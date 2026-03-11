Don't Miss
High School Sports

High school boys’ and girls’ basketball: CIF state championship schedule

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
CIF STATE BASKETBALL CHAMPIONSHIPS

At Golden 1 Center, Sacramento

FRIDAY’S SCHEDULE

Boys

DIVISION I

Damien (31-7) vs. Folsom (29-6), 8 p.m.

DIVISION III

Birmingham (22-7) vs. Antioch Cornerstone Christian (28-8), 4 p.m.

DIVISION V

Sylmar (24-12) vs. San Marin (21-13), 12 p.m.

Girls

DIVISION I

Corona Centennial (23-5) vs. Clovis (26-10), 6 p.m.

DIVISION III

Placentia El Dorado (22-14) vs. San Jose Valley Christian (16-15), 2 p.m.

DIVISION V

Laguna Hills (21-11) vs. Woodland Christian (32-3), 10 a.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

Boys

OPEN DIVISION

Sierra Canyon (29-1) vs. Richmond Salesian (29-3), 8 p.m.

DIVISION II

Bakersfield Christian (24-11) vs. San Joaquin Memorial (27-7), 4 p.m.

DIVISION IV

San Juan Hills (21-14) vs. Atherton Sacred Heart Prep (20-11), 12 p.m.

Girls

OPEN DIVISION

Ontario Christian (33-2) vs. Archbishop Mitty (28-2), 6 p.m.

DIVISION II

Santa Maria St. Joseph (17-15) vs. Sierra Pacific (24-11), 2 p.m.

DIVISION IV

Palisades (16-13) vs. Yuba City Faith Christian (33-1) 10 a.m.

