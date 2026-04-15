High school baseball and softball: Wednesday’s scores
Wednesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Crenshaw 16, Dymally 5
Diego Rivera 25, Manual Arts 2
East Valley 13, Panorama 2
El Camino Real 7, Taft 3
Fulton 18, Canoga Park 6
Garfield 6, Alhambra 5
LA University 11, Westchester 0
North Hollywood 4, Sun Valley Poly 2
Roybal 16, Hollywood 6
San Pedro 10, Rancho Dominguez 0
SOCES 14, Northridge Academy 2
South East 12, Huntington Park 1
South Gate 3, Legacy 1
Stella 17, Animo Venice 0
Sun Valley Magnet 15, Bert Corona 2
Vaughn 11, Arleta 0
Wilson 4, Eagle Rock 1
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 4, Capistrano Valley 3
Anaheim 8, Godinez 0
Arlington 1, Paloma Valley 0
Arroyo 11, Rosemead 1
Ayala 3, Walnut 1
Big Bear 23, Hesperia Christian 12
Bishop Amat 13, Gardena Serra 0
Bonita 10, Claremont 3
California 9, La Serna 3
Canyon Springs 10, Vista del Lago 1
Charter Oak 4, Northview 3
Chino Hills 5, Los Osos 2
Corona 16, Corona Centennial 2
Corona Santiago 17, Riverside King 1
Covina 11, West Covina 4
Crossroads 7, Windward 6
Cypress 4, El Dorado 1
Dana Hills 7, Trabuco Hills 1
Desert Christian 20, Valley Torah 5
Downey 6, Bellflower 5
Duarte 11, Azusa 10
Edgewood 11, Pomona 0
El Rancho 10, Whittier 4
El Segundo 7, North Torrance 6
Esperanza 15, Bosco Tech 11
Etiwanda 5, Damien 3
Flintridge Prep 12, Shalhevet 2
Ganesha 15, Bassett 0
Garden Grove Pacifica 3, Anaheim Canyon 2
Golden Valley 10, Canyon Country Canyon 1
Glendora 5, Diamond Bar 1
Hesperia 4, Sultana 1
Highland 13, Eastside 1
Hillcrest 9, Citrus Hill 3
Huntington Beach 3, Fountain Valley 1
Indian Springs 10, Pacific 6
Laguna Beach 6, Portola 0
La Mirada 1, Warren 0
Lancaster 14, Littlerock 4
La Sierra 9, Patriot 0
Liberty 4, Moreno Valley 3
Loma Linda Academy 23, Desert Chapel 7
Long Beach Wilson 3, Long Beach Cabrillo 0
Malibu 8, Channel Islands 7
Marina 2, Edison 0
Miller 12, San Bernardino 2
Millikan 22, Compton 3
Mission Viejo 3, Beckman 2
New Roads 15, Lennox Academy 1
Nordhoff 16, Fillmore 0
Northwood 10, Irvine University 9
Oak Hills 21, Serrano 10
Ojai Valley 20, Hillcrest Christian 2
Orange 3, Westminster La Quinta 0
Palmdale 10, Antelope Valley 7
Pasadena Marshall 4, Gabrielino 3
Ramona 8, Jurupa Valley 1
Rancho Christian 10, Orange Vista 0
Rancho Cucamonga 3, Upland 2
Rancho Verde 16, Perris 4
Ridgecrest Burroughs 9, Apple Valley 4
Riverside Poly 11, Heritage 3
Royal 7, Camarillo 6
Rowland 3, Hacienda Heights Wilson 0
Rubidoux 4, Norte Vista 2
Sage Hill 1, Irvine 0
San Juan Hills 4, El Toro 3
Santa Rosa Academy 9, Temecula Prep 2
Saugus 9, Hart 1
