High school baseball and softball: Monday’s scores
Monday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Angelou 14, Diego Rivera 0
Chavez 7, Grant 2
Cleveland 6, Chatsworth 2
Community Charter 21, Bert Corona 11
Eagle Rock 20, Contreras 0
Garfield 10, Huntington Park 0
King/Drew 4, Fremont 1
LA Hamilton 12, Westchester 2
Marquez 15, Maywood Academy 3
Maywood CES 5, Sotomayor 1
Mendez 7, RFK Community 1
North Hollywood 7, San Fernando 0
Northridge Academy 16, Reseda 6
Palisades 13, LA University 3
Port of LA 15, Dorsey 1
Santee 12, Los Angeles 2
SOCES 10, Arleta 0
Sun Valley Magnet 14, Lakeview Charter 3
Sylmar 6, Granada Hills Kennedy 4
Torres 20, Elizabeth 0
Verdugo Hills 2, Sun Valley Poly 0
SOUTHERN SECTION
Alta Loma 3, Colony 0
Arroyo 14, El Monte 0
Calvary Baptist 20, Packinghouse Christian 0
Canyon Country Canyon 11, Oak Park 3
Corona Santiago 6, Corona 2
Culver City 6, North Torrance 2
Downey 8, Santa Fe 6
Etiwanda 19, Los Osos 5
Garey 2, Sierra Vista 1
Indian Springs 3, San Jacinto 1
Knight 12, Golden Valley 6
La Quinta 12, Xavier Prep 2
Lennox Academy 21, HMSA 6
Linfield Christian 5, Ontario Christian 2
Long Beach Poly 10, St. Anthony 2
Loyola 12, Paramount 2
Moreno Valley 2, Long Beach Wilson 0
Ocean View 9, Sonora 6
Orange County Pacifica Christian 26, Horizon Christian 0
Oxnard 6, Grace 1
Palm Desert 5, Palm Springs 1
Paraclete 20, Trinity Classical Academy 6
Riverside North 9, Vista del Lago 8
Rosemead 3, Gabrielino 1
Shadow Hills 6, Rancho Mirage 5
Sherman Indian 18, California Military Institute 8
South Hills 4, San Dimas 1
South Pasadena 4, Alhambra 2
St. Bonaventure 10, Channel Islands 0
INTERSECTIONAL
California 12, Nevada Spanish Springs 6
Highland 5, Oregon Canby 5
Oregon Central Catholic 8, Quartz Hill 3
Oregon Lincoln 13, South Gate 0
Summit 4, Oregon West Linn 2
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Robinson 23, Stella 9
Bernstein 25, Mendez 24
Chatsworth 8, Eagle Rock 0
East Valley 28, Grant 9
Harbor Teacher 17, Dorsey 3
Jefferson 25, Santee 15
King/Drew 23, Locke 7
LACES 10, Westchester 2
Lakeview Charter 18, Bert Corona 1
LA Roosevelt 11, South Gate 9
LA University 28, Fairfax 0
Legacy 13, South East 0
Lincoln 17, Bell 2
Middle College 34, AHSA 17
Orthopaedic 16, Torres 4
Port of LA 15, Fremont 0
RFK Community 21, Belmont 9
San Pedro 4, Garfield 3
SOCES 17, VAAS 0
Triumph Charter 26, Valor Academy 5
Van Nuys 23, Franklin 8
Venice 20, Palisades 0
SOUTHERN SECTION
AAE 10, ACE 9
Anza Hamilton 8, United Christian Academy 7
Aquinas 7, Upland 6
Arroyo 7, El Monte 3
Azusa 5, Sierra Vista 3
Beckman 11, Irvine 0
Bishop Conaty-Loreto 14, Immaculate Heart 4
Burbank Burroughs 12, Vasquez 2
California Military Institute 27, Sherman Indian 13
Calvary Baptist 27, Packinghouse Christian 2
Capistrano Valley Christian 15, Ocean View 10
Chaparral 3, Elsinore 1
Corona Centennial 5, Edison 3
Gabrielino 10, Rosemead 9
Hacienda Heights Wilson 8, Bell Gardens 7
JSerra 8, West Torrance 0
La Salle 8, Rio Hondo Prep 1
Los Altos 1, San Juan Hills 0
Mayfair 4, Garden Grove 3
North Torrance 7, Hart 2
Ontario Christian 13, Linfield Christian 3
San Jacinto 11, Lakeside 7
Shadow Hills 10, Rancho Mirage 1
Sherman Oaks Notre Dame 5, La Canada 2
South El Monte 25, Mountain View 0
South Pasadena 10, Duarte 8
Temecula Valley 15, Temecula Prep 0
Valley Christian 7, Heritage Christian 3
Westminster La Quinta 15, Samueli Academy 5
INTERSECTIONAL
Animo Watts 29, Animo Leadership 28
Beaumont 9, Oregon Marist 0
El Camino Real 10, Peninsula 0
Lynwood 6, Rancho Dominguez 4
Marquez 13, Firebaugh 0
Mira Costa 10, Wilmington Banning 9
Oak Park 11, Granada Hills Kennedy 1