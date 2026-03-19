High School Sports

High school baseball and softball: Thursday’s scores

By Los Angeles Times Staff
Thursday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

North Hollywood 5, Granada Hills Kennedy 3

Sun Valley Poly 11, Sylmar 9

Verdugo Hills 5, San Fernando 3

WISH Academy 11, Washington Prep 5

SOUTHERN SECTION

Adelanto 6, Granite Hills 4

Alhambra 10, Schurr 2

Animo Leadership 6, Compton Early College 3

Arroyo 14, Glendale 0

Banning 9, Yucca Valley 8

Beverly Hills 13, Lennox Academy 3

Bloomington 10, Carter 0

Buckley 7, Santa Monica Pacifica Christian 6

Campbell Hall 6, Brentwood 1

Chaparral 8, Citrus Valley 3

Charter Oak 3, El Rancho 2

Chino 7, Don Lugo 1

Compton Centennial 7, Lawndale 5

Covina 9, Pasadena Marshall 8

Diamond Ranch 5, Chaffey 4

Eisenhower 2, Colton 1

Environmental Charter 13, Ambassador 6

Etiwanda 2, Santa Ana Foothill 0

Gabrielino 23, Southlands Christian 4

Garden Grove 14, Rancho Alamitos 1

Glendora 14, Western Christian 3

Grace 29, Santa Clara 2

Grand Terrace 12, Arroyo Valley 0

Heritage Christian 12, Village Christian 1

La Mirada 7, Aliso Niguel 1

La Quinta 11, Rancho Mirage 0

Leuzinger 4, Culver City 3

Maranatha 12, Whittier Christian 4

Milken 4, Burbank Providence 1

Montebello 18, San Gabriel 0

Newbury Park 7, Buena 1

Norwalk 8, Sante Fe 3

Ontario 6, Montclair 3

Orange County Pacifica Christian 7, Laguna Beach 4

Palm Springs 17, Xavier Prep 4

Palo Verde 8, Bellflower 7

Redlands 15, Hesperia Christian 0

Redlands East Valley 18, Silverado 1

Rolling Hills Prep 13, HMSA 4

Rowland 3, Diamond Bar 1

San Juan Hills 11, Riverside Prep 10

Santa Clarita Christian 4, Desert Christian 0

Santa Monica 8, Calabasas 4

Santa Rosa Academy 9, San Jacinto Valley Academy 8

Shadow Hills 5, Palm Desert 3

South Hills 11, Los Altos 3

Summit 5, Rialto 1

Temecula Prep 14, SJDLCS 1

Temecula Valley 11, Trabuco Hills 0

Temescal Canyon 5, San Dimas 3

Trinity Classical Academy 7, Castaic 3

Twentynine Palms 4, AAE 2

Victory Valley 4, Barstow 3

Webb 16 La Puente 2

West Torrance 9, New Roads 0

West Valley 14, San Jacinto 4

INTERSECTIONAL

Borrego Springs 12, Anza Hamilton 0

Colorado Legend 10, La Habra 5

Eagle Rock 19, CALS Early College 1

Fullerton 14, Colorado Mullen 4

Gahr 7, Utah American Fork 1

Inglewood 16, Dorsey 1

St. Pius X-St. Matthias Academy 7, Port of LA 4

SOFTBALL

CITY SECTION

Animo Robinson 24, Animo Watts 14

Bell 11, Huntington Park 6

Bernstein 25, Contreras 12

Central City Value 18, Vaughn 14

Dorsey 21, Dymally 0

East Valley 20, Panorama 4

Garfield 6, LA Roosevelt 2

Hollywood 18, Belmont 5

Mendez 20, Roybal 8

SOCES 15, Northridge Academy 4

Triumph Charter 19, Bert Corona 1

Westchester 15, Narbonne 13

SOUTHERN SECTION

Alhambra 16, Mark Keppel 0

Aliso Niguel 4, El Toro 1

Alta Loma 6, Citrus Valley 2

Arrowhead Christian 19, Woodcrest Christian 2

Barstow 4, Victor valley 2

Beaumont 7, Rancho Verde 1

Bonita 20, Claremont 6

California 5, Sante Fe 4

Cantwell-Sacred Heart 5, Bishop Conaty-Loretto 2

Castaic 13, Golden Valley 4

Chadwick 22, Westridge 1

Chaffey 9, Diamond Ranch 0

