High School Sports

High school baseball and softball: Saturday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Palisades 2, North Hollywood 1

South Gate 5, Sun Valley Poly 4

SOUTHERN SECTION

Alta Loma 5, Schurr 3

Anaheim Canyon 6, Segerstrom 4

Beaumont 13, San Jacinto Valley Academy 3

Bethel Christian 15, United Christian Academy 1

Brea Olinda 8, Tustin 2

Buena Park 5, Savanna 3

Cajon 9, Granite Hills 5

Claremont 13, Littlerock 2

Compton 12, Compton Centennial 3

Covina 9, San Marino 6

El Segundo 13, Palos Verdes 4

Ganesha 13, Santa Ana Foothill 3

Golden Valley 9, Lancaster 8

Hesperia 8, Miller 7

Katella 6, Canyon Springs 3

La Serna 5, Alhambra 2

Linfield Christian 10, Woodbridge 0

Long Beach Cabrillo 17, Hawthorne 1

Montclair 2, Vista del Lago 0

Moorpark 16, Foothill Tech 11

Oxford Academy 7, Century 6

Rancho Mirage 1, Indian Springs 0

Rancho Verde 9, Riverside Poly 5

San Dimas 13, Irvine 2

Santa Monica Pacifica Christian 14, HMSA 11

Sonora 7, Long Beach Wilson 6

St. Paul 5, El Modena 3

Troy 5, Hacienda Heights Wilson 2

Valley View 16, Carter 10

Whittier Christian 9, Estancia 3

INTERSECTIONAL

Dominguez 13, King/Drew 2

Downers Grove 11, Santa Ana Calvary Chapel

Downtown Magnets 12, Long Beach Jordan 5

Inglewood 10, Stella 0

Layton 5, Schurr 4

Kentucky Trinity 5, St. John Bosco 0

Murrieta Valley 10, Galena 7

Orange Lutheran 7, Florida Venice 6

Santa Barbara 14, Douglas 6

Santa Monica Pacifica Christian 16, Collins Family 1

St. Bernard 7, San Diego University City 5

Tonopah 23, Lone Pine 8

SOFTBALL

CITY SECTION

San Fernando 5, LA Roosevelt 3

San Pedro 11, Legacy 1

Sun Valley Poly 8, LA Roosevelt 2

SOUTHERN SECTION

Alemany 9, Canyon Country Canyon 1

Burbank Burroughs 2, Rosary Academy 1

California 16, Whittier Christian 13

California 7, San Clemente 1

Camarillo 4, Chaminade 3

Camarillo 18, Rio Mesa 0

Capistrano Valley 9, Beckman 3

Chino Hills 15, Chino 3

Corona 10, Ridgecrest Burroughs 0

Crean Lutheran 11, Avalon 2

Crean Lutheran 13, Avalon 2

Edison 7, Crescenta Valley 5

Edison 2, Vasquez 1

Irvine 7, Long Beach Wilson 5

JSerra 2, Capistrano Valley 1

Leuzinger 11, Hawthorne 0

Marina 2, Los Alamitos 1

Mater Dei 10, Redondo Union 0

Mira Costa 9, Newport Harbor 3

Palos Verdes 2, Los Altos 1

Paraclete 11, Saugus 1

Rancho Mirage 14, Cathedral City 6

Rosary Academy 7, Fountain Valley 2

San Clemente 7, Whittier Christian 2

Simi Valley 7, West Ranch 1

Simi Valley 5, St. Bonaventure 5

St. Genevieve 7, Sacred Heart of Jesus 4

St. Paul 6, Warren 2

St. Pius X-St. Matthias Academy d. Hoover, forfeit

Thousand Oaks 8, Rio Mesa 0

United Christian Academy 13, Bethel Christian 5

Vasquez 4, Woodbridge 0

Warren 5, La Serna 0

Westlake 4, St. Bonaventure 2

Westlake 0, Chaminade 0

West Ranch 10, Thousand Oaks 4

West Torrance 6, Hart 0

INTERSECTIONAL

Alemany 11, Arleta 1

Arleta 10, Canyon Country Canyon 8

Downey 6, Legacy 0

Downey 10, San Pedro 0

Granada Hills 8, La Serna 5

Muir 8, San Fernando 4

Muir 12, Sun Valley Poly 3

San Luis Obispo 7, Torres 6

St. Paul 8, Granada Hills 4

