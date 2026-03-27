High school softball top 20 rankings for the Southland
A look at the top 20 high school softball teams in the Southland; as ranked by CalHiSports.com for The Times.
Rk. School; Record; Last ranking
1. Murrieta Mesa; 16-0; 1
2. Fullerton; 11-1; 4
3. Norco; 9-2; 3
4. JSerra 14-2; 2
5. La Mirada 12-2; 6
6. Oaks Christian; 12-1; 5
7. Orange Lutheran 5-3; 7
8. Etiwanda; 14-1; 11
9. Riverside King; 10-2; 20
10. Chino Hills; 13-4; NR
11. Chaminade; 10-1; NR
12. Sherman Oaks Notre Dame; 11-3; 8
13. El Modena; 7-4; 19
14. La Habra; 12-3; 18
15. Temescal Canyon; 8-4; 12
16. Long Beach Poly; 5-0; 16
17. Los Altos; 7-5; NR
18. Garden Grove Pacifica; 10-5; 9
19. Westlake; 10-2; NR
20. Anaheim Canyon; 8-4,10