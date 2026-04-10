High school baseball and softball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
Friday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Angelou 21, Los Angeles 7

Bell 4, South Gate 3

Bravo 12, LA Wilson 4

Canoga Park 11, Panorama 0

Chavez 15, VAAS 1

El Camino Real 13, Cleveland 1

Fairfax 6, Westchester 4

Franklin 11, Eagle Rock 0

Fulton 3, Northridge Academy 0

Garfield 6, Legacy 3

LACES 4, Palisades 1

LA Roosevelt 13, Huntington Park 1

LA University 11, LA Hamilton 4

Monroe 9, Grant 3

Santee 14, Diego Rivera 1

SOCES 14, AMIT 2

Vaughn 12, Arleta 1

Wilmington Banning 9, San Pedro 2

SOUTHERN SECTION

AAE 12, ACE 2

Anaheim 5, Bolsa Grande 4

Anza Hamilton 8, San Jacinto Leadership 4

Arcadia 5, Corona Centennial 0

Arlington 3, Moreno Valley 2

Ayala 6, Gahr 4

Azusa 8, Garey 2

Calabasas 10, Agoura 9

California 6, El Rancho 1

Charter Oak 10, Rowland 4

CIMSA 22, Lucerne Valley 11

Citrus Hill 11, Orange Vista 10

Colony 16, Don Lugo 7

Cornerstone Christian 19, NSLA 0

Corona del Mar 9, Rancho Mirage 1

Costa Mesa 6, Garden Grove 3

Crossroads Christian 26, Packinghouse Christian 1

Diamond Bar 4, Bonita 3

Dos Pueblos 6, Marina 3

Eastside 9, Antelope Valley 5

El Modena 7, Brea Olinda 3

Estancia 4, Loara 1

Etiwanda 19, Warren 9

Gabrielino 11, Mark Keppel 3

Gardena Serra 12, Rolling Hills Prep 1

Golden Valley 7, Grace 1

Great Oak 4, Chaparral 3

Hemet 15, Vista del Lago 4

Hesperia 5, Apple Valley 4

Indian Springs 5, San Bernardino 3

Irvine 12, Portola 7

Jurupa Valley 4, La Sierra 3

Katella 4, Fullerton 2

Knight 12, Palmdale 8

La Canada 5, South Pasadena 0

La Habra 2, Cypress 1

La Mirada 5, Servite 3

La Serna 7, Santa Fe 1

Lakewood 12, University Prep 1

Los Amigos 10, Garden Grove Santiago 5

Los Osos 4, JSerra 3

Magnolia 15, Western 1

Mesa Grande Academy 12, Public Safety 6

Northwood 4, Laguna Beach 3

Oakwood 17, Hoover 6

Ontario Christian 6, Woodcrest Christian 1

Orange 10, Rancho Alamitos 0

Orange Lutheran 4, Norco 1

Palos Verdes 4, Sana Monica 3

Patriot 15, Rubidoux 3

Ramona 4, Norte Vista 1

Rancho Christian 16, Lakeside 2

Ridgecrest Burroughs 21, Oak Hills 7

Riverside Poly 6, Liberty 5

Riverside Prep 17, Big Bear 3

Royal 5, Moorpark 1

San Marino 13, La Salle 3

Santa Ana 2, Whittier 1

Savanna 10, Westminster La Quinta 6

Silver Valley 1, Victor Valley Christian 0

Simi Valley 14, Oak Park 1

Sonora 8, Esperanza 2

St. Bernard 10, St. Paul 9

St. Bonaventure 14, Fillmore 2

St. John Bosco 2, Fountain Valley 1

St. Margaret’s 4, Sage Hill 2

Sultana 10, Serrano 8

Sunny Hills 2, Yorba Linda 1

Temecula Valley 8, Murrieta Mesa 2

Trabuco Hills 6, Ocean View 3

Tustin 7, Buena Park 6

Viewpoint 6, Beverly Hills 3

Villa Park 12, El Dorado 2

Vista Murrieta 13, Murrieta Valley 6

West Covina 6, Bishop Amat 1

Woodbridge 1, Irvine University 0

INTERSECTIONAL

Coalinga 5, Firebaugh 2

Eastvale Roosevelt 16, Central 0

Ganesha 11, Arroyo Grande 5

Legacy Christian Academy 22, Alpaugh 2

Lompoc Cabrillo 6, Village Christian 3

Maranatha 7, Righetti 4

Mesa Grande Academy 12, Public Safety Academy 6

Millikan 21, Pitman 0

Morro Bay 7, Bishop Montgomery 4

Nevada Union 17, Lompoc 10

Paloma Valley 3, Heritage 1

Riverside North 17, Perris 0

Rosamond 9, Boron 4

San Luis Obispo 20, Gridley 1

Santa Maria St. Joseph 2, Ventura 1

Terra Nova 8, Cathedral 7

Troy 5, South East 1

Westlake 4, San Ramon Valley 1

SOFTBALL

CITY SECTION

Angelou 12, Santee 6

Birmingham 20, Cleveland 0

Chatsworth 13, Taft 2

Chavez 16, Sun Valley Poly 9

Fairfax at Palisades, postponed

Granada Hills 7, El Camino Real 3

LA University 16, LACES 3

North Hollywood 11, Van Nuys 1

San Fernando 8, Granada Hills Kennedy 2

Venice 14, LA Hamilton 1

Verdugo Hills 10, Arleta 8

SOUTHERN SECTION

AAE 16, Riverside Prep 3

Aquinas 11, Woodcrest Christian 1

Ayala 7, California 3

Bolsa Grande 11, Magnolia 0

Bonita 12, Monrovia 2

Canyon Springs 13, Moreno Valley 2

Chaminade 9, Oaks Christian 6

Charter Oak 15, Rowland 2

CIMSA 23, Lucerne Valley 4

Citrus Hill 16, Vista del Lago 15

Cornerstone Christian 27, NSLA 3

Flintridge Prep 19, Westridge 0

Fullerton 10, La Palma Kennedy 0

Garden Grove Pacifica 10, El Modena 8

Heritage Christian 13, Buena Park 6

Jurupa Valley 17, La Sierra 4

Los Amigos 20, Loara 16

Miller 19, Entrepreneur 0

Oak Hills 14, Hesperia 4

Oak Park 21, Fillmore 4

Ontario Christian 4, Arrowhead Christian 3

Orange 8, Savanna 5

Orange Lutheran 11, Huntington Beach 0

Orange Vista 9, Riverside North 1

Oxnard 3, Righetti 2

Patriot 12, Rubidoux 2

Ramona 26, Norte Vista 2

Rancho Alamitos 19, Western 3

Ridgecrest Burroughs 5, Serrano 4

Riverside King 16, Corona Santiago 0

Riverside Poly 7, Liberty 5

Riverside Prep 16, AAE 3

River Springs CSM 25, Redlands Adventist Academy 4

Santa Ana Foothill 22, Troy 0

South Torrance 3, North Torrance 0

Temple City 9, La Canada 5

Thousand Oaks 9, Dos Pueblos 5

Valley View 15, Arlington 5

Ventura 6, Foothill Tech 0

INTERSECTIONAL

Bishop Conaty-Loretto 14, Orthopaedic 3

Buchanan 10, San Marcos 7

Enochs 7, Alemany 1

Paloma Valley 10, Rancho Verde 0

More to Read

