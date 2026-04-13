High school baseball and softball: Monday’s scores

Baseball and glove on field.
Baseball and glove on field high school scores
By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Monday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
Fremont 17, Locke 0
LACES 12, LA Hamilton 3
LA Jordan 16, Dymally 1
Maywood CES 3, Torres 2
Northridge Academy 7, Canoga Park 3
Port of Los Angeles 5, Harbor Teacher 3
SOCES 12, Hollywood 0
Stella 10, Animo Robinson 0
Sylmar 3, Verdugo Hills 0
Washington Prep 13, Crenshaw 12
West Adams at Los Angeles, postponed

SOUTHERN SECTION
Bishop Amat 7, Fullerton 6
Castaic 13, Oxnard 1
Cerritos 8, Santa Fe 7
Citrus Valley 8, Redlands 4
Corona Centennial 5, Corona 2
Corona Santiago 7, Riverside King 1
Damien 8, Etiwanda 5
Marina 7, Troy 1
Norco 10, Eastvale Roosevelt 3
Oakwood 2, Culver City 1
Paraclete 26, Santa Paula 1
Patriot 8, La Sierra 6
Ramona 2, Jurupa Valley 1
Rancho Verde 11, Orange Vista 1
Redlands Adventist Academy 16, Desert Chapel 8
Redlands East Valley 8, Cajon 1
San Dimas 5, Los Altos 0
Shalhevet 14, Compton Early College 2
South Hills 5, Colony 4
Upland 2, Rancho Cucamonga 1
Western Christian 5, Westminster La Quinta 0
Yucaipa 11, Beaumont 1

SOFTBALL

CITY SECTION
Animo Venice 15, AHSA 0
Carson 15, Narbonne 0
Harbor Teacher at Locke, postponed
LA Jordan 31, Dymally 4
LA Roosevelt 9, Bell 6
Legacy 11, South Gate 0
Mendez 25, RFK Community 13
Northridge Academy 19, VAAS 1
Port of Los Angeles 11, Dorsey 0
San Pedro 23, Gardena 0
South East 17, Huntington Park 1
Washington Prep 22, Crenshaw 1
Wilmington Banning 15, Rancho Dominguez 0

SOUTHERN SECTION
Alhambra 5, Bell Gardens 4
Anaheim 6, Whittier 1
Anza Hamilton 16, CSDR 3
Apple Valley 10, Sultana 5
Aquinas 16, Coachella Valley 0
Bonita 10, Walnut 0
Canyon Springs 15, Lakeside 5
Central City Value 22, Animo Bunche 2
Charter Oak 19, Covina 2
Corona Santiago 21, Costa Mesa 8
Duarte 13, Azusa 7
Edgewood 14, Mountain View 0
Faith Baptist 21, Trinity Classical Academy 7
Hillcrest 19, Moreno Valley 0
Ocean View 20, Estancia 1
Ramona 10, Jurupa Valley 0
Rubidoux 1, Entrepreneur 0
San Jacinto 18, Rancho Verde 1
Santa Ana 16, Oxford Academy 6
Santa Rosa Academy 26, Nuview Bridge 2
Sherman Oaks Notre Dame 14, Simi Valley 6
South El Monte 16, Garfield 14
St. Bonaventure 10, Grace 6
Sunny Hills 10, Esperanza 4
University Prep 19, Katella 9
Vasquez 17, Desert Christian 4
Villa Park 6, Sonora 0

INTERSECTIONAL
Golden Valley 17, Discovery 6
Sierra Canyon 7, Granada Hills Kennedy 0
