High school baseball and softball: Monday’s scores

By Los Angeles Times staff
Monday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Alliance Ouchi 13, Rise Kohyang 5

Carson 5, Narbonne 3

Fremont 8, Marquez 4

Garfield 9, LA Roosevelt 4

Huntington Park 15, Maywood Academy 4

San Fernando 6, Granada Hills Kennedy 4

Sotomayor 3, Rancho Dominguez 1

Sun Valley Poly 1, North Hollywood 0

Sylmar 6, Verdugo Hills 2

Torres 8, Gardena 4

Vaughn 8, Eagle Rock 7

SOUTHERN SECTION

Ambassador 9, Whitney 7

Aquinas 10, Arrowhead Christian 1

Baldwin Park 23, Pioneer 5

Beaumont 12, Jurupa Hills 9

Beckman 4, Woodbridge 1

Bloomington Christian 12, Joshua Springs Christian 7

Calvary Baptist 25. Packinghouse Christian 0

Calvin Christian 14, California Lutheran 3

Capistrano Valley 12, Northwood 1

Chino Hills 5, Colony 3

Corona 3, Riverside King 0

Corona Santiago 11, Eastvale Roosevelt 3

Crean Lutheran 7, Sunny Hills 5

de Toledo 8, Hoover 7

Desert Christian 15, Valley Torah 0

El Toro 4, Esperanza 3

Granite Hills 8, Eastside 0

Great Oak 4, La Palma Kennedy 1

La Quinta 13, Palm Springs 5

La Serna 4, Monrovia 4

Loma Linda Academy 16, Desert Chapel 4

Meadows School 8, Bellflower 7

Milken 9, Malibu 6

Mission Viejo 8, Irvine University 0

Norco 8, Corona Centennial 4

North Torrance 12, St. Monica 1

Oak Park 7, Windward 4

Palm Desert 18, Rancho Mirage 0

Paramount 6, Cerritos 5

Redlands East Valley 16, Indio 3

Riverside Prep 4, Sonora 1

Rolling Hills Prep 6, HMSA 4

San Clemente 3, Sonora 0

San Juan Hills 7, El Dorado 2

San Marino 6, California 5

Serrano 10, Adelanto 7

Shadow Hills 12, Xavier Prep 1

South Hills 10, Los Altos 1

St. Bernard 8, La Salle 3

Twentynine Palms 21, CIMSA 3

Valley Christian 13, Bishop Montgomery 0

Whittier 11, Gabrielino 1

Woodcrest Christian 6, Chaparral 5

Yucca Valley 4, Desert Hot Springs 3

YULA 5, Shalhevet 3

INTERSECTIONAL

Berkeley Prep 4, Gahr 1

Calabasas 12, Taft 1

Compton 5, King/Drew 1

Garden Grove Pacifica 6, Parker (CO) Legend 2

Lakeview Charter 14, Community Charter 4

Redlands Adventist Academy 16, Public Safety Academy

Santa Margarita 13, Mountain Vista (CO) 2

SOFTBALL

CITY SECTION

Animo Venice 25, Animo Robinson 5

Bell 18, Huntington Park 4

Bernstein 23, Belmont 2

Contreras 24, Roybal 14

Discovery 20, Locke 6

Fremont 21, Dymally 0

Garfield 10, LA Roosevelt 0

Harbor Teacher 11, Narbonne 8

Hollywood 15, RFK Community 1

LA Marshall 18, USC-MAE 1

Middle College 29, LAAAE 8

Northridge Academy 17, Grant 0

Rancho Dominguez 8, Orthopaedic 6

South Gate 5, South East 1

VAAS 21, Panorama 5

SOUTHERN SECTION

AAE 14, ACE 3

Aquinas 10, Riverside Notre Dame 3

Arlington 15, Vista del Lago 2

Arrowhead Christian 4, Hesperia Christian 1

Chino 7, Diamond Bar 6

Corona 15, Walnut 1

Covina 17, Muir 13

Crean Lutheran 11, Tustin 1

Elsinore 10, Irvine University 4

Garey 8, Sierra Vista 5

Grace 12, Del Sol 0

Godinez 14, Estancia 3

Lakewood 12, Valley Christian 5

Los Osos 6, Canyon Springs 1

Maranatha 11, Heritage Christian 1

Newport Harbor 13, Portola 11

Northwood 3, Trabuco Hills 1

Oaks Christian 11, Crescenta Valley 6

Orange 2, Santa Ana 0

Oxford Academy 15, Loara 14

Palm Desert 13, Rancho Mirage 12

Palos Verdes 12, South Torrance 7

Pasadena Marshall 21, Bassett 8

Redlands 9, Fontana 7

RSCSM 21, Mesa Grande Academy 7

St. Pius X-St. Matthias Academy 23, Glendale 4

Twentynine Palms 13, Moreno Valley 10

Yucca Valley 1, Desert Hot Springs 0

INTERSECTIONAL

Animo Watts 22, Stella 13

Burbank Providence 14, Van Nuys 0

Dorsey 1, Inglewood 1

El Segundo 7, Wilmington Banning 4

Port of LA 9, Peninsula 8

Redondo Union 10, LA Hamilton 0

Sierra Canyon 16, El Camino Real 0

More to Read

