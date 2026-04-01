High school baseball and softball: Wednesday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Bravo 1, Fremont 0

Cleveland 9, LA Marshall 3

King/Drew 10, Roybal 0

L.A. University 18, Triumph Charter 0

Palisades 5, Narbonne 4

Sotomayor 13, Gardena 0

SOUTHERN SECTION

Alta Loma 7, San Marcos 1

Anaheim Canyon 6, Woodbridge 4

Apple Valley 9, Serrano 5

Ayala 4, Bonita 2

Bishop Diego 7, Villanova Prep 2

Canyon Springs 10, Schurr 1

Cornerstone Christian 17, Packinghouse Christian 5

Costa Mesa 13, Orange 2

Downey 5, Heritage Christian 4

Downey Calvary Chapel 9, Southlands Christian 2

Edgewood 9, Glendale 1

El Toro 5, Beckman 0

Esperanza 8, Sunny Hills 0

Excelsior Charter 16, Big Bear 9

Fillmore 5, Channel Islands 1

Foothill Tech 4, Ventura 2

Fountain Valley 5, Edison 0

Gahr 7, Bellflower 2

Garden Grove Pacifica 2, Laguna Beach 1

Garey 6, Chaffey 2

Great Oak 14, Crean Lutheran 3

Harvard-Westlake 7, Loyola 1

Hesperia 12, Ridgecrest Burroughs 2

Highland 9, Knight 2

Huntington Beach 8, Corona del Mar 2

Jurupa Valley 16, Norte Vista 15

Lancaster 11, Eastside 4

La Sierra 11, Rubidoux 1

Littlerock 12, Antelope Valley 1

Los Altos 13, Baldwin Park 2

Mark Keppel 12, La Puente 1

Mary Star of the Sea 30, Verbum Dei 0

Miller 6, Indian Springs 5

Mira Costa 13, Torrance 4

Mission Viejo 1, Tesoro 0

Murrieta Mesa 4, Vista Grande 1

Newport Harbor 7, Los Alamitos 3

Norco 10, Riverside King 0

Northview 5, Covina 2

Oaks Christian 5, Westlake 1

Oxnard Pacifica 5, St. Bonaventure 0

Palos Verdes 7, Redondo Union 2

Paraclete 12, Cathedral 0

Patriot 3, Ramona 0

Quartz Hill 12, Palmdale 0

Rancho Verde 6, Riverside North 2

Royal 7, Santa Barbara 2

San Jacinto 5, Chadwick 3

San Jacinto Valley Academy 20, SJDLCS 7

San Marino 5, Montebello 3

Santa Ana Foothill 7, Tustin 2

Santa Paula 2, Nordhoff 0

San Juan Hills 6, Capistrano Valley 1

San Marcos 9, Eastvale Roosevelt 4

Servite 6, JSerra 4

St. Bernard 11, Arrowhead Christian 7

St. Margaret’s 3, University Prep 0

St. Pius X-St. Matthias Academy 7, Temple City 3

Sultana 5, Oak Hills 4

Thousand Oaks 3, Newbury Park 1

Trabuco Hills 4, Aliso Niguel 1

Upland 20, La Palma Kennedy 3

Villa Park 5, Arcadia 2

Virgin Valley 2, Nuview Bridge 0

West Covina 7, Hacienda Heights Wilson 0

Yorba Linda 5, Bishop Amat 4

INTERSECTIONAL

Acalanes 2, El Cajon Christian 1

Alemany 10, Chatsworth 0

Bell 7, Olympian 3

Birmingham 3, Christian Brothers Academy 0

Bonita Vista 6, Wilmington Banning 0

Brentwood 12, Mountain Empire 5

Castle Park 12, San Fernando 10

Concord De La Salle 1, Sherman 0aks Notre Dame 0

Corona Santiago 9, Nevada Basic 2

El Camino Real 6, La Costa Canyon 4

Green Valley 8, South Pasadena 6

Gulliver Prep 5, Escondido 1

Legacy 5, Coastal Academy 4

Mission Vista 7, Taft 5

Moorpark 7, Wasatch 0

Mount Miguel 11, Arleta 1

New Roads 14, San Diego Hoover 3

North Hollywood 5, Nevada Clark 2

Ridgeview 2, South Torrance 1

San Diego Cathedral 8, Simi Valley 6

San Pasqual 11, LA Roosevelt 1

San Ysidro 4, Santa Fe Christian 3

Sierra Pacific 11, University City 2

St. Anthony 11, Sage Hill 0

Sutter 6, Sun Valley Poly 2

Sylmar 5, San Francisco Lincoln 2

Union 1, El Dorado 0

United Christian Academy 13, Perris 3

Viewpoint 20, El Cajon Valley 1

Vista 4, San Pedro 2

Windward 7, San Diego 0

SOFTBALL

SOUTHERN SECTION

AAE 30, Excelsior Charter 0

Anaheim 18, Los Amigos 3

Anaheim Canyon 15, Aquinas 1

Apple Valley 13, Serrano 4

Ausa 7, Southlands Christian 0

Bethel Christian 10, Fontana 0

Bolsa Grande 2, Saddleback 0

Capistrano Valley 7, Riverside Poly 6

Cornerstone Christian 24, Packinghouse Christian 1

Costa Mesa 18, Tustin 15

Crean Lutheran 13, Capistrano Valley Christian 3

Duarte 17, Baldwin Park 2

Fullerton 7, Chino Hills 5

Garden Grove Pacifica 13, Long Beach Poly 6

Glendora 16, Walnut 0

Hesperia 12, Ridgecrest Burroughs 2

Jurupa Valley 18, Norte Vista 1

Lakewood 12, Long Beach Wilson 2

La Salle 5, Flintridge Prep 1

La Sierra 15, Rubidoux 6

Long Beach Jordan 24, Compton 0

Los Alamitos 8, Great Oak 5

Los Altos 14, Esperanza 4

Magnolia 4, Westminster La Quinta 2

Mira Costa 11, Wiseburn-Da Vinci 3

Norco 4, Millikan 0

Northview 8, Covina 5

Oak Hills 19, Sultana 9

Ocean View Christian 19, Victory Valley Christian 7

Orange 15, Century 1

Orange Lutheran 2, Riverside King 1

Paraclete 23, University Prep 3

Palos Verdes 9, Redondo Union 5

Ramona 6, Patriot 5

Santa Ana 12, Laguna Hills 10

Santa Ana Valley 8, Western 3

Sherman Oaks Notre Dame 7, Camarillo 2

United Christian Academy 16, CSDR 0

Valley View 3, South Hills 1

West Covina 17, Hacienda Heights Wilson 10

Yorba Linda 9, Rosary Academy 8

INTERSECTIONAL

Eastvale Roosevelt 6, San Diego Cathedral 5

El Segundo 6, Venice 4

Ganesha 3, Loomis Del Oro 2

