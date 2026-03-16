High school baseball and softball: Monday’s scores
Monday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Alliance Ouchi 13, Rise Kohyang 5
Carson 5, Narbonne 3
Fremont 8, Marquez 4
Garfield 9, LA Roosevelt 4
Huntington Park 15, Maywood Academy 4
San Fernando 6, Granada Hills Kennedy 4
Sotomayor 3, Rancho Dominguez 1
Sun Valley Poly 1, North Hollywood 0
Sylmar 6, Verdugo Hills 2
Torres 8, Gardena 4
Vaughn 8, Eagle Rock 7
SOUTHERN SECTION
Ambassador 9, Whitney 7
Aquinas 10, Arrowhead Christian 1
Baldwin Park 23, Pioneer 5
Beaumont 12, Jurupa Hills 9
Beckman 4, Woodbridge 1
Bloomington Christian 12, Joshua Springs Christian 7
Calvary Baptist 25. Packinghouse Christian 0
Calvin Christian 14, California Lutheran 3
Capistrano Valley 12, Northwood 1
Chino Hills 5, Colony 3
Corona 3, Riverside King 0
Corona Santiago 11, Eastvale Roosevelt 3
Crean Lutheran 7, Sunny Hills 5
de Toledo 8, Hoover 7
Desert Christian 15, Valley Torah 0
El Toro 4, Esperanza 3
Granite Hills 8, Eastside 0
Great Oak 4, La Palma Kennedy 1
La Quinta 13, Palm Springs 5
La Serna 4, Monrovia 4
Loma Linda Academy 16, Desert Chapel 4
Meadows School 8, Bellflower 7
Milken 9, Malibu 6
Mission Viejo 8, Irvine University 0
Norco 8, Corona Centennial 4
North Torrance 12, St. Monica 1
Oak Park 7, Windward 4
Palm Desert 18, Rancho Mirage 0
Paramount 6, Cerritos 5
Redlands East Valley 16, Indio 3
Riverside Prep 4, Sonora 1
Rolling Hills Prep 6, HMSA 4
San Clemente 3, Sonora 0
San Juan Hills 7, El Dorado 2
San Marino 6, California 5
Serrano 10, Adelanto 7
Shadow Hills 12, Xavier Prep 1
South Hills 10, Los Altos 1
St. Bernard 8, La Salle 3
Twentynine Palms 21, CIMSA 3
Valley Christian 13, Bishop Montgomery 0
Whittier 11, Gabrielino 1
Woodcrest Christian 6, Chaparral 5
Yucca Valley 4, Desert Hot Springs 3
YULA 5, Shalhevet 3
INTERSECTIONAL
Berkeley Prep 4, Gahr 1
Calabasas 12, Taft 1
Compton 5, King/Drew 1
Garden Grove Pacifica 6, Parker (CO) Legend 2
Lakeview Charter 14, Community Charter 4
Redlands Adventist Academy 16, Public Safety Academy
Santa Margarita 13, Mountain Vista (CO) 2
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Venice 25, Animo Robinson 5
Bell 18, Huntington Park 4
Bernstein 23, Belmont 2
Contreras 24, Roybal 14
Discovery 20, Locke 6
Fremont 21, Dymally 0
Garfield 10, LA Roosevelt 0
Harbor Teacher 11, Narbonne 8
Hollywood 15, RFK Community 1
LA Marshall 18, USC-MAE 1
Middle College 29, LAAAE 8
Northridge Academy 17, Grant 0
Rancho Dominguez 8, Orthopaedic 6
South Gate 5, South East 1
VAAS 21, Panorama 5
SOUTHERN SECTION
AAE 14, ACE 3
Aquinas 10, Riverside Notre Dame 3
Arlington 15, Vista del Lago 2
Arrowhead Christian 4, Hesperia Christian 1
Chino 7, Diamond Bar 6
Corona 15, Walnut 1
Covina 17, Muir 13
Crean Lutheran 11, Tustin 1
Elsinore 10, Irvine University 4
Garey 8, Sierra Vista 5
Grace 12, Del Sol 0
Godinez 14, Estancia 3
Lakewood 12, Valley Christian 5
Los Osos 6, Canyon Springs 1
Maranatha 11, Heritage Christian 1
Newport Harbor 13, Portola 11
Northwood 3, Trabuco Hills 1
Oaks Christian 11, Crescenta Valley 6
Orange 2, Santa Ana 0
Oxford Academy 15, Loara 14
Palm Desert 13, Rancho Mirage 12
Palos Verdes 12, South Torrance 7
Pasadena Marshall 21, Bassett 8
Redlands 9, Fontana 7
RSCSM 21, Mesa Grande Academy 7
St. Pius X-St. Matthias Academy 23, Glendale 4
Twentynine Palms 13, Moreno Valley 10
Yucca Valley 1, Desert Hot Springs 0
INTERSECTIONAL
Animo Watts 22, Stella 13
Burbank Providence 14, Van Nuys 0
Dorsey 1, Inglewood 1
El Segundo 7, Wilmington Banning 4
Port of LA 9, Peninsula 8
Redondo Union 10, LA Hamilton 0
Sierra Canyon 16, El Camino Real 0