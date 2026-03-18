High school baseball and softball: Wednesday’s scores
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Wednesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Arleta 7, VAAS 1
Bell 12, Huntington Park 0
Birmingham 9, Chatsworth 3
Bravo 18, King/Drew 0
Canoga Park 7, AMIT 5
Carson 3, San Pedro 1
Cleveland 10, Granada Hills 4
El Camino Real 5, Taft 0
Fremont 13, Stella 0
Fulton 17, Panorama 6
Garfield 6, LA Roosevelt 1
Monroe 11, Van Nuys 1
Northridge Academy 10, East Valley 0
Palisades 12, LA Hamilton 2 (5 innings)
SOCES 13, Reseda 0
South Gate 4, South East 2
Vaughn 13, Grant 0
Venice 10, Westchester 0 (5 innings)
Wilmington Banning 4, Narbonne 3
SOUTHERN SECTION
Alta Loma 8, Rancho Cucamonga 4
Aquinas 7, Arrowhead Christian 2
Ayala 7, Northview 1
Baldwin Park 7, Garey 2
Beaumont 6, Riverside Notre Dame 1
Bishop Diego 18, Del Sol 1
Bloomington Christian 18, Joshua Springs Christian 6
Brea Olinda 5, Anaheim Canyon 2
Canyon Springs 5, Riverside North 4
Carpinteria 4, Fillmore 1
Century 11, Godinez 1
Cerritos 7, Garden Grove 1
Chaparral 16, Cornerstone Christian 2
Claremont 2, Walnut 1
Colony 13, Chaffey 3
Corona 8, Riverside King 3
Corona Santiago 9, Eastvale Roosevelt 4
Crean Lutheran 15, Esperanza 9
El Modena 7, Katella 3
El Segundo 8, St. Bernard 1
El Toro 8, Sunny Hills 0
Foothill Tech 19, Cate 1
Fountain Valley 7, Capistrano Valley 2
Harvard-Westlake 17, Alemany 0
Hemet 21, Perris 1
Hesperia 17, Apple Valley 7
Highland 6, Quartz Hill 2
Hillcrest 16, Lakeside 0
Huntington Beach 5, Marina 3
Indian Springs 14, Pacific 4
Indio 20, Desert Hot Springs 2
Knight 14, Antelope Valley 0
Laguna Beach 7, Sage Hill 1
La Canada 7, South Pasadena 6
Lakewood 19, Long Beach Cabrillo 4
La Mirada 7, Riverside Prep 0
Littlerock 15, Eastside 1
Loma Linda Academy 16, Redlands Adventist Academy 5
Long Beach Wilson 12, Compton 0
Los Alamitos 7, Edison 6
Loyola 11, St. Francis 0
Miller 11, San Bernardino 0
Millikan 10, Long Beach Jordan 0
Mira Costa 19, West Torrance 2
Newport Harbor 4, Corona del Mar 2
New Roads 24, Shalhevet 1
Norco 12, Corona Centennial 4
Nordhoff 1, Channel Islands 0
North Torrance 6, Peninsula 4
Oak Park 5, Malibu 1
Orange Lutheran 8, Damien 5
Palmdale 8, Lancaster 7
Paloma Valley 7, Moreno Valley 5
Palos Verdes 7, Torrance 3
Patriot 9, La Sierra 2
Portola 13, St. Margaret’s 1
Ramona 23, Jurupa Valley 3
Rancho Christian 13, Citrus Hill 0
Rancho Verde 14, Vista del Lago 0
Ridgecrest Burroughs 7, Oak Hills 6
Riverside Poly 8, Arlington 5
Royal 12, Camarillo 0
Rubidoux 6, Norte Vista 2
Salesian 8, Flintridge Prep 5
San Clemente 7, El Dorado 3
Santa Fe 8, El Rancho 7
Santa Paula 8, Hueneme 1
Saugus 11, Canyon Country Canyon 4
Serrano 4, Sultana 3
Sherman Oaks Notre Dame 11, Chaminade 0
Sierra Canyon 14, Crespi 3
Sierra Vista 4, Azusa 3
Simi Valley 6, Moorpark 5
St. John Bosco 5, JSerra 1
Temecula Valley 15, Capistrano Valley Christian 4
United Christian Academy 20, California Military Institute 7
University Prep 5, Vasquez 1
Valencia 10, Hart 10
Valley View 11, Orange Vista 2
Vista Murrieta 10, Chino Hills 1
Warren 5, Downey 3
West Ranch 8, Castaic 5
Whittier 3, California 2
Windward 4, Culver City 3
Yorba Linda 5, San Juan Hills 4
Yucaipa 9, San Dimas 5
INTERSECTIONAL
Bakersfield Liberty 16, Heritage 2
Santa Margarita 15, Brother Rice (MI) 3
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Venice 14, Middle College 3
Bravo 13, Arleta 0
LAAAE 24, Animo Watts 6
LA Hamilton 18, Hollywood 2
Monroe 22, Fulton 13
Orthopaedic 17, Fremont 5
Paramount 7, Marquez 0
Sun Valley Poly 14, Cleveland 2
Sylmar 19, Canoga Park 0
Van Nuys 7, Reseda 6
Verdugo Hills 17, North Hollywood 4
SOUTHERN SECTION
Anaheim 7, Garden Grove Santiago 6
Aquinas 10, Arrowhead Christian 0
Arbor View 8, Sierra Canyon 1
Ayala 15, Walnut 2
Bonita 2, Diamond Bar 0
Canyon Springs 16, Vista del Lago 10
Colony 2, Covina 2
Costa Mesa 17, Orange 10
Crean Lutheran 11, Laguna Hills 1
Duarte 21, Nogales 9
Eastside 17, Golden Valley 14
Edgewood 12, West Covina 10
El Monte 21, Workman 13
El Toro 5, Woodbridge 3
Etiwanda 8, Crescenta Valley 4
Garey 14, Baldwin Park 4
Hesperia 16, Fontana 4
Lakewood St. Joseph 6, Norwalk 0
Magnolia 18, Estancia 7
Mater Dei 8, Villa Park 6
Miller 9, San Bernardino 2
Newbury Park 2, Oak Park 1
Norte Vista 17, Rubidoux 4
Oaks Christian 6, Rio Mesa 1
Ontario Christian 8, University Prep 2
Paloma Valley 5, Corona Santiago 3
Patriot 15, La Sierra 0
Peninsula 20, Narbonne 12
Ramona 8, Jurupa Valley 0
Ramona Convent 4, Viewpoint 3
Redlands East Valley 4, San Jacinto 0
Riverside King 11, Arlington 1
Riverside North 16, Redlands 0
Santa Ana Valley 8, Loara 5
St. Genevieve 14, St. Pius X-St. Matthias Academy 12
Tahquitz 11, Cathedral City 4
Valley Christian 10, Long Beach Wilson 2
INTERSECTIONAL
Burbank Providence 16, Fairfax 1
Mira Costa 2, Legacy 1
Wilmington Banning 4, Redondo 3