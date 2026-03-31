High School Sports

High school baseball and softball: Tuesday’s scores

Softballs, helmet and glove.
By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Bravo 6, Marquez 5

Cleveland 9, Venice 4

Fremont 8, Mendez 1

Roybal 10, Gardena 6

Sotomayor 10, King/Drew 6

SOUTHERN SECTION

AAE 22, CIMSA 3

Aliso Niguel 3, Trabuco Hills 2

Arlington 10, Temescal Canyon 4

Arroyo 8, Pasadena Marshall 2

Artesia 3, Glenn 0

Banning 12, Cathedral City 0

Beaumont 10, Redlands 3

Bethel Christian 25, Sherman Indian 3

Buena 2, Camarillo 0

Cajon 5, Yucaipa 4

Cantwell-Sacred Heart 7, Mark Keppel 1

Capistrano Valley 8, San Juan Hills 2

Carter 9, Colton 1

Castaic 5, Valencia 3

Century 6, Estancia 1

Cerritos 3, Oxford Academy 2

Cerritos Valley Christian 11, Santa Barbara 3

Citrus Valley 8, Redlands East Valley 7

Corona Centennial 4, Arcadia 3

Costa Mesa 7, Katella 0

Crean Lutheran 3, Maranatha 0

Desert Hot Springs 5, Desert Mirage 4

Diamond Bar 6, Claremont 5

Dominguez 14, Lynwood 2

Downey 7, Bosco Tech 2

Edison 4, Fountain Valley 1

El Dorado 6, Aquinas 1

El Modena 4, Segerstrom 2

Elsinore 13, Cornerstone Christian 1

El Toro 1, Beckman 0

Fontana 11, Riverside Notre Dame 3

Fullerton 7, Laguna Hills 1

Gahr 6, Bellflower 2

Garden Grove 2, Santa Ana 0

Grand Terrace 4, Kaiser 3

Granite Hills 15, Barstow 1

Harvard-Westlake 8, Loyola 0

Hesperia Christian 6, Riverside Prep 5

Hillcrest 5, La Sierra 1

Hueneme 8, Malibu 1

Huntington Beach 8, Corona del Mar 2

Laguna Beach 9, Charter Oak 2

Lakewood 8, Long Beach Jordan 1

La Palma Kennedy 4, Buena Park 2

Magnolia 7, Los Amigos 1

Mater Dei 5, Santa Margarita 2

Milken 5, Flintridge Prep 4

Millikan 14, Long Beach Cabrillo 1

Mission Viejo 5, Tesoro 1

Mountain View 13, El Monte 0

Muir 4, Burbank 3

Newport Harbor 8, Los Alamitos 0

Paramount 2, Norwalk 1

Pasadena Poly 9, de Toledo 2

Pioneer 5, Whitney 2

Rio Mesa 12, Oak Park 2

Sage Hill 7, St. Margaret’s 1

San Jacinto Valley 11, Temecula Prep 3

San Marcos 6, Capistrano Valley Christian 5

Santa Clarita Christian 9, Thacher 5

Santa Fe 9, Whittier 1

Sherman Oaks Notre Dame 2, Temecula Valley 1

South El Monte 8, Rosemead 7

St. Bonaventure 15, Cate 1

St. John Bosco 7, Orange Lutheran 4

St. Paul 5, Anaheim Canyon 4

Summit 8, Royal 2

Troy 2, Sonora 0

Upland 4, Chaffey 0

Vasquez 11, PACS 0

Victor Valley 5, Silverado 1

Viewpoint 12, La Palma Kennedy 1

Villa Park 2, Bishop Amat 1

West Hills 10, Hemet 9

Woodbridge 13, Chico 2

Yorba Linda 5, Corona Santiago 3

INTERSECTIONAL

Agoura 1, Stockton Lincoln 0

Bell 8, Miami Gulliver Prep 7

Crossroads 17, Canyon Hills 1

Cypress 2, Nevada Basic 0

El Camino Real 3, St. Augustine 0

Grossmont 10, South Hills 4

Helix 6, Murrieta Mesa 2