Chaminade 7, Sherman Oaks Notre Dame 6

Coastal Academy 9, Mayfield 0

Crescenta Valley 23, Hoover 0

Cypress 3, Segerstrom 0

Desert Christian Academy 11, California Military Institute 10

Don Lugo 3, Chino 2

Eastside 11, Littlerock 4

El Cajon Christian 8, Trabuco Hills 2

El Dorado 10, Mayfair 0

El Modena 9, La Habra 6

El Rancho 15, Arroyo 5

Fillmore 15, Channel Islands 4

Firebaugh 19, Hawthorne 13

Fontana 11, Bethel Christian 2

Foothill Tech 12, Bishop Diego 0

Fullerton 6, Los Altos 1

Garden Grove Pacifica 4, Anaheim Canyon 1

Gahr 10, Cerritos 0

Garden Grove 11, Westminster 1

Granite Hills 12, Adelanto 4

Hemet 16, United Christian Academy 5

Hesperia Christian 17, Immanuel Christian 2

Highland 2, Quartz Hill 1

Indio 18, Lakeside 1

Indio 14, Temecula Prep 1

Irvine University 9, San Marino 8

Jurupa Hills 16, San Gorgonio 0

Kaiser 14, Grand Terrace 5

Knight 14, Antelope Valley 1

Lakeside 7, San Jacinto 6

La Mirada 5, Valley Christian 0

La Quinta 10, Rancho Mirage 0

La Salle 13, Mary Star of the Sea 2

La Serna 16, Whittier 4

Lennox Academy 14, Compton Early College 8

Leuzinger 9, Culver City 6

Liberty 10, Linfield Christian 4

Los Alamitos 6, Huntington Beach 5

Marina 6, Edison 0

Millikan 9, Lakewood 0

Mira Costa 9, Bishop Montgomery 8

Mission Viejo 2, El Cajon Christian 1

Moorpark 14, Royal 2

Moreno Valley 9, Vista del Lago 6

Muir 18, Glendale 3

Murrieta Valley 15, Chaparral 5

Newport Harbor 7, Corona del Mar 4

North Torrance 6, Santa Monica 1

Northwood 8, Irvine 0

Oak Park 5, Camarillo 4

Ontario 5, Montclair 0

Oxnard 5, Buena 1

Paloma Valley 15, Tahquitz 2

Palos Verdes 4, El Segundo 0

Paraclete 9, Lakewood St. Joseph 4

Pasadena 19, Immaculate Heart 8

Pasadena Poly 10, Flintridge Prep 0

Rialto 18, Eisenhower 8

Ridgecrest Burroughs 31, Silver Valley 1

Riverside Notre Dame 6, United Christian Academy 0

Riverside Poly 2, Shadow Ridge 0

San Jacinto 15, Temecula Prep 1

San Juan Hills 8, Tesoro 5

Santa Ana Foothill 17, Esperanza 0

Santa Paula 18, Nordhoff 1

Saugus 3, Valencia 2

Schurr 25, San Gabriel 0

Shadow Hills 21, Palm Desert 14

Shadow Ridge 8, Louisville 4

Simi Valley 5, Newbury Park 4

St. Bernard d. San Gabriel Mission, forfeit

St. Bonaventure 20, Del Sol 0

St. Monica 16, St. Anthony 2

St. Paul 10, Bishop Amat 0

St. Pius X-St. Matthias Academy 18, Gardena Serra 5

Summit 20, Arroyo Valley 0

Temecula Valley 4, Great Oak 2

Viewpoint 10, Brentwood 0

Warren 9, La Palma Kennedy 1

West Covina 9, Southlands Christian 8

Western Christian 16, San Dimas 15

West Ranch 13, Canyon Country Canyon 4

Whittier Christian 3, Maranatha 1

Windward 11, Archer 8

Yucaipa 5, Rancho Cucamonga 3

Yucca Valley 19, Banning 9

INTERSECTIONAL

Anza Hamilton 10, Borrego Springs 0

Eagle Rock 6, Alemany 4

Harvard-Westlake 6, El Camino Real 3

Nevada Bishop Gorman 5, Mission Viejo 1

Nevada Spanish Springs 7, Carson 4

Rio Hondo Prep 3, San Diego 2

Riverside Poly 9, Nevada Reed 0

San Fernando 4, Tri-City Christian 3

Sierra Canyon 17, Nevada Douglas 0

Sierra Canyon 3, Nevada Reed 2

Sun Valley Magnet 7, Lakeview Charter 6

Thousand Oaks 9, Granada Hills 4

Torrance 7, Legacy 2

Trabuco Hills 4, Nevada Bishop Gorman 4

Utah Lehi 10, Carson 5
