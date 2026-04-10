High school baseball and softball: Friday’s scores
Friday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Angelou 21, Los Angeles 7
Bell 4, South Gate 3
Bravo 12, LA Wilson 4
Canoga Park 11, Panorama 0
Chavez 15, VAAS 1
El Camino Real 13, Cleveland 1
Fairfax 6, Westchester 4
Franklin 11, Eagle Rock 0
Fulton 3, Northridge Academy 0
Garfield 6, Legacy 3
LACES 4, Palisades 1
LA Roosevelt 13, Huntington Park 1
LA University 11, LA Hamilton 4
Monroe 9, Grant 3
Santee 14, Diego Rivera 1
SOCES 14, AMIT 2
Vaughn 12, Arleta 1
Wilmington Banning 9, San Pedro 2
SOUTHERN SECTION
AAE 12, ACE 2
Anaheim 5, Bolsa Grande 4
Anza Hamilton 8, San Jacinto Leadership 4
Arcadia 5, Corona Centennial 0
Arlington 3, Moreno Valley 2
Ayala 6, Gahr 4
Azusa 8, Garey 2
Calabasas 10, Agoura 9
California 6, El Rancho 1
Charter Oak 10, Rowland 4
CIMSA 22, Lucerne Valley 11
Citrus Hill 11, Orange Vista 10
Colony 16, Don Lugo 7
Cornerstone Christian 19, NSLA 0
Corona del Mar 9, Rancho Mirage 1
Costa Mesa 6, Garden Grove 3
Crossroads Christian 26, Packinghouse Christian 1
Diamond Bar 4, Bonita 3
Dos Pueblos 6, Marina 3
Eastside 9, Antelope Valley 5
El Modena 7, Brea Olinda 3
Estancia 4, Loara 1
Etiwanda 19, Warren 9
Gabrielino 11, Mark Keppel 3
Gardena Serra 12, Rolling Hills Prep 1
Golden Valley 7, Grace 1
Great Oak 4, Chaparral 3
Hemet 15, Vista del Lago 4
Hesperia 5, Apple Valley 4
Indian Springs 5, San Bernardino 3
Irvine 12, Portola 7
Jurupa Valley 4, La Sierra 3
Katella 4, Fullerton 2
Knight 12, Palmdale 8
La Canada 5, South Pasadena 0
La Habra 2, Cypress 1
La Mirada 5, Servite 3
La Serna 7, Santa Fe 1
Lakewood 12, University Prep 1
Los Amigos 10, Garden Grove Santiago 5
Los Osos 4, JSerra 3
Magnolia 15, Western 1
Mesa Grande Academy 12, Public Safety 6
Northwood 4, Laguna Beach 3
Oakwood 17, Hoover 6
Ontario Christian 6, Woodcrest Christian 1
Orange 10, Rancho Alamitos 0
Orange Lutheran 4, Norco 1
Palos Verdes 4, Sana Monica 3
Patriot 15, Rubidoux 3
Ramona 4, Norte Vista 1
Rancho Christian 16, Lakeside 2
Ridgecrest Burroughs 21, Oak Hills 7
Riverside Poly 6, Liberty 5
Riverside Prep 17, Big Bear 3
Royal 5, Moorpark 1
San Marino 13, La Salle 3
Santa Ana 2, Whittier 1
Savanna 10, Westminster La Quinta 6
Silver Valley 1, Victor Valley Christian 0
Simi Valley 14, Oak Park 1
Sonora 8, Esperanza 2
St. Bernard 10, St. Paul 9
St. Bonaventure 14, Fillmore 2
St. John Bosco 2, Fountain Valley 1
St. Margaret’s 4, Sage Hill 2
Sultana 10, Serrano 8
Sunny Hills 2, Yorba Linda 1
Temecula Valley 8, Murrieta Mesa 2
Trabuco Hills 6, Ocean View 3
Tustin 7, Buena Park 6
Viewpoint 6, Beverly Hills 3
Villa Park 12, El Dorado 2
Vista Murrieta 13, Murrieta Valley 6
West Covina 6, Bishop Amat 1
Woodbridge 1, Irvine University 0
INTERSECTIONAL
Coalinga 5, Firebaugh 2
Eastvale Roosevelt 16, Central 0
Ganesha 11, Arroyo Grande 5
Legacy Christian Academy 22, Alpaugh 2
Lompoc Cabrillo 6, Village Christian 3
Maranatha 7, Righetti 4
Mesa Grande Academy 12, Public Safety Academy 6
Millikan 21, Pitman 0
Morro Bay 7, Bishop Montgomery 4
Nevada Union 17, Lompoc 10
Paloma Valley 3, Heritage 1
Riverside North 17, Perris 0
Rosamond 9, Boron 4
San Luis Obispo 20, Gridley 1
Santa Maria St. Joseph 2, Ventura 1
Terra Nova 8, Cathedral 7
Troy 5, South East 1
Westlake 4, San Ramon Valley 1
SOFTBALL
CITY SECTION
Angelou 12, Santee 6
Birmingham 20, Cleveland 0
Chatsworth 13, Taft 2
Chavez 16, Sun Valley Poly 9
Fairfax at Palisades, postponed
Granada Hills 7, El Camino Real 3
LA University 16, LACES 3
North Hollywood 11, Van Nuys 1
San Fernando 8, Granada Hills Kennedy 2
Venice 14, LA Hamilton 1
Verdugo Hills 10, Arleta 8
SOUTHERN SECTION
AAE 16, Riverside Prep 3
Aquinas 11, Woodcrest Christian 1
Ayala 7, California 3
Bolsa Grande 11, Magnolia 0
Bonita 12, Monrovia 2
Canyon Springs 13, Moreno Valley 2
Chaminade 9, Oaks Christian 6
Charter Oak 15, Rowland 2
CIMSA 23, Lucerne Valley 4
Citrus Hill 16, Vista del Lago 15
Cornerstone Christian 27, NSLA 3
Flintridge Prep 19, Westridge 0
Fullerton 10, La Palma Kennedy 0
Garden Grove Pacifica 10, El Modena 8
Heritage Christian 13, Buena Park 6
Jurupa Valley 17, La Sierra 4
Los Amigos 20, Loara 16
Miller 19, Entrepreneur 0
Oak Hills 14, Hesperia 4
Oak Park 21, Fillmore 4
Ontario Christian 4, Arrowhead Christian 3
Orange 8, Savanna 5
Orange Lutheran 11, Huntington Beach 0
Orange Vista 9, Riverside North 1
Oxnard 3, Righetti 2
Patriot 12, Rubidoux 2
Ramona 26, Norte Vista 2
Rancho Alamitos 19, Western 3
Ridgecrest Burroughs 5, Serrano 4
Riverside King 16, Corona Santiago 0
Riverside Poly 7, Liberty 5
Riverside Prep 16, AAE 3
River Springs CSM 25, Redlands Adventist Academy 4
Santa Ana Foothill 22, Troy 0
South Torrance 3, North Torrance 0
Temple City 9, La Canada 5
Thousand Oaks 9, Dos Pueblos 5
Valley View 15, Arlington 5
Ventura 6, Foothill Tech 0
INTERSECTIONAL
Bishop Conaty-Loretto 14, Orthopaedic 3
Buchanan 10, San Marcos 7
Enochs 7, Alemany 1
Paloma Valley 10, Rancho Verde 0