High school baseball and softball: Thursday’s scores
Thursday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Central City Value 14, Rise Kohyang 3
Chatsworth 6, Taft 3
Downtown Magnets 14, Collins Family 4
Granada Hills 4, El Camino Real 3
Harbor Teacher 2, Fremont 1
LA University 10, Palisades 2
Maywood CES 23, Elizabeth 0
Port of LA 7, King/Drew 0
South East 6, Legacy 4
South Gate 6, LA Roosevelt 0
Sun Valley Magnet 16, Valley Oaks CES 0
Sun Valley Poly 4, San Fernando 2
Sylmar 13, North Hollywood 3
Torres 13, Maywood Academy 0
Verdugo Hills 15, Granada Hills Kennedy 1
Westchester 8, LA Hamilton 7
SOUTHERN SECTION
Adelanto 5, Victor Valley 4
Alta Loma 10, Colony 5
Anza Hamilton 6, Bethel Christian 2
Barstow 3, Silverado 2
Beverly Hills 12, Lawndale 2
Burbank Providence 10, de Toledo 0
Chino 7, Ontario 6
Chino Hills 6, Bonita 4
Classical Academy 3, Fallbrook 2
Diamond Ranch 4, Montclair 1
Don Lugo 10, Chaffey 6
Fontana 10, Colton 0
Great Oak 10, Vista Murrieta 9
Hawthorne 14, Comtpon Centennial 3
Heritage Christian 5, Maranatha 4
Irvine University3, Sage Hill 2
Laguna Beach 19, St. Margaret’s 2
Loara 10, Anaheim 1
Murrieta Mesa 17, Murrieta Valley 5
Norte Vista 3, West Valley 1
Nuview Bridge 16, California Military 0
Oaks Christian 11, Newbury Park 2
Oakwood 6, Milken 2
Orange Lutheran 3, Trinity Classical Academy 2
Portola 7, Northwood 4
Redlands 14, Carter 3
Rio Hondo Prep 10, Webb 1
Rio Mesa 9, Foothill Tech 0
Riverside Prep 3, Rialto 2
Rosamond 12, Frazier Mountain 2
San Dimas 4, South Hills 1
San Jacinto Valley Christian 22, SJDLCS 0
Santa Ana Calvary Chapel 2, Tustin 0
Shalhevet 6, Environmental Charter 1
Southlands Christian 11, Legacy College Prep 1
St. Bonaventure 21, Thacher 4
St. Pius X-St. Matthias Academy 8, Glendale 1
Temecula Valley 5, Chaparral 0
Thousand Oaks 7, Calabasas 5
United Christian Academy 20, California Lutheran 4
Valley Christian 9, Village Christian 4
Vasquez 6, Desert Christian 2
Westlake 9, Agoura 4
Whittier Christian 18, Whittier 1
INTERSECTIONAL
Animo Leadership 12, Compton Early College 7
Casteel 3, St. John Bosco 2
Central Catholic 6, Highland 1
Ida B. Wells 6, Grand Terrace 5
Jesuit 4, Aquinas 3
Layton 6, Northview 5
Quartz Hill 12, Brighton 7
Sacramento Grant 7, La Palma Kennedy 6
Sacramento Grant 7, Eastvale Roosevelt 5
Venice 12, Harvard-Westlake 0
SOFTBALL
CITY SECTION
Arleta 3, LA Marshall 0
Carson 10, San Pedro 0
El Camino Real 16, LA University 3
Garfield 14, Huntington Park 1
Jefferson 16, Diego Rivera 15
LACES 26, Fairfax 2
LA Hamilton 13, Palisades 9
Legacy 9, South East 2
Mendez 22, Belmont 15
Northridge Academy 19, East Valley 2
Panorama 22, Grant 21
Port of LA 19, Locke 2
Rancho Dominguez 16, Gardena 3
SOCES 25, Vaughn 6
Venice 21, Westchester 0
Wilmington Banning 22, Narbonne 0
SOUTHERN SECTION
Arcadia 16, Burbank 0
Alhambra 12, Montebello 2
Aliso Niguel 7, Mission Viejo 1
Anza Hamilton 6, Bethel Christian 2
Bonita 14, Rancho Cucamonga 2
Burbank Burroughs 18, Pasadena 0
California Military 13, Nuview Bridge 3
Camarillo 8, Moorpark 4
Canyon Country Canyon 18, Golden Valley 4
Capistrano Valley 10, Tesoro 7
Chaminade 15, Louisville 2
Chino 12, Ontario 1
Claremont 6, Ontario Christian 4
Colton 12, Citrus Hill 1
Costa Mesa 16, Downey Calvary Chapel 5
Crean Lutheran 30, Troy 7
Diamond Ranch 12, Montclair 8
Don Lugo 12, Chaffey 2
Downey 7, Gahr 6
Etiwanda 11, Corona Centennial 4
Fillmore 14, Hueneme 2
Garden Grove Pacifica 2, Cypress 1
Great Oak 11, Murrieta Valley 7
Hacienda Heights Wilson 7, Southlands Christian 4
Huntington Beach 6, El Modena 2
Irvine 4, Woodbridge 3
La Habra 11, Anaheim Canyon 9
Lakewood 12, Compton 0
Lakewood St. Joseph 6, Bishop Amat 3
La Salle 10, Cantwell-Sacred Heart 0
Lawndale 15, Beverly Hills 11
Lennox Academy 26, Glenn 24
Los Alamitos 10, Edison 3
Los Altos 8, San Dimas 1
Maranatha 12, Mayfield 1
Marina 12, Corona del Mar 0
Mark Keppel 13, San Gabriel 1
Millikan 9, Long Beach Wilson 9
Murrieta Mesa 15, Chaparral 0
Newbury Park 14, Calabasas 0
Newport Harbor 10, Fountain Valley 6
Northwood 10, Irvine University 1
Norwalk 11, Bellflower 1
Paraclete 5, Tehachapi 5
Paramount 18, Lynwood 0
Ramona Convent 25, St. Anthony 0
Rio Hondo Prep 2, Flintridge Sacred Heart 1
Riverside Prep 11, Oak Hills 6
Rosamond 23, Frazier Mountain 13
Rosary Academy 19, Portola 0
San Juan Hills 2, El Toro 1
Santa Ana Foothill 10, Sunny Hills 5
Santa Monica 20, Leuzinger 3
Santa Paula 16, Channel Islands 1
Saugus 5, Hart 1
Schurr 10, Bell Gardens 0
Sherman Oaks Notre Dame 10, Sierra Canyon 0
Silverado 9, Barstow 2
Sonora 5, El Dorado 3
South Hills 12, Colony 1
St. Bernard 28, St. Mary’s Academy 27
St. Bonaventure 11, Santa Clara 3
St. Paul 12, Bishop Montgomery 1
Temescal Canyon 8, San Jacinto 0
Trabuco Hills 12, Beckman 6
Valley Christian 11, Village Christian 0
Valley View 8, Citrus Valley 1
Victor Valley 7, Adelanto 4
Westlake 4, Thousand Oaks 3
West Ranch 16, Valencia 6
West Valley 15, Tahquitz 5
Yorba Linda 7, Brea Olinda 6
INTERSECTIONAL
Castaic 13, Cleveland 5
Environmental Charter 39, HMSA 20
San Dieguito Academy 14, Fallbrook 0
San Marino 19, Dymally 0