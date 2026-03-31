High school baseball and softball: Tuesday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Bravo 6, Marquez 5
Cleveland 9, Venice 4
Fremont 8, Mendez 1
Roybal 10, Gardena 6
Sotomayor 10, King/Drew 6
SOUTHERN SECTION
AAE 22, CIMSA 3
Aliso Niguel 3, Trabuco Hills 2
Arlington 10, Temescal Canyon 4
Arroyo 8, Pasadena Marshall 2
Artesia 3, Glenn 0
Banning 12, Cathedral City 0
Beaumont 10, Redlands 3
Bethel Christian 25, Sherman Indian 3
Buena 2, Camarillo 0
Cajon 5, Yucaipa 4
Cantwell-Sacred Heart 7, Mark Keppel 1
Capistrano Valley 8, San Juan Hills 2
Carter 9, Colton 1
Castaic 5, Valencia 3
Century 6, Estancia 1
Cerritos 3, Oxford Academy 2
Cerritos Valley Christian 11, Santa Barbara 3
Citrus Valley 8, Redlands East Valley 7
Corona Centennial 4, Arcadia 3
Costa Mesa 7, Katella 0
Crean Lutheran 3, Maranatha 0
Desert Hot Springs 5, Desert Mirage 4
Diamond Bar 6, Claremont 5
Dominguez 14, Lynwood 2
Downey 7, Bosco Tech 2
Edison 4, Fountain Valley 1
El Dorado 6, Aquinas 1
El Modena 4, Segerstrom 2
Elsinore 13, Cornerstone Christian 1
El Toro 1, Beckman 0
Fontana 11, Riverside Notre Dame 3
Fullerton 7, Laguna Hills 1
Gahr 6, Bellflower 2
Garden Grove 2, Santa Ana 0
Grand Terrace 4, Kaiser 3
Granite Hills 15, Barstow 1
Harvard-Westlake 8, Loyola 0
Hesperia Christian 6, Riverside Prep 5
Hillcrest 5, La Sierra 1
Hueneme 8, Malibu 1
Huntington Beach 8, Corona del Mar 2
Laguna Beach 9, Charter Oak 2
Lakewood 8, Long Beach Jordan 1
La Palma Kennedy 4, Buena Park 2
Magnolia 7, Los Amigos 1
Mater Dei 5, Santa Margarita 2
Milken 5, Flintridge Prep 4
Millikan 14, Long Beach Cabrillo 1
Mission Viejo 5, Tesoro 1
Mountain View 13, El Monte 0
Muir 4, Burbank 3
Newport Harbor 8, Los Alamitos 0
Paramount 2, Norwalk 1
Pasadena Poly 9, de Toledo 2
Pioneer 5, Whitney 2
Rio Mesa 12, Oak Park 2
Sage Hill 7, St. Margaret’s 1
San Jacinto Valley 11, Temecula Prep 3
San Marcos 6, Capistrano Valley Christian 5
Santa Clarita Christian 9, Thacher 5
Santa Fe 9, Whittier 1
Sherman Oaks Notre Dame 2, Temecula Valley 1
South El Monte 8, Rosemead 7
St. Bonaventure 15, Cate 1
St. John Bosco 7, Orange Lutheran 4
St. Paul 5, Anaheim Canyon 4
Summit 8, Royal 2
Troy 2, Sonora 0
Upland 4, Chaffey 0
Vasquez 11, PACS 0
Victor Valley 5, Silverado 1
Viewpoint 12, La Palma Kennedy 1
Villa Park 2, Bishop Amat 1
West Hills 10, Hemet 9
Woodbridge 13, Chico 2
Yorba Linda 5, Corona Santiago 3
INTERSECTIONAL
Agoura 1, Stockton Lincoln 0
Bell 8, Miami Gulliver Prep 7
Crossroads 17, Canyon Hills 1
Cypress 2, Nevada Basic 0
El Camino Real 3, St. Augustine 0
Grossmont 10, South Hills 4
Helix 6, Murrieta Mesa 2
LA Marshall 2, Canyon Springs 0
