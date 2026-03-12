High school baseball and softball: Thursday’s scores
-
-
-
Thursday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Fremont 8, Jefferson 5
Hollywood 17, Diego Rivera 7
North Hollywood 3, Verdugo Hills 2
Port of Los Angeles 9, Gardena 4
Sun Valley Poly 4, Granada Hills Kennedy 3
Sylmar 5, San Fernando 1
Torres 13, Collins Family 1
University Prep Value 16, Alliance Ouchi 6
SOUTHERN SECTION
Agoura 16, Canyon Country Canyon 0
Ayala 5, Corona Centennial 3
Barstow 10, Silver Valley 0
Bishop Amat 2, Downey 1
Bonita 6, La Serna 2
Brentwood 17, St. Monica 11
Buckley 10, de Toledo 0
Calabasas 19, Foothill Tech 1
Capistrano Valley Christian 5, Orange County Pacifica Christian 4
Chaparral 12, Cornerstone Christian 1
Chino 9, Diamond Ranch 3
Citrus Valley 12, Colony 3
Desert Christian 13, Faith Baptist 2
Desert Christian Academy 21, California Lutheran 8
Diamond Bar 4, Ontario Christian 3
Don Lugo 2, Ontario 1
Environmental Charter 18, Compton Early College 6
Esperanza 17, Hacienda Heights Wilson 4
Etiwanda 10, Brea Olinda 1
Excelsior Charter 11, La Puente 1
Garden Grove 5, Westminster 0
Garden Grove Pacifica 2, Crean Lutheran 1
GLCSC 9, Sequoyah 4
Grand Terrace 3, Jurupa Hills 2
Hesperia Christian 9, Webb 3
La Palma Kennedy 8, Norwalk 4
Lawndale 2, Chadwick 0
Long Beach Wilson 14, Oxford Academy 3
Los Altos 2, Glendora 1
Maranatha 11, Northview 9
Millikan 6, San Dimas 3
Montclair 17, Chaffey 0
Mountain View 11, Southlands Christian 2
Rancho Alamitos 2, Anaheim 1
Redlands East Valley 9, Victor Valley 8
San Jacinto Valley Academy 11, Mesa Grande Academy 1
Santa Clara 6, De Sol 2
Santa Clarita Christian 9, PACS 3
Shalhevet 21, Animo Leadership 1
Sherman Indian 14, CAMS 8
Sonora 1, Troy 0
South El Monte 11, Flintridge Prep 6
South Pasadena 11, San Marino 3
South Torrance 8, Culver City 4
Summit 7, Kaiser 0
Tahquitz 9, West Valley 5
Temescal Canyon 7, San Jacinto 6
Trinity Classical Academy 11, Milken 0
Tustin 4, Glenn 0
Western Christian 15, Pasadena Marshall 4
Windward 10, Crossroads 2
INTERSECTIONAL
Borrego Springs 11, Anza Hamilton 10
Compton Centennial 13, Downtown Magnets 3
Hawthorne 3, Westchester 1
LA Hamilton 22, Inglewood 2
Rio Mesa 9, Idaho Skyline 3
Taft 10, Village Christian 3
SOFTBALL
CITY SECTION
Alliance Levine 13, Smidt Tech 10
Bravo 11, South East 1
Dorsey 4, Environmental Charter 1
East Valley 15, Bert Corona 0
Garfield 9, Lincoln 0
Maywood CES 23, Alliance Bloomfield 18
Narbonne 12, Dymally 1
Triumph Charter 14, Vaughn 2
SOUTHERN SECTION
ACE 9, Victor Valley 4
AAE 6, Adelanto 5
Arcadia 14, Pasadena 3
Atascadero 13, Coastal Christian 1
Banning 9, La Sierra 3
Beaumont 14, Shadow Hills 4
Bloomington 15, Perris 1
Bonita 12, Beckman 0
Buena Park 16, Troy 0
