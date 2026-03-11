High school boys’ and girls’ basketball: CIF state championship schedule
-
-
-
CIF STATE BASKETBALL CHAMPIONSHIPS
At Golden 1 Center, Sacramento
FRIDAY’S SCHEDULE
Boys
DIVISION I
Damien (31-7) vs. Folsom (29-6), 8 p.m.
DIVISION III
Birmingham (22-7) vs. Antioch Cornerstone Christian (28-8), 4 p.m.
DIVISION V
Sylmar (24-12) vs. San Marin (21-13), 12 p.m.
Girls
DIVISION I
Corona Centennial (23-5) vs. Clovis (26-10), 6 p.m.
DIVISION III
Placentia El Dorado (22-14) vs. San Jose Valley Christian (16-15), 2 p.m.
DIVISION V
Laguna Hills (21-11) vs. Woodland Christian (32-3), 10 a.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
Boys
OPEN DIVISION
Sierra Canyon (29-1) vs. Richmond Salesian (29-3), 8 p.m.
DIVISION II
Bakersfield Christian (24-11) vs. San Joaquin Memorial (27-7), 4 p.m.
DIVISION IV
San Juan Hills (21-14) vs. Atherton Sacred Heart Prep (20-11), 12 p.m.
Girls
OPEN DIVISION
Ontario Christian (33-2) vs. Archbishop Mitty (28-2), 6 p.m.
DIVISION II
Santa Maria St. Joseph (17-15) vs. Sierra Pacific (24-11), 2 p.m.
DIVISION IV
Palisades (16-13) vs. Yuba City Faith Christian (33-1) 10 a.m.