High School Sports

High school baseball and softball: Thursday’s scores

Baseball and glove
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
Thursday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Fremont 8, Jefferson 5

Hollywood 17, Diego Rivera 7

North Hollywood 3, Verdugo Hills 2

Port of Los Angeles 9, Gardena 4

Sun Valley Poly 4, Granada Hills Kennedy 3

Sylmar 5, San Fernando 1

Torres 13, Collins Family 1

University Prep Value 16, Alliance Ouchi 6

SOUTHERN SECTION

Agoura 16, Canyon Country Canyon 0

Ayala 5, Corona Centennial 3

Barstow 10, Silver Valley 0

Bishop Amat 2, Downey 1

Bonita 6, La Serna 2

Brentwood 17, St. Monica 11

Buckley 10, de Toledo 0

Calabasas 19, Foothill Tech 1

Capistrano Valley Christian 5, Orange County Pacifica Christian 4

Chaparral 12, Cornerstone Christian 1

Chino 9, Diamond Ranch 3

Citrus Valley 12, Colony 3

Desert Christian 13, Faith Baptist 2

Desert Christian Academy 21, California Lutheran 8

Diamond Bar 4, Ontario Christian 3

Don Lugo 2, Ontario 1

Environmental Charter 18, Compton Early College 6

Esperanza 17, Hacienda Heights Wilson 4

Etiwanda 10, Brea Olinda 1

Excelsior Charter 11, La Puente 1

Garden Grove 5, Westminster 0

Garden Grove Pacifica 2, Crean Lutheran 1

GLCSC 9, Sequoyah 4

Grand Terrace 3, Jurupa Hills 2

Hesperia Christian 9, Webb 3

La Palma Kennedy 8, Norwalk 4

Lawndale 2, Chadwick 0

Long Beach Wilson 14, Oxford Academy 3

Los Altos 2, Glendora 1

Maranatha 11, Northview 9

Millikan 6, San Dimas 3

Montclair 17, Chaffey 0

Mountain View 11, Southlands Christian 2

Rancho Alamitos 2, Anaheim 1

Redlands East Valley 9, Victor Valley 8

San Jacinto Valley Academy 11, Mesa Grande Academy 1

Santa Clara 6, De Sol 2

Santa Clarita Christian 9, PACS 3

Shalhevet 21, Animo Leadership 1

Sherman Indian 14, CAMS 8

Sonora 1, Troy 0

South El Monte 11, Flintridge Prep 6

South Pasadena 11, San Marino 3

South Torrance 8, Culver City 4

Summit 7, Kaiser 0

Tahquitz 9, West Valley 5

Temescal Canyon 7, San Jacinto 6

Trinity Classical Academy 11, Milken 0

Tustin 4, Glenn 0

Western Christian 15, Pasadena Marshall 4

Windward 10, Crossroads 2

INTERSECTIONAL

Borrego Springs 11, Anza Hamilton 10

Compton Centennial 13, Downtown Magnets 3

Hawthorne 3, Westchester 1

LA Hamilton 22, Inglewood 2

Rio Mesa 9, Idaho Skyline 3

Taft 10, Village Christian 3

SOFTBALL

CITY SECTION

Alliance Levine 13, Smidt Tech 10

Bravo 11, South East 1

Dorsey 4, Environmental Charter 1

East Valley 15, Bert Corona 0

Garfield 9, Lincoln 0

Maywood CES 23, Alliance Bloomfield 18

Narbonne 12, Dymally 1

Triumph Charter 14, Vaughn 2

SOUTHERN SECTION

ACE 9, Victor Valley 4

AAE 6, Adelanto 5

Arcadia 14, Pasadena 3

Atascadero 13, Coastal Christian 1

Banning 9, La Sierra 3

Beaumont 14, Shadow Hills 4

Bloomington 15, Perris 1

Bonita 12, Beckman 0

Buena Park 16, Troy 0

