The Times’ final top 25 high school boys’ basketball rankings
Rk. School (Rec.); Comment; ranking end of regular season
1. SIERRA CANYON (30-1); SS Open Division champions, State Open Division champions; 1
2. HARVARD-WESTLAKE (27-7); SS Open Division runner-up, Regional Open Division runner-up; 6
3. SANTA MARGARITA (28-6); Regional Open Division semifinalist; 3
4. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (22-8); SS Open Division semifinalist, Regional Open Division first round; 4
5. LA MIRADA (24-9); SS Open Division semifinalist, Regional DI first round; 7
6. DAMIEN (32-7); State Division I champions; 9
7. REDONDO UNION (27-5); Regional Open Division first round; 2
8. ST. JOHN BOSCO (24-10); SS Open Division, Regional Division I finalist; 5
9. CRESPI (21-14); SS Open Division, Regional Division I second round; 12
10. CORONA CENTENNIAL (27-8); SS Open Division, Regional Division I second round; 10
11. CORONA DEL MAR (27-4); SS Open Division; 8
12. CREAN LUTHERAN (28-8); SS Division 1 champions, Regional Division I semifinals; 15
13. JSERRA (24-14); SS Division 1 runner-up, Regional Division I second round; 16
14. ETIWANDA (26-5); SS Open Division; 11
15. INGLEWOOD (28-7); SS Division 1 semifinals, Regional Division I first round; 14
16. VILLAGE CHRISTIAN (24-7); SS Division 1 quarterfinals; 13
17. ROLLING HILLS PREP (23-7); SS Division 1 quarterfinals; 23
18. BRENTWOOD (26-4); SS Division 1 second round; 18
19. BISHOP AMAT (28-6); SS Division 2 champions, Regional Division 1 first round; NR
20. HESPERIA (24-9); SS Division 2 runner-up, Regional Division 1 first round; NR
21. MATER DEI (22-16); SS Division 2 semifinals; Regional Division 1 semifinals; NR
22. RANCHO CHRISTIAN (22-1); SS Division 1 semifinals, Regional Division 1 first round; NR
23. LOYOLA (16-14); SS Division 1 second round; 19
24. PALISADES (23-12); City Open Division champions, Regional Division II finalist; NR
25. LOS ALAMITOS (19-10); SS Division 1 first round; 17