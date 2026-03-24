High school baseball and softball: Tuesday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Tuesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
El Camino Real 8, Birmingham 3
SOUTHERN SECTION
AAE 19, Victor Valley Christian 5
Adelanto 11, Silverado 3
Alhambra 8, Bell Gardens 0
Aliso Niguel 7, Tesoro 4
Arcadia 10, Pasadena 0
Alta Loma 6, Colony 5
Beverly Hills 5, Lawndale 4
Buena 4, Ventura 0
Burbank Burroughs 6, Muir 0
Cajon 7, Riverside Prep 3
Calabasas 10, Thousand Oaks 9
Capistrano Valley 14, El Toro 8
Capistrano Valley Christian 6, Western Christian 4
Cathedral 1, Bishop Montgomery 0
Cerritos 7, Artesia 0
Charter Oak 13, Walnut 5
Chino 5, Montclair 4
Chino Hills 12, La Serna 3
CIMSA 12, Silver Valley 5
Claremont 12, Rowland 0
Colton 5, Fontana 2
Culver City 11, Inglewood 3
Damien 8, La Habra 3
Desert Christian 6, Vasquez 1
Desert Hot Springs 5, Banning 4
Diamond Bar 7, Knight 0
Don Lugo 11, Diamond Ranch 1
Downey Calvary Chapel 7, Fairmont Prep 6
El Modena 3, Villa Park 0
Elsinore 9, Temescal Canyon 1
Environmental Charter 17, Compton Early College 7
Fallbrook 8, Rancho Buena Vista 5
Firebaugh 6, Lynwood 5
Fountain Valley 1, Corona del Mar 0
Fullerton 7, Ocean View 5
Glenn 4, Whitney 3
Grace 14, Cate 2
Granite Hills 6, Victor Valley 1
Hawthorne 3, Compton Centennial 2
Irvine 3, Woodbridge 2
Laguna Beach 17, St. Margaret’s 2
Laguna Hills 3, Costa Mesa 1
La Mirada 5, Gahr 1
La Salle 15, Gardena Serra 0
La Sierra 11, West Valley 2
Los Alamitos 4, Marina 0
Los Altos 13, West Covina 2
Los Amigos 15, Santa Ana Valley 9
Magnolia 8, Graden Grove Santiago 4
Maranatha 14, Heritage Christian 2
Mary Star of the Sea 23, St. Genevieve 11
Montebello 13, Mark Keppel 0
Murrieta Valley 6, Murrieta Mesa 5
Newport Harbor 9, Edison 0
Norte Vista 22, Bethel Christian 1
Norwalk 7, Mayfair 4
Nuview Bridge 20, California Military Institute 0
Oaks Christian 5, Newbury Park 2
Oakwood 15, Milken 10
Ontario 5, Chaffey 0
Orange 7, Anaheim 5
Oxnard 3, Santa Barbara 1
Oxnard Pacifica 9, Rio Mesa 2
PACS 14, Faith Baptist 3
Paraclete 13, St. Anthony 1
Paramount 9, Dominguez 6
Riverside North 5, Vista del Lago 1
Rosamond 2, California City 1
Royal 8, Foothill Tech 1
Sage Hill 1, Irvine University 0
San Juan Hills 3, Mission Viejo 2
San Marino 4, Monrovia 1
Santa Monica 10, Leuzinger 1
Savanna 7, Loara 5
Schurr 10, San Gabriel 0
Segerstrom 8, Buena Park 6
Shalhevet 7, Animo leadership 0
Sherman Oaks Notre Dame 10, Crespi 0
Sierra Canyon 8, Chaminade 2
South Hills 4, San Dimas 0
St. Bernard 5, Bishop Amat 4
St. Bonaventure 8, Thacher 3
St. Francis 6, Alemany 4
St. Monica 21, Pasadena Marshall 3
St. Pius X-St. Matthias Academy 19, Verbum Dei 0
Tahquitz 3, San Jacinto 1
Temecula Prep 16, United Christian Academy 4
Temecula Valley 13, Chaparral 0
Trabuco Hills 8, San Clemente 1
Tustin 11, Santa Ana Calvary Chapel 6
Village Christian 13, Valley Christian 11
Vista Murrieta 4, Great Oak 2
Warren 2, Bellflower 0
Westlake 2, Agoura 1
Westminster La Quinta 7, Century 2
Whittier Christian 11, St. Paul 3
YULA 8, Santa Monica Pacifica Christian 7