Burbank 14, Glendale 2
California Lutheran 14, Cornerstone Christian 12
Calvary Baptist 24, NSLA 0
Camarillo 4, Thousand Oaks 3
Cantwell-Sacred Heart 10, Mary Star of the Sea 9
Carpinteria 17, Del Sol 16
Chadwick 10, Firebaugh 0
Chaffey 15, Montclair 1
Chaminade 13, Royal 0
Chino 21, Diamond Ranch 1
Crescenta Valley 2, Burbank Burroughs 1
Cypress 5, Mira Costa 0
Downey 5, Rosary Academy 4
Eastside 13, Knight 5
Edison 5, Huntington Beach 4
El Monte 12, Bell Gardens 2
El Modena 7, Tesoro 3
El Toro 12, Capistrano Valley 1
Fontana 33, Nuview Bridge 23
Fullerton 9, Brea Olinda 7
Garden Grove Pacifica 8, Garden Grove 0
Garden Grove Santiago 11, Katella 10
Grace 8, Arrowhead Christian 0
Grand Terrace 5, Western Christian 4
Granite Hills 12, Serrano 5
Hart 10, Canyon Country Canyon 0
Heritage 16, Tahquitz 6
Hesperia Christian 19, Immanuel Christian 0
HMSA 17, Compton Early College 1
Indio 17, San Jacinto 13
Jurupa Valley 8, Moreno Valley 8
Kaiser 13, Sultana 3
La Habra 11, Segerstrom 0
Lakewood St. Joseph 3, St. Paul 1
Lancaster 19, Antelope Valley 2
La Salle 10, Bishop Conaty-Loretto 0
La Serna 7, Santa Fe 3
Lennox Academy 20, Animo Leadership 3
Long Beach Poly 10, Lakewood 0
Long Beach Wilson 23, Long Beach Jordan 0
Los Alamitos 11, Fountain Valley 1
Los Osos 4, Summit 0
Louisville 3, Newbury Park 2
Marina 15, Newport Harbor 0
Marymount 15, Brentwood 12
Millikan 3, La Palma Kennedy 1
Montebello 10, Gabrielino 0
Moorpark 13, Rio Mesa 3
Murrieta Mesa 5, Murrieta Valley 0
North Torrance 9, Cerritos 0
Oak Park 2, Sierra Canyon 1
Ontario 7, Don Lugo 2
Ontario Christian 9, Colony 5
Paraclete 13, Bishop Montgomery 0
Pasadena Poly 6, Rio Hondo Prep 2
Patriot 11, Linfield Christian 6
Portola 16, Estancia 4
Quartz Hill 14, Littlerock 0
Ramona Convent 2, St. Monica 0
Rancho Alamitos 21, Century 8
Rancho Mirage 15, Xavier Prep 1
Rosemead 5, Downey Calvary Chapel 4
San Clemente 24, Capistrano Valley Christian 0
San Jacinto Valley Academy 19, Mesa Grande Academy 5
Saugus 3, Castaic 1
Sherman Oaks Notre Dame 12, Westlake 7
Simi Valley 7, Valencia 6
South Hills 12, Palmdale 0
St. Pius X-St. Matthias 21, St. Mary’s Academy 5
Tehachapi 8, Ridgecrest Burroughs 4
Temecula Valley 6, Chaparral 4
Upland 9, Whittier Christian 3
Valley View 12, Oak Hills 1
Ventura 13, Fillmore 0
Viewpoint 11, Santa Paula 2
Village Christian 16, Immaculate Heart 4
Walnut 22, West Covina 9
Westminster 14, Western 4
West Ranch 20, Golden Valley 0
West Valley 10, Redlands 9
Whittier 5, Norwalk 5
Yorba Linda 10, Sonora 0
INTERSECTIONAL
AHSA d. King/Drew, forfeit
Alemany 11, North Hollywood 1
Animo Venice 11, Glendale 10
Bellflower 16, King/Drew 2
Charter Oak 2, Legacy 1
Chatsworth 13, Faith Baptist 0
Eagle Rock 19, Alhambra 12
Granada Hills 5, Agoura 1
Hawthorne 15, Fremont 3
Heritage Christian 6, Sylmar 1