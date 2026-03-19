High school baseball and softball: Thursday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
Thursday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
North Hollywood 5, Granada Hills Kennedy 3
Sun Valley Poly 11, Sylmar 9
Verdugo Hills 5, San Fernando 3
WISH Academy 11, Washington Prep 5
SOUTHERN SECTION
Adelanto 6, Granite Hills 4
Alhambra 10, Schurr 2
Animo Leadership 6, Compton Early College 3
Arroyo 14, Glendale 0
Banning 9, Yucca Valley 8
Beverly Hills 13, Lennox Academy 3
Bloomington 10, Carter 0
Buckley 7, Santa Monica Pacifica Christian 6
Campbell Hall 6, Brentwood 1
Chaparral 8, Citrus Valley 3
Charter Oak 3, El Rancho 2
Chino 7, Don Lugo 1
Compton Centennial 7, Lawndale 5
Covina 9, Pasadena Marshall 8
Diamond Ranch 5, Chaffey 4
Eisenhower 2, Colton 1
Environmental Charter 13, Ambassador 6
Etiwanda 2, Santa Ana Foothill 0
Gabrielino 23, Southlands Christian 4
Garden Grove 14, Rancho Alamitos 1
Glendora 14, Western Christian 3
Grace 29, Santa Clara 2
Grand Terrace 12, Arroyo Valley 0
Heritage Christian 12, Village Christian 1
La Mirada 7, Aliso Niguel 1
La Quinta 11, Rancho Mirage 0
Leuzinger 4, Culver City 3
Maranatha 12, Whittier Christian 4
Milken 4, Burbank Providence 1
Montebello 18, San Gabriel 0
Newbury Park 7, Buena 1
Norwalk 8, Sante Fe 3
Ontario 6, Montclair 3
Orange County Pacifica Christian 7, Laguna Beach 4
Palm Springs 17, Xavier Prep 4
Palo Verde 8, Bellflower 7
Redlands 15, Hesperia Christian 0
Redlands East Valley 18, Silverado 1
Rolling Hills Prep 13, HMSA 4
Rowland 3, Diamond Bar 1
San Juan Hills 11, Riverside Prep 10
Santa Clarita Christian 4, Desert Christian 0
Santa Monica 8, Calabasas 4
Santa Rosa Academy 9, San Jacinto Valley Academy 8
Shadow Hills 5, Palm Desert 3
South Hills 11, Los Altos 3
Summit 5, Rialto 1
Temecula Prep 14, SJDLCS 1
Temecula Valley 11, Trabuco Hills 0
Temescal Canyon 5, San Dimas 3
Trinity Classical Academy 7, Castaic 3
Twentynine Palms 4, AAE 2
Victory Valley 4, Barstow 3
Webb 16 La Puente 2
West Torrance 9, New Roads 0
West Valley 14, San Jacinto 4
INTERSECTIONAL
Borrego Springs 12, Anza Hamilton 0
Colorado Legend 10, La Habra 5
Eagle Rock 19, CALS Early College 1
Fullerton 14, Colorado Mullen 4
Gahr 7, Utah American Fork 1
Inglewood 16, Dorsey 1
St. Pius X-St. Matthias Academy 7, Port of LA 4
WISH Academy 11, Washington Prep 5
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Robinson 24, Animo Watts 14
Bell 11, Huntington Park 6
Bernstein 25, Contreras 12
Central City Value 18, Vaughn 14
Dorsey 21, Dymally 0
East Valley 20, Panorama 4
Garfield 6, LA Roosevelt 2
Hollywood 18, Belmont 5
Mendez 20, Roybal 8
SOCES 15, Northridge Academy 4
Triumph Charter 19, Bert Corona 1
Westchester 15, Narbonne 13
SOUTHERN SECTION
Alhambra 16, Mark Keppel 0
Aliso Niguel 4, El Toro 1
Alta Loma 6, Citrus Valley 2
Arrowhead Christian 19, Woodcrest Christian 2
Barstow 4, Victor valley 2
Beaumont 7, Rancho Verde 1
Bonita 20, Claremont 6
California 5, Sante Fe 4
Cantwell-Sacred Heart 5, Bishop Conaty-Loretto 2
Castaic 13, Golden Valley 4
Chadwick 22, Westridge 1