Servite 9, Mater Dei 6
Simi Valley 10, Moorpark 0
St. Anthony 6, Cathedral 2
St. Francis 3, Sierra Canyon 2
St. John Bosco 8, Santa Margarita 1
Sunny Hills 3, Sonora 2
University Prep 14, Excelsior Charter 7
West Ranch 4, Valencia 2
Wiseburn-Da Vinci 5, Peninsula 2
Woodbridge 10, St. Margaret’s 1
Yorba Linda 18, Troy 2
INTERSECTIONAL
Brentwood 4, Palisades 3
Redlands Adventist Academy 9, Public Safety 1
SOFTBALL
CITY SECTION
Angelou 8, Jefferson 6
Animo Venice 20, Animo Robinson 0
Birmingham 16, Chatsworth 1
Bravo 12, LA Wilson 2
Central City Value 17, Annenberg 4
Dymally 29, Crenshaw 6
Eagle Rock 16, Franklin 0
El Camino Real 20, Cleveland 1
Granada Hills 14, Taft 1
Granada Hills Kennedy 7, Arleta 2
LA Hamilton 15, LACES 4
LA University 20, Westchester 4
Lincoln 7, LA Marshall 6
Marquez d. Elizabeth, forfeit
Maywood Academy 27, Sotomayor 7
Maywood CES 14, Torres 8
North Hollywood 29, Monroe 4
Reseda 28, Fulton 8
Santee 26, Los Angeles 0
Stella 24, Animo Watts 14
Van Nuys 13, Canoga Park 1
Venice 28, Fairfax 1
Verdugo Hills 14, Sun Valley Poly 4
Washington Prep 19, Hawkins 7
SOUTHERN SECTION
Anaheim 15, Santa Ana Valley 0
Apple Valley 16, Oak Hills 13
Arrowhead Christian 15, Savanna 0
Arroyo 17, Rosemead 2
Ayala 15, Claremont 6
Azusa 9, Baldwin Park 3
Bolsa Grande 10, Westminster La Quinta 0
Bonita 12, Glendora 3
Burbank Providence 12, Mountain View 2
Burroughs Burbank 11, Burbank 1
Chadwick 10, Mayfield 1
Charter Oak, 5, Northview 2
Citrus Hill 11, Perris 1
Corona 14, Eastvale Roosevelt 6
Crean Lutheran 10, Corona del Mar 0
Diamond Bar 2, Walnut 0
Dos Pueblos 7, Saugus 2
Edgewood 18, Pomona 6
Fullerton 21, Placentia Valencia 0
Gabrielino 11, Pasadena Marshall 1
Ganesha 19, Bassett 0
Garden Grove Santiago 6, Los Amigos 3
Hemet 16, Moreno Valley 1
Hesperia Christian 7, AAE 6
Hillcrest 12, Rancho Verde 2
Lakeside 9, Heritage 4
Miller 8, San Bernardino 3
Oak Park 13, West Ranch 1
Paloma Valley 5, Canyon Springs 1
Pasadena Poly 15, Ramona Convent 9
Patriot 1, La Sierra 0
Pomona Catholic 15, St, Bernard 1
Ramona 6, Jurupa Valley 3
Rancho Alamitos 7, Orange 6
Rancho Christian 21, Vista del Lago 7
Redondo Union 24, Peninsula 0
Riverside Poly 15, Arlington 4
Riverside Prep 6, Downey 4
Rubidoux 12, Norte Vista 3
Samueli Academy 18, Webb 8
Santa Ana 11, Costa Mesa 10
Segerstrom 16, Garden Grove 6
Serrano 8, Hesperia 7
Sierra Vista 12, Nogales 1
South Torrance 10, El Segundo 0
Sultana 10, Ridgerest Burroughs 6
Tustin 16, Godinez 0
University Prep 18, Excelsior Charter 1
Valley View 15, Orange Vista 12
Ventura 11, Viewpoint 1
West Covina 11, Covina 6
Western Christian 20, Capistrano Valley Christian 1
Windward 17, Oakwood 1
INTERSECTIONAL
Paramount 11, South Gate 1