High School Sports

High school baseball and softball: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Community Charter 15, Valor Academy 7

Downtown Magnets 4, Jefferson 1

North Hollywood 7, Verdugo Hills 2

Sun Valley Magnet 15, Discovery 0

Sun Valley Poly 6, Granada Hills Kennedy 4

Sylmar 9, San Fernando 0

Torres 11, Maywood Academy 0

Triumph Charter 7, Valley Oaks CES 5

SOUTHERN SECTION

Agoura 1, Calabasas 0

Alta Loma 9, San Dimas 8

Anaheim Canyon 2, Crean Lutheran 1

Ayala 10, Los Osos 0

Bell Gardens 7, Glenn 1

Bloomington 10, Arroyo Valley 0

Cajon 3, Beaumont 0

Calvary Baptist 9, Bethel Christian 0

Carpinteria 2, Golden Valley 1

Cerritos Valley Christian 12, Cerritos 1

Chaffey 3, Montclair 1

Chaminade 2, Valencia 1

Chino 3, Diamond Ranch 1

Citrus Valley 5, Yucaipa 1

Crespi 2, Camarillo 1

Crossroads 10, Campbell Hall 2

Desert Mirage 9, Yucca Valley 8

Eisenhower 6, Carter 3

Elsinore 7, West Valley 0

Environmental Charter 8, Lennox Academy 3

Fontana 5, San Gorgonio 4

Foothill Tech 7, Thacher 0

Fountain Valley 6, Arcadia 2

Gahr 7, JSerra 2

Granite Hills 4, Adelanto 2

Great Oak 9, Chaparral 4

Grove School 12, NSLA 4

Huntington Beach 2, Corona 1

Indio 8, Twentynine Palms 7

Jurupa Hills 2, Grand Terrace 0

Lawndale 5, Leuzinger 4

Maranatha 6, Lakewood 5

Mission Viejo 5, Edison 2

Montebello 5, Covina 4

New Roads 8, Heritage Christian 5

Nogales 10, Glendale 1

Ontario 9, Don Lugo 8

Palos Verdes 11, Culver City 2

Quartz Hill 16, Lancaster 2

Redlands East Valley 3, Redlands 1

Redondo Union 6, Santa Monica 0

Rialto 11, Colton 5

Rio Mesa 5, Trinity Classical Academy 0

San Jacinto Valley Academy 29, California Military 1

San Marino 5, Alhambra 4

Santa Barbara 3, Santa Paula 0

Silver Valley 27, Mojave 12

St. John Bosco 10, Corona Centennial 0

Summit 8, Kaiser 3

Tahquitz 7, Temescal Canyon 2

Temecula Prep 15, Desert Christian Academy 0

Temecula Valley 8, Murrieta Mesa 1

University Prep 8, Hesperia Christian 3

Viewpoint 4, Buckley 0

Vista Murrieta 7, Murrieta Mesa 6

Western Christian 7, Chadwick 1

Windward 7, Brentwood 6

INTERSECTIONAL

Alemany 8, Desert Oasis 7

Cathedral 8, Pioneer Valley 3

Compton 1, Port of LA 0

Dublin 3, Bishop Montgomery 1

Hawthorne 12, Ambassador 1

La Palma Kennedy 6, McFarland 1

La Quinta 7, Palm Springs 2

Marina 3, Lompoc 1

Orange County Pacifica Christian 11, San Leandro 8

Patrick Henry 3, Neport Harbor 1

San Gabriel 23, Panorama 6

Santa Maria 13, SLOCA 0

Santa Rosa Academy 18, Nuview Bridge 8

Victor Valley 5, Barstow 4

Village Christian 11, Bear River 4

SOFTBALL

CITY SECTION

Alliance Levine 18, CALS Early College 13

Carson 24, Gardena 0

Lakeview Charter 16, Valley Oaks CES 1

LA Roosevelt 12, Huntington Park 5

Legacy 12, Garfield 0

Narbonne 7, Rancho Dominguez 4

Northridge Academy 20, Vaughn 1

San Pedro 5, Wilmington Banning 4

SOCES 22, Panorama 0

South Gate 9, Bell 3

University Prep Value 24, Rise Kohyang 14

SOUTHERN SECTION

Adelanto 8, Granite Hills 7

Agoura 15, Calabasas 0

Alhambra 13, Glendale 2

Anza Hamilton 13, Artesia 4

Arroyo Valley 11, Eisenhower 1

Bethel Christian 10, Calvary Baptist 7

Bishop Conaty-Loretto 8, Hawthorne 7

Bloomington 11, Fontana 4

Cajon 8, Redlands East Valley 5

California 15, Cerritos Valley Christian 9

California Military 19, San Jacinto Valley Academy 7

Carter 5, Colton 0

Chaffey 13, Montclair 3

Chaminade 9, San Marcos 8

Chaparral 10, Temecula Valley 9

Chino 6, Diamond Ranch 1

Chino Hills 17, Los Osos 2

Citrus Valley 9, Redlands 3

Desert Christian Academy 14, Temecula Prep 6

Don Lugo 9, Ontario 4

Eastside 5, Antelope Valley 1

El Dorado 12, Yorba Linda 0

El Modena 6, Cypress 5

Elsinore 22, San Jacinto 2

Esperanza 7, Troy 1

Etiwanda 8, JSerra 5

Grand Terrace 11, Kaiser 4

Harvard-Westlake 12, Burbank Providence 7

Heritage Christian 24, Marymount 3

Highland 11, Littlerock 1

Hueneme 17, Carpinteria 5

Indio 10, Twentynine Palms 0

Irvine University 10, Portola 0

Jurupa Hills 16, Rialto 3

Knight 17, Palmdale 1

La Habra 2, Garden Grove Pacifica 1

Lennox Academy 17, Lawndale 3

Mater Dei 8, Aliso Niguel 7

Murrieta Mesa 3, Murrieta Valley 1

Northwood 5, Woodbridge 4

Oak Park 15, Nordhoff 0

Orange Lutheran 3, St. Bonaventure 0

Orange Vista 16, Silverado 0

Quartz Hill 9, Lancaster 0

Rancho Mirage 7, San Bernardino 5

Riverside Notre Dame 20, Rim of the World 6

Royal 12, Ventura 7

San Dimas 10, Colony 7

San Marcos 5, Pioneer Valley 3

Santa Fe 14, Whittier 0

Shadow Hills 15, Xavier Prep 0

St. Genevieve 15, Oakwood 2

Summit 14, San Gorgonio 0

Temescal Canyon 13, Tahquitz 3

University Prep 10, Hesperia Christian 8

Upland 14, Rancho Cucamonga 2

Viewpoint 24, Crossroads 1

Villa Park 10, Brea Olinda 4

West Valley 11, Banning 5

Windward 10, Brentwood 4

Yucaipa 2, Beaumont 1

Yucca Valley 9, Westminster 2

INTERSECTIONAL

Birmingham 6, Louisville 2

Corona 13, Palo Verde Academy 1

Dos Pueblos 12, Paso Robles 4

Mendez 24, Contreras 18

Oaks Christian 5, Arroyo Grande 0

Oxnard 5, Bakersfield Centennial 4

Thousand Oaks 15, Lompoc 0

Thousand Oaks 6, Madera 1

