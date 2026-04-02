High school baseball and softball: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Cleveland 8, Granada Hills Kennedy 3

Taft 8, San Fernando 1

SOUTHERN SECTION

AAE 4, CIMSA 2

Adelanto 8, Barstow 1

Agoura 6, Oak Park 0

Alta Loma 4, Canyon Springs 2

Arlington 7, Crean Lutheran 0

Beaumont 4, Redlands 1

Cajon 6, Yucaipa 5

Camarillo 2, Ventura 0

Campbell Hall 15, Lakeside 8

Carter 13, Colton 3

Cerritos 12, Oxford Academy 0

Chadwick 11, La Palma Kennedy 1

Chino Hills 13, Chino 1

Claremont 8, Diamond Bar 2

Corona Santiago 3, Aquinas 0

Cypress 6, Sherman Oaks Notre Dame 2

Damien 6, Bishop Amat 1

Dominguez 16, Lynwood 14

Eisenhower 10, Arroyo Valley 0

El Rancho 9, La Serna 3

Fontana 11, Riverside Notre Dame 1

Gabrielino 8, Arroyo 1

Gahr 7, Bellflower 1

Gardena Serra 7, Culver City 6

Grand Terrace 4, Kaiser 1

Granite Hills 7, Silverado 0

Hart 7, Golden Valley 4

Hillcrest 7, Bosco Tech 1

Hueneme 12, Malibu 0

Jurupa Hills 7, Rialto 6

Long Beach Wilson 5, Long Beach Poly 1

Los Altos 15, Western Christian 4

Marina 7, Orange County Pacifica Christian 3

Millikan 4, Lakewood 0

Mountain View 5, Rosemead 2

Murrieta Valley 11, Temescal Canyon 4

Newbury Park 3, Thousand Oaks 0

Palm Springs 9, Shadow Hills 6

Pasadena Poly 10, Hoover 9

Pioneer 15, Whitney 5

Oaks Christian 2, Westlake 1

Orange Lutheran 5, St. John Bosco 4

Rancho Christian 2, South Torrance 0

Redlands East Valley 5, Citrus Valley 2

Riverside Prep 22, HCHS 1

Royal 13, West Torrance 4

Santa Ana Foothill 2, La Habra 1

Santa Fe 8, Whittier 3

Sonora 8, Troy 2

South El Monte 19, Pasadena Marshall 0

SRA 12, SJDLCS 2

St. Bonaventure 5, Cate 0

Summit 8, Don Lugo 4

Valencia 9, Castaic 7

Villa Park 4, Temecula Valley 2

Walnut 8, Glendora 2

West Ranch 6, Saugus 5

West Valley 5, UCA 0

INTERSECTIONAL

Amador Valley 11, California 2

Arcadia 10, Nevada Basic 5

Bell 1, Las Vegas Southeast Career Tech 0

Brentwood 15, San Diego Hoover 6

Cheyenne 6, Nuview Bridge 1

Concord De La Salle 6, Corona Centennial 3

Crossroads 2, Kearny 1

Eastvale Roosevelt 7, CVCHS 3

El Cajon Christian 9, Santana 1

Escondido 6, Hemet 5

Flintridge Prep 6, Franklin 0

Granite Hills 6, Birmingham 4

La Jolla 8, Ramona 5

Las Vegas Durango 3, LA Roosevelt 0

Legacy 7, Castle Park 3

Liberty 9, Chula Vista 2

Maranatha 4, Granada Hills 0

Mission Hills 8, Carson 7

Mission Vista 4, North Hollywood 1

Monte Vista 7, San Pedro 6

Moorpark 5, Mission Bay 3

Mountain Ridge 5, El Dorado 4

Mt. Carmel 8, Arrowhead Christian 2

Murrieta Mesa 9, Coronado 0

Narbonne 5, Southwest SD 4

Palisades 14, Nevada Clark 5

Paloma Valley 12, Grossmont 3

Patrick Henry 8, El Camino Real 3

San Diego Lincoln 4, New Roads 1

San Jacinto 5, Arleta 1

San Marcos 2, South East 0

San Ysidro 6, South Hills 1

San Dieguito Aacademy 2, Sylmar 1

SVMHS 17, Valor Academy 5

Verdugo Hills 4, Coastal Academy 2

Viewpoint 11, Army-Navy 0

Vista 4, South Pasadena 3

Wilmington Banning 4, San Pasqual 0

Yorba Linda 1, Union 0

SOFTBALL

SOUTHERN SECTION

Adelanto 25, Barstow 7

Arroyo 1, Gabrielino 1

Beaumont 10, Redlands 0

Bloomington 20, Rim of the World 8

Burbank 22, Hoover 0

Burbank Burroughs 7, Arcadia 1

California 12, Claremont 2

Castaic 4, Canyon Country Canyon 0

Chino Hills 15, Vista Murrieta 1

Colton 4, Summit 3

Corona Santiago 11, Edison 10

Downey Calvary Chapel 11, Long Beach Jordan 9

Eisenhower 14, Riverside Notre Dame 5

Fullerton 12, El Modena 5

Jurupa Hills 19, Arroyo Valley 3

La Mirada 8, Downey 1

Lancaster 16, Eastside 15

Littlerock 20, Antelope Valley 5

Oxford Academy 21, Glenn 16

Paramount 14, Firebaugh 1

Rialto 17, San Gorgonio 1

Riverside Poly 3, Aquinas 2

Santa Fe 1, St. Paul 1

Thousand Oaks 2, Newbury Park 1

Villa Park 5, Sonora 0

Warren 10, Mayfair 4

West Ranch 4, Hart 2

INTERSECTIONAL

Norco 9, Tempe Corona del Sol 0

More to Read

