Gabrielino 2
Royal 7, North Torrance 5
San Gorgonio 11, Pacific 1
San Jacinto Valley Acacemy 7, Redlands 6
San Juan Hills 10, Northwood 1
San Marcos 10, Rio Mesa 4
San Marino 10, Village Christian 0
Santa Ana Foothill 1, El Dorado 0
Santa Barbara 4, Ventura 0
Santa Margarita 20, Trabuco Hills 3
Santa Monica 18, Compton Centennial 0
Santa Rosa Academy 16, Cathedral City 0
Savanna 17, Big Bear 8
Serrano 11, Silverado 3
Sherman Oaks Notre Dame 4, St. Francis 2
South El Monte 4, Edgewood 3
South Pasadena 8, Temple City 3
St. Anthony 3, St, Monica 0
St. Bonaventure 2, Fillmore 0
St. John Bosco 13, Los Osos 1
St. Paul 6, Gardena Serra 3
St. Pius X-St. Matthias Academy 12, Verbum Dei 2
Sultana 6, Adelanto 3
Summit 6, Grand Terrace 0
Tahquitz 11, West Valley 0
Temecula Prep 11, Anza Hamilton 1
Temescal Canyon 10, San Jacinto 0
United Christian Academy 6, Southlands Christian 1
University Prep 6, Palm Springs 2
Villa Park 5, Garden Grove Pacifica 1
Western Christian 12, Webb 3
Westminster La Quinta 4, Los Amigos 3
West Torrance 13, Rolling Hills Prep 9
Whittier Christian 10, Trinity Classical Academy 0
Windward 4, Viewpoint 3
INTERSECTIONAL
Alliance Ouchi 22, CNDLC 0
Boron 28, Trona 1
Mammoth 10, Lone Pine 6
Monrovia 5, Garfield 0
Palo Verde Valley 5, Needles 0
SOFTBALL
SOUTHERN SECTION
AAE 8, Hesperia 7
Adelanto 9, CIMSA 8
Agoura 5, South Torrance 4
Alemany 6, Village Christian 5
Aliso Niguel 10, Rosary Academy 0
Anaheim 18, Santa Ana Calvary Chapel 8
Anaheim Canyon 7, Yorba Linda 2
Apple Valley 8, Canyon Springs 1
Arcadia 17, Hoover 0
Arlington 6, Citrus Valley 1
Arrowhead Christian 8, Redlands 4
Bonita 13, San Dimas 12
Burbank Burroughs 9, Glendale 1
Cantwell-Sacred Heart 7, Ramona Convent 5
Chaminade 25, Calabasas 0
Chino 3, Ontario 1
Chino Hills 10, Ayala 4
Coachella Valley 13, Yucca Valley 10
Compton Early College 29, Compton 3
Corona del Mar 7, Los Amigos 6
Costa Mesa 24, Downey Calvary Chapel 3
CSDR 13, Desert Mirage 3
Dana Hills 5, Villa Park 3
Del Sol 24, Carpinteria 12
Diamond Ranch 11, Montclair 1
Don Lugo 4, Chaffey 3
Dos Pueblos 10, Buena 0
Downey 3, Paramount 0
Eastside 15, Palmdale 4
Edison 14, Mayfair 4
El Dorado 4, St. Paul 2
El Segundo 10, Mira Costa 3
Elsinore 5, Jurupa Hills 4
Etiwanda 5, California 4
Firebaugh 11, HMSA 0
Flintridge Sacred Heart 10, Mayfield 0
Fontana 24, Rubidoux 2
Glendora 8, La Palma Kennedy 0
Glenn 12, Samueli Academy 11
Grand Terrace 8, Los Osos 1
Granite Hills 19, Arroyo Valley 14
Heritage Christian 22, Rosemead 1
Hesperia Christian 17, Loma Linda Academy 0
Highland 13, Lancaster 3
Indio 8, San Bernardino 0
Jurupa Valley 14, Bloomington 4
Katella 14, Placentia Valencia 2
Knight 26, Littlerock 16
La Habra 13, Gahr 3
Lakewood St. Joseph 15, Bishop Montgomery 0
La Salle 14, St. Anthony 0
Linfield Christian 11, Heritage 5
Long Beach Cabrillo 14, Bolsa Grande 13
Monrovia 26, Blair 5
Moreno Valley 14, San Gorgonio 6
Muir 13, Burbank 4
Newport Harbor 9, Capistrano Valley Christian 6
North Torrance 9, Leuzinger 3
Northview 9, Alta Loma 8
Oak Park 7, Santa Paula 1
Ontario Christian 6, Covina 5
Orcutt Academy 11, Coastal Christian 0
Oxnard 12, Oxnard Pacifica 1
Quartz Hill 19, Antelope Valley 1
Rancho Alamitos 25, Estancia 13
Ridgecrest Burroughs 16, Santa Ana Foothill 4
Rio Hondo Prep 5, Alhambra 2
Rio Mesa 3, San Marcos 2
Riverside North 18, Rialto 1
Riverside Prep 5, Corona Centennial 3
Royal 11, Grace 2
San Juan Hills 10, Irvine 0
Santa Ana Valley 13, Century 0
Sante Fe 5, Whittier 0
Santa Margarita 10, San Clemente 0
Santa Maria 18, Valley Christian Academy 2
Santa Ynez 8, Santa Clarita Christian 5
Saugus 12, Harvard-Westlake 1
Segerstrom 22, Troy 2
Serrano 6, Silverado 5
Simi Valley 13, Santa Monica 1
South Pasadena 4, San Marino 3
St. Bonaventure 15, Foothill Tech 3
St. Monica 10, Bishop Conaty-Loretto 4
St. Pius X-St, Matthias Academy 18, St. Bernard 6
Sunny Hills 20, Fountain Valley 10
Torrance 17, Culver City 0
Trabuco Hills 2, Irvine University 1
Twentynine Palms 12, Desert Hot Springs 2
Valley View 9, Sultana 1
Ventura 18, Faith Baptist 2
Walnut 18, Hacienda Heights Wilson 3
Warren 14, Long Beach Wilson 11
West Torrance 8, Wiseburn-Da Vinci 0
West Valley 14, Bevies Bridge 3
INTERSECTIONAL
Agoura 4, Venice 0
Canyon Country Canyon 13, San Fernando 4
Granada Hills 4, Louisville 0
San Pedro 24, Long Beach Jordan 0
San Pedro 4, Redondo Union 3
Simi Valley 4, Carson 2