Legacy 10, Southwest SD 3
Liberty Charter 9, Arleta 0
Madison 5, Wilmington Banning 0
Mater Academy East 9, Nuview Bridge 2
Mira Mesa 9, LA Roosevelt 2
Mission Bay 9, Liberty 6
Mission Vista 13, Palisades 2
Moorpark 7, Bishop’s 4
Mt. Carmel 9, Carson 1
New Roads 17, Valhalla 9
Nevada Clark 5, Verdugo Hills 3
North County San Marcos 7, Simi Valley 0
Oxnard 4, Chatsworth 0
Palo Verde Valley 10, San Fernando 4
Paloma Valley 7, San Ysidro 5
Rancho Christian 8, Imperial 3
San Jacinto 15, Army-Navy 5
Santa Monica Pacifica Christian 10, Harbor Teacher 0
San Pedro 3, Otay Ranch 1
South Pasadena 11, Monte Vista 5
St. Monica 7, Westchester 2
Sun Valley Poly 9, San Diego Hilltop 2
Sylmar 5, Morse 4
SOFTBALL
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 4, Tesoro 0
Arcadia 10, Glendale 0
Arroyo 24, Pasadena Marshall 0
Beaumont 3, Indio 2
Big Bear 18, CIMSA 9
Bishop Conaty-Loreto 6, St, Anthony 3
Bolsa Grande 19, Estancia 5
Brea Olinda 7, Sonora 4
Burbank Burroughs 7, Muir 0
Burbank Providence 3, Alemany 2
California City 13, Immanuel Christian 2
CDSR 22, California Lutheran 7
Cerritos 17, Oxford Academy 0
Colton 7, Kaiser 6
Costa Mesa 15, Compton Early College 5
Crescenta Valley 10, Burbank 0
Cypress 3, Anaheim Canyon 0
Downey 4, Mayfair 3
Edison 5, Fountain Valley 4
Eisenhower 13, Arroyo Valley 3
El Monte 16, Mountain View 4
Esperanza 10, Crean Lutheran 6
Firebaugh 15, Lynwood 5
Gahr 7, Warren 1
Garden Grove 7, Newport Harbor 4
Gardena Serra 12, St. Bernard 12
Granite Hills 10, Barstow 1
Hart 10, Castaic 2
Highland 11, Eastside 0
Jurupa Hills 22, Rialto 0
Lakewood St. Joseph 8, Bishop Montgomery 2
La Palma Kennedy 7, Placentia Valencia 0
La Salle 14, St. Monica 1
Long Beach Jordan 14, Downey Calvary Chapel 13
Los Alamitos 19, Corona del Mar 0
Los Altos 13, La Serna 3
Louisville 18, Calabasas 4
Maranatha 22, Santa Clarita Christian 0
Mary Star of the Sea 8, Ramona Convent 7
Millikan 4, Long Beach Poly 1
Newbury Park 6, West Ranch 5
Norwalk 18, Dominguez 0
Orange Lutheran 4, JSerra 3
Oxnard Pacifica 14, Nordhoff 1
Paraclete 7, Bishop Amat 4
Paramount 30, Bellflower 5
Pasadena 23, Hoover 3
Quartz Hill 14, Knight 0
Rancho Cucamonga 11, Citrus Valley 9
Riverside Prep 13, Hesperia Christian 3
San Clemente 4, Capistrano Valley 1
San Juan Hills 2, Mission Viejo 1
Santa Ana Calvary Chapel 14, Westminster 8
Santa Clara 16, Bishop Diego 2
Santa Fe 10. El Rancho 0
Saugus 25, Golden Valley 0
Silverado 9, Victor Valley 8
South El Monte 21, Rosemead 3
Summit 3, Carter 0
Sunny Hills 14, Troy 0
Temecula Prep 16, San Jacinto Valley Academy 5
Thousand Oaks 17, Santa Paula 0
Valencia 6, Canyon Country Canyon 3
Vasquez 19, PACS 0
Western Christian 6, Rancho Christian 1
Yorba Linda 7, Villa Park 4
Yucaipa 3, Riverside King 2