Southland girls’ basketball final rankings
A look at the top 20 high school girls’ basketball teams in the Southland, according to CalHiSports.com.
Rk. School (Record)
1. Ontario Christian (34-2)
2. Sage Hill (28-6)
3. Sierra Canyon (30-3)
4. Etiwanda (30-4)
5. Corona Centennial (24-5)
6. Rancho Christian (26-9)
7. Mater Dei (26-8)
8. JSerra (21-9)
9. Oak Park (22-10)
10. La Salle (30-5)
11. Moreno Valley (20-13)
12. Fairmont Prep (17-15)
13. Saint Joseph (21-18)
14. Valencia (28-6)
15. Redondo Union (17-12)
16. Windward (18-14)
17.Ventura (26-5)
18. Troy (22-9)
19. Villa Park (23-8)
20. Orange Lutheran (19-9)