INTERSECTIONAL
Anza Hamilton 17, Bonsall 7
Bishop Union 11, Frazier Mountain 0
Boron 17, Desert 1
Carson 4, Ramona 3
Eastvale Roosevelt 3, Nevada McQueen 1
Esperanza 14, Arkansas Prairie Grove 4
Grand Terrace 6, Nevada McQueen 0
Immanuel Christian 21, Trona 9
Missouri Lincoln 13, Grand Terrace 1
Northview 10, Spanish Springs 4
Oregon Lakeridge 5, La Palma Kennedy 4
Oregon West Linn 3, Citrus Valley 2
Quartz Hill 15, Oregon Bend 2
SOFTBALL
CITY SECTION
CALS Early College 0, East College Prep 0
Central City Value 40, Discovery 11
SOUTHERN SECTION
Alemany 4, Vasquez 0
Aliso Niguel 11, Redondo Union 4
Anaheim Canyon 7, Segerstrom 1
Ayala 5, Bonita 0
Banning 8, Desert Hot Springs 3
Barstow 14, Ridgecrest Burroughs 7
Beaumont 6, Rancho Cucamonga 2
Bell Gardens 14, San Gabriel 3
Bethel Christian 26, Norte Vista 4
California City 15, Rosamond 3
California Military 21, Nuview Bridge 2
Cantwell-Sacred Heart 9, St. Monica 4
Cerritos 11, El Rancho 4
Channel Islands 15, Carpinteria 4
Chino 11, Montclair 0
Chino Hills 12, Temescal Canyon 5
CIMSA 19, Silver Valley 4
Claremont 6, Northview 4
Cornerstone Christian 14, Packinghouse Christian 8
Corona Santiago 8, Colony 5
Covina 4, Buena Park 3
Cypress 8, El Modena 2
Don Lugo 3, Diamond Ranch 2
Downey 10, Corona 2
Edison 9, Corona del Mar 0
El Dorado 3, Yorba Linda 0
El Toro 2, Tesoro 1
Esperanza 21, Troy 2
Fillmore 5, Santa Paula 4
Hart 11, Golden Valley 1
Hawthorne 15, Compton Centennial 0
Hueneme 11, Nordhoff 5
Huntington Beach 17, Fountain Valley 0
La Habra 9, Garden Grove Pacifica 4
Lakewood 15, Long Beach Cabrillo 1
La Palma Kennedy 2, Gahr 0
La Salle 11, Flintridge Sacred Heart 3
Lawndale 30, Beverly Hills 20
Lennox Academy 14, HMSA 3
Long Beach Poly 15, Long Beach Wilson 5
Los Alamitos 10, Newport Harbor 0
Los Altos 12, Alta Loma 0
Maranatha 15, Duarte 5
Mary Star of the Sea 21, St. Anthony 5
Mira Costa 7, South Torrance 2
Mission Viejo 5, Sunny Hills 3
Montebello 10, Mark Keppel 9
Monrovia 4, San Marino 3
Murrieta Mesa 7, Great Oak 0
Murrieta Valley 13, Temecula Valley 2
Oak Park 16, Royal 12
Oaks Christian 9, Newbury Park 3
Ontario 11, Chaffey 1
Placentia Valencia 8, Tustin 4
Ramona Convent 10, Bishop Conaty-Loreto 0
Rio Hondo Prep 12, Mayfield 8
Rio Mesa 14, Oxnard Pacifica 0
Rosary Academy 7, Irvine University 6
Sacred Heart of Jesus 12, St. Pius X-St. Matthias Academy 1
Santa Ana Foothill 6, Crean Lutheran 1
Santa Clara 4, Foothill Tech 2
Santa Monica 8, Leuzinger 4
Saugus 11, West Ranch 8
Schurr 11, Alhambra 1
Serrano 14, Riverside Notre Dame 4
Sierra Canyon 4, Chaminade 3
Silverado 22, Adelanto 3
Simi Valley 8, Camarillo 2
St. Genevieve 18, St. Bernard 3
St. Paul 14, Bishop Montgomery 2
Temecula Prep 16, Santa Rosa Academy 7
Thousand Oaks 30, Calabasas 0
Valencia 8, Castaic 6
Ventura 12, Buena 7
Victor Valley 8, Granite Hills 4
Westlake 1, Agoura 0
Westminster 15 Long Beach Jordan 5
Whittier Christian 16, Village Christian 5
Wiseburn-Da Vinci 22, Downey Calvary Chapel 1
INTERSECTIONAL
Boron 16, Desert 1
Canyon Country Canyon 15, Arleta 5
Compton Early College 23, Environmental Charter 19
Immanuel Christian 12, Trona 10
Jesuit 5, Trabuco Hills 4
Santa Margarita 1, Jesuit 0