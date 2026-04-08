High school baseball and softball: Wednesday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Bravo 4, LA Wilson 2

Chavez 7, Arleta 2

El Camino Real 9, Cleveland 3

Granada Hills 12, Chatsworth 1

LA Marshall 10, Lincoln 0

LA Roosevelt 11, Huntington Park 4

Maya 12, Los Angeles 2

Northridge Academy 15, Panorama 3

Palisades 3, LACES 1

Roybal 18, RFK Community 1

San Pedro 13, Wilmington Banning 5

SOCES 7, Fulton 0

South Gate 7, Bell 3

Van Nuys 15, VAAS 3

Westchester 19, Fairfax 9

SOUTHERN SECTION

Arliington 3, Moreno Valley 2

Bellflower 7, Cerritos 4

Bonita 5, Diamond Bar 2

Cajon 7, Beaumont 0

California 6, El Rancho 3

Cantwell-Sacred Heart 2, Channel Islands 1

Charter Oak 15, Rowland 13

Chino Hills 5, Upland 3

Corona 3, Arcadia 2

Cypress 14, La Habra 3

Damien 2, Rancho Cucamonga 0

Desert Mirage 16, Packinghouse Christian 2

Eastside 11, Antelope Valley 7

El Modena 7, Brea OlInda 1

Etiwanda 1, Bishop Amat 0

Estancia 12, Santa Ana 2

Esperanza 6, Troy 2

Garden Grove 3, St. Monica 2

Glenn 6, Firebaugh 5

Godinez 3, Saddleback 1

Hemet 11, Vista del Lago 1

Hesperia 9, Apple Valley 6

Hoover 12, Burbank Providence 10

Huntington Beach 4, St. John Bosco 2

Indian Springs 10, San Bernardino 3

Irvine 8, Portola 2

Laguna Beach 6, Northwood 0

La Serna 10, Santa Fe 7

La Sierra 17, Jurupa Valley 9

Long Beach Cabrillo 11, Artesia 6

Long Beach Jordan 7, San Jacinto 3

Miller 39, Entrepreneur 0

Mira Costa 9, Capistrano Valley 6

Newbury Park 12, Crespi 2

Newport Harbor 2, Corona Centennial 0

Norco 14, Los Osos 0

Northview 6, Laguna Hills 5

Orange County Pacifica Christian 15, Nipomo 5

Orange Lutheran 2, Gahr 1

Orange Vista 1, Citrus Hill 0

Oxnard 10, Fillmore 4

Palmdale 4, Knight 3

Paramount 9, Mary Star of the Sea 5

Patriot 10, Rubidoux 1

Ramona 18, Norte Vista 0

Rancho Christian 10, Lakeside 0

Rancho Verde 2, Canyon Springs 1

Ridgecrest Burroughs 10, Oak Hills 5

Righetti 10, Bishop Montgomery 1

Riverside North 2, Perris 1

Riverside Poly 9, Liberty 8

Riverside Prep 23, Big Bear 4

Royal 8, Moorpark 7

San Marcos 11, Lakewood 1

Sierra Canyon 13, Warren 0

Simi Valley 10, Oak Park 1

St. Francis 4, Santa Maria St. Joseph 2

St. Paul 5, Buena Park 2

Sultana 10, Serrano 3

Sunny Hills 7, Cerritos Valley Christian 6

Torrance 12, Gardena Serra 4

Valley View 14, Hillcrest 8

Vasquez 5, Canyon Country Canyon 1

Villa Park 8, El Dorado 4

West Covina 8, Schurr 1

West Torrance 5, North Torrance 4

Whittier 14, St. Pius X-St. Matthias Academy 7

Woodbridge 17, Irvine University 4

Yorba Linda 5, Sonora 4

INTERSECTIONAL

Alemany 12, Bakersfield Centennial 2

Atascadero 6, Terra Nova 3

Canoga Park 11, Reseda 10

Dublin 12, Marina 4

Eastvale Roosevelt 15, Central 0

El Capitan 5, Placentia Valencia 1

Ganesha 2, San Ramon Valley 2

Heritage 12, Paloma Valley 7

La Palma Kennedy 16, Golden Sierra 6

Lompoc 13, Piedmont 11

Morro Bay 6, Village Christian 3

Paraclete 7, Central Valley 2

Patrick Henry 10, Fountain Valley 5

Pioneer Valley 6, University Prep 6

St. Bernard 16, Venice 2

Walnut 8, Bear River 4

SOFTBALL

CITY SECTION

Chavez 9, Arleta 0

Diego Rivera 14, Angelou 9

Granada Hills Kennedy 4, Verdugo Hills 1

Hawkins 34, Crenshaw 13

LA Jordan 14, Washington Prep 13

Marquez 14, Sotomayor 0

Maywood Academy 22, Torres 4

Maywood CES 32, Elizabeth 2

Narbonne 15, South East 7

San Fernando 14, Sun Valley Poly 0

Santee 24, West Adams 20

SOCES 32, Fulton 0

Sylmar 14, North Hollywood 3

Triumph Charter 28, Valley Oaks CES 0

University 17, Palisades 2

Van Nuys 21, Monroe 4

Venice 22, LACES 1

SOUTHERN SECTION

Anaheim 16, Loara 2

Anza Hamilton 11, Yucca Valley 4

Apple Valley 21, Ridgecrest Burroughs 1

Azusa 17, Nogales 15

Bolsa Grande 29, Estancia 0

Bonita 10, Corona Santiago 9

Charter Oak 12, Rowland 1

CSDR 27, Sherman Indian 5

Eastvale Roosevelt 15, Corona Centennial 4

Foothill Tech 11, Hueneme 0

Fullerton 10, Garden Grove 0

Glendora 3, Burbank Burroughs 1

Heritage 11, Citrus Valley 1

Highland 11, Palmdale 0

Jurupa Valley 12, La Sierra 1

La Canada 14, Alemany 7

Lakeside 24, Vista del Lago 1

Magnolia 16, Saddleback 12

Norco 4, Riverside King 3

Oak Hills 23, Serrano 2

Orange 10, Western 0

Pasadena Poly 5, Harvard-Westlake 3

Patriot 14, Rubidoux 4

Ramona 18, Norte Vista 0

Rancho Mirage 12, Silverado 3

Rancho Verde 11, Moreno Valley 0

Riverside North 7, Arlington 4

Riverside Poly 5, Valley View 0

Riverside Prep 19, AAE 7

San Bernardino 15, Indian Springs 5

San Marcos 14, Fillmore 1

Santa Ana Foothill 4, Beckman 3

Santa Fe 8, Sonora 5

Savanna 21, Century 6

Sherman Oaks Notre Dame 7, Royal 1

Sierra Canyon 7, Moorpark 3

Sultana 15, Hesperia 10

Ventura 13, Faith Baptist 1

West Torrance 11, South Torrance 6

INTERSECTIONAL

Paloma Valley 2, Hillcrest 1

Palo Verde Valley 7, Artesia 3

Quartz Hill 19, Immanuel Christian 5

Rancho Christian 10, Perris 0

Righetti 2, Sutter 0
High School SportsSports

