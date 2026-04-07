High school baseball and softball: Tuesday’s scores

Baseball and glove
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Birmingham 12, Taft 1

CALS Early College 11, East College Prep 0

SOUTHERN SECTION

AAE 14, ACE 4

Agoura 4, Calabasas 1

Alemany 3, Sierra Vista 0

Anaheim 11, Bolsa Grande 3

Antelope Valley 11, PACS 4

Anza Hamilton 14, Sherman Indian 1

Aquinas 7, Arcadia 4

Ayala 13, Corona Centennial 6

Beverly Hills 24, Compton Centennial 2

Bishop Montgomery 10, Atascadero 5

Bloomington 2, Arroyo Valley 1

Buena 14, Nordhoff 0

Burbank 16, Glendale 10

California City 12, Frazier Mountain 6

Cantwell-Sacred Heart 4, Hueneme 2

Carter 12, Eisenhower 3

Chadwick 4, Rolling Hills Prep 3

Chaffey 5, Don Lugo 4

Chaminade 11, St. Bonaventure

Channel Islands 11. Placentia Valencia 4

Chino 3, Ontario 2

Citrus Valley 5, Yucaipa 1

Colony 12, Pomona 1

Compton 7, Dominguez 2

Cornerstone Christian 12, Bethel Christian 1

Crean Lutheran 11, Anaheim Canyon 3

Crossroads 10, Campbell Hall 5

Crossroads Christian 19, NSLA 4

Culver City 15, Hawthorne 1

Cypress 2, La Habra 1

Desert Christian 14, Faith Baptist 1

Elsinore 18, West Valley 1

El Toro 7, Edison 0

Fontana 6, San Gorgonio 4

Foothill Tech 12, Thacher 2

Gahr 11, Patrick Henry 0

Glenn 11, Downey Calvary Chapel 6

Godinez 5, Saddleback 3

Grace 9, Thousand Oaks 8

Granite Hills 12, Adelanto 2

Great Oak 3, Chaparral 0

Harvard-Westlake 17, Santa Maria St. Joseph 0

Hoover 8, Mark Keppel 5

Katella 4, Fullerton 2

La Canada 6, South Pasadena 0

Leuzinger 8, Lawndale 3

Liberty 23, St. Monica 0

Long Beach Cabrillo 2, Lakewood 0

Long Beach Jordan 16, Avalon 0

Los Osos 1, Huntington Beach 0

Los Osos 1, Norco 0

Lucerne Valley 9, CIMSA 5

Maranatha 12, Westlake 0

Mira Costa 11, New Roads 0

Montclair 9, Diamond Ranch 0

Montebello 4, Covina 3

Muir 8, Duarte 0

Nogales 9, Baldwin Park 4

Norco 3, St. John Bosco 2

North Torrance 10, West Torrance 3

Oakwood 15, Burbank Providence 3

Orange 15, Rancho Alamitos 1

Orange Lutheran 13, Fountain Valley 1

Paraclete 3, Northview 1

Paramount 9, Long Beach Poly 2

Quartz Hill 9, Lancaster 3

Redlands 12, Redlands East Valley 4

Rialto 5, Colton 0

Righetti 8, Cathedral 5

Riverside Notre Dame 15, Rim of the World 2

San Dimas 15, Alta Loma 1

San Jacinto Valley Academy 21, California Military 0

Santa Barbara 5, Saugus 4

Santa Monica 10, Inglewood 0

Santa Rosa Academy 8, Nuview Bridge 7

Savanna 8, Westminster La Quinta 0

Segerstrom 4, Santa Ana Calvary Chapel 3

Silverado 8, Vista del Lago 7

Silver Valley 18, Victor Valley Christian 3

Summit 2, Kaiser 1

Tahquitz 4, Temescal Canyon 3

Temecula Prep 9, Desert Christian Academy 1

Temecula Valley 10, Murrieta Mesa 0

Tustin 9, La Palma Kennedy 1

University Prep 4, Hesperia Christian 0

Ventura 14, Santa Paula 0

Viewpoint 14, Milken 6

Village Christian 1, Pioneer Valley 0

Vista Murrieta 13, Murrieta Valley 3

Walnut 3, San Marcos 2

Western 7, Magnolia 3

West Ranch 2, Camarillo 1

Windward 2, Brentwood 1

INTERSECTIONAL

Beckman 2, Central Valley 1

Bishop Union 7, Rosamond 2

Holtville 7, Needles 3

Kern Valley 13, Desert 2

Laguna Hills 7, El Capitan 1

Victor Valley 7, Barstow 2

SOFTBALL

CITY SECTION

Alliance Bloomfield 20, East College Prep 5

Orthopaedic 24, Santee 7

SOUTHERN SECTION

Adelanto 10, Granite Hills 7

Artesia 9, Yucca Valley 2

Cerritos Valley Christian 16, La Palma Kennedy 10

Corona 18, Rancho Mirage 3

Grand Terrace 3, Colton 2

Heritage Christian 11, Calabasas 1

Hesperia Christian 4, University Prep 1

Highland 11, Antelope Valley 0

Littlerock 20, Palmdale 5

Quartz Hill 9, Eastside 2

Santa Fe 11, Whittier 0

St. Genevieve 23, Marymount 3

Sultana 14, Tahquitz 3

Viewpoint 10, Windward 0

Villa Park 6, El Dorado 4

Vista Murrieta 13, Great Oak 3

INTERSECTIONAL

North Torrance 5, Carson 0

Oak Park 14, El Camino Real 0
