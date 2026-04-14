High School Sports

High school baseball and softball: Tuesday’s scores

By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES

Tuesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
Collins Family 14, Animo Venice 6
Granada Hills 4, Cleveland 0

SOUTHERN SECTION
AAE 10, Lucerne Valley 1
Adelanto 9, Silverado 6
Alemany 10, Chaminade 6
Alhambra 11, San Gabriel 1
Aliso Niguel 4, Capistrano Valley 3
Anaheim 14, Saddleback 1
Animo Leadership 5, Ambassador 3
Anza Hamilton 8, United Christian Academy 7
Artesia 21, Whitney 0
Banning 11, Desert Mirage 5
Beckman 5, Mission Viejo 2
Bethel Christian 18, Grove School 1
Bishop Montgomery 7, St. Monica 0
Bloomington 18, Eisenhower 4
Burbank Burroughs 6, Arcadia 3
Cajon 1, Redlands East Valley 0
Calvary Baptist 11, Cornerstone Christian 1
Cantwell-Sacred Heart 10, Rosemead 9
Cerritos Valley Christian 6, Whittier Christian 4
Chaffey 3, Montclair 2
Chaparral 8, Murrieta Valley 4
Chino 12, Diamond Ranch 0
CIMSA 15, Victor Valley Christian 0
Citrus Valley 8, Redlands 0
Colton 6, Arroyo Valley 1
Corona del Mar 3, Los Alamitos 2
Costa Mesa 4, Ocean View 3
Crossroads 5, Windward 3
Culver City 14, Compton Centennial 2
Cypress 5, El Dorado 0
Don Lugo 15, Ontario 0
Edison 8, Marina 6
Elsinore 15, San Jacinto 2
El Toro 6, San Juan Hills 4
Esperanza 7, Anaheim Canyon 2
Flintridge Prep 14, Rio Hondo Prep 2
Fontana 13, Rim of the World 3
Foothill Tech 2, Grace 1
Garden Grove 1, Placentia Valencia 0
Garden Grove Santiago 10, Western 9
Granite Hills 7, Victor Valley 1
Harvard-Westlake 8, Sherman Oaks Notre Dame 0
Hemet 8, Riverside North 2
Heritage Christian 9, Vasquez 6
Huntington Beach 16, Fountain Valley 4
Jurupa Hills 3, Carter 2
La Canada 7, Temple City 0
Laguna Hills 3, Katella 0
La Habra 3, El Modena 2
La Mirada 3, Warren 2
Lawndale 12, Inglewood 2
Leuzinger 9, Hawthorne 0
Loara 6, Century 2
Los Altos 4, San Dimas 0
Los Amigos 19, Rancho Alamitos 2
Los Osos 8, Chino Hills 7
Magnolia 15, Santa Ana Valley 0
Maranatha 8, Village Christian 0
Mary Star of the Sea 16, St. Pius X-St. Matthias Academy 1
Mayfair 12, Lynwood 0
Milken 10, de Toledo 0
Montebello 15, Bell Gardens 1
Muir 12, Hoover 1
Newbury Park 7, Agoura 3
Norwalk 22, Dominguez 3
Orange 16, Bolsa Grande 1
Orange Lutheran 8, JSerra 3
Oxford Academy 11, Glenn 5
Paraclete 11, Bosco Tech 0
Paramount 15, Firebaugh 0
Pasadena 11, Glendale 0
Pasadena Poly 3, Chadwick 2
Rialto 2, Kaiser 1
Rio Mesa 4, Buena 2
Riverside Prep 11, Trinity Classical Academy 4
Salesian 16, Verbum Dei 1
San Marcos 3, Oxnard 2
San Marino 13, South Pasadena 4
Santa Fe 8, Buena Park 2
Santa Monica 6, Beverly Hills 2
Savanna 6, Estancia 1
Schurr 7, Mark Keppel 3
Sierra Canyon 4, St. Francis 1
Silver Valley 9, ACE 8
South Hills 17, Colony 0
Southlands Christian 11, Pomona 5
St. John Bosco 5, Santa Margarita 1
Summit 10, Grand Terrace 0
Tahquitz 8, Moreno Valley 5
Temecula Prep 19, California Military 2
Temecula Valley 5, Great Oak 3
Thacher 11, Cate 7
Thousand Oaks 15, Oaks Christian 10
Torrance 10, Long Beach Wilson 3
Trabuco Hills 3, Dana Hills 2
Tustin 5, Segerstrom 0
Ventura 4, Oxnard Pacifica 3
Villanova Prep 8, Santa Clara 1
Villa Park 2, Santa Ana Foothill 1
Vista Murrieta 14, Murrieta Mesa 6
Westlake 2, Calabasas 0
West Valley 4, Temescal Canyon 2
Westview 4, Fallbrook 2
Yucaipa 3, Beaumont 1
YULA 7, Buckley 0

INTERSECTIONAL
Bishop Union 13, California City 12
Boron 17, Frazier Mountain 7
California Lutheran 18, Sherman Indian 17
Immanuel Christian 22, Trona 7
Kern Valley 6, Rosamond 2
Lone Pine 18, Mojave 1

