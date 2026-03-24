Advertisement
High School Sports

High school baseball and softball: Tuesday’s scores

Baseball and glove on field.
Baseball and glove on field high school scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times Staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Tuesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
El Camino Real 8, Birmingham 3

SOUTHERN SECTION
AAE 19, Victor Valley Christian 5
Adelanto 11, Silverado 3
Alhambra 8, Bell Gardens 0
Aliso Niguel 7, Tesoro 4
Arcadia 10, Pasadena 0
Alta Loma 6, Colony 5
Beverly Hills 5, Lawndale 4
Buena 4, Ventura 0
Burbank Burroughs 6, Muir 0
Cajon 7, Riverside Prep 3
Calabasas 10, Thousand Oaks 9
Capistrano Valley 14, El Toro 8
Capistrano Valley Christian 6, Western Christian 4
Cathedral 1, Bishop Montgomery 0
Cerritos 7, Artesia 0
Charter Oak 13, Walnut 5
Chino 5, Montclair 4
Chino Hills 12, La Serna 3
CIMSA 12, Silver Valley 5
Claremont 12, Rowland 0
Colton 5, Fontana 2
Culver City 11, Inglewood 3
Damien 8, La Habra 3
Desert Christian 6, Vasquez 1
Desert Hot Springs 5, Banning 4
Diamond Bar 7, Knight 0
Don Lugo 11, Diamond Ranch 1
Downey Calvary Chapel 7, Fairmont Prep 6
El Modena 3, Villa Park 0
Elsinore 9, Temescal Canyon 1
Environmental Charter 17, Compton Early College 7
Fallbrook 8, Rancho Buena Vista 5
Firebaugh 6, Lynwood 5
Fountain Valley 1, Corona del Mar 0
Fullerton 7, Ocean View 5
Glenn 4, Whitney 3
Grace 14, Cate 2
Granite Hills 6, Victor Valley 1
Hawthorne 3, Compton Centennial 2
Irvine 3, Woodbridge 2
Laguna Beach 17, St. Margaret’s 2
Laguna Hills 3, Costa Mesa 1
La Mirada 5, Gahr 1
La Salle 15, Gardena Serra 0
La Sierra 11, West Valley 2
Los Alamitos 4, Marina 0
Los Altos 13, West Covina 2
Los Amigos 15, Santa Ana Valley 9
Magnolia 8, Graden Grove Santiago 4
Maranatha 14, Heritage Christian 2
Mary Star of the Sea 23, St. Genevieve 11
Montebello 13, Mark Keppel 0
Murrieta Valley 6, Murrieta Mesa 5
Newport Harbor 9, Edison 0
Norte Vista 22, Bethel Christian 1
Norwalk 7, Mayfair 4
Nuview Bridge 20, California Military Institute 0
Oaks Christian 5, Newbury Park 2
Oakwood 15, Milken 10
Ontario 5, Chaffey 0
Orange 7, Anaheim 5
Oxnard 3, Santa Barbara 1
Oxnard Pacifica 9, Rio Mesa 2
PACS 14, Faith Baptist 3
Paraclete 13, St. Anthony 1
Paramount 9, Dominguez 6
Riverside North 5, Vista del Lago 1
Rosamond 2, California City 1
Royal 8, Foothill Tech 1
Sage Hill 1, Irvine University 0
San Juan Hills 3, Mission Viejo 2
San Marino 4, Monrovia 1
Santa Monica 10, Leuzinger 1
Savanna 7, Loara 5
Schurr 10, San Gabriel 0
Segerstrom 8, Buena Park 6
Shalhevet 7, Animo leadership 0
Sherman Oaks Notre Dame 10, Crespi 0
Sierra Canyon 8, Chaminade 2
South Hills 4, San Dimas 0
St. Bernard 5, Bishop Amat 4
St. Bonaventure 8, Thacher 3
St. Francis 6, Alemany 4
St. Monica 21, Pasadena Marshall 3
St. Pius X-St. Matthias Academy 19, Verbum Dei 0
Tahquitz 3, San Jacinto 1
Temecula Prep 16, United Christian Academy 4
Temecula Valley 13, Chaparral 0
Trabuco Hills 8, San Clemente 1
Tustin 11, Santa Ana Calvary Chapel 6
Village Christian 13, Valley Christian 11
Vista Murrieta 4, Great Oak 2
Warren 2, Bellflower 0
Westlake 2, Agoura 1
Westminster La Quinta 7, Century 2
Whittier Christian 11, St. Paul 3
YULA 8, Santa Monica Pacifica Christian 7

