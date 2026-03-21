High school baseball and softball: Friday's scores

By Los Angeles Times staff
Friday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Arleta 4, VAAS 2

Bell 17, Huntington Park 1

Carson 6, Wilmington Banning 4

Cleveland 3, Taft 2

Eagle Rock 6, Sotomayor 0

El Camino Real 6, Chatsworth 3

Hollywood 22, Contreras 3

LA Wilson 14, Roybal 2

Jefferson 14, Diego Rivera 3

LACES 6, Fairfax 2

Monroe 14, Van Nuys 2

Palisades 13, LA Hamilton 2

San Pedro 4, Narbonne 3

SOCES 18, Panorama 2

South Gate 17, South East 2

Triumph Charter 12, CALS Early College 1

Vaughn 11, Grant 1

SOUTHERN SECTION

AAE 14, Lucerne Valley 4

Alemany 10, Harvard-Westlake 4

Anaheim 2, Saddleback 0

Anaheim Canyon 5, Crean Lutheran 4

Apple Valley 3, Ridgecrest Burroughs 2

Arcadia 10, Hoover 0

Ayala 6, Chino Hills 1

Bassett 5, La Puente 4

Beaumont 6, La Quinta 0

Big Bear 13, Loma Linda Academy 7

Bishop Amat 7, St. Paul 0

Buena 16, Oxnard 6

Camarillo 8, Oak Park 3

Cantwell-Sacred Heart 5, St. Monica 1

Castaic 4, West Ranch 3

Chadwick 4, Rio Hondo Prep 2

CIMSA 23, Victor Valley Christian 4

Corona del Mar 8, Newport Harbor 1

Corona Santiago 9, Eastvale Roosevelt 1

Costa Mesa 4, Bonita 2

Crescenta Valley 3, Pasadena 1

Dana Hills 6, Capistrano Valley 1

Dos Pueblos 6, Oxnard Pacifica 3

El Dorado 4, Villa Park 2

El Modena 3, Brea Olinda 2

Estancia 6, Savanna 5

Fillmore 8, Carpinteria 6

Ganesha 4, Edgewood 1

Great Oak 8, San Clemente 2

Hart 15, Valencia 14

Hawthorne 6, HMSA 3

Hemet 12, Perris 1

Heritage Christian 13, Village Christian 3

Hesperia 19, Sultana 10

Hesperia Christian 14, Bethel Christian 6

Highland 4, Quartz Hill 2

Hillcrest 19, Lakeside 1

Hueneme 9, Santa Paula 5

Huntington Beach 13, Marina 1

Irvine 11, Irvine University 5

Kaiser 7, Northview 4

Katella 12, Buena Park 5

Knight 13, Antelope Valley 0

La Canada 6, San Marino 0

Laguna Beach 2, Sage Hill 1

Laguna Hills 7, Ocean View 4

Lancaster 15, Palmdale 4

Loara 3, Century 2

Liberty 8, Heritage 1

Long Beach Jordan 11, Rolling Hills Prep 8

Long Beach Poly 2, Lakewood 1

Long Beach Wilson 1, Millikan 0

Los Alamitos 6, Edison 5

Loyola 5, St. Francis 4

Magnolia 10, Santa Ana Valley 5

Maranatha 6, Whittier Christian 3

Mark Keppel 4, Bell Gardens 1

Mary Star of the Sea 31, Verbum Dei 0

Mission Viejo 7, Capistrano Valley Christian 0

Monrovia 5, South Pasadena 3

Montebello 12, Oxford Academy 0

Norco 7, Corona Centennial 4

Norwalk 4, Firebaugh 0

Nuview Bridge 11, San Jacinto Leadership 1

Oak Hills 11, Serrano 7

Orange 17, Balsa Grande 11

Paramount 18, Lynwood 1

Patriot 7, Jurupa Valley 6

Pioneer Valley 10, Bishop Diego 0

Placentia Valencia 8, Santa Ana 4

Pomona 15, Workman 5

Ramona 10, Rubidoux 0

Rancho Christian 6 Citrus Hill 4

