High school baseball and softball: Friday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
Friday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Bell 11, Palisades 3 (8 innings)
Eagle Rock 11, Stella 1
El Camino Real 5, Cleveland 1
Fairfax 13, Dorsey 3
Fremont 5, Lincoln 0
Gardena 13, Santee 4
Garfield 3, Venice 2
LA Wilson 7, Vaughn 6
Monroe 11, King/Drew 2
Northridge Academy 5, AMIT 0
Panorama 14, Reseda 11
Rancho Dominguez 13, Westchester 3
SOCES 17, Canoga Park 1
Sun Valley Magnet 12, Collins Family 0
Van Nuys 5, Chavez 1
SOUTHERN SECTION
AAE 11, CIMSA 0
Aliso Niguel 11, Fullerton 8
Anaheim Canyon 8, El Modena 7
Apple Valley 8, Serrano 5
Arcadia 11, Muir 1
Arlington 1, Liberty 0
Arroyo 20, Downey Calvary Chapel 1
Baldwin Park 22, Sierra Vista 5
Beaumont 7, Desert Hot Springs 0
Big Bear 14, Pacific 10
Bishop Montgomery 9, Cantwell-Sacred Heart 0
Bishop Union 10, Legacy Christian Academy 0
Bolsa Grande 6, Saddleback 5
Brea Olinda 3, El Toro 1
Burbank Burroughs 18, Glendale 1
Calvary Baptist 11, Rosemead 1
Canyon Springs 10, Hemet 7
Carpinteria 5, Nordhoff 2
Cathedral 11, Bosco Tech 6
Coachella Valley 6, Yucca Valley 0
Corona Santiago 8, Chino Hills 4
Costa Mesa 10, Ocean View 2
Crescenta Valley 8, Hoover 2
Cypress 14, JSerra 2
Diamond Bar 9, Santa Ana 1
Don Lugo 3, Upland 3
Dos Pueblos 11, Buena 3
Duarte 5, Azusa 3
Eastvale Roosevelt 7, Whittier Christian 0
Edgewood 11, Gabrielino 3
El Segundo 2, North Torrance 1
Elsinore 5, Rancho Verde 4
Fountain Valley 6, Los Alamitos 2
Hart 16, Canyon Country Canyon 6
Heritage Christian 7, Channel Islands 0
Hesperia 11, Ridgecrest Burroughs 8
Huntington Beach 4, Edison 1
Indian Springs 4, San Bernardino 3
Irvine 9, Northwood 1
Irvine University 7, St. Margaret’s 5
Jurupa Valley 4, La Sierra 2
Katella 6, Laguna Hills 4
Knight 10, Eastside 1
La Canada 13, Temple City 3
Lancaster 11, Antelope Valley 0
La Salle 6, St. Paul 5
La Serna 7, Whittier 2
Long Beach Poly 7, Long Beach Jordan 5
Long Beach Wilson 5, Long Beach Cabrillo 1
Los Amigos 4, Magnolia 3
Lucerne Valley 11, Silver Valley 5
Marina 5, Newport Harbor 4
Mark Keppel 12, San Gabriel 3
Mary Star of the Sea 13, St. Pius X-St. Matthias Academy 5
Mayfair 6, Garden Grove 1
Millikan 8, Compton 0
Miller 20, Entrepreneur 0
Montebello 6, Alhambra 1
Moreno Valley 5, Heritage 3
Newbury Park 16, Camarillo 3
New Roads 7, Brentwood 5
Nogales 10, Garey 4
Norwalk 9, Dominguez 4
Nuview Bridge 6, Riverside North 0
Oak Hills 12, Sultana 8
Orange 10, Savanna 5
Orange Vista 9, Lakeside 3
Oxnard Pacifica 8, Oxnard 0
Palos Verdes 3, Mira Costa 1
Paramount 19, Firebaugh 6
Placentia Valencia 11, Godinez 1
Ramona 11, Norte Vista 1
Rancho Christian 18, Hillcrest 7
Rancho Cucamonga 6, Alta Loma 3
Rio Hondo Prep 10, Escondido Charter 10
Riverside Poly 6, Paloma Valley 1
Royal 7, Moorpark 0
Rubidoux 5, Patriot 4
Salesian 19, Verbum Dei 5
San Juan Hills 10, Citrus Valley 1
San Marcos 2, Rio Mesa 1
Santa Aba Calvary Chapel 3, Buena Park 0
Santa Ana Foothill 7, Cajon 0
Santa Fe 7, California 0
Santa Margarita 19, Los Osos 9
Santa Paula 9, Malibu 3
Saugus 12, Castaic 9
Schurr 7, Bell Gardens 3
Segerstrom 8, La Palma Kennedy 4
Sherman Oaks Notre Dame 4, Paraclete 1