INTERSECTIONAL
Anza Hamilton 17, Bonsall 7
Bishop Union 11, Frazier Mountain 0
Boron 17, Desert 1
Carson 4, Ramona 3
Eastvale Roosevelt 3, Nevada McQueen 1
Esperanza 14, Arkansas Prairie Grove 4
Grand Terrace 6, Nevada McQueen 0
Immanuel Christian 21, Trona 9
Missouri Lincoln 13, Grand Terrace 1
Northview 10, Spanish Springs 4
Oregon Lakeridge 5, La Palma Kennedy 4
Oregon West Linn 3, Citrus Valley 2

Quartz Hill 15, Oregon Bend 2

SOFTBALL

CITY SECTION
CALS Early College 0, East College Prep 0
Central City Value 40, Discovery 11

SOUTHERN SECTION
Alemany 4, Vasquez 0
Aliso Niguel 11, Redondo Union 4
Anaheim Canyon 7, Segerstrom 1
Ayala 5, Bonita 0
Banning 8, Desert Hot Springs 3
Barstow 14, Ridgecrest Burroughs 7
Beaumont 6, Rancho Cucamonga 2
Bell Gardens 14, San Gabriel 3
Bethel Christian 26, Norte Vista 4
California City 15, Rosamond 3
California Military 21, Nuview Bridge 2
Cantwell-Sacred Heart 9, St. Monica 4
Cerritos 11, El Rancho 4
Channel Islands 15, Carpinteria 4
Chino 11, Montclair 0
Chino Hills 12, Temescal Canyon 5
CIMSA 19, Silver Valley 4
Claremont 6, Northview 4
Cornerstone Christian 14, Packinghouse Christian 8
Corona Santiago 8, Colony 5
Covina 4, Buena Park 3
Cypress 8, El Modena 2
Don Lugo 3, Diamond Ranch 2
Downey 10, Corona 2
Edison 9, Corona del Mar 0
El Dorado 3, Yorba Linda 0
El Toro 2, Tesoro 1
Esperanza 21, Troy 2
Fillmore 5, Santa Paula 4
Hart 11, Golden Valley 1
Hawthorne 15, Compton Centennial 0
Hueneme 11, Nordhoff 5
Huntington Beach 17, Fountain Valley 0
La Habra 9, Garden Grove Pacifica 4
Lakewood 15, Long Beach Cabrillo 1
La Palma Kennedy 2, Gahr 0
La Salle 11, Flintridge Sacred Heart 3
Lawndale 30, Beverly Hills 20
Lennox Academy 14, HMSA 3
Long Beach Poly 15, Long Beach Wilson 5
Los Alamitos 10, Newport Harbor 0
Los Altos 12, Alta Loma 0
Maranatha 15, Duarte 5
Mary Star of the Sea 21, St. Anthony 5
Mira Costa 7, South Torrance 2
Mission Viejo 5, Sunny Hills 3
Montebello 10, Mark Keppel 9
Monrovia 4, San Marino 3
Murrieta Mesa 7, Great Oak 0
Murrieta Valley 13, Temecula Valley 2
Oak Park 16, Royal 12
Oaks Christian 9, Newbury Park 3
Ontario 11, Chaffey 1
Placentia Valencia 8, Tustin 4
Ramona Convent 10, Bishop Conaty-Loreto 0
Rio Hondo Prep 12, Mayfield 8
Rio Mesa 14, Oxnard Pacifica 0
Rosary Academy 7, Irvine University 6
Sacred Heart of Jesus 12, St. Pius X-St. Matthias Academy 1
Santa Ana Foothill 6, Crean Lutheran 1
Santa Clara 4, Foothill Tech 2
Santa Monica 8, Leuzinger 4
Saugus 11, West Ranch 8
Schurr 11, Alhambra 1
Serrano 14, Riverside Notre Dame 4
Sierra Canyon 4, Chaminade 3
Silverado 22, Adelanto 3
Simi Valley 8, Camarillo 2
St. Genevieve 18, St. Bernard 3
St. Paul 14, Bishop Montgomery 2
Temecula Prep 16, Santa Rosa Academy 7
Thousand Oaks 30, Calabasas 0
Valencia 8, Castaic 6
Ventura 12, Buena 7
Victor Valley 8, Granite Hills 4
Westlake 1, Agoura 0
Westminster 15 Long Beach Jordan 5
Whittier Christian 16, Village Christian 5
Wiseburn-Da Vinci 22, Downey Calvary Chapel 1

INTERSECTIONAL
Boron 16, Desert 1
Canyon Country Canyon 15, Arleta 5
Compton Early College 23, Environmental Charter 19
Immanuel Christian 12, Trona 10
Jesuit 5, Trabuco Hills 4
Santa Margarita 1, Jesuit 0

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement