High School Sports

High school baseball and softball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Downtown Magnets 7, Triumph Charter 4

Garfield 12, Westchester 0 (5 innings)

LA University 25, Hollywood 0 (5 innings)

SOUTHERN SECTION

Apple Valley 5, Serrano 4

Ayala 11, Bonita 2

Baldwin Park 9, Rosemead 2

Beckman 5, El Toro 4

Buena Park 7, La Palma Kennedy 4

Big Bear 8, Excelsior Charter 7

Bolsa Grande 19, Saddleback 0

Burbank Burroughs 17, Hoover 0 (5 innings)

Century 9, Estancia 5

Claremont 8, Diamond Bar 2

Costa Mesa 17, Katella 3

Covina 6, Northview 4

Dunn 7, Coastal Christian 6

Edison 5, Fountain Valley 4

El Rancho 9, La Serna 3

Fillmore 7, Channel Islands 0

Fullerton 5, Laguna Hills 2

Garden Grove 5, Santa Ana 2

Glendora 12, Walnut 0 (5 innings)

Hacienda Heights Wilson 2, West Covina 1

Highland 16, Knight 0

Huntington Beach 11, Corona del Mar 1

Jurupa Valley 6, Rubidoux 4

Lancaster 12, Eastside 1

Littlerock 27, Antelope Valley 3

Loara 5, Westminster La Quinta 0

Los Amigos 5, Magnolia 1

Mayfair 14, Firebaugh 1

Miller 2, Pacific 0

Mira Costa 5, Torrance 3

Moreno Valley 8, Hillcrest 2

Muir 4, Burbank 2

Newport Harbor 5, Los Alamitos 3

Oak Hills 12, Sultana 1

Paramount 2, Norwalk 1

Patriot 8, Norte Vista 4

Quartz Hill 14, Palmdale 1

Ramona 5, La Sierra 0

Rancho Alamitos 2, Anaheim 1

Rancho Cucamonga 4, Riverside King 1

Ridgecrest Burroughs 12, Hesperia 4

Riverside North 3, Rancho Verde 2

San Jacinto Valley Academy 16, Loma Linda Academy 8

San Juan Hills 5, Capistrano Valley 4

San Marino 18, Temple City 0

Santa Maria St. Joseph 11, Lompoc 3

Santa Paula 7, Nordhoff 1

Sunny Hills 6, Esperanza 3

Trabuco Hills 3, Aliso Niguel 2

INTERSECTIONAL

Compton 2, Port of LA 1

SOFTBALL

SOUTHERN SECTION

AAE 18, Excelsior Charter 0

Anaheim 8, Garden Grove Santiago 3

Apple Valley 7, Hesperia 0

Cypress 8, La Habra 5

El Monte 7, Bell Gardens 6

Ganesha 4, Marina 1

Jurupa Valley 17, Rubidoux 0

Laguna Hills 14, Godinez 1

La Palma Kennedy 9, Segerstrom 3

Loara 11, Santa Ana Valley 7

Los Altos 4, Eastvale Roosevelt 3

Magnolia 21, Estancia 3

Norco 2, Anaheim Canyon 1 (10 innings)

Northview 5, Covina 1

Oak Hills 30, Ridgecrest Burroughs 4

Orange 15, Bolsa Grande 2

Orange Lutheran 3, Los Alamitos 0

Palos Verdes 16, Mira Costa 2

Patriot 24, Norte Vista 1

Peninsula 6, Wiseburn-Da Vinci 5

Placentia Valencia 13, Garden Grove 10

Rancho Alamitos 21, Century 8

Riverside King 4, Riverside Poly 0

San Diego Cathedral 11, Rio Mesa 2

San Marino 12, Temple City 3

Santa Ana 6, Tustin 2

San Marcos 6, Lompoc 3

Santa Maria St. Joseph 5, Canyon View 3

Serrano 9, Sultana 3

Upland 6, Bonita 4

Walnut 9, Claremont 4

Westminster 12, Costa Mesa 10

INTERSECTIONAL

Capistrano Valley 7, Tempe Corona del Sol 2

Central Catholic 10, Chino Hills 8

Fullerton 1, Chula Vista Catholic 0

Loomis Del Oro 16, Esperanza 0

Millikan 9, Poway 1

Northgate 2, San Clemente 1

Poway 5, Great Oak 4

Riverside King 4, Eastlake 3

Riverside Poly 3, Point Loma 1

West Covina 11, Hacienda Heights Wilson 7

More to Read

