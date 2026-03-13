High School Sports

High school baseball and softball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
Friday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Bell 11, Palisades 3 (8 innings)

Eagle Rock 11, Stella 1

El Camino Real 5, Cleveland 1

Fairfax 13, Dorsey 3

Fremont 5, Lincoln 0

Gardena 13, Santee 4

Garfield 3, Venice 2

LA Wilson 7, Vaughn 6

Monroe 11, King/Drew 2

Northridge Academy 5, AMIT 0

Panorama 14, Reseda 11

Rancho Dominguez 13, Westchester 3

SOCES 17, Canoga Park 1

Sun Valley Magnet 12, Collins Family 0

Van Nuys 5, Chavez 1

SOUTHERN SECTION

AAE 11, CIMSA 0

Aliso Niguel 11, Fullerton 8

Anaheim Canyon 8, El Modena 7

Apple Valley 8, Serrano 5

Arcadia 11, Muir 1

Arlington 1, Liberty 0

Arroyo 20, Downey Calvary Chapel 1

Baldwin Park 22, Sierra Vista 5

Beaumont 7, Desert Hot Springs 0

Big Bear 14, Pacific 10

Bishop Montgomery 9, Cantwell-Sacred Heart 0

Bishop Union 10, Legacy Christian Academy 0

Bolsa Grande 6, Saddleback 5

Brea Olinda 3, El Toro 1

Burbank Burroughs 18, Glendale 1

Calvary Baptist 11, Rosemead 1

Canyon Springs 10, Hemet 7

Carpinteria 5, Nordhoff 2

Cathedral 11, Bosco Tech 6

Coachella Valley 6, Yucca Valley 0

Corona Santiago 8, Chino Hills 4

Costa Mesa 10, Ocean View 2

Crescenta Valley 8, Hoover 2

Cypress 14, JSerra 2

Diamond Bar 9, Santa Ana 1

Don Lugo 3, Upland 3

Dos Pueblos 11, Buena 3

Duarte 5, Azusa 3

Eastvale Roosevelt 7, Whittier Christian 0

Edgewood 11, Gabrielino 3

El Segundo 2, North Torrance 1

Elsinore 5, Rancho Verde 4

Fountain Valley 6, Los Alamitos 2

Hart 16, Canyon Country Canyon 6

Heritage Christian 7, Channel Islands 0

Hesperia 11, Ridgecrest Burroughs 8

Huntington Beach 4, Edison 1

Indian Springs 4, San Bernardino 3

Irvine 9, Northwood 1

Irvine University 7, St. Margaret’s 5

Jurupa Valley 4, La Sierra 2

Katella 6, Laguna Hills 4

Knight 10, Eastside 1

La Canada 13, Temple City 3

Lancaster 11, Antelope Valley 0

La Salle 6, St. Paul 5

La Serna 7, Whittier 2

Long Beach Poly 7, Long Beach Jordan 5

Long Beach Wilson 5, Long Beach Cabrillo 1

Los Amigos 4, Magnolia 3

Lucerne Valley 11, Silver Valley 5

Marina 5, Newport Harbor 4

Mark Keppel 12, San Gabriel 3

Mary Star of the Sea 13, St. Pius X-St. Matthias Academy 5

Mayfair 6, Garden Grove 1

Millikan 8, Compton 0

Miller 20, Entrepreneur 0

Montebello 6, Alhambra 1

Moreno Valley 5, Heritage 3

Newbury Park 16, Camarillo 3

New Roads 7, Brentwood 5

Nogales 10, Garey 4

Norwalk 9, Dominguez 4

Nuview Bridge 6, Riverside North 0

Oak Hills 12, Sultana 8

Orange 10, Savanna 5

Orange Vista 9, Lakeside 3

Oxnard Pacifica 8, Oxnard 0

Palos Verdes 3, Mira Costa 1

Paramount 19, Firebaugh 6

Placentia Valencia 11, Godinez 1

Ramona 11, Norte Vista 1

Rancho Christian 18, Hillcrest 7

Rancho Cucamonga 6, Alta Loma 3

Rio Hondo Prep 10, Escondido Charter 10

Riverside Poly 6, Paloma Valley 1

Royal 7, Moorpark 0

Rubidoux 5, Patriot 4

Salesian 19, Verbum Dei 5

San Juan Hills 10, Citrus Valley 1

San Marcos 2, Rio Mesa 1

Santa Aba Calvary Chapel 3, Buena Park 0

Santa Ana Foothill 7, Cajon 0

Santa Fe 7, California 0

Santa Margarita 19, Los Osos 9

Santa Paula 9, Malibu 3

Saugus 12, Castaic 9

Schurr 7, Bell Gardens 3

Segerstrom 8, La Palma Kennedy 4

