High school baseball and softball: Friday’s scores
Friday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Arleta 4, VAAS 2
Bell 17, Huntington Park 1
Carson 6, Wilmington Banning 4
Cleveland 3, Taft 2
Eagle Rock 6, Sotomayor 0
El Camino Real 6, Chatsworth 3
Hollywood 22, Contreras 3
LA Wilson 14, Roybal 2
Jefferson 14, Diego Rivera 3
LACES 6, Fairfax 2
Monroe 14, Van Nuys 2
Palisades 13, LA Hamilton 2
San Pedro 4, Narbonne 3
SOCES 18, Panorama 2
South Gate 17, South East 2
Triumph Charter 12, CALS Early College 1
Vaughn 11, Grant 1
SOUTHERN SECTION
AAE 14, Lucerne Valley 4
Alemany 10, Harvard-Westlake 4
Anaheim 2, Saddleback 0
Anaheim Canyon 5, Crean Lutheran 4
Apple Valley 3, Ridgecrest Burroughs 2
Arcadia 10, Hoover 0
Ayala 6, Chino Hills 1
Bassett 5, La Puente 4
Beaumont 6, La Quinta 0
Big Bear 13, Loma Linda Academy 7
Bishop Amat 7, St. Paul 0
Buena 16, Oxnard 6
Camarillo 8, Oak Park 3
Cantwell-Sacred Heart 5, St. Monica 1
Castaic 4, West Ranch 3
Chadwick 4, Rio Hondo Prep 2
CIMSA 23, Victor Valley Christian 4
Corona del Mar 8, Newport Harbor 1
Corona Santiago 9, Eastvale Roosevelt 1
Costa Mesa 4, Bonita 2
Crescenta Valley 3, Pasadena 1
Dana Hills 6, Capistrano Valley 1
Dos Pueblos 6, Oxnard Pacifica 3
El Dorado 4, Villa Park 2
El Modena 3, Brea Olinda 2
Estancia 6, Savanna 5
Fillmore 8, Carpinteria 6
Ganesha 4, Edgewood 1
Great Oak 8, San Clemente 2
Hart 15, Valencia 14
Hawthorne 6, HMSA 3
Hemet 12, Perris 1
Heritage Christian 13, Village Christian 3
Hesperia 19, Sultana 10
Hesperia Christian 14, Bethel Christian 6
Highland 4, Quartz Hill 2
Hillcrest 19, Lakeside 1
Hueneme 9, Santa Paula 5
Huntington Beach 13, Marina 1
Irvine 11, Irvine University 5
Kaiser 7, Northview 4
Katella 12, Buena Park 5
Knight 13, Antelope Valley 0
La Canada 6, San Marino 0
Laguna Beach 2, Sage Hill 1
Laguna Hills 7, Ocean View 4
Lancaster 15, Palmdale 4
Loara 3, Century 2
Liberty 8, Heritage 1
Long Beach Jordan 11, Rolling Hills Prep 8
Long Beach Poly 2, Lakewood 1
Long Beach Wilson 1, Millikan 0
Los Alamitos 6, Edison 5
Loyola 5, St. Francis 4
Magnolia 10, Santa Ana Valley 5
Maranatha 6, Whittier Christian 3
Mark Keppel 4, Bell Gardens 1
Mary Star of the Sea 31, Verbum Dei 0
Mission Viejo 7, Capistrano Valley Christian 0
Monrovia 5, South Pasadena 3
Montebello 12, Oxford Academy 0
Norco 7, Corona Centennial 4
Norwalk 4, Firebaugh 0
Nuview Bridge 11, San Jacinto Leadership 1
Oak Hills 11, Serrano 7
Orange 17, Balsa Grande 11
Paramount 18, Lynwood 1
Patriot 7, Jurupa Valley 6
Pioneer Valley 10, Bishop Diego 0
Placentia Valencia 8, Santa Ana 4
Pomona 15, Workman 5
Ramona 10, Rubidoux 0
Rancho Christian 6 Citrus Hill 4
Rancho Verde 12, Vista del Lago 0
Redondo Union 6, Mira Costa 2
Riverside North 11, Canyon Springs 6
