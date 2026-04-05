High school baseball and softball: Saturday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
BASEBALL
CITY SECTION
Bravo 3, Sotomayor 1
South East 5, LA Marshall 4
SOUTHERN SECTION
Agoura 8, Oak Park 3
Beckman 2, Northview 1
Canyon Country Canyon 7, Lancaster 6
Channel Islands 1, Century 0
Citrus Valley 11, Redlands East Valley 1
CSHM 3, Placentia Valencia 2
El Segundo 10, Wiseburn-Da Vinci 6
Esperanza 5, Buena Park 4
Great Oak 10, Alta Loma 3
Hesperia 10, Indio 0
Jurupa Hills 3, Covina 1
La Canada 12, Alhambra 2
Laguna Hills 8, Hueneme 3
Redlands 13, Beaumont 4
Redondo Union 17, Foothill Tech 7
Royal 6, Culver City 2
Riverside King 2, Riverside Poly 1
Riverside Prep 8, Bloomington 4
Santa Ana Calvary Chapel 5, Savanna 1
Santa Ynez 13, Carpinteria 2
Shadow Hills 11, Burbank Burroughs 1
St. Pius X-St. Matthias Academy 10, Hawthorne 2
Tahquitz 8, Citrus Hill 1
Vista Murrieta 10, CCHS 5
Walnut 12, Santa Fe 7
Western 22, SCHS 10
Western Christian 11, Avalon 4
West Ranch 16, CVHS 3
Yucaipa 7, Cajon 6
INTERSECTIONAL
Lipscomb 8, La Salle 6
Norwalk 4, Maywood CES 3
SOFTBALL
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 4, Marina 3 (8 innings)
Aquinas 5, Great Oak 4
Downey 4, California 2
Eastvale Roosevelt 13, Millikan 1
Fullerton 9, Ganesha 4
Gahr 10, Capistrano Valley 0
Ganesha 10, Orange Lutheran 2
La Habra 10, Whittier 0
La Mirada 10, Downey 2
Los Alamitos 9, Anaheim Canyon 6
Norco 7, Fullerton 0
Norco 2, Orange Lutheran 0
Rio Mesa 6, Great Oak 4
Santa Maria St. Joseph 4, Los Altos 2
INTERSECTIONAL
Aquinas 10, Nevada Centennial 5
Arizona Canyon View 12, El Modena 5
Chino Hills 9, Point Loma 0
Chula Vista Mater Dei 10, Marina 0
Millikan 7, San Diego Cathedral 6
Nevada Centennial 8, Rio Mesa 0
Poway 8, Vista Murrieta 5
Riverside King 11, Modesto Central Catholic 0
Riverside Poly 6, Loomis Del Oro 2
Warren 7, San Pedro 5