High School Sports

High school baseball and softball: Wednesday’s scores

Baseball and glove on field.
Baseball and glove on field high school scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Wednesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
Arleta 7, VAAS 1
Bell 12, Huntington Park 0
Birmingham 9, Chatsworth 3
Bravo 18, King/Drew 0
Canoga Park 7, AMIT 5
Carson 3, San Pedro 1
Cleveland 10, Granada Hills 4
El Camino Real 5, Taft 0
Fremont 13, Stella 0
Fulton 17, Panorama 6
Garfield 6, LA Roosevelt 1
Monroe 11, Van Nuys 1
Northridge Academy 10, East Valley 0
Palisades 12, LA Hamilton 2 (5 innings)
SOCES 13, Reseda 0
South Gate 4, South East 2
Vaughn 13, Grant 0
Venice 10, Westchester 0 (5 innings)
Wilmington Banning 4, Narbonne 3

SOUTHERN SECTION
Alta Loma 8, Rancho Cucamonga 4
Aquinas 7, Arrowhead Christian 2
Ayala 7, Northview 1
Baldwin Park 7, Garey 2
Beaumont 6, Riverside Notre Dame 1
Bishop Diego 18, Del Sol 1
Bloomington Christian 18, Joshua Springs Christian 6
Brea Olinda 5, Anaheim Canyon 2
Canyon Springs 5, Riverside North 4
Carpinteria 4, Fillmore 1
Century 11, Godinez 1
Cerritos 7, Garden Grove 1
Chaparral 16, Cornerstone Christian 2
Claremont 2, Walnut 1
Colony 13, Chaffey 3
Corona 8, Riverside King 3
Corona Santiago 9, Eastvale Roosevelt 4
Crean Lutheran 15, Esperanza 9
El Modena 7, Katella 3
El Segundo 8, St. Bernard 1
El Toro 8, Sunny Hills 0
Foothill Tech 19, Cate 1
Fountain Valley 7, Capistrano Valley 2
Harvard-Westlake 17, Alemany 0
Hemet 21, Perris 1
Hesperia 17, Apple Valley 7
Highland 6, Quartz Hill 2
Hillcrest 16, Lakeside 0
Huntington Beach 5, Marina 3
Indian Springs 14, Pacific 4
Indio 20, Desert Hot Springs 2
Knight 14, Antelope Valley 0
Laguna Beach 7, Sage Hill 1
La Canada 7, South Pasadena 6
Lakewood 19, Long Beach Cabrillo 4
La Mirada 7, Riverside Prep 0
Littlerock 15, Eastside 1
Loma Linda Academy 16, Redlands Adventist Academy 5
Long Beach Wilson 12, Compton 0
Los Alamitos 7, Edison 6
Loyola 11, St. Francis 0
Miller 11, San Bernardino 0
Millikan 10, Long Beach Jordan 0
Mira Costa 19, West Torrance 2
Newport Harbor 4, Corona del Mar 2
New Roads 24, Shalhevet 1
Norco 12, Corona Centennial 4
Nordhoff 1, Channel Islands 0
North Torrance 6, Peninsula 4
Oak Park 5, Malibu 1
Orange Lutheran 8, Damien 5
Palmdale 8, Lancaster 7
Paloma Valley 7, Moreno Valley 5
Palos Verdes 7, Torrance 3
Patriot 9, La Sierra 2
Portola 13, St. Margaret’s 1
Ramona 23, Jurupa Valley 3
Rancho Christian 13, Citrus Hill 0
Rancho Verde 14, Vista del Lago 0
Ridgecrest Burroughs 7, Oak Hills 6
Riverside Poly 8, Arlington 5
Royal 12, Camarillo 0
Rubidoux 6, Norte Vista 2
Salesian 8, Flintridge Prep 5
San Clemente 7, El Dorado 3
Santa Fe 8, El Rancho 7
Santa Paula 8, Hueneme 1
Saugus 11, Canyon Country Canyon 4
Serrano 4, Sultana 3
Sherman Oaks Notre Dame 11, Chaminade 0
Sierra Canyon 14, Crespi 3
Sierra Vista 4, Azusa 3
Simi Valley 6, Moorpark 5
St. John Bosco 5, JSerra 1
Temecula Valley 15, Capistrano Valley Christian 4
United Christian Academy 20, California Military Institute 7
University Prep 5, Vasquez 1
Valencia 10, Hart 10
Valley View 11, Orange Vista 2
Vista Murrieta 10, Chino Hills 1
Warren 5, Downey 3
West Ranch 8, Castaic 5
Whittier 3, California 2
Windward 4, Culver City 3
Yorba Linda 5, San Juan Hills 4
Yucaipa 9, San Dimas 5

INTERSECTIONAL
Bakersfield Liberty 16, Heritage 2
Santa Margarita 15, Brother Rice (MI) 3

SOFTBALL

CITY SECTION
Animo Venice 14, Middle College 3
Bravo 13, Arleta 0
LAAAE 24, Animo Watts 6
LA Hamilton 18, Hollywood 2
Monroe 22, Fulton 13
Orthopaedic 17, Fremont 5
Paramount 7, Marquez 0
Sun Valley Poly 14, Cleveland 2
Sylmar 19, Canoga Park 0
Van Nuys 7, Reseda 6
Verdugo Hills 17, North Hollywood 4

SOUTHERN SECTION
Anaheim 7, Garden Grove Santiago 6
Aquinas 10, Arrowhead Christian 0
Arbor View 8, Sierra Canyon 1
Ayala 15, Walnut 2
Bonita 2, Diamond Bar 0
Canyon Springs 16, Vista del Lago 10
Colony 2, Covina 2
Costa Mesa 17, Orange 10
Crean Lutheran 11, Laguna Hills 1
Duarte 21, Nogales 9
Eastside 17, Golden Valley 14
Edgewood 12, West Covina 10
El Monte 21, Workman 13
El Toro 5, Woodbridge 3
Etiwanda 8, Crescenta Valley 4
Garey 14, Baldwin Park 4
Hesperia 16, Fontana 4
Lakewood St. Joseph 6, Norwalk 0
Magnolia 18, Estancia 7
Mater Dei 8, Villa Park 6
Miller 9, San Bernardino 2
Newbury Park 2, Oak Park 1
Norte Vista 17, Rubidoux 4
Oaks Christian 6, Rio Mesa 1
Ontario Christian 8, University Prep 2
Paloma Valley 5, Corona Santiago 3
Patriot 15, La Sierra 0
Peninsula 20, Narbonne 12
Ramona 8, Jurupa Valley 0
Ramona Convent 4, Viewpoint 3
Redlands East Valley 4, San Jacinto 0
Riverside King 11, Arlington 1
Riverside North 16, Redlands 0
Santa Ana Valley 8, Loara 5
St. Genevieve 14, St. Pius X-St. Matthias Academy 12
Tahquitz 11, Cathedral City 4
Valley Christian 10, Long Beach Wilson 2

INTERSECTIONAL
Burbank Providence 16, Fairfax 1
Mira Costa 2, Legacy 1
Paramount 7, Marquez 0
Peninsula 20, Narbonne 12
Wilmington Banning 4, Redondo 3

More to Read

