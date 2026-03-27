High school baseball and softball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
Friday’s Results

BASEBALL

SOUTHERN SECTION

AAE 14, Silver Valley 0

Alhambra 4, Bell Gardens 1

Arcadia 5, Pasadena 0

Arlington 6, Heritage 2

Ayala 9, Glendora 2

Baldwin Park 6, Duarte 5

Banning 9, Desert Hot Springs 0

Bishop Amat 3, St. Bernard 0

Buena 9, Ventura 7

Buena Park 5, Segerstrom 4

Burbank Burroughs 6, Muir 2

Camarillo 4, Moorpark 2

Cantwell-Sacred Heart 10, Bosco Tech 0

Canyon Springs 17, Perris 0

Capistrano Valley 5, El Toro 4

Castaic 2, Golden Valley 1

Cerritos 5, Artesia 1

Citrus Hill 2, Lakeside 0

Compton 3, Long Beach Jordan 2

Cornerstone Christian 11, Packinghouse Christian 0

Corona 8, Corona Santiago 3

Costa Mesa 7, Laguna Hills 1

Crespi 3, Hart 1

Cypress 5, Santa Ana Foothill 3

Desert Christian Academy 8, San Jacinto Leadership 2

Diamond Bar 6, Garey 0

Downey 5, Claremont 1

Downey Calvary Chapel 15, Fairmont Prep 1

Edgewood 15, Bassett 0

El Segundo 21, South Torrance 2

Estancia 8, Westminster La Quinta 0

Firebaugh 8, Lynwood 3

Fountain Valley 1, Corona Del Mar 0

Fullerton 7, Ocean View 4

Garden Grove 11, Westminster 4

Garden Grove Santiago 15, Santa Ana Valley 12

Glenn 14, Whitney 0

Grace 12, Cate 3

Great Oak 7, Vista Murrieta 7

Hesperia 10, Serrano 3

Hillcrest 3, Orange Vista 2

La Habra 5, El Dorado 4

Lakewood 3, Long Beach Wilson 2

La Mirada 5, Gahr 3

La Salle 4, Gardena Serra 0

Los Alamitos 2, Marina 0

Los Amigos 2, Western 1

Lucerne Valley 14, Victor Valley Christian 3

Malibu 9, Nordhoff 0

Maranatha 12, Heritage Christian 0

Millikan 7, Long Beach Poly 0

Mira Costa 6, Sherman Oaks Notre Dame 2

Monrovia 4, La Canada 1

Montebello 10, Mark Keppel 0

Murrieta Mesa 15, Murrieta Valley 2

Newbury Park 7, Oaks Christian 6

Newport Harbor 2, Edison 1

Nogales 17, Azusa 5

Norco 10, Bonita 0

Oak Hills 16, Apple Valley 7

Orange 13, Saddleback 1

Oxnard 5, Santa Barbara 3

Palm Springs 20, Glendale 0

Paloma Valley 7, Liberty 2

Palos Verdes 6, West Torrance 1

Paraclete 12, St, Anthony 2

Paramount 14, Dominguez 0

Pasadena Marshall 14, Mountain View 4

Placentia Valencia 14, Godinez 0

Pomona 15, La Puente 5

Rancho Christian 11, Valley View 4

Rancho Verde 12, Hemet 2

Redlands East Valley 8, Kaiser 1

Redondo Union 3, Torrance 2

Ridgecrest Burroughs 13, Sultana 8

Rim of the World 5, Excelsior Charter 3

Rio Mesa 2, Oxnard Pacifica 0

Riverside Poly 9, Moreno Valley 2

Rosemead 27, El Monte 0

Rowland 7, Montclair 2

Royal 17, Oak Park 0

San Juan Hills 3, Mission Viejo 1

San Marcos 6, Dos Pueblos 3

Santa Monica Pacifica Christian 8, Animo Leadership 0

Santa Paula 12, Channel Islands 1

Servite 5, Santa Margarita 4

Shalhevet 16, Valley Torah 3

South El Monte 3, Gabrielino 1

South Pasadena 4, West Covina 3

St. Pius X-St. Matthias Academy 11, Verbum Dei 1

Sunny Hills 4, Troy 3

Temecula Valley 8, Chaparral 3

Tesoro 3, Aliso Niguel 3

Thousand Oaks 16, Calabasas 4

Trabuco Hills 11, San Clemente 4

Valencia 15, Saugus 3

Valley Christian 12, Village Christian 1

Westlake 2, Agoura 1

West Ranch 7, Canyon Country Canyon 5

Whittier 8, Pioneer 4

Yorba Linda 14, Esperanza 5

INTERSECTIONAL

Capistrano Valley Christian 14, Layton 9

Douglas 6, Citrus Valley 5

Garfield 4, La Serna 3

Grand Terrace 6, Douglas 4

Orange Lutheran 2, Casteel 1

Sierra Canyon 10, Granada Hills 2

St. John Bosco 11, Trinity Classical Academy 6

Viewpoint 10, Monroe 0

Wilsonville 2, Katella 1

SOFTBALL

SOUTHERN SECTION

Bolsa Grande 15, Westminster La Quinta 8

Cathedral City 25, Desert Mirage 7

Colony 1, Ontario 0

Dos Pueblos 8, San Marcos 0

Edgewood 16, Bassett 0

El Monte 10, Rosemead 0

Estancia 2, Saddleback 0

Garden Grove Santiago 10, Los Amigos 9

Mira Costa 10, Peninsula 6

Nogales 19, Baldwin Park 7

Orange Lutheran 11, Mater Dei 1

Paloma Valley 22, Moreno Valley 2

Rancho Alamitos 6, Orange 1

San Marino 19, Immaculate Heart 0

Santa Ana 8, Godinez 0

Santa Margarita 1, JSerra 0

Segerstrom 6, Placentia Valencia 0

South Torrance 15, Bishop Montgomery 1

Ventura 8, Buena 7

Villa Park 12, Don Lugo 2

Vista del Lago 25, Perris 6