Chaffey 9, Diamond Ranch 0
Chaminade 7, Sherman Oaks Notre Dame 6
Coastal Academy 9, Mayfield 0
Crescenta Valley 23, Hoover 0
Cypress 3, Segerstrom 0
Desert Christian Academy 11, California Military Institute 10
Don Lugo 3, Chino 2
Eastside 11, Littlerock 4
El Cajon Christian 8, Trabuco Hills 2
El Dorado 10, Mayfair 0
El Modena 9, La Habra 6
El Rancho 15, Arroyo 5
Fillmore 15, Channel Islands 4
Firebaugh 19, Hawthorne 13
Fontana 11, Bethel Christian 2
Foothill Tech 12, Bishop Diego 0
Fullerton 6, Los Altos 1
Garden Grove Pacifica 4, Anaheim Canyon 1
Gahr 10, Cerritos 0
Garden Grove 11, Westminster 1
Granite Hills 12, Adelanto 4
Hemet 16, United Christian Academy 5
Hesperia Christian 17, Immanuel Christian 2
Highland 2, Quartz Hill 1
Indio 18, Lakeside 1
Indio 14, Temecula Prep 1
Irvine University 9, San Marino 8
Jurupa Hills 16, San Gorgonio 0
Kaiser 14, Grand Terrace 5
Knight 14, Antelope Valley 1
Lakeside 7, San Jacinto 6
La Mirada 5, Valley Christian 0
La Quinta 10, Rancho Mirage 0
La Salle 13, Mary Star of the Sea 2
La Serna 16, Whittier 4
Lennox Academy 14, Compton Early College 8
Leuzinger 9, Culver City 6
Liberty 10, Linfield Christian 4
Los Alamitos 6, Huntington Beach 5
Marina 6, Edison 0
Millikan 9, Lakewood 0
Mira Costa 9, Bishop Montgomery 8
Mission Viejo 2, El Cajon Christian 1
Moorpark 14, Royal 2
Moreno Valley 9, Vista del Lago 6
Muir 18, Glendale 3
Murrieta Valley 15, Chaparral 5
Newport Harbor 7, Corona del Mar 4
North Torrance 6, Santa Monica 1
Northwood 8, Irvine 0
Oak Park 5, Camarillo 4
Ontario 5, Montclair 0
Oxnard 5, Buena 1
Paloma Valley 15, Tahquitz 2
Palos Verdes 4, El Segundo 0
Paraclete 9, Lakewood St. Joseph 4
Pasadena 19, Immaculate Heart 8
Pasadena Poly 10, Flintridge Prep 0
Rialto 18, Eisenhower 8
Ridgecrest Burroughs 31, Silver Valley 1
Riverside Notre Dame 6, United Christian Academy 0
Riverside Poly 2, Shadow Ridge 0
San Jacinto 15, Temecula Prep 1
San Juan Hills 8, Tesoro 5
Santa Ana Foothill 17, Esperanza 0
Santa Paula 18, Nordhoff 1
Saugus 3, Valencia 2
Schurr 25, San Gabriel 0
Shadow Hills 21, Palm Desert 14
Shadow Ridge 8, Louisville 4
Simi Valley 5, Newbury Park 4
St. Bernard d. San Gabriel Mission, forfeit
St. Bonaventure 20, Del Sol 0
St. Monica 16, St. Anthony 2
St. Paul 10, Bishop Amat 0
St. Pius X-St. Matthias Academy 18, Gardena Serra 5
Summit 20, Arroyo Valley 0
Temecula Valley 4, Great Oak 2
Viewpoint 10, Brentwood 0
Warren 9, La Palma Kennedy 1
West Covina 9, Southlands Christian 8
Western Christian 16, San Dimas 15
West Ranch 13, Canyon Country Canyon 4
Whittier Christian 3, Maranatha 1
Windward 11, Archer 8
Yucaipa 5, Rancho Cucamonga 3
Yucca Valley 19, Banning 9
INTERSECTIONAL
Anza Hamilton 10, Borrego Springs 0
Eagle Rock 6, Alemany 4
Harvard-Westlake 6, El Camino Real 3
Nevada Bishop Gorman 5, Mission Viejo 1
Nevada Spanish Springs 7, Carson 4
Rio Hondo Prep 3, San Diego 2
Riverside Poly 9, Nevada Reed 0
San Fernando 4, Tri-City Christian 3
Sierra Canyon 17, Nevada Douglas 0
Sierra Canyon 3, Nevada Reed 2
Sun Valley Magnet 7, Lakeview Charter 6
Thousand Oaks 9, Granada Hills 4
Torrance 7, Legacy 2
Trabuco Hills 4, Nevada Bishop Gorman 4
Utah Lehi 10, Carson 5