The Times’ final top 25 high school boys’ basketball rankings

Brandon McCoy of No. 1-ranked Sierra Canyon soars for a tomahawk dunk against Notre Dame.
(Steve Galluzzo / For The Times)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
A look at The Times’ final top 25 boys’ basketball rankings for the Southland.

Rk. School (Rec.); Comment; ranking end of regular season

1. SIERRA CANYON (30-1); SS Open Division champions, State Open Division champions; 1

2. HARVARD-WESTLAKE (27-7); SS Open Division runner-up, Regional Open Division runner-up; 6

3. SANTA MARGARITA (28-6); Regional Open Division semifinalist; 3

4. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (22-8); SS Open Division semifinalist, Regional Open Division first round; 4

5. LA MIRADA (24-9); SS Open Division semifinalist, Regional DI first round; 7

6. DAMIEN (32-7); State Division I champions; 9

7. REDONDO UNION (27-5); Regional Open Division first round; 2

8. ST. JOHN BOSCO (24-10); SS Open Division, Regional Division I finalist; 5

9. CRESPI (21-14); SS Open Division, Regional Division I second round; 12

10. CORONA CENTENNIAL (27-8); SS Open Division, Regional Division I second round; 10

11. CORONA DEL MAR (27-4); SS Open Division; 8

12. CREAN LUTHERAN (28-8); SS Division 1 champions, Regional Division I semifinals; 15

13. JSERRA (24-14); SS Division 1 runner-up, Regional Division I second round; 16

14. ETIWANDA (26-5); SS Open Division; 11

15. INGLEWOOD (28-7); SS Division 1 semifinals, Regional Division I first round; 14

16. VILLAGE CHRISTIAN (24-7); SS Division 1 quarterfinals; 13

17. ROLLING HILLS PREP (23-7); SS Division 1 quarterfinals; 23

18. BRENTWOOD (26-4); SS Division 1 second round; 18

19. BISHOP AMAT (28-6); SS Division 2 champions, Regional Division 1 first round; NR

20. HESPERIA (24-9); SS Division 2 runner-up, Regional Division 1 first round; NR

21. MATER DEI (22-16); SS Division 2 semifinals; Regional Division 1 semifinals; NR

22. RANCHO CHRISTIAN (22-1); SS Division 1 semifinals, Regional Division 1 first round; NR

23. LOYOLA (16-14); SS Division 1 second round; 19

24. PALISADES (23-12); City Open Division champions, Regional Division II finalist; NR

25. LOS ALAMITOS (19-10); SS Division 1 first round; 17
Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

