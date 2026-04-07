High school baseball and softball: Tuesday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Birmingham 12, Taft 1
CALS Early College 11, East College Prep 0
SOUTHERN SECTION
AAE 14, ACE 4
Agoura 4, Calabasas 1
Alemany 3, Sierra Vista 0
Anaheim 11, Bolsa Grande 3
Antelope Valley 11, PACS 4
Anza Hamilton 14, Sherman Indian 1
Aquinas 7, Arcadia 4
Ayala 13, Corona Centennial 6
Beverly Hills 24, Compton Centennial 2
Bishop Montgomery 10, Atascadero 5
Bloomington 2, Arroyo Valley 1
Buena 14, Nordhoff 0
Burbank 16, Glendale 10
California City 12, Frazier Mountain 6
Cantwell-Sacred Heart 4, Hueneme 2
Carter 12, Eisenhower 3
Chadwick 4, Rolling Hills Prep 3
Chaffey 5, Don Lugo 4
Chaminade 11, St. Bonaventure
Channel Islands 11. Placentia Valencia 4
Chino 3, Ontario 2
Citrus Valley 5, Yucaipa 1
Colony 12, Pomona 1
Compton 7, Dominguez 2
Cornerstone Christian 12, Bethel Christian 1
Crean Lutheran 11, Anaheim Canyon 3
Crossroads 10, Campbell Hall 5
Crossroads Christian 19, NSLA 4
Culver City 15, Hawthorne 1
Cypress 2, La Habra 1
Desert Christian 14, Faith Baptist 1
Elsinore 18, West Valley 1
El Toro 7, Edison 0
Fontana 6, San Gorgonio 4
Foothill Tech 12, Thacher 2
Gahr 11, Patrick Henry 0
Glenn 11, Downey Calvary Chapel 6
Godinez 5, Saddleback 3
Grace 9, Thousand Oaks 8
Granite Hills 12, Adelanto 2
Great Oak 3, Chaparral 0
Harvard-Westlake 17, Santa Maria St. Joseph 0
Hoover 8, Mark Keppel 5
Katella 4, Fullerton 2
La Canada 6, South Pasadena 0
Leuzinger 8, Lawndale 3
Liberty 23, St. Monica 0
Long Beach Cabrillo 2, Lakewood 0
Long Beach Jordan 16, Avalon 0
Los Osos 1, Huntington Beach 0
Los Osos 1, Norco 0
Lucerne Valley 9, CIMSA 5
Maranatha 12, Westlake 0
Mira Costa 11, New Roads 0
Montclair 9, Diamond Ranch 0
Montebello 4, Covina 3
Muir 8, Duarte 0
Nogales 9, Baldwin Park 4
Norco 3, St. John Bosco 2
North Torrance 10, West Torrance 3
Oakwood 15, Burbank Providence 3
Orange 15, Rancho Alamitos 1
Orange Lutheran 13, Fountain Valley 1
Paraclete 3, Northview 1
Paramount 9, Long Beach Poly 2
Quartz Hill 9, Lancaster 3
Redlands 12, Redlands East Valley 4
Rialto 5, Colton 0
Righetti 8, Cathedral 5
Riverside Notre Dame 15, Rim of the World 2
San Dimas 15, Alta Loma 1
San Jacinto Valley Academy 21, California Military 0
Santa Barbara 5, Saugus 4
Santa Monica 10, Inglewood 0
Santa Rosa Academy 8, Nuview Bridge 7
Savanna 8, Westminster La Quinta 0
Segerstrom 4, Santa Ana Calvary Chapel 3
Silverado 8, Vista del Lago 7
Silver Valley 18, Victor Valley Christian 3
Summit 2, Kaiser 1
Tahquitz 4, Temescal Canyon 3
Temecula Prep 9, Desert Christian Academy 1
Temecula Valley 10, Murrieta Mesa 0
Tustin 9, La Palma Kennedy 1
University Prep 4, Hesperia Christian 0
Ventura 14, Santa Paula 0
Viewpoint 14, Milken 6
Village Christian 1, Pioneer Valley 0
Vista Murrieta 13, Murrieta Valley 3
Walnut 3, San Marcos 2
Western 7, Magnolia 3
West Ranch 2, Camarillo 1
Windward 2, Brentwood 1
INTERSECTIONAL
Beckman 2, Central Valley 1
Bishop Union 7, Rosamond 2
Holtville 7, Needles 3
Kern Valley 13, Desert 2
Laguna Hills 7, El Capitan 1
Victor Valley 7, Barstow 2
SOFTBALL
CITY SECTION
Alliance Bloomfield 20, East College Prep 5
Orthopaedic 24, Santee 7
SOUTHERN SECTION
Adelanto 10, Granite Hills 7
Artesia 9, Yucca Valley 2
Cerritos Valley Christian 16, La Palma Kennedy 10
Corona 18, Rancho Mirage 3
Grand Terrace 3, Colton 2
Heritage Christian 11, Calabasas 1
Hesperia Christian 4, University Prep 1
Highland 11, Antelope Valley 0
Littlerock 20, Palmdale 5
Quartz Hill 9, Eastside 2
Santa Fe 11, Whittier 0
St. Genevieve 23, Marymount 3
Sultana 14, Tahquitz 3
Viewpoint 10, Windward 0
Villa Park 6, El Dorado 4
Vista Murrieta 13, Great Oak 3
INTERSECTIONAL
North Torrance 5, Carson 0
Oak Park 14, El Camino Real 0