LA Marshall 2, Canyon Springs 0

Legacy 10, Southwest SD 3

Liberty Charter 9, Arleta 0

Madison 5, Wilmington Banning 0

Mater Academy East 9, Nuview Bridge 2

Mira Mesa 9, LA Roosevelt 2

Mission Bay 9, Liberty 6

Mission Vista 13, Palisades 2

Moorpark 7, Bishop’s 4

Mt. Carmel 9, Carson 1

New Roads 17, Valhalla 9

Nevada Clark 5, Verdugo Hills 3

North County San Marcos 7, Simi Valley 0

Oxnard 4, Chatsworth 0

Palo Verde Valley 10, San Fernando 4

Paloma Valley 7, San Ysidro 5

Rancho Christian 8, Imperial 3

San Jacinto 15, Army-Navy 5

Santa Monica Pacifica Christian 10, Harbor Teacher 0

San Pedro 3, Otay Ranch 1

South Pasadena 11, Monte Vista 5

St. Monica 7, Westchester 2

Sun Valley Poly 9, San Diego Hilltop 2

Sylmar 5, Morse 4

SOFTBALL

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 4, Tesoro 0

Arcadia 10, Glendale 0

Arroyo 24, Pasadena Marshall 0

Beaumont 3, Indio 2

Big Bear 18, CIMSA 9

Bishop Conaty-Loreto 6, St, Anthony 3

Bolsa Grande 19, Estancia 5

Brea Olinda 7, Sonora 4

Burbank Burroughs 7, Muir 0

Burbank Providence 3, Alemany 2

California City 13, Immanuel Christian 2

CDSR 22, California Lutheran 7

Cerritos 17, Oxford Academy 0

Colton 7, Kaiser 6

Costa Mesa 15, Compton Early College 5

Crescenta Valley 10, Burbank 0

Cypress 3, Anaheim Canyon 0

Downey 4, Mayfair 3

Edison 5, Fountain Valley 4

Eisenhower 13, Arroyo Valley 3

El Monte 16, Mountain View 4

Esperanza 10, Crean Lutheran 6

Firebaugh 15, Lynwood 5

Gahr 7, Warren 1

Garden Grove 7, Newport Harbor 4

Gardena Serra 12, St. Bernard 12

Granite Hills 10, Barstow 1

Hart 10, Castaic 2

Highland 11, Eastside 0

Jurupa Hills 22, Rialto 0

Lakewood St. Joseph 8, Bishop Montgomery 2

La Palma Kennedy 7, Placentia Valencia 0

La Salle 14, St. Monica 1

Long Beach Jordan 14, Downey Calvary Chapel 13

Los Alamitos 19, Corona del Mar 0

Los Altos 13, La Serna 3

Louisville 18, Calabasas 4

Maranatha 22, Santa Clarita Christian 0

Mary Star of the Sea 8, Ramona Convent 7

Millikan 4, Long Beach Poly 1

Newbury Park 6, West Ranch 5

Norwalk 18, Dominguez 0

Orange Lutheran 4, JSerra 3

Oxnard Pacifica 14, Nordhoff 1

Paraclete 7, Bishop Amat 4

Paramount 30, Bellflower 5

Pasadena 23, Hoover 3

Quartz Hill 14, Knight 0

Rancho Cucamonga 11, Citrus Valley 9

Riverside Prep 13, Hesperia Christian 3

San Clemente 4, Capistrano Valley 1

San Juan Hills 2, Mission Viejo 1

Santa Ana Calvary Chapel 14, Westminster 8

Santa Clara 16, Bishop Diego 2

Santa Fe 10. El Rancho 0

Saugus 25, Golden Valley 0

Silverado 9, Victor Valley 8

South El Monte 21, Rosemead 3

Summit 3, Carter 0

Sunny Hills 14, Troy 0

Temecula Prep 16, San Jacinto Valley Academy 5

Thousand Oaks 17, Santa Paula 0

Valencia 6, Canyon Country Canyon 3

Vasquez 19, PACS 0

Western Christian 6, Rancho Christian 1

Yorba Linda 7, Villa Park 4

Yucaipa 3, Riverside King 2

