High school baseball and softball: Saturday’s scores
Saturday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
L.A. University 6, Gardena 1
Palisades 4, Verdugo Hills 1
Sun Valley Magnet 6, VAAS 5
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 7, West Ranch 2
Bonita 6, La Canada 0
Canyon Springs 12, Bloomington 7
Carpinteria 9, Del Sol 0
Century 13, Santa Ana Valley 0
Charter Oak 11, South Pasadena 1
Don Lugo 8l, West Covina 0
El Rancho 4, Oxford Academy 2
La Salle 5, Covina 2
Moorpark 10, Agoura 4
Oaks Christian 10, Saugus 3
Palmdale 11, Riverside Notre Dame 10
Palm Springs 6, Pasadena Poly 4
Redlands East Valley 7, San Gorgonio 2
Santa Ana Foothill 2, West Ranch 0
Tahquitz 15, San Jacinto Valley Academy 2
Thousand Oaks 10, Oxnard Pacifica 2
Torrance 6, El Segundo 0
Tustin 10, Compton Centennial 0
Vista Murrieta 6, La Serna 4
Yucaipa 14, Palm Desert 0
INTERSECTIONAL
Arvin 6, Chavez 1
California 9, Carson 3
Colorado Cherry Creek 13, Fullerton 2
Grand Terrace 12, Oregon West Linn 6
LA Marshall 6, Oregon Horizon Christian 1
Savanna 7, Maywood CES 6
Stockdale 11, Oxnard 5
Summit 13, Nevada Reed 5
Sun Valley Poly 5, Burbank Burroughs 2
Troy 7, LA Roosevelt 4
Yorba Linda 4, Carson 1
SOFTBALL
SOUTHERN SECTION
Beckman 12m Vasquez 7
Brea Olinda 9, Capistrano Valley 2
Brea Olinda 8, Woodbridge 3
Camarillo 5, St. Bonaventure 3
Capistrano Valley 11, Woodbridge 1
Chaminade 5, Rio Mesa 4
Chaminade 5, Thousand Oaks 3
Chaparral 17, Placentia Valencia 0
Citrus Hill 12, United Christian Academy 5
Covina 6, Katella 5
Eastvale Roosevelt 5, Aliso Niguel 4
El Cajon Christian 11, Santa Margarita 1
Elsinore 8, Warren 4
Elsinore 4, Garden Grove 1
Etiwanda 6, La Palma Kennedy 0
Flintridge Sacred Heart 15, Costal Academy 2
Hart 5, Fountain Valley 2
Hemet 26, Vista del Lago 1
Indio 9, Hemet 2
Indio 9, San Jacinto 8
JSerra 10, Edison 2
Jurupa Hills 8, Covina 4
Jurupa Hills 11, Katella 9
Los Altos 7, Edison 1
Mater Dei 17, Irvine 0
Norco 8, Temescal Canyon 0
Palos Verdes 13, Fountain Valley 2
Rio Mesa 8, Simi Valley 4
Rosary Academy 7, Redondo Union 5
San Jacinto 22, Vista del Lago 0
Santa Paula 5, Orcutt Academy 4
Schurr 1, El Dorado 0
Schurr 10, Segerstrom 7
Shadow Ridge 5, Mission Viejo 3
Simi Valley 1, Thousand Oaks 0
Southlands Christian 5, Palm Springs 3
Sultana 15, Canyon Springs 0
Tesoro 6, Crescenta Valley 5
Valley View 23, Bishop Amat 6
Walnut 11, Chaparral 10
Walnut 10, Placentia Valencia 3
Warren 8, Garden Grove 5
Westlake 5, Camarillo 1
Westlake 11, West Ranch 3
INTERSECTIONAL
Carlsbad 11, Cajon 7
La Jolla Bishop’s 9, Mayfield 2
Las Vegas Centennial 10, Carson 2
Mission Bay 8, Flintridge Sacred Heart 0
Nevada Spanish Springs 7, Louisville 1
Paraclete 18, Bakersfield Independence 0
Poway 5, Cajon 0
Rio Hondo Prep 2, Tri-City Christian 1
Riverside Poly 6, Arbor View 0
San Clemente 19, Galena 4
San Diego 11, Mayfield 0
San Fernando 15, San Diego 0
Sierra Canyon 8, Utah Lehi 1
Trabuco Hills 8, Nevada Foothill 0