Sherman Oaks Notre Dame 4, Paraclete 1

Sierra Canyon 9, Valencia 1

Simi Valley 17, Oak Park 0

SLOCA 6, Valley Christian Academy 4

Southlands Christian 12, Bassett 5

St. Anthony 9, St. Monica 6

St. Bernard 8, Gardena Serra 5

Sunny Hills 9, Esperanza 2

Tesoro 6, Yorba Linda 3

Twentynine Palms 20, Desert Christian Academy 2

University Prep 34, Mojave 0

Valley View 10, Citrus Hill 2

Ventura 11, Santa Barbara 6

Victor Valley Christian 8, ACE 7

Villa Park 6, La Habra 1

Vista del Lago 13, Perris 3

Vista Murrieta 13, Yucaipa 5

Western 5, Santa Ana Valley 1

West Ranch 3, Golden Valley 0

Woodbridge 5, Laguna Beach 4

INTERSECTIONAL

Boron 30, Immanuel Christian 1

Carson 3, Lakewood 0

El Rancho 2, LA Roosevelt 1

HMSA 11, Animo Venice 1 (5 innings)

Lee Vining 11, Trona 11

Santa Monica Pacifica Christian 4, Triumph Charter 2

South Gate 16, South El Monte 6

Temecula Valley 6, Henderson (NV) Basic 3

Thousand Oaks 8, Skyline (ID) 0

SOFTBALL

CITY SECTION

Carson 13, Venice 1

Granada Hills Kennedy 2, SOCES 1

LA Wilson 16, Rancho Dominguez 6

Narbonne 18, Contreras 2

Orthopaedic 20, Jefferson 1

Santee 26, Gardena 17

Sylmar 16, Fulton 0

Torres 16, Bernstein 6

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 9, Garden Grove Pacifica 1

Alta Loma 11, Grand Terrace 4

Azusa 15, Nogales 1

Bishop Amat 8, Rancho Cucamonga 6

Bishop Conaty-Loretto 10, Hawthorne 0

Bloomington 17, Vista del Lago 3

Brentwood 15, Inglewood 3

Charter Oak 12, Don Lugo 4

Colton 8, Woodcrest Christian 0

Dana Hills 8, Woodbridge 0

Dos Pueblos 9, Buena 0

Duarte 12, Baldwin Park 2

Edgewood 14, Southland Christian 3

Etiwanda 9, Ganesha 8

Flintridge Sacred Heart 2, Burbank Providence 1

Jurupa Valley 20, La Sierra 1

La Canada 15, South Pasadena 0

Liberty 19, Heritage 5

Linfield Christian 15, Temecula Valley 4

Loara 27, Costa Mesa 3

Lucerne Valley 29, Silver Valley 12

Maranatha 5, Santa Monica 3

Mark Keppel 18, Mountain View 13

Monrovia 5, Temple City 1

Newbury Park 14, Channel Islands 0

Northview 6, Ontario Christian 2

Northview 6, Western Christian 2

Ocean View 15, Corona del Mar 2

Orange 11, Estancia 0

Orange Vista 11, Rancho Verde 1

Oxnard 9, Oxnard Pacifica 1

Paloma Valley 3, Valley View 1

Pasadena Marshall 20, Elizabeth 2

Patriot 13, Rubidoux 0

Placentia Valencia 7, Anaheim 6

Portola 15, Oxford Academy 5

Redlands East Valley 4, Canyon Springs 1

Rio Mesa 7, San Marcos 2

Riverside Prep 21, Hesperia 2

San Bernardino 20, Indian Springs 0

San Dimas 10, Diamond Bar 0

San Marino 18, Blair 0

Santa Ana Calvary Chapel 10, Westminster La Quinta 0

Santa Ana Valley 16, Century 6

Serrano 17, PACS 1

Sierra Vista 13, Garey 2

South El Monte 22, Rowland 12

South Hills 15, Lakewood 1

St. Bonaventure 21, Santa Paula 5

St. Pius X-St. Matthias Academy 31, Beverly Hills 1

Sunny Hills 10, Cerritos 7

Twentynine Palms 21l Banning 15

University Prep 13, Sultana 7

West Torrance 5, Redondo Union 3

Whittier Christian 8, Arrowhead Christian 0

Wiseburn-Da Vinci 10, Culver City 0

Yucca Valley 18, Coachella Valley 7

INTERSECTIONAL

Chadwick 13, Palisades 2

Leuzinger 6, South Gate 2

Riverside King 1, Clovis North 0

Riverside King 12, Hollister 5

South Torrance 6, San Pedro 4

Taft 22, Hueneme 3

Torrance 5, Wilmington Banning 3

Van Nuys 13, Immaculate Heart 12

West Ranch 9, El Camino Real 1
