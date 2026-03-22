Southland girls’ basketball final rankings

Chloe Jenkins of top-ranked Ontario Christian High scores on a layup during an 80-66 win over Etiwanda in a regional semifinal.
A look at the top 20 high school girls’ basketball teams in the Southland, according to CalHiSports.com.

Rk. School (Record)

1. Ontario Christian (34-2)

2. Sage Hill (28-6)

3. Sierra Canyon (30-3)

4. Etiwanda (30-4)

5. Corona Centennial (24-5)

6. Rancho Christian (26-9)

7. Mater Dei (26-8)

8. JSerra (21-9)

9. Oak Park (22-10)

10. La Salle (30-5)

11. Moreno Valley (20-13)

12. Fairmont Prep (17-15)

13. Saint Joseph (21-18)

14. Valencia (28-6)

15. Redondo Union (17-12)

16. Windward (18-14)

17.Ventura (26-5)

18. Troy (22-9)

19. Villa Park (23-8)

20. Orange Lutheran (19-9)
