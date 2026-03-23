High school baseball and softball: Monday’s scores

Baseball and glove on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
Monday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Angelou 14, Diego Rivera 0

Chavez 7, Grant 2

Cleveland 6, Chatsworth 2

Community Charter 21, Bert Corona 11

Eagle Rock 20, Contreras 0

Garfield 10, Huntington Park 0

King/Drew 4, Fremont 1

LA Hamilton 12, Westchester 2

Marquez 15, Maywood Academy 3

Maywood CES 5, Sotomayor 1

Mendez 7, RFK Community 1

North Hollywood 7, San Fernando 0

Northridge Academy 16, Reseda 6

Palisades 13, LA University 3

Port of LA 15, Dorsey 1

Santee 12, Los Angeles 2

SOCES 10, Arleta 0

Sun Valley Magnet 14, Lakeview Charter 3

Sylmar 6, Granada Hills Kennedy 4

Torres 20, Elizabeth 0

Verdugo Hills 2, Sun Valley Poly 0

SOUTHERN SECTION

Alta Loma 3, Colony 0

Arroyo 14, El Monte 0

Calvary Baptist 20, Packinghouse Christian 0

Canyon Country Canyon 11, Oak Park 3

Corona Santiago 6, Corona 2

Culver City 6, North Torrance 2

Downey 8, Santa Fe 6

Etiwanda 19, Los Osos 5

Garey 2, Sierra Vista 1

Indian Springs 3, San Jacinto 1

Knight 12, Golden Valley 6

La Quinta 12, Xavier Prep 2

Lennox Academy 21, HMSA 6

Linfield Christian 5, Ontario Christian 2

Long Beach Poly 10, St. Anthony 2

Loyola 12, Paramount 2

Moreno Valley 2, Long Beach Wilson 0

Ocean View 9, Sonora 6

Orange County Pacifica Christian 26, Horizon Christian 0

Oxnard 6, Grace 1

Palm Desert 5, Palm Springs 1

Paraclete 20, Trinity Classical Academy 6

Riverside North 9, Vista del Lago 8

Rosemead 3, Gabrielino 1

Shadow Hills 6, Rancho Mirage 5

Sherman Indian 18, California Military Institute 8

South Hills 4, San Dimas 1

South Pasadena 4, Alhambra 2

St. Bonaventure 10, Channel Islands 0

INTERSECTIONAL

California 12, Nevada Spanish Springs 6

Highland 5, Oregon Canby 5

Oregon Central Catholic 8, Quartz Hill 3

Oregon Lincoln 13, South Gate 0

Summit 4, Oregon West Linn 2

SOFTBALL

CITY SECTION

Animo Robinson 23, Stella 9

Bernstein 25, Mendez 24

Chatsworth 8, Eagle Rock 0

East Valley 28, Grant 9

Harbor Teacher 17, Dorsey 3

Jefferson 25, Santee 15

King/Drew 23, Locke 7

LACES 10, Westchester 2

Lakeview Charter 18, Bert Corona 1

LA Roosevelt 11, South Gate 9

LA University 28, Fairfax 0

Legacy 13, South East 0

Lincoln 17, Bell 2

Middle College 34, AHSA 17

Orthopaedic 16, Torres 4

Port of LA 15, Fremont 0

RFK Community 21, Belmont 9

San Pedro 4, Garfield 3

SOCES 17, VAAS 0

Triumph Charter 26, Valor Academy 5

Van Nuys 23, Franklin 8

Venice 20, Palisades 0

SOUTHERN SECTION

AAE 10, ACE 9

Anza Hamilton 8, United Christian Academy 7

Aquinas 7, Upland 6

Arroyo 7, El Monte 3

Azusa 5, Sierra Vista 3

Beckman 11, Irvine 0

Bishop Conaty-Loreto 14, Immaculate Heart 4

Burbank Burroughs 12, Vasquez 2

California Military Institute 27, Sherman Indian 13

Calvary Baptist 27, Packinghouse Christian 2

Capistrano Valley Christian 15, Ocean View 10

Chaparral 3, Elsinore 1

Corona Centennial 5, Edison 3

Gabrielino 10, Rosemead 9

Hacienda Heights Wilson 8, Bell Gardens 7

JSerra 8, West Torrance 0

La Salle 8, Rio Hondo Prep 1

Los Altos 1, San Juan Hills 0

Mayfair 4, Garden Grove 3

North Torrance 7, Hart 2

Ontario Christian 13, Linfield Christian 3

San Jacinto 11, Lakeside 7

Shadow Hills 10, Rancho Mirage 1

Sherman Oaks Notre Dame 5, La Canada 2

South El Monte 25, Mountain View 0

South Pasadena 10, Duarte 8

Temecula Valley 15, Temecula Prep 0

Valley Christian 7, Heritage Christian 3

Westminster La Quinta 15, Samueli Academy 5

INTERSECTIONAL

Animo Watts 29, Animo Leadership 28

Beaumont 9, Oregon Marist 0

El Camino Real 10, Peninsula 0

Lynwood 6, Rancho Dominguez 4

Marquez 13, Firebaugh 0

Mira Costa 10, Wilmington Banning 9

Oak Park 11, Granada Hills Kennedy 1