Sierra Canyon 9, Valencia 1
Simi Valley 17, Oak Park 0
SLOCA 6, Valley Christian Academy 4
Southlands Christian 12, Bassett 5
St. Anthony 9, St. Monica 6
St. Bernard 8, Gardena Serra 5
Sunny Hills 9, Esperanza 2
Tesoro 6, Yorba Linda 3
Twentynine Palms 20, Desert Christian Academy 2
University Prep 34, Mojave 0
Valley View 10, Citrus Hill 2
Ventura 11, Santa Barbara 6
Victor Valley Christian 8, ACE 7
Villa Park 6, La Habra 1
Vista del Lago 13, Perris 3
Vista Murrieta 13, Yucaipa 5
Western 5, Santa Ana Valley 1
West Ranch 3, Golden Valley 0
Woodbridge 5, Laguna Beach 4
INTERSECTIONAL
Boron 30, Immanuel Christian 1
Carson 3, Lakewood 0
El Rancho 2, LA Roosevelt 1
HMSA 11, Animo Venice 1 (5 innings)
Lee Vining 11, Trona 11
Santa Monica Pacifica Christian 4, Triumph Charter 2
South Gate 16, South El Monte 6
Temecula Valley 6, Henderson (NV) Basic 3
Thousand Oaks 8, Skyline (ID) 0
SOFTBALL
CITY SECTION
Carson 13, Venice 1
Granada Hills Kennedy 2, SOCES 1
LA Wilson 16, Rancho Dominguez 6
Narbonne 18, Contreras 2
Orthopaedic 20, Jefferson 1
Santee 26, Gardena 17
Sylmar 16, Fulton 0
Torres 16, Bernstein 6
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 9, Garden Grove Pacifica 1
Alta Loma 11, Grand Terrace 4
Azusa 15, Nogales 1
Bishop Amat 8, Rancho Cucamonga 6
Bishop Conaty-Loretto 10, Hawthorne 0
Bloomington 17, Vista del Lago 3
Brentwood 15, Inglewood 3
Charter Oak 12, Don Lugo 4
Colton 8, Woodcrest Christian 0
Dana Hills 8, Woodbridge 0
Dos Pueblos 9, Buena 0
Duarte 12, Baldwin Park 2
Edgewood 14, Southland Christian 3
Etiwanda 9, Ganesha 8
Flintridge Sacred Heart 2, Burbank Providence 1
Jurupa Valley 20, La Sierra 1
La Canada 15, South Pasadena 0
Liberty 19, Heritage 5
Linfield Christian 15, Temecula Valley 4
Loara 27, Costa Mesa 3
Lucerne Valley 29, Silver Valley 12
Maranatha 5, Santa Monica 3
Mark Keppel 18, Mountain View 13
Monrovia 5, Temple City 1
Newbury Park 14, Channel Islands 0
Northview 6, Ontario Christian 2
Northview 6, Western Christian 2
Ocean View 15, Corona del Mar 2
Orange 11, Estancia 0
Orange Vista 11, Rancho Verde 1
Oxnard 9, Oxnard Pacifica 1
Paloma Valley 3, Valley View 1
Pasadena Marshall 20, Elizabeth 2
Patriot 13, Rubidoux 0
Placentia Valencia 7, Anaheim 6
Portola 15, Oxford Academy 5
Redlands East Valley 4, Canyon Springs 1
Rio Mesa 7, San Marcos 2
Riverside Prep 21, Hesperia 2
San Bernardino 20, Indian Springs 0
San Dimas 10, Diamond Bar 0
San Marino 18, Blair 0
Santa Ana Calvary Chapel 10, Westminster La Quinta 0
Santa Ana Valley 16, Century 6
Serrano 17, PACS 1
Sierra Vista 13, Garey 2
South El Monte 22, Rowland 12
South Hills 15, Lakewood 1
St. Bonaventure 21, Santa Paula 5
St. Pius X-St. Matthias Academy 31, Beverly Hills 1
Sunny Hills 10, Cerritos 7
Twentynine Palms 21l Banning 15
University Prep 13, Sultana 7
West Torrance 5, Redondo Union 3
Whittier Christian 8, Arrowhead Christian 0
Wiseburn-Da Vinci 10, Culver City 0
Yucca Valley 18, Coachella Valley 7
INTERSECTIONAL
Chadwick 13, Palisades 2
Leuzinger 6, South Gate 2
Riverside King 1, Clovis North 0
Riverside King 12, Hollister 5
South Torrance 6, San Pedro 4
Taft 22, Hueneme 3
Torrance 5, Wilmington Banning 3
Van Nuys 13, Immaculate Heart 12
West Ranch 9, El Camino Real 1