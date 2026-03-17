High School Sports

High school baseball and softball: Tuesday’s scores

By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Tuesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
Collins Family 10, Smidt Tech 6

SOUTHERN SECTION
AAE 12, ACE 2
Agoura 13, Trinity Classical Academy 1
Alemany 6, Harvard-Westlake 5
Alhambra 16, Schurr 0
Ambassador 5, Shalhevet 4
Anaheim 9, Bolsa Grande 7
Arcadia 18, Hoover 2
Anza Hamilton 13, California Lutheran 3
Banning 12, Rim of the World 7
Beverly Hills 12, Inglewood 6
Bishop Amat 13, St. Paul 3
Bloomington 10, Colton 4
Bonita 9, Charter Oak 6
Brea Olinda 2, El Modena 1
Brentwood 8, Campbell Hall 2
Buckley 12, Santa Monica Pacifica Christian 1
Buena 10, Oxnard 8
Cantwell-Sacred Heart 12, St. Monica 2
Capistrano Valley Christian 19, Webb 1
Chadwick 5, Flintridge Prep 4
Chino 14, Chaffey 1
CIMSA 9, Lucerne Valley 7
Crescenta Valley 12, Pasadena 0
Crossroads 6, Viewpoint 4
Culver City 16, Leuzinger 3
Cypress 5, Villa Park 3
Dana Hills 6, Linfield Christian 4
Desert Christian Academy 19, California Military Institute 3
Desert Hot Springs 8, Desert Mirage 2
Diamond Bar 11, Hacienda Heights Wilson 1
Don Lugo 11, Montclair 3
Downey 6, Warren 3
Edgewood 15, El Monte 0
Environmental Charter 16, Animo Leadership 9
Estancia 2, Loara 0
Firebaugh 19, Dominguez 9
Fontana 10, Big Bear 0
Ganesha 1, Mission Viejo 0
Grand Terrace 5, Rialto 0
Heritage Christian 5, Village Christian 3
Huntington Beach 6, Marina 1
Irvine University 7, Irvine 4
Kaiser 12, Eisenhower 2
Katella 12, Buena Park 4
Laguna Hills 8, Ocean View 6
La Mirada 4, Etiwanda 2
Lawndale 2, Compton Centennial 0
Los Alamitos 5, Edison 3
Los Amigos 15, Garden Grove Santiago 1
Magnolia 5, Western 4
Maranatha 10, Whittier Christian 0
Mark Keppel 5, Bell Gardens 3
Mary Star of the Sea 9, Salesian 7
Montebello 14, San Gabriel 0
Murrieta Valley 4, El Toro 2
New Roads 10, de Toledo 0
Newport Harbor 5, Corona del Mar 1
Norwalk 9, Lynwood 3
Nuview Bridge 12, San Jacinto Leadership Academy 2
Ontario 3, Diamond Ranch 2
Orange 17, Rancho Alamitos 1
Orange County Pacifica Christian 14, Western Christian 8
Oxnard Pacifica 10, Dos Pueblos 2
Paraclete 8, Cathedral 3
Redlands 10, San Gorgonio 1
Rio Hondo Prep 4, Pasadena Poly 2
Rio Mesa 4, Santa Barbara 1
Riverside Notre Dame 13, Hesperia Christian 2
Rosemead 22, Southlands Christian 1
Rowland 11, Pasadena Marshall 9
San Marcos 7, Ventura 3
San Jacinto Valley Academy 12, Santa Rosa Academy 7
Santa Ana 13, Godinez Fundamental 0
Santa Ana Foothill 11, Citrus Valley 0
Santa Clarita Christian 8, Desert Christian 6
Savanna 7, Westminster La Quinta 0
Servite 6, Aliso Niguel 2
Sherman Oaks Notre Dame 13, Chaminade 2
Sierra Canyon 3, Crespi 1
SLOCA 13, Coast Union 2
St. Anthony 7, Bosco Tech 1
St. Bonaventure 17, Grace 0
St. Francis 6, Loyola 2
St. John Bosco 6, JSerra 0
St. Pius X-St. Matthias Academy 18, St. Genevieve 4
Summit 22, Jurupa Hills 4
Tahquitz 4, Elsinore 0
Temescal Canyon 7, Murrieta Mesa 5
Temecula Prep 13, SJDLCS 3
United Christian Academy 26, Sherman Indian 4
Upland 3, Glendora 0
Villanova Prep 1, Ojai Valley 0
Westminster 7, Placentia Valencia 5
West Valley 9, San Jacinto 8
Woodbridge 5, Northwood 0