Burbank 14, Glendale 2

California Lutheran 14, Cornerstone Christian 12

Calvary Baptist 24, NSLA 0

Camarillo 4, Thousand Oaks 3

Cantwell-Sacred Heart 10, Mary Star of the Sea 9

Carpinteria 17, Del Sol 16

Chadwick 10, Firebaugh 0

Chaffey 15, Montclair 1

Chaminade 13, Royal 0

Chino 21, Diamond Ranch 1

Crescenta Valley 2, Burbank Burroughs 1

Cypress 5, Mira Costa 0

Downey 5, Rosary Academy 4

Eastside 13, Knight 5

Edison 5, Huntington Beach 4

El Monte 12, Bell Gardens 2

El Modena 7, Tesoro 3

El Toro 12, Capistrano Valley 1

Fontana 33, Nuview Bridge 23

Fullerton 9, Brea Olinda 7

Garden Grove Pacifica 8, Garden Grove 0

Garden Grove Santiago 11, Katella 10

Grace 8, Arrowhead Christian 0

Grand Terrace 5, Western Christian 4

Granite Hills 12, Serrano 5

Hart 10, Canyon Country Canyon 0

Heritage 16, Tahquitz 6

Hesperia Christian 19, Immanuel Christian 0

HMSA 17, Compton Early College 1

Indio 17, San Jacinto 13

Jurupa Valley 8, Moreno Valley 8

Kaiser 13, Sultana 3

La Habra 11, Segerstrom 0

Lakewood St. Joseph 3, St. Paul 1

Lancaster 19, Antelope Valley 2

La Salle 10, Bishop Conaty-Loretto 0

La Serna 7, Santa Fe 3

Lennox Academy 20, Animo Leadership 3

Long Beach Poly 10, Lakewood 0

Long Beach Wilson 23, Long Beach Jordan 0

Los Alamitos 11, Fountain Valley 1

Los Osos 4, Summit 0

Louisville 3, Newbury Park 2

Marina 15, Newport Harbor 0

Marymount 15, Brentwood 12

Millikan 3, La Palma Kennedy 1

Montebello 10, Gabrielino 0

Moorpark 13, Rio Mesa 3

Murrieta Mesa 5, Murrieta Valley 0

North Torrance 9, Cerritos 0

Oak Park 2, Sierra Canyon 1

Ontario 7, Don Lugo 2

Ontario Christian 9, Colony 5

Paraclete 13, Bishop Montgomery 0

Pasadena Poly 6, Rio Hondo Prep 2

Patriot 11, Linfield Christian 6

Portola 16, Estancia 4

Quartz Hill 14, Littlerock 0

Ramona Convent 2, St. Monica 0

Rancho Alamitos 21, Century 8

Rancho Mirage 15, Xavier Prep 1

Rosemead 5, Downey Calvary Chapel 4

San Clemente 24, Capistrano Valley Christian 0

San Jacinto Valley Academy 19, Mesa Grande Academy 5

Saugus 3, Castaic 1

Sherman Oaks Notre Dame 12, Westlake 7

Simi Valley 7, Valencia 6

South Hills 12, Palmdale 0

St. Pius X-St. Matthias 21, St. Mary’s Academy 5

Tehachapi 8, Ridgecrest Burroughs 4

Temecula Valley 6, Chaparral 4

Upland 9, Whittier Christian 3

Valley View 12, Oak Hills 1

Ventura 13, Fillmore 0

Viewpoint 11, Santa Paula 2

Village Christian 16, Immaculate Heart 4

Walnut 22, West Covina 9

Westminster 14, Western 4

West Ranch 20, Golden Valley 0

West Valley 10, Redlands 9

Whittier 5, Norwalk 5

Yorba Linda 10, Sonora 0

INTERSECTIONAL

AHSA d. King/Drew, forfeit

Alemany 11, North Hollywood 1

Animo Venice 11, Glendale 10

Bellflower 16, King/Drew 2

Charter Oak 2, Legacy 1

Chatsworth 13, Faith Baptist 0

Eagle Rock 19, Alhambra 12

Granada Hills 5, Agoura 1

Hawthorne 15, Fremont 3

Heritage Christian 6, Sylmar 1