Rancho Verde 12, Vista del Lago 0

Redondo Union 6, Mira Costa 2

Riverside North 11, Canyon Springs 6

Riverside Poly 1, Arlington 0

Rosemead 11, Pioneer 5

Royal 6, Simi Valley 2

Salesian 14, SAt. Genevieve 4

San Bernardino 19, Pacific 11

Santa Barbara 4, Rio Mesa 3

Santa Monica Pacifica Christian 11, Southlands Christian 9

Santa Ynez 15, Malibu 9

Saugus 10, Canyon Country Canyon 3

Sherman Oaks Notre Dame 5, Chaminade 4

Sierra Canton 19, Crespi 2

Silver Valley 19, ACE 18

South Torrance 9, North Torrance 2

St. Anthony 1, Bosco Tech 0

St. Bonaventure 12, Grace 4

St. John Bosco 13, JSerra 0

St. Margaret’s 6, Portola 2

Tesoro 3, Murrieta Valley 0

Valley View 6, Orange Vista 0

Ventura 3, San Marcos 2

Warren 6, Downey 5

Western 14, Garden Grove Santiago 13

Westminster 15, Whitney 6

Woodbridge 7, Northwood 1

INTERSECTIONAL

Fullerton 12, Idaho Owyhee 2

Marquez 4, Mountain View 2

SOFTBALL

CITY SECTION

Animo Leadership 23, Alliance Ouchi 18

Chatsworth 5, Chavez 1

Cleveland 13, SOCES 3

Fremont 14, Diego Rivera 4

Harbor Teacher 11, LA Roosevelt 2

Marquez 11, Eagle Rock 3

Monroe 31, Canoga Park 30

Sylmar 9, Van Nuys 2

Taft 11, Northridge Academy 5

SOUTHERN SECTION

ACE 21, Silver Valley 0

Anaheim 12, Loara 1

Apple Valley 5, Quartz Hill 1

Aquinas 10, Carter 4

Arbor View 11, Sultana 0

Ayala 8, Diamond Bar 0

Azusa 6, Baldwin Park 4

Big Bear 18, Lucerne Valley 0

Bishop Montgomery 5, Rosary Academy 4

Canyon Springs 7, West Valley 1

Cathedral City 10, Palm Springs 0

Colony 10, Don Lugo 6

Coronado 7, Lakewood 6

Costa Mesa 17, Samueli Academy 6

Dana Hills 13, Northwood 3

Dos Pueblos 12, Oxnard Pacifica 2

Duarte 10, Gahr 0

Heritage Christian 14, Village Christian 3

Hesperia 18, Granite Hills 17

Hesperia Christian 20, Bethel Christian 8

Jurupa Valley 7, Patriot 6

La Canada 15, Muir 11

La Puente 13, Bassett 1

Mission Bay 10, Mayfield 0

Monrovia 25, Blair 1

Norte Vista 20, La Sierra 9

Northview 2, Los Osos 2

Oceanside 9, Santa Ana Foothill 6

Orange 10, Western 0

Ramona 16, Rubidoux 0

Rancho Christian 17, Sherman Indian 7

Rancho Cucamonga 12, Ontario Christian 7

Redlands East Valley 14, Heritage 2

Riverside King 10, Corona 1

Riverside Poly 10, Santa Margarita 0

San Bernardino 32, Pacific 4

San Clemente 6, Spanish Springs 2

San Dimas 10, South El Monte 6

San Marcos 6, Ventura 4

Sierra Canyon 12, Shadow Ridge 2

Sierra Vista 11, Nogales 9

South Pasadena 8, San Marino 7

Valley View 4, Riverside North 1

INTERSECTIONAL

Bakersfield Frontier 4, Paraclete 2

Carson 15, Galena 0

Carson 9, Louisville 2

Eastside 2, Bakersfield Ridgeview 0

Eastside 9, Chavez 5

Flintridge Scared Heart 12, La Jolla Country Day 0

Louisville 3, Nevada Foothill 3

Mission Viejo 6, Nevada Douglas 5

Paraclete 8, Tulare Union 4

Santa Margarita 6, Nevada Reed 0

Trabuco Hills 18, Galena 4

Utah Lehi 3, Mission Viejo 0
