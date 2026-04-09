High school baseball and softball: Thursday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Community Charter 15, Valor Academy 7
Downtown Magnets 4, Jefferson 1
North Hollywood 7, Verdugo Hills 2
Sun Valley Magnet 15, Discovery 0
Sun Valley Poly 6, Granada Hills Kennedy 4
Sylmar 9, San Fernando 0
Torres 11, Maywood Academy 0
Triumph Charter 7, Valley Oaks CES 5
SOUTHERN SECTION
Agoura 1, Calabasas 0
Alta Loma 9, San Dimas 8
Anaheim Canyon 2, Crean Lutheran 1
Ayala 10, Los Osos 0
Bell Gardens 7, Glenn 1
Bloomington 10, Arroyo Valley 0
Cajon 3, Beaumont 0
Calvary Baptist 9, Bethel Christian 0
Carpinteria 2, Golden Valley 1
Cerritos Valley Christian 12, Cerritos 1
Chaffey 3, Montclair 1
Chaminade 2, Valencia 1
Chino 3, Diamond Ranch 1
Citrus Valley 5, Yucaipa 1
Crespi 2, Camarillo 1
Crossroads 10, Campbell Hall 2
Desert Mirage 9, Yucca Valley 8
Eisenhower 6, Carter 3
Elsinore 7, West Valley 0
Environmental Charter 8, Lennox Academy 3
Fontana 5, San Gorgonio 4
Foothill Tech 7, Thacher 0
Fountain Valley 6, Arcadia 2
Gahr 7, JSerra 2
Granite Hills 4, Adelanto 2
Great Oak 9, Chaparral 4
Grove School 12, NSLA 4
Huntington Beach 2, Corona 1
Indio 8, Twentynine Palms 7
Jurupa Hills 2, Grand Terrace 0
Lawndale 5, Leuzinger 4
Maranatha 6, Lakewood 5
Mission Viejo 5, Edison 2
Montebello 5, Covina 4
New Roads 8, Heritage Christian 5
Nogales 10, Glendale 1
Ontario 9, Don Lugo 8
Palos Verdes 11, Culver City 2
Quartz Hill 16, Lancaster 2
Redlands East Valley 3, Redlands 1
Redondo Union 6, Santa Monica 0
Rialto 11, Colton 5
Rio Mesa 5, Trinity Classical Academy 0
San Jacinto Valley Academy 29, California Military 1
San Marino 5, Alhambra 4
Santa Barbara 3, Santa Paula 0
Silver Valley 27, Mojave 12
St. John Bosco 10, Corona Centennial 0
Summit 8, Kaiser 3
Tahquitz 7, Temescal Canyon 2
Temecula Prep 15, Desert Christian Academy 0
Temecula Valley 8, Murrieta Mesa 1
University Prep 8, Hesperia Christian 3
Viewpoint 4, Buckley 0
Vista Murrieta 7, Murrieta Mesa 6
Western Christian 7, Chadwick 1
Windward 7, Brentwood 6
INTERSECTIONAL
Alemany 8, Desert Oasis 7
Cathedral 8, Pioneer Valley 3
Compton 1, Port of LA 0
Dublin 3, Bishop Montgomery 1
Hawthorne 12, Ambassador 1
La Palma Kennedy 6, McFarland 1
La Quinta 7, Palm Springs 2
Marina 3, Lompoc 1
Orange County Pacifica Christian 11, San Leandro 8
Patrick Henry 3, Neport Harbor 1
San Gabriel 23, Panorama 6
Santa Maria 13, SLOCA 0
Santa Rosa Academy 18, Nuview Bridge 8
Victor Valley 5, Barstow 4
Village Christian 11, Bear River 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Alliance Levine 18, CALS Early College 13
Carson 24, Gardena 0
Lakeview Charter 16, Valley Oaks CES 1
LA Roosevelt 12, Huntington Park 5
Legacy 12, Garfield 0
Narbonne 7, Rancho Dominguez 4
Northridge Academy 20, Vaughn 1
San Pedro 5, Wilmington Banning 4
SOCES 22, Panorama 0
South Gate 9, Bell 3
University Prep Value 24, Rise Kohyang 14
SOUTHERN SECTION
Adelanto 8, Granite Hills 7
Agoura 15, Calabasas 0
Alhambra 13, Glendale 2
Anza Hamilton 13, Artesia 4
Arroyo Valley 11, Eisenhower 1
Bethel Christian 10, Calvary Baptist 7
Bishop Conaty-Loretto 8, Hawthorne 7
Bloomington 11, Fontana 4
Cajon 8, Redlands East Valley 5
California 15, Cerritos Valley Christian 9
California Military 19, San Jacinto Valley Academy 7
Carter 5, Colton 0
Chaffey 13, Montclair 3
Chaminade 9, San Marcos 8
Chaparral 10, Temecula Valley 9
Chino 6, Diamond Ranch 1
Chino Hills 17, Los Osos 2
Citrus Valley 9, Redlands 3
Desert Christian Academy 14, Temecula Prep 6
Don Lugo 9, Ontario 4
Eastside 5, Antelope Valley 1
El Dorado 12, Yorba Linda 0
El Modena 6, Cypress 5
Elsinore 22, San Jacinto 2
Esperanza 7, Troy 1
Etiwanda 8, JSerra 5
Grand Terrace 11, Kaiser 4
Harvard-Westlake 12, Burbank Providence 7
Heritage Christian 24, Marymount 3
Highland 11, Littlerock 1
Hueneme 17, Carpinteria 5
Indio 10, Twentynine Palms 0
Irvine University 10, Portola 0
Jurupa Hills 16, Rialto 3
Knight 17, Palmdale 1
La Habra 2, Garden Grove Pacifica 1
Lennox Academy 17, Lawndale 3
Mater Dei 8, Aliso Niguel 7
Murrieta Mesa 3, Murrieta Valley 1
Northwood 5, Woodbridge 4
Oak Park 15, Nordhoff 0
Orange Lutheran 3, St. Bonaventure 0
Orange Vista 16, Silverado 0
Quartz Hill 9, Lancaster 0
Rancho Mirage 7, San Bernardino 5
Riverside Notre Dame 20, Rim of the World 6
Royal 12, Ventura 7
San Dimas 10, Colony 7
San Marcos 5, Pioneer Valley 3
Santa Fe 14, Whittier 0
Shadow Hills 15, Xavier Prep 0
St. Genevieve 15, Oakwood 2
Summit 14, San Gorgonio 0
Temescal Canyon 13, Tahquitz 3
University Prep 10, Hesperia Christian 8
Upland 14, Rancho Cucamonga 2
Viewpoint 24, Crossroads 1
Villa Park 10, Brea Olinda 4
West Valley 11, Banning 5
Windward 10, Brentwood 4
Yucaipa 2, Beaumont 1
Yucca Valley 9, Westminster 2
INTERSECTIONAL
Birmingham 6, Louisville 2
Corona 13, Palo Verde Academy 1
Dos Pueblos 12, Paso Robles 4
Mendez 24, Contreras 18
Oaks Christian 5, Arroyo Grande 0
Oxnard 5, Bakersfield Centennial 4
Thousand Oaks 15, Lompoc 0
Thousand Oaks 6, Madera 1