High school baseball and softball: Wednesday’s scores
Wednesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Bell 4, San Pedro 0
Carson 7, Granada Hills 5
Chatsworth 1, Sylmar 0
East Valley 15, Panorama 4
Hollywood 12, RFK Community 4
LA Wilson 26, Contreras 0
Locke 22, Animo Venice 2
Monroe 3, Eagle Rock 1
Rancho Cucamonga 5, Huntington Park 0
San Fernando 9, Cleveland 5
SOCES 12, Northridge Academy 2
South Gate 22, Marquez 0
SOUTHERN SECTION
Alemany 6, Crespi 0
Arlington 5, Liberty 0
Arroyo 4, Rio Hondo Prep 0
Beckman 8, Tustin 0
Bellflower 12, Paramount 1
Beverly Hills 6, Shalhevet 0
Bonita 8, Santa Fe 0
Burbank Providence 14, Santa Monica Pacifica Christian 1
Campbell Hall 21, Grant 1
Cantwell-Sacred Heart 8, Bishop Montgomery 6
Carpinteria 5, Nordhoff 4
Castaic 10, Saugus 9
Century 4, Laguna Hills 3
Chino Hills 16, Riverside Prep 7
Claremont 7, Charter Oak 4
Coachella Valley 6, Banning 5
Dana Hills 8, Great Oak 6
Desert Hot Springs 7, Desert Christian Academy 3
Eastvale Roosevelt 14, Patriot 0
El Rancho 4, Whittier 0
El Segundo 3, Wiseburn-Da Vinci 1
Elsinore 3, Maranatha Christian 2
Etiwanda 4, Rancho Cucamonga 1
Fullerton 19, Segerstrom 2
Glendora 4, Downey 1
Grace 10, Oak Park 0
Hart 15, Canyon Country Canyon 2
Harvard-Westlake 6, Sierra Canyon 0
Hemet 3, Canyon Springs 2
Highland 7, Palmdale 1
Hueneme 8, Fillmore 0
Huntington Beach 13, Edison 3
Irvine University 13, St. Margaret’s 0
Knight 10, Eastside 7
Lakeside 3, Orange Vista 2
Lakewood 14, Westminster 1
Lancaster 13, Antelope Valley 0
La Serna 12, California 2
La Sierra 11, San Gorgonio 0
Linfield Christian 5, Murrieta Valley 2
Long Beach Cabrillo 6, Bosco Tech 4
Long Beach Poly 7, Cerritos 6
Los Alamitos 9, Fountain Valley 5
Loyola 8, Chaminade 0
Miller 13, Norte Vista 4
Mira Costa 6, Torrance 4
Moreno Valley 14, Heritage 2
Murrieta Mesa 8, Fallbrook 4
Newport Beach 11, Marina 2
Nogales 5, Baldwin Park 4
Norco 3, Gahr 0
North Torrance 12, New Roads 3
Northwood 5, Irvine 3
Paloma Valley 7, Riverside Poly 6
Pioneer 14, El Monte 1
Quart Hill 17, Littlerock 0
Rancho Alamitos 20, Garden Grove Santiago 15
Rancho Christian 13, Hillcrest 0
Rancho Mirage 2, Beaumont 1
Rancho Verde 7, Riverside Notre Dame 2
Redlands Adventist 13, Desert Chapel 3
Riverside King 10, Riverside North 3
San Clemente 7, Vista Murrieta 3
Santa Monica 3, Newbury Park 1
Santa Paula 12, Malibu 1
Sherman Oaks Notre Dame 6, St. Francis 2
South Torrance 5, Peninsula 4
St. John Bosco 11, Damien 0
Sunny Hills 5, Orange 1
Thousand Oaks 11, Camarillo 1
Upland 5, Santa Ana Calvary Chapel 1
Valley View 7, Citrus Hill 1
Vista del Lago 13, Perris 9
West Covina 15, Rosemead 5
West Ranch 15, Golden Valley 1
Woodbridge 3, Laguna Beach 2
Woodcrest Christian 11, Rialto 2
INTERSECTIONAL
Campbell Hall 21, Grant 1
United Christian Academy 14, Public Safety Academy
West Torrance 7, Venice 1
SOFTBALL
CITY SECTION
Birmingham 25, SOCES 0
Eagle Rock 9, Cleveland 5
Fairfax 22, Contreras 21
Franklin 8, Orthopaedic 4
LA Wilson 18, Narbonne 10
Marquez 5, Port of LA 4
Middle College 33, Discovery 15
Newbury Park 17, Van Nuys 0
Sun Valley Poly 9, Taft 3
West Adams 17, RFK Community 2
SOUTHERN SECTION
Agoura 3, Oak Park 0
Arroyo 15, Rowland 12
Azusa 14, Garey 3
Baldwin Park 20, Nogales 8
Buena 30, Hueneme 1
Buena Park 14, Loara 4
Chaparral 19, Woodrest Christian 6
Claremont 7, Chino 3
Colony 23, Fontana 0
Colton 12, University Prep 0
Corona Santiago 17, San Dimas 16
CSDR 18, Indian Springs 17
Desert Hot Springs 18, Desert Christian Academy 8
Eastvale Roosevelt 8, Arlington 1
Flintridge Sacred Heart 7, Flintridge Prep 5
Glendora 10, Muir 2
Huntington Park 7, Gahr 3
Lakeside 29, California Military Institute 2
Lakewood 6, Hemet 3
Lawndale 33, Hoover 10
Los Osos 8, Northview 1
Lynwood 17, Animo Leadership 5
Maranatha 8, Culver City 6
Monrovia 15, West Covina 5
Ocean View 12, Westminster La Quinta 2
Orange 22, Godinez Fundamental 5
Pacific 14, Norte Vista 10
Paloma Valley 8, San Jacinto 0
Patriot 8, Canyon Springs 1
Peninsula 27, Beverly Hills 2
Rancho Cucamonga 30, Miller 1
Redondo Union 25, Long Beach Jordan 0
Riverside Poly 13, Orange Vista 3
RSCSM 28, Noli Indian 3
San Bernardino 12, Visa del Lago 2
San Juan Hills 3, Capistrano Valley 2
Sierra Vista 12, Duarte 6
Southlands Christian 9, El Monte 7
Temescal Canyon 10, Murrieta Valley 9
Tesoro 5, Northwood 4
Vasquez 15, Westridge 4
Western Christian 16, Summit 5
Yucaipa 14, Liberty 9
INTERSECTIONAL
Animo Watts 13, Locke 3
El Camino Real 7, La Canada 3
Newbury Park 17, Van Nuys 0
Palos Verdes 8, San Pedro 0
Pasadena Marshall 18, Fulton 1
Santa Monica 2, Carson 1
South Torrance 8, Venice 2
United Christian Academy 22, Public Safety Academy 0
West Torrance 9, Wilmington Banning 2
Wilmington Banning 10, Wiseburn-Da Vinci 0