Riverside Poly 1, Arlington 0
Rosemead 11, Pioneer 5
Royal 6, Simi Valley 2
Salesian 14, SAt. Genevieve 4
San Bernardino 19, Pacific 11
Santa Barbara 4, Rio Mesa 3
Santa Monica Pacifica Christian 11, Southlands Christian 9
Santa Ynez 15, Malibu 9
Saugus 10, Canyon Country Canyon 3
Sherman Oaks Notre Dame 5, Chaminade 4
Sierra Canton 19, Crespi 2
Silver Valley 19, ACE 18
South Torrance 9, North Torrance 2
St. Anthony 1, Bosco Tech 0
St. Bonaventure 12, Grace 4
St. John Bosco 13, JSerra 0
St. Margaret’s 6, Portola 2
Tesoro 3, Murrieta Valley 0
Valley View 6, Orange Vista 0
Ventura 3, San Marcos 2
Warren 6, Downey 5
Western 14, Garden Grove Santiago 13
Westminster 15, Whitney 6
Woodbridge 7, Northwood 1
INTERSECTIONAL
Fullerton 12, Idaho Owyhee 2
Marquez 4, Mountain View 2
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Leadership 23, Alliance Ouchi 18
Chatsworth 5, Chavez 1
Cleveland 13, SOCES 3
Fremont 14, Diego Rivera 4
Harbor Teacher 11, LA Roosevelt 2
Marquez 11, Eagle Rock 3
Monroe 31, Canoga Park 30
Sylmar 9, Van Nuys 2
Taft 11, Northridge Academy 5
SOUTHERN SECTION
ACE 21, Silver Valley 0
Anaheim 12, Loara 1
Apple Valley 5, Quartz Hill 1
Aquinas 10, Carter 4
Arbor View 11, Sultana 0
Ayala 8, Diamond Bar 0
Azusa 6, Baldwin Park 4
Big Bear 18, Lucerne Valley 0
Bishop Montgomery 5, Rosary Academy 4
Canyon Springs 7, West Valley 1
Cathedral City 10, Palm Springs 0
Colony 10, Don Lugo 6
Coronado 7, Lakewood 6
Costa Mesa 17, Samueli Academy 6
Dana Hills 13, Northwood 3
Dos Pueblos 12, Oxnard Pacifica 2
Duarte 10, Gahr 0
Heritage Christian 14, Village Christian 3
Hesperia 18, Granite Hills 17
Hesperia Christian 20, Bethel Christian 8
Jurupa Valley 7, Patriot 6
La Canada 15, Muir 11
La Puente 13, Bassett 1
Mission Bay 10, Mayfield 0
Monrovia 25, Blair 1
Norte Vista 20, La Sierra 9
Northview 2, Los Osos 2
Oceanside 9, Santa Ana Foothill 6
Orange 10, Western 0
Ramona 16, Rubidoux 0
Rancho Christian 17, Sherman Indian 7
Rancho Cucamonga 12, Ontario Christian 7
Redlands East Valley 14, Heritage 2
Riverside King 10, Corona 1
Riverside Poly 10, Santa Margarita 0
San Bernardino 32, Pacific 4
San Clemente 6, Spanish Springs 2
San Dimas 10, South El Monte 6
San Marcos 6, Ventura 4
Sierra Canyon 12, Shadow Ridge 2
Sierra Vista 11, Nogales 9
South Pasadena 8, San Marino 7
Valley View 4, Riverside North 1
INTERSECTIONAL
Bakersfield Frontier 4, Paraclete 2
Carson 15, Galena 0
Carson 9, Louisville 2
Eastside 2, Bakersfield Ridgeview 0
Eastside 9, Chavez 5
Flintridge Scared Heart 12, La Jolla Country Day 0
Louisville 3, Nevada Foothill 3
Mission Viejo 6, Nevada Douglas 5
Paraclete 8, Tulare Union 4
Santa Margarita 6, Nevada Reed 0
Trabuco Hills 18, Galena 4
Utah Lehi 3, Mission Viejo 0