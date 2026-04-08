High school baseball and softball: Wednesday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
BASEBALL
CITY SECTION
Bravo 4, LA Wilson 2
Chavez 7, Arleta 2
El Camino Real 9, Cleveland 3
Granada Hills 12, Chatsworth 1
LA Marshall 10, Lincoln 0
LA Roosevelt 11, Huntington Park 4
Maya 12, Los Angeles 2
Northridge Academy 15, Panorama 3
Palisades 3, LACES 1
Roybal 18, RFK Community 1
San Pedro 13, Wilmington Banning 5
SOCES 7, Fulton 0
South Gate 7, Bell 3
Van Nuys 15, VAAS 3
Westchester 19, Fairfax 9
SOUTHERN SECTION
Arliington 3, Moreno Valley 2
Bellflower 7, Cerritos 4
Bonita 5, Diamond Bar 2
Cajon 7, Beaumont 0
California 6, El Rancho 3
Cantwell-Sacred Heart 2, Channel Islands 1
Charter Oak 15, Rowland 13
Chino Hills 5, Upland 3
Corona 3, Arcadia 2
Cypress 14, La Habra 3
Damien 2, Rancho Cucamonga 0
Desert Mirage 16, Packinghouse Christian 2
Eastside 11, Antelope Valley 7
El Modena 7, Brea OlInda 1
Etiwanda 1, Bishop Amat 0
Estancia 12, Santa Ana 2
Esperanza 6, Troy 2
Garden Grove 3, St. Monica 2
Glenn 6, Firebaugh 5
Godinez 3, Saddleback 1
Hemet 11, Vista del Lago 1
Hesperia 9, Apple Valley 6
Hoover 12, Burbank Providence 10
Huntington Beach 4, St. John Bosco 2
Indian Springs 10, San Bernardino 3
Irvine 8, Portola 2
Laguna Beach 6, Northwood 0
La Serna 10, Santa Fe 7
La Sierra 17, Jurupa Valley 9
Long Beach Cabrillo 11, Artesia 6
Long Beach Jordan 7, San Jacinto 3
Miller 39, Entrepreneur 0
Mira Costa 9, Capistrano Valley 6
Newbury Park 12, Crespi 2
Newport Harbor 2, Corona Centennial 0
Norco 14, Los Osos 0
Northview 6, Laguna Hills 5
Orange County Pacifica Christian 15, Nipomo 5
Orange Lutheran 2, Gahr 1
Orange Vista 1, Citrus Hill 0
Oxnard 10, Fillmore 4
Palmdale 4, Knight 3
Paramount 9, Mary Star of the Sea 5
Patriot 10, Rubidoux 1
Ramona 18, Norte Vista 0
Rancho Christian 10, Lakeside 0
Rancho Verde 2, Canyon Springs 1
Ridgecrest Burroughs 10, Oak Hills 5
Righetti 10, Bishop Montgomery 1
Riverside North 2, Perris 1
Riverside Poly 9, Liberty 8
Riverside Prep 23, Big Bear 4
Royal 8, Moorpark 7
San Marcos 11, Lakewood 1
Sierra Canyon 13, Warren 0
Simi Valley 10, Oak Park 1
St. Francis 4, Santa Maria St. Joseph 2
St. Paul 5, Buena Park 2
Sultana 10, Serrano 3
Sunny Hills 7, Cerritos Valley Christian 6
Torrance 12, Gardena Serra 4
Valley View 14, Hillcrest 8
Vasquez 5, Canyon Country Canyon 1
Villa Park 8, El Dorado 4
West Covina 8, Schurr 1
West Torrance 5, North Torrance 4
Whittier 14, St. Pius X-St. Matthias Academy 7
Woodbridge 17, Irvine University 4
Yorba Linda 5, Sonora 4
INTERSECTIONAL
Alemany 12, Bakersfield Centennial 2
Atascadero 6, Terra Nova 3
Canoga Park 11, Reseda 10
Dublin 12, Marina 4
Eastvale Roosevelt 15, Central 0
El Capitan 5, Placentia Valencia 1
Ganesha 2, San Ramon Valley 2
Heritage 12, Paloma Valley 7
La Palma Kennedy 16, Golden Sierra 6
Lompoc 13, Piedmont 11
Morro Bay 6, Village Christian 3
Paraclete 7, Central Valley 2
Patrick Henry 10, Fountain Valley 5
Pioneer Valley 6, University Prep 6
St. Bernard 16, Venice 2
Walnut 8, Bear River 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Chavez 9, Arleta 0
Diego Rivera 14, Angelou 9
Granada Hills Kennedy 4, Verdugo Hills 1
Hawkins 34, Crenshaw 13
LA Jordan 14, Washington Prep 13
Marquez 14, Sotomayor 0
Maywood Academy 22, Torres 4
Maywood CES 32, Elizabeth 2
Narbonne 15, South East 7
San Fernando 14, Sun Valley Poly 0
Santee 24, West Adams 20
SOCES 32, Fulton 0
Sylmar 14, North Hollywood 3
Triumph Charter 28, Valley Oaks CES 0
University 17, Palisades 2
Van Nuys 21, Monroe 4
Venice 22, LACES 1
SOUTHERN SECTION
Anaheim 16, Loara 2
Anza Hamilton 11, Yucca Valley 4
Apple Valley 21, Ridgecrest Burroughs 1
Azusa 17, Nogales 15
Bolsa Grande 29, Estancia 0
Bonita 10, Corona Santiago 9
Charter Oak 12, Rowland 1
CSDR 27, Sherman Indian 5
Eastvale Roosevelt 15, Corona Centennial 4
Foothill Tech 11, Hueneme 0
Fullerton 10, Garden Grove 0
Glendora 3, Burbank Burroughs 1
Heritage 11, Citrus Valley 1
Highland 11, Palmdale 0
Jurupa Valley 12, La Sierra 1
La Canada 14, Alemany 7
Lakeside 24, Vista del Lago 1
Magnolia 16, Saddleback 12
Norco 4, Riverside King 3
Oak Hills 23, Serrano 2
Orange 10, Western 0
Pasadena Poly 5, Harvard-Westlake 3
Patriot 14, Rubidoux 4
Ramona 18, Norte Vista 0
Rancho Mirage 12, Silverado 3
Rancho Verde 11, Moreno Valley 0
Riverside North 7, Arlington 4
Riverside Poly 5, Valley View 0
Riverside Prep 19, AAE 7
San Bernardino 15, Indian Springs 5
San Marcos 14, Fillmore 1
Santa Ana Foothill 4, Beckman 3
Santa Fe 8, Sonora 5
Savanna 21, Century 6
Sherman Oaks Notre Dame 7, Royal 1
Sierra Canyon 7, Moorpark 3
Sultana 15, Hesperia 10
Ventura 13, Faith Baptist 1
West Torrance 11, South Torrance 6
INTERSECTIONAL
Paloma Valley 2, Hillcrest 1
Palo Verde Valley 7, Artesia 3
Quartz Hill 19, Immanuel Christian 5
Rancho Christian 10, Perris 0
Righetti 2, Sutter 0