INTERSECTIONAL
Bellflower 6, Legend 1
Gahr 5, T.C. Roberson (NC) 2
La Habra 7, Henderson (NV) Liberty 1
Redondo Union 2, Valor Christian (CO) 0
Redondo Union 10, Las Vegas (NV) Desert Oasis 1
Stoneman Douglas (FL) 7, Santa Margarita 6

SOFTBALL

CITY SECTION
Central City Value 15, CNDLC 0

SOUTHERN SECTION
Agoura 9, Rio Mesa 0
Alhambra 18, Westridge 0
Alta Loma 5, Rancho Cucamonga 4
Anza Hamilton 2, Temecula Prep 1
Arcadia 12, San Dimas 7
Beaumont 14, Apple Valley 3
Big Bear 13, ACE 3
Bishop Amat 14, Bishop Montgomery 1
Brea Olinda 7, El Dorado 6
Brentwood 16, Crossroads 4
Cajon 14, Sultana 3
California 4, La Serna 3
Calvary Baptist 7, Bethel Christian 0
Cantwell-Sacred Heart 11, St. Anthony 1
Carter 11, Kaiser 8
Chino 18, Chaffey 8
CIMSA 21, Lucerne Valley 1
Colony 6, Jurupa Hills 4
CSDR 1, NSLA 0
Dana Hills 5, Tesoro 3
Desert Chapel 20, Public Safety Academy 17
Desert Christian Academy 15, California Military Institute 11
Desert Hot Springs 19, Desert Mirage 3
Don Lugo 23, Montclair 1
Dos Pueblos 23, Oxnard Pacifica 1
Downey 21, Sherman Oaks Notre Dame 6
Eastside 11, Antelope Valley 1
Edison d. Newport Harbor, forfeit
Eisenhower 16, San Gorgonio 3
El Modena 13, Anaheim Canyon 5
El Segundo 9, North Torrance 3
El Toro 12, Irvine 0
Fillmore 16, Nordhoff 0
Firebaugh 18, Compton Early College 3
Flintridge Prep 19, Mountain View 4
Flintridge Sacred Heart 4, Muir 2
Ganesha 11, Corona Centennial 5
Garden Grove Pacifica 6, Eastvale Roosevelt 5
Glendora 13, Claremont 5
Grace 14, Foothill Tech 0
Grand Terrace 10, Summit 0
Great Oak 4, Chaparral 0
Harvard-Westlake 11, Louisville 7
Highland 14, Littlerock 3
HMSA 21, Animo Leadership 1
Hesperia 7, Adelanto 6
Hueneme 13, Channel Islands 10
Huntington Beach 14, Corona del Mar 0
Immaculate Heart 17, Webb 4
Indio 14, Tahquitz 2
JSerra 8, Aliso Niguel 2
La Canada 5, San Marino 2
La Salle 11, Ramona Convent 1
Lawndale 28, Compton Centennial 9
Leuzinger 6, Culver City 5
Maranatha 21, Pasadena 0
Marymount 18, Lennox Academy 9
Mayfield 10, Montebello 8
Monrovia 13, South Pasadena 2
Murrieta Mesa 12, Temecula Valley 0
Nuview Bridge 22, San Jacinto Leadership 3
Oak Park 24, Calabasas 2
Ontario 7, Diamond Ranch 0
Oxnard 8, Buena 1
Paraclete 6, St. Paul 0
Placentia Valencia 5, Buena Park 2
Quartz Hill 11, Lancaster 0
Rialto 12, Arroyo Valley 10
Ridgecrest Burroughs 9, Barstow 1
Riverside North 13, Linfield Christian 3
Rosary Academy 25, Bishop Conaty-Loretto 1
Rowland 13, El Monte 6
Royal 11, Newbury Park 4
San Juan Hills 12, Garden Grove 4
Santa Monica 13, Hawthorne 0
San Marcos 1, Ventura 0
Santa Rosa Academy 18, San Jacinto Valley Academy 3
Saugus 13, Canyon Country Canyon 2
South Torrance 7, Wiseburn-Da Vinci 4
St. Bonaventure 18, Bishop Diego 0
St. Monica 15, Mary Star of the Sea 14
Twentynine Palms 13, Moreno Valley 6
United Christian Academy 18, Sherman Indian 3
Valencia 4, Hart 3
Viewpoint 10, Archer 0
Warren 15, Norwalk 3
Western Christian 6, Ontario Christian 5
Westlake 12, Moorpark 6
West Ranch 13, Castaic 5
West Valley 16, Bloomington 15
Whittier 16, El Rancho 11
Woodcrest Christian 15, Perris 1
Yorba Linda 19, Beckman 10

INTERSECTIONAL
Bonsai 20, Victor Christian Academy 7