SOFTBALL

CITY SECTION
Animo Robinson 14, LAAAE 2
CNDLC 20, Smidt Tech 18
Triumph Charter 17, Discovery 4

SOUTHERN SECTION
Agoura 5, Newbury Park 4
Aliso Niguel 5, Capistrano Valley 1
Alta Loma 17, Colony 6
Aquinas 4, Ontario Christian 0
Archer 11, Brentwood 1
Artesia 3, Pioneer 2
Big Bear 23, Lucerne Valley 0
Burbank 21, Pasadena 3
Burbank Burroughs 21, Hoover 0
Cajon 15, Redlands 4
California 5, El Rancho 0
Cathedral City 23, Desert Hot Springs 0
Cerritos 21, Glenn 1
Chaffey 24, Montclair 2
Chaminade 12, Harvard-Westlake 2
Chino 14, Diamond Ranch 6
Citrus Hill 17, Bethel Christian 14
Citrus Valley 7, Beaumont 6
Colton 16, Kaiser 6
Corona del Mar 26, Estancia 1
Crean Lutheran 9, Troy 2
Crescenta Valley 18, Glendale 0
CSDR 23, La Sierra Academy 14
Culver City 21, Compton Centennial 0
Don Lugo 12, Ontario 2
Eisenhower 20, San Gorgonio 7
El Dorado 4, Sonora 1
Elsinore 14, Tahquitz 1
Etiwanda 11, Chino Hills 9
Faith Baptist 14, Desert Christian 0
Fillmore 14, Carpinteria 0
Fontana 18, Rim of the World 2
Gahr 6, Mayfair 3
Garden Grove Pacifica 4, Cypress 3
Grand Terrace 5, Jurupa Hills 4
Granite Hills 13, Victor Valley 3
Great Oak 16, Chaparral 5
Hart 14, Canyon Country Canyon 1
Heritage Christian 23, Immaculate Heart 4
Highland 10, Knight 0
HMSA 14, Compton Early College 3
Huntington Beach 5, Edison 0
Indio 21, Yucca Valley 0
Irvine 15, Portola 0
Irvine University 8, Woodbridge 2
JSerra 10, Mater Dei 1
Katella 13, Westminster 2
La Habra 5, Anaheim Canyon 2
Lakewood St. Joseph 13, Bishop Montgomery 1
Lancaster 6, Eastside 5
La Salle 17, St. Anthony 0
Leuzinger 10, Hawthorne 9
Linfield Christian 18, Woodcrest Christian 6
Littlerock 23, Antelope Valley 4
Long Beach Poly 10, Lakewood 6
Long Beach Wilson 18, Long Beach Jordan 0
Los Alamitos 11, Fountain Valley 2
Marina 15, Newport Harbor 0
Mayfield 12, Westridge 1
Monrovia 8, South Pasadena 0
Moorpark 9, Oak Park 3
Muir 5, Arcadia 4
Norwalk 12, Firebaugh 2
Oaks Christian 6, Thousand Oaks 4
Orange Lutheran 13, Santa Margarita 0
Palos Verdes 9, Millikan 2
Paraclete 17, Bishop Amat 2
Paramount 19, Dominguez 0
Quartz Hill 10, Palmdale 0
Ramona Convent 5, Cantwell-Sacred Heart 3
Rancho Cucamonga 2, Los Osos 1
Rialto 15, Arroyo Valley 5
Riverside North 14, Liberty 5
Riverside Notre Dame 21, Bloomington 14
Rosary Academy 11, Northwood 3
San Clemente 6, Mission Viejo 1
San Jacinto Valley Academy 29, Nuview Bridge 6
San Juan Hills 4, Beckman 0
San Marcos 7, Oxnard 6
Santa Ana Foothill 7, Sunny Hills 2
Sante Fe 2, La Serna 1
Santa Paula 16, Hueneme 1
Saugus 10, Castaic 2
Schurr 13, Mark Keppel 0
Sherman Oaks Notre Dame 14, Louisville 2
Silverado 9, Adelanto 8
South Hills 18, San Dimas 5
St. Bonaventure 23, Foothill Tech 4
St. Monica 11, Bishop Conaty-Loretto 4
St. Paul 13, Villa Park 2
St. Pius X-St. Matthias Academy 15, St. Bernard 3
Temecula Prep 22, California Military 1
Temescal Canyon 12, West Valley 0
Temple City 18, Blair 0
Trabuco Hills 7, Dana Hills 5
Twentynine Palms 19, Coachella Valley 9
United Christian Academy 12, California Lutheran 0
Ventura 16, Oxnard Pacifica 2
Viewpoint 13, Oakwood 0
Village Christian 2, Maranatha 0
Vista Murrieta 14, Murrieta Valley 13
Warren 5, La Mirada 1
Western Christian 14, Southlands Christian 4
Westlake 16, Calabasas 0
West Ranch 28, Golden Valley 1
West Torrance 10, Torrance 7
Whittier Christian 6, Cerritos Valley Christin 3
Yorba Linda 11, Brea Olinda 9
Yucaipa 7, Redlands East Valley 1

INTERSECTIONAL
Alemany 3, Granada Hills Kennedy 1
Anza Hamilton 10, Sherman Indian 1
Camarillo 11, Birmingham 1
El Segundo 4, San Pedro 3
