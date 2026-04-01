High school baseball and softball: Wednesday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Bravo 1, Fremont 0
Cleveland 9, LA Marshall 3
King/Drew 10, Roybal 0
L.A. University 18, Triumph Charter 0
Palisades 5, Narbonne 4
Sotomayor 13, Gardena 0
SOUTHERN SECTION
Alta Loma 7, San Marcos 1
Anaheim Canyon 6, Woodbridge 4
Apple Valley 9, Serrano 5
Ayala 4, Bonita 2
Bishop Diego 7, Villanova Prep 2
Canyon Springs 10, Schurr 1
Cornerstone Christian 17, Packinghouse Christian 5
Costa Mesa 13, Orange 2
Downey 5, Heritage Christian 4
Downey Calvary Chapel 9, Southlands Christian 2
Edgewood 9, Glendale 1
El Toro 5, Beckman 0
Esperanza 8, Sunny Hills 0
Excelsior Charter 16, Big Bear 9
Fillmore 5, Channel Islands 1
Foothill Tech 4, Ventura 2
Fountain Valley 5, Edison 0
Gahr 7, Bellflower 2
Garden Grove Pacifica 2, Laguna Beach 1
Garey 6, Chaffey 2
Great Oak 14, Crean Lutheran 3
Harvard-Westlake 7, Loyola 1
Hesperia 12, Ridgecrest Burroughs 2
Highland 9, Knight 2
Huntington Beach 8, Corona del Mar 2
Jurupa Valley 16, Norte Vista 15
Lancaster 11, Eastside 4
La Sierra 11, Rubidoux 1
Littlerock 12, Antelope Valley 1
Los Altos 13, Baldwin Park 2
Mark Keppel 12, La Puente 1
Mary Star of the Sea 30, Verbum Dei 0
Miller 6, Indian Springs 5
Mira Costa 13, Torrance 4
Mission Viejo 1, Tesoro 0
Murrieta Mesa 4, Vista Grande 1
Newport Harbor 7, Los Alamitos 3
Norco 10, Riverside King 0
Northview 5, Covina 2
Oaks Christian 5, Westlake 1
Oxnard Pacifica 5, St. Bonaventure 0
Palos Verdes 7, Redondo Union 2
Paraclete 12, Cathedral 0
Patriot 3, Ramona 0
Quartz Hill 12, Palmdale 0
Rancho Verde 6, Riverside North 2
Royal 7, Santa Barbara 2
San Jacinto 5, Chadwick 3
San Jacinto Valley Academy 20, SJDLCS 7
San Marino 5, Montebello 3
Santa Ana Foothill 7, Tustin 2
Santa Paula 2, Nordhoff 0
San Juan Hills 6, Capistrano Valley 1
San Marcos 9, Eastvale Roosevelt 4
Servite 6, JSerra 4
St. Bernard 11, Arrowhead Christian 7
St. Margaret’s 3, University Prep 0
St. Pius X-St. Matthias Academy 7, Temple City 3
Sultana 5, Oak Hills 4
Thousand Oaks 3, Newbury Park 1
Trabuco Hills 4, Aliso Niguel 1
Upland 20, La Palma Kennedy 3
Villa Park 5, Arcadia 2
Virgin Valley 2, Nuview Bridge 0
West Covina 7, Hacienda Heights Wilson 0
Yorba Linda 5, Bishop Amat 4
INTERSECTIONAL
Acalanes 2, El Cajon Christian 1
Alemany 10, Chatsworth 0
Bell 7, Olympian 3
Birmingham 3, Christian Brothers Academy 0
Bonita Vista 6, Wilmington Banning 0
Brentwood 12, Mountain Empire 5
Castle Park 12, San Fernando 10
Concord De La Salle 1, Sherman 0aks Notre Dame 0
Corona Santiago 9, Nevada Basic 2
El Camino Real 6, La Costa Canyon 4
Green Valley 8, South Pasadena 6
Gulliver Prep 5, Escondido 1
Legacy 5, Coastal Academy 4
Mission Vista 7, Taft 5
Moorpark 7, Wasatch 0
Mount Miguel 11, Arleta 1
New Roads 14, San Diego Hoover 3
North Hollywood 5, Nevada Clark 2
Ridgeview 2, South Torrance 1
San Diego Cathedral 8, Simi Valley 6
San Pasqual 11, LA Roosevelt 1
San Ysidro 4, Santa Fe Christian 3
Sierra Pacific 11, University City 2
St. Anthony 11, Sage Hill 0
Sutter 6, Sun Valley Poly 2
Sylmar 5, San Francisco Lincoln 2
Union 1, El Dorado 0
United Christian Academy 13, Perris 3
Viewpoint 20, El Cajon Valley 1
Vista 4, San Pedro 2
Windward 7, San Diego 0
SOFTBALL
SOUTHERN SECTION
AAE 30, Excelsior Charter 0
Anaheim 18, Los Amigos 3
Anaheim Canyon 15, Aquinas 1
Apple Valley 13, Serrano 4
Ausa 7, Southlands Christian 0
Bethel Christian 10, Fontana 0
Bolsa Grande 2, Saddleback 0
Capistrano Valley 7, Riverside Poly 6
Cornerstone Christian 24, Packinghouse Christian 1
Costa Mesa 18, Tustin 15
Crean Lutheran 13, Capistrano Valley Christian 3
Duarte 17, Baldwin Park 2
Fullerton 7, Chino Hills 5
Garden Grove Pacifica 13, Long Beach Poly 6
Glendora 16, Walnut 0
Hesperia 12, Ridgecrest Burroughs 2
Jurupa Valley 18, Norte Vista 1
Lakewood 12, Long Beach Wilson 2
La Salle 5, Flintridge Prep 1
La Sierra 15, Rubidoux 6
Long Beach Jordan 24, Compton 0
Los Alamitos 8, Great Oak 5
Los Altos 14, Esperanza 4
Magnolia 4, Westminster La Quinta 2
Mira Costa 11, Wiseburn-Da Vinci 3
Norco 4, Millikan 0
Northview 8, Covina 5
Oak Hills 19, Sultana 9
Ocean View Christian 19, Victory Valley Christian 7
Orange 15, Century 1
Orange Lutheran 2, Riverside King 1
Paraclete 23, University Prep 3
Palos Verdes 9, Redondo Union 5
Ramona 6, Patriot 5
Santa Ana 12, Laguna Hills 10
Santa Ana Valley 8, Western 3
Sherman Oaks Notre Dame 7, Camarillo 2
United Christian Academy 16, CSDR 0
Valley View 3, South Hills 1
West Covina 17, Hacienda Heights Wilson 10
Yorba Linda 9, Rosary Academy 8
INTERSECTIONAL
Eastvale Roosevelt 6, San Diego Cathedral 5
El Segundo 6, Venice 4
Ganesha 3, Loomis Del Oro 2