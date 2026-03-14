High school baseball and softball: Saturday’s scores
Saturday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Cleveland 6, San Pedro 4
Gardena 11, Animo Leadership 2
LA University 12, Environmental Charter 1
Santee 22, Mendez 13
South East 3, Sylmar 2
Verdugo Hills 1, Franklin 0
Wilmington Banning 7, Port of LA 0
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 9, Murrieta Valley 4
Aquinas 12, Capistrano Valley 2
Buena 7, St. Bonaventure 3
Calabasas 1, Santa Monica 0
Claremont 8, Adelanto 2
Colton 5, Arroyo Valley 0
Dos Pueblos 6, Lompoc 3
El Dorado 2, West Ranch 0
Foothill Tech 5, Trinity Classical Academy 4
Ganesha 2, Mission Viejo 1
Glendora 7, Charter Oak 6
Golden Valley 16, Nordhoff 12
Granite Hills 2, Fontana 1
Hacienda Heights Wilson 13, Tustin 7
Jurupa Hills 8, Orange Vista 2
Kaiser 1, West Covina 0
Katella 14, Chaparral 3
Laguna Beach 5, Costa Mesa 3
Linfield Christian 3, El Toro 0
Long Beach Jordan 12, El Monte 0
Loyola 8, Cathedral 0
Mayfair 22, Lynwood 0
Mira Costa 7, Lakewood 0
Moorpark 17, Channel Islands 0
Mountain View 5, Avalon 3
Norco 1, Great Oak 0
Nuview Bridge 8, Eisenhower 4
Oaks Christian 9, Hart 0
Pasadena Marshall 9, Santa Clarita Christian 8
Ramona 8, Sunny Hills 6
Redlands 13, Rim of the World 0
Rio Hondo Prep 10, Orange Glen 1
Riverside Prep 5, Yucaipa 2
San Gorgonio 14, Big Bear 7
Santa Ana Foothill 14, Walnut 2
Santa Ynez 27, Dunn 0
Silverado 5, Pasadena Poly 1
St. Anthony 17, Artesia 11
Tesoro 4, Sunny Hills 1
Torrance 10, West Torrance 0
Trabuco Hills 10, Long Beach Wilson 8
Troy 13, Victor Valley 3
University Prep 22, Immanuel Christian 0
Valencia 8, Simi Valley 0
Valley View 13, Heritage 5
Warren 7, Santa Fe 1
Whitney 7, Western 6
INTERSECTIONAL
Bloomington Christian 13, Austin (TX) NYOS Charter 4
Burbank Burroughs 6, LA Marshall 5
El Dorado 17, Campo Verde 4
Garfield 3, Whittier Christian 1
Hueneme 9, Idaho Falls (ID) Skyline 2
Indian Springs 20, Public Safety Academy 2
Oxnard 4, Idaho Falls (ID) Skyline 3
Palm Desert 5, Rancho Bernardo 2
Palos Verdes 4, Palisades 3
San Jose More 11, Valley Christian Academy 1
Sonora 11, Legacy 4
Temecula Valley 7, Las Vegas (NV) Bishop Gorman 4
University Prep 9, Boron 2
Valley Christian 10, South Gate 9
SOFTBALL
CITY SECTION
LA Marshall 12, Bell 1
Santee 27, Mendez 25
SOUTHERN SECTION
Agoura 4, Torrance 0
Alemany 15, Montebello 2
Alemany 18, Irvine 3
Alhambra 10, Ramona Convent 4
Arcadia 8, Paramount 0
Alta Loma 6, Summit 5
Alta Loma 5, Los Osos 1
Capistrano Valley 9, Corona Santiago 4
Chaparral 11, Katella 7
Downey 11, La Palma Kennedy 1
Elsinore 10, Covina 3
Etiwanda 10, Redlands East Valley 4
Firebaugh 11, Long Beach Cabrillo 6
Glendora 5, Yucaipa 3
Glendora 4, Capistrano Valley 2
Grace 6, Hemet 5
Hesperia 16, Victor Valley 14
Highland 6, Apple Valley 2
Highland 18, Apple Valley 6
Hillcrest 1, Diamond Bar 0
JSerra 6, Oaks Christian 1
Jurupa Hills 11, Garden Grove 10
Kaiser 12, Flintridge Prep 2
Kaiser 11, Lompoc Cabrillo 0
Lakewood 4, Whittier Christian 3
Lakewood St. Joseph 8, Placentia Valencia 3
Lakewood St. Joseph 8, Warren 3
Maranatha 7, Wiseburn-Da Vinci 5
Mayfair 9, Garden Grove 3
Mayfair 19, Jurupa Hills 2
Northview 7, Grand Terrace 6
San Dimas 9, Paramount 4
Santa Fe 9, Riverside North 0
Santa Fe 6, Downey 4
Santa Monica 8, Bishop Montgomery 4
Schurr 11, Covina 0
Schurr 11, Elsinore 4
Segerstrom 9, Walnut 7
Simi Valley 3, Redondo Union 0
South Hills 6, Hemet 2
South Torrance 13, West Torrance 0
Upland 8, Arrowhead Christian 0
Valencia 2, Buena 0
Victor Valley 11, Hesperia 8
Vista Murrieta 9, Oak Hills 5
Walnut 7, Katella 5
Warren 12, Placentia Valencia 1
Western Christian 8, Summit 5
Whittier Christian 17, Grace 5
Yucaipa I, La Palma Kennedy 1
INTERSECTIONAL
Carson 15, Bishop Montgomery 6
Carson 12, Culver City 1
Cypress 5, Granada Hills 0
Fountain Valley 11, LA University 1
Glendale 15, Maywood CES 5
Granada Hills 14, El Rancho 6
Legacy 5, San Dimas 2
Maywood CES 17, St. Mary’s Academy 10
Redondo Union 7, San Pedro 1
Riverside King 12, Sanger 0
Simi Valley 4, Wilmington Banning 1
Venice 4, Maranatha 0
Venice 13, Wiseburn-Da Vinci 4