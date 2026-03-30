High school baseball and softball: Monday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Cleveland 6, South Gate 1
Collins Family 13, Alliance Ouchi 6
Gardena 11, King/Drew 5
Palisades 2, San Fernando 1
SOUTHERN SECTION
Arcadia 5, El Dorado 4
Bethel Christian 1, Norton Science 0
Calabasas 9, Stockton Lincoln 2
Canyon Country Canyon 18, de Toledo 0
Cathedral 1, St. Monica 0
Cerritos Valley Christian 6, Schurr 2
Chadwick 25, Army-Navy 1
Citrus Hill 8, Indio 2
Cornerstone Christian 10, California Lutheran 0
Corona Centennial 6, Aquinas 3
Cypress 7, Damien 2
Desert Mirage 13, Packinghouse Christian 2
Downey Calvary Chapel 11, Southlands Christian 4
Duarte 4, Sierra Vista 3
Foothill Tech 8, Channel Islands 1
Ganesha 4, Garden Grove Pacifica 1
Glendora 13, Portola 4
Jurupa Valley 16, Adelanto 5
Kaiser 5, Temescal Canyon 4
Linfield Christian 8, Anaheim Canyon 6
Littlerock 4, Vasquez 4
Magnolia 7, Los Amigos 1
Montclair 8, Baldwin Park 5
Newbury Park 10, Thousand Oaks 9
Norco 10, Riverside King 0
Northwood 2, Chico 1
Paraclete 3, Castaic 2
Rancho Christian 11, Hemet 0
Rancho Mirage 11, Xavier Prep 1
San Jacinto Valley Academy 5, Temecula Prep 4
San Marino 5, Montebello 0
Santa Ana Foothill 7, Charter Oak 3
Santa Barbara 5, Eastvale Roosevelt 4
Santa Fe 7, Orange 1
Santa Margarita 1, Mayer Dei 0
Savanna 13, Garden Grove Santiago 0
Servite 5, JSerra 4
Shadow Hills 6, Palm Springs 3
Shalhevet 12, Valley Torah 0
Sherman Oaks Notre Dame 7, Corona Santiago 4
St. Paul 10, Irvine 1
Temecula Valley 3, Yorba Linda 0
Tustin 5, Woodbridge 1
West Covina 10, Edgewood 3
Westlake 11, Oaks Christian 5
Westminster 11, Godinez 2
Whitney 4, St. Pius X-St. Matthias Academy 3
INTERSECTIONAL
Alhambra 2, Berkeley St. Mary’s 0
Bell 9, Escondido 1
Brentwood 16, Crawford 1
Campbell Hall 9, Arleta 1
Castle Park 6, Verdugo Hills 5
Chatsworth 11, Golden Valley 8
Chula Vista Mater Dei 15, LA Roosevelt 4
Concord De La Salle 6, Bishop Amat 0
Corona 12, Chicago Mt. Carmel 2
Fallbrook 13, South Pasadena 3
La Palma Kennedy 15, El Cajon Valley 2
Las Vegas Southeast Career Tech 3, Sun Valley Poly 1
Legacy 13, San Francisco Washington 1
Loyalton 13, Portola 2
Moorpark 5, Oceanside 0
Mountain Ridge 1, Villa Park 0
Palo Verde Valley 4, North Hollywood 3
Phoenix Brophy College Prep 14, Arrowhead Christian 13
Ramona 3, Calexico 2
Santa Maria 10, San Luis Obispo Classical Academy 0
South Hills 4, Poway 1
Tucson Salpointe Catholic 10, St. Bernard 0
Wilmington Banning 6, Durango 1
Windward 10, Kearny 0
SOFTBALL
SOUTHERN SECTION
Baldwin Park 21, Gabrielino 9
Calabasas 13, Channel Islands 8
Cornerstone Christian 12, California Lutheran 8
Long Beach Poly 21, Long Beach Cabrillo 1
Los Amigos 10, Santa Ana Valley 0
Mayfair 7, Norwalk 3
Millikan 17, Long Beach Jordan 0
Newbury Park 12, Oxnard Pacifica 7
Rancho Cucamonga 10, Temescal Canyon 4
Redondo Union 4, El Segundo 3
Shadow Hills 12, Palm Springs 0
Sierra Vista 2, Duarte 0
St. Paul 8, La Serna 4
Temecula Prep 13, San Jacinto Valley Academy 0
Western Christian 12, Claremont 11
Wiseburn-Da Vinci 10, Bishop Montgomery 7
Yorba Linda 16, Placentia Valencia 0
INTERSECTIONAL
Alhambra 15, Rancho Cotate
Atascadero 8, Corcoran 7
Chico 8, Durham 5
Lompoc 5, Mission College Prep 4
Santa Maria St. Joseph 11, Arroyo Grande 1