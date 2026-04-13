High school baseball and softball: Monday’s scores
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Monday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Fremont 17, Locke 0
LACES 12, LA Hamilton 3
LA Jordan 16, Dymally 1
Maywood CES 3, Torres 2
Northridge Academy 7, Canoga Park 3
Port of Los Angeles 5, Harbor Teacher 3
SOCES 12, Hollywood 0
Stella 10, Animo Robinson 0
Sylmar 3, Verdugo Hills 0
Washington Prep 13, Crenshaw 12
West Adams at Los Angeles, postponed
SOUTHERN SECTION
Bishop Amat 7, Fullerton 6
Castaic 13, Oxnard 1
Cerritos 8, Santa Fe 7
Citrus Valley 8, Redlands 4
Corona Centennial 5, Corona 2
Corona Santiago 7, Riverside King 1
Damien 8, Etiwanda 5
Marina 7, Troy 1
Norco 10, Eastvale Roosevelt 3
Oakwood 2, Culver City 1
Paraclete 26, Santa Paula 1
Patriot 8, La Sierra 6
Ramona 2, Jurupa Valley 1
Rancho Verde 11, Orange Vista 1
Redlands Adventist Academy 16, Desert Chapel 8
Redlands East Valley 8, Cajon 1
San Dimas 5, Los Altos 0
Shalhevet 14, Compton Early College 2
South Hills 5, Colony 4
Upland 2, Rancho Cucamonga 1
Western Christian 5, Westminster La Quinta 0
Yucaipa 11, Beaumont 1
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Venice 15, AHSA 0
Carson 15, Narbonne 0
Harbor Teacher at Locke, postponed
LA Jordan 31, Dymally 4
LA Roosevelt 9, Bell 6
Legacy 11, South Gate 0
Mendez 25, RFK Community 13
Northridge Academy 19, VAAS 1
Port of Los Angeles 11, Dorsey 0
San Pedro 23, Gardena 0
South East 17, Huntington Park 1
Washington Prep 22, Crenshaw 1
Wilmington Banning 15, Rancho Dominguez 0
SOUTHERN SECTION
Alhambra 5, Bell Gardens 4
Anaheim 6, Whittier 1
Anza Hamilton 16, CSDR 3
Apple Valley 10, Sultana 5
Aquinas 16, Coachella Valley 0
Bonita 10, Walnut 0
Canyon Springs 15, Lakeside 5
Central City Value 22, Animo Bunche 2
Charter Oak 19, Covina 2
Corona Santiago 21, Costa Mesa 8
Duarte 13, Azusa 7
Edgewood 14, Mountain View 0
Faith Baptist 21, Trinity Classical Academy 7
Hillcrest 19, Moreno Valley 0
Ocean View 20, Estancia 1
Ramona 10, Jurupa Valley 0
Rubidoux 1, Entrepreneur 0
San Jacinto 18, Rancho Verde 1
Santa Ana 16, Oxford Academy 6
Santa Rosa Academy 26, Nuview Bridge 2
Sherman Oaks Notre Dame 14, Simi Valley 6
South El Monte 16, Garfield 14
St. Bonaventure 10, Grace 6
Sunny Hills 10, Esperanza 4
University Prep 19, Katella 9
Vasquez 17, Desert Christian 4
Villa Park 6, Sonora 0
INTERSECTIONAL
Golden Valley 17, Discovery 6
Sierra Canyon 7, Granada Hills Kennedy 0