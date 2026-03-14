High school baseball and softball: Saturday’s scores

By Los Angeles Times staff
Saturday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Cleveland 6, San Pedro 4

Gardena 11, Animo Leadership 2

LA University 12, Environmental Charter 1

Santee 22, Mendez 13

South East 3, Sylmar 2

Verdugo Hills 1, Franklin 0

Wilmington Banning 7, Port of LA 0

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 9, Murrieta Valley 4

Aquinas 12, Capistrano Valley 2

Buena 7, St. Bonaventure 3

Calabasas 1, Santa Monica 0

Claremont 8, Adelanto 2

Colton 5, Arroyo Valley 0

Dos Pueblos 6, Lompoc 3

El Dorado 2, West Ranch 0

Foothill Tech 5, Trinity Classical Academy 4

Ganesha 2, Mission Viejo 1

Glendora 7, Charter Oak 6

Golden Valley 16, Nordhoff 12

Granite Hills 2, Fontana 1

Hacienda Heights Wilson 13, Tustin 7

Jurupa Hills 8, Orange Vista 2

Kaiser 1, West Covina 0

Katella 14, Chaparral 3

Laguna Beach 5, Costa Mesa 3

Linfield Christian 3, El Toro 0

Long Beach Jordan 12, El Monte 0

Loyola 8, Cathedral 0

Mayfair 22, Lynwood 0

Mira Costa 7, Lakewood 0

Moorpark 17, Channel Islands 0

Mountain View 5, Avalon 3

Norco 1, Great Oak 0

Nuview Bridge 8, Eisenhower 4

Oaks Christian 9, Hart 0

Pasadena Marshall 9, Santa Clarita Christian 8

Ramona 8, Sunny Hills 6

Redlands 13, Rim of the World 0

Rio Hondo Prep 10, Orange Glen 1

Riverside Prep 5, Yucaipa 2

San Gorgonio 14, Big Bear 7

Santa Ana Foothill 14, Walnut 2

Santa Ynez 27, Dunn 0

Silverado 5, Pasadena Poly 1

St. Anthony 17, Artesia 11

Tesoro 4, Sunny Hills 1

Torrance 10, West Torrance 0

Trabuco Hills 10, Long Beach Wilson 8

Troy 13, Victor Valley 3

University Prep 22, Immanuel Christian 0

Valencia 8, Simi Valley 0

Valley View 13, Heritage 5

Warren 7, Santa Fe 1

Whitney 7, Western 6

INTERSECTIONAL

Bloomington Christian 13, Austin (TX) NYOS Charter 4

Burbank Burroughs 6, LA Marshall 5

El Dorado 17, Campo Verde 4

Garfield 3, Whittier Christian 1

Hueneme 9, Idaho Falls (ID) Skyline 2

Indian Springs 20, Public Safety Academy 2

Oxnard 4, Idaho Falls (ID) Skyline 3

Palm Desert 5, Rancho Bernardo 2

Palos Verdes 4, Palisades 3

San Jose More 11, Valley Christian Academy 1

Sonora 11, Legacy 4

Temecula Valley 7, Las Vegas (NV) Bishop Gorman 4

University Prep 9, Boron 2

Valley Christian 10, South Gate 9

SOFTBALL

CITY SECTION

LA Marshall 12, Bell 1

Santee 27, Mendez 25

SOUTHERN SECTION

Agoura 4, Torrance 0

Alemany 15, Montebello 2

Alemany 18, Irvine 3

Alhambra 10, Ramona Convent 4

Arcadia 8, Paramount 0

Alta Loma 6, Summit 5

Alta Loma 5, Los Osos 1

Capistrano Valley 9, Corona Santiago 4

Chaparral 11, Katella 7

Downey 11, La Palma Kennedy 1

Elsinore 10, Covina 3

Etiwanda 10, Redlands East Valley 4

Firebaugh 11, Long Beach Cabrillo 6

Glendora 5, Yucaipa 3

Glendora 4, Capistrano Valley 2

Grace 6, Hemet 5

Hesperia 16, Victor Valley 14

Highland 6, Apple Valley 2

Highland 18, Apple Valley 6

Hillcrest 1, Diamond Bar 0

JSerra 6, Oaks Christian 1

Jurupa Hills 11, Garden Grove 10

Kaiser 12, Flintridge Prep 2

Kaiser 11, Lompoc Cabrillo 0

Lakewood 4, Whittier Christian 3

Lakewood St. Joseph 8, Placentia Valencia 3

Lakewood St. Joseph 8, Warren 3

Maranatha 7, Wiseburn-Da Vinci 5

Mayfair 9, Garden Grove 3

Mayfair 19, Jurupa Hills 2

Northview 7, Grand Terrace 6

San Dimas 9, Paramount 4

Santa Fe 9, Riverside North 0

Santa Fe 6, Downey 4

Santa Monica 8, Bishop Montgomery 4

Schurr 11, Covina 0

Schurr 11, Elsinore 4

Segerstrom 9, Walnut 7

Simi Valley 3, Redondo Union 0

South Hills 6, Hemet 2

South Torrance 13, West Torrance 0

Upland 8, Arrowhead Christian 0

Valencia 2, Buena 0

Victor Valley 11, Hesperia 8

Vista Murrieta 9, Oak Hills 5

Walnut 7, Katella 5

Warren 12, Placentia Valencia 1

Western Christian 8, Summit 5

Whittier Christian 17, Grace 5

Yucaipa I, La Palma Kennedy 1

INTERSECTIONAL

Carson 15, Bishop Montgomery 6

Carson 12, Culver City 1

Cypress 5, Granada Hills 0

Fountain Valley 11, LA University 1

Glendale 15, Maywood CES 5

Granada Hills 14, El Rancho 6

Legacy 5, San Dimas 2

Maywood CES 17, St. Mary’s Academy 10

Redondo Union 7, San Pedro 1

Riverside King 12, Sanger 0

Simi Valley 4, Wilmington Banning 1

Venice 4, Maranatha 0

Venice 13, Wiseburn-Da Vinci 4

