High school baseball and softball: Thursday’s scores

Softball glove
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
Thursday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Central City Value 14, Rise Kohyang 3

Chatsworth 6, Taft 3

Downtown Magnets 14, Collins Family 4

Granada Hills 4, El Camino Real 3

Harbor Teacher 2, Fremont 1

LA University 10, Palisades 2

Maywood CES 23, Elizabeth 0

Port of LA 7, King/Drew 0

South East 6, Legacy 4

South Gate 6, LA Roosevelt 0

Sun Valley Magnet 16, Valley Oaks CES 0

Sun Valley Poly 4, San Fernando 2

Sylmar 13, North Hollywood 3

Torres 13, Maywood Academy 0

Verdugo Hills 15, Granada Hills Kennedy 1

Westchester 8, LA Hamilton 7

SOUTHERN SECTION

Adelanto 5, Victor Valley 4

Alta Loma 10, Colony 5

Anza Hamilton 6, Bethel Christian 2

Barstow 3, Silverado 2

Beverly Hills 12, Lawndale 2

Burbank Providence 10, de Toledo 0

Chino 7, Ontario 6

Chino Hills 6, Bonita 4

Classical Academy 3, Fallbrook 2

Diamond Ranch 4, Montclair 1

Don Lugo 10, Chaffey 6

Fontana 10, Colton 0

Great Oak 10, Vista Murrieta 9

Hawthorne 14, Comtpon Centennial 3

Heritage Christian 5, Maranatha 4

Irvine University3, Sage Hill 2

Laguna Beach 19, St. Margaret’s 2

Loara 10, Anaheim 1

Murrieta Mesa 17, Murrieta Valley 5

Norte Vista 3, West Valley 1

Nuview Bridge 16, California Military 0

Oaks Christian 11, Newbury Park 2

Oakwood 6, Milken 2

Orange Lutheran 3, Trinity Classical Academy 2

Portola 7, Northwood 4

Redlands 14, Carter 3

Rio Hondo Prep 10, Webb 1

Rio Mesa 9, Foothill Tech 0

Riverside Prep 3, Rialto 2

Rosamond 12, Frazier Mountain 2

San Dimas 4, South Hills 1

San Jacinto Valley Christian 22, SJDLCS 0

Santa Ana Calvary Chapel 2, Tustin 0

Shalhevet 6, Environmental Charter 1

Southlands Christian 11, Legacy College Prep 1

St. Bonaventure 21, Thacher 4

St. Pius X-St. Matthias Academy 8, Glendale 1

Temecula Valley 5, Chaparral 0

Thousand Oaks 7, Calabasas 5

United Christian Academy 20, California Lutheran 4

Valley Christian 9, Village Christian 4

Vasquez 6, Desert Christian 2

Westlake 9, Agoura 4

Whittier Christian 18, Whittier 1

INTERSECTIONAL

Animo Leadership 12, Compton Early College 7

Casteel 3, St. John Bosco 2

Central Catholic 6, Highland 1

Ida B. Wells 6, Grand Terrace 5

Jesuit 4, Aquinas 3

Layton 6, Northview 5

Quartz Hill 12, Brighton 7

Sacramento Grant 7, La Palma Kennedy 6

Sacramento Grant 7, Eastvale Roosevelt 5

Venice 12, Harvard-Westlake 0

SOFTBALL

CITY SECTION

Arleta 3, LA Marshall 0

Carson 10, San Pedro 0

El Camino Real 16, LA University 3

Garfield 14, Huntington Park 1

Jefferson 16, Diego Rivera 15

LACES 26, Fairfax 2

LA Hamilton 13, Palisades 9

Legacy 9, South East 2

Mendez 22, Belmont 15

Northridge Academy 19, East Valley 2

Panorama 22, Grant 21

Port of LA 19, Locke 2

Rancho Dominguez 16, Gardena 3

SOCES 25, Vaughn 6

Venice 21, Westchester 0

Wilmington Banning 22, Narbonne 0

SOUTHERN SECTION

Arcadia 16, Burbank 0

Alhambra 12, Montebello 2

Aliso Niguel 7, Mission Viejo 1

Anza Hamilton 6, Bethel Christian 2

Bonita 14, Rancho Cucamonga 2

Burbank Burroughs 18, Pasadena 0

California Military 13, Nuview Bridge 3

Camarillo 8, Moorpark 4

Canyon Country Canyon 18, Golden Valley 4

Capistrano Valley 10, Tesoro 7

Chaminade 15, Louisville 2

Chino 12, Ontario 1

Claremont 6, Ontario Christian 4

Colton 12, Citrus Hill 1

Costa Mesa 16, Downey Calvary Chapel 5

Crean Lutheran 30, Troy 7

Diamond Ranch 12, Montclair 8

Don Lugo 12, Chaffey 2

Downey 7, Gahr 6

Etiwanda 11, Corona Centennial 4

Fillmore 14, Hueneme 2

Garden Grove Pacifica 2, Cypress 1

Great Oak 11, Murrieta Valley 7

Hacienda Heights Wilson 7, Southlands Christian 4

Huntington Beach 6, El Modena 2

Irvine 4, Woodbridge 3

La Habra 11, Anaheim Canyon 9

Lakewood 12, Compton 0

Lakewood St. Joseph 6, Bishop Amat 3

La Salle 10, Cantwell-Sacred Heart 0

Lawndale 15, Beverly Hills 11

Lennox Academy 26, Glenn 24

Los Alamitos 10, Edison 3

Los Altos 8, San Dimas 1

Maranatha 12, Mayfield 1

Marina 12, Corona del Mar 0

Mark Keppel 13, San Gabriel 1

Millikan 9, Long Beach Wilson 9

Murrieta Mesa 15, Chaparral 0

Newbury Park 14, Calabasas 0

Newport Harbor 10, Fountain Valley 6

Northwood 10, Irvine University 1

Norwalk 11, Bellflower 1

Paraclete 5, Tehachapi 5

Paramount 18, Lynwood 0

Ramona Convent 25, St. Anthony 0

Rio Hondo Prep 2, Flintridge Sacred Heart 1

Riverside Prep 11, Oak Hills 6

Rosamond 23, Frazier Mountain 13

Rosary Academy 19, Portola 0

San Juan Hills 2, El Toro 1

Santa Ana Foothill 10, Sunny Hills 5

Santa Monica 20, Leuzinger 3

Santa Paula 16, Channel Islands 1

Saugus 5, Hart 1

Schurr 10, Bell Gardens 0

Sherman Oaks Notre Dame 10, Sierra Canyon 0

Silverado 9, Barstow 2

Sonora 5, El Dorado 3

South Hills 12, Colony 1

St. Bernard 28, St. Mary’s Academy 27

St. Bonaventure 11, Santa Clara 3

St. Paul 12, Bishop Montgomery 1

Temescal Canyon 8, San Jacinto 0

Trabuco Hills 12, Beckman 6

Valley Christian 11, Village Christian 0

Valley View 8, Citrus Valley 1

Victor Valley 7, Adelanto 4

Westlake 4, Thousand Oaks 3

West Ranch 16, Valencia 6

West Valley 15, Tahquitz 5

Yorba Linda 7, Brea Olinda 6

INTERSECTIONAL

Castaic 13, Cleveland 5

Environmental Charter 39, HMSA 20

San Dieguito Academy 14, Fallbrook 0

San Marino 19, Dymally 0
More From the Los Angeles Times

