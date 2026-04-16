High school baseball and softball: Thursday’s scores
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Thursday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Angelou 17, West Adams 6
Collins Family 26, Central City Value 1
Fremont 10, Port of Los Angeles 4
Granada Hills Kennedy 5, San Fernando 4
Hollywood 10, Los Angeles 2
King/Drew 13, Locke 0
LA Marshall 10, Bravo 0
Maywood CES 4, Torres 3
Sotomayor 11, Maywood Academy 0
Sun Valley Magnet 15, Valor Academy 1
Sun Valley Poly 3, North Hollywood 0
Sylmar 8, Verdugo Hills 4
Triumph Charter 25, Community Charter 8
Valley Oaks CES 9, Bert Corona 4
SOUTHERN SECTION
ACE 8, Silver Valley 5
Adelanto 5, Silverado 2
Agoura 4, Newbury Park 3
Anza Hamilton 11, Sherman Indian 1
Aquinas 10, Ontario Christian 0
Bloomington 2, Eisenhower 0
Buckley 6, YULA 0
Cajon 14, Redlands East Valley 0
Calvary Baptist 23, NSLA 0
Carter 10, Jurupa Hills 9
Castaic 5, Quartz Hill 4
Cerritos Valley Christian 6, Whittier Christian 1
Chaparral 3, Murrieta Valley 0
Chino 11, Chaffey 10
Citrus Valley 9, Redlands 5
Colton 6, Arroyo Valley 3
Corona del Mar 6, Los Alamitos 4
Desert Christian 12, PACS 11
Desert Christian Academy 12, SJDLCS 3
Elsinore 10, San Jacinto 0
Environmental Charter 12, Animo Leadership 7
Fontana 13, Rim of the World 0
Foothill Tech 9, Grace 0
Granite Hills 7, Victor Valley 6
Hillcrest 3, Citrus Hill 1
Indio 7, Yucca Valley 4
Kaiser 6, Rialto 1
La Quinta 3, Rancho Mirage 1
La Salle 10, Alhambra 0
Leuzinger 11, Hawthorne 0
Los Amigos 5, Rancho Alamitos 0
Maranatha 11, Village Christian 3
Milken 13, de Toledo 3
Montclair 5, Don Lugo 4
Norwalk 3, Long Beach Poly 2
Oaks Christian 19, Thousand Oaks 5
Ontario 4, Diamond Ranch 3
Orange County Pacifica Christian 1, Capistrano Valley Christian 5
Palm Desert 9, Shadow Hills 2
Palm Springs 13, Xavier Prep 1
Pasadena Poly 10, Chadwick 4
Royal 7, Camarillo 0
San Dimas 2, Los Altos 1
San Jacinto Valley Academy 2, Nuview Bridge 0
San Marino 15, South Pasadena 4
Santa Ana Foothill 4, Villa Park 3
Santa Fe 10, La Habra 3
Segerstrom 9, Godinez 5
South El Monte 21, El Monte 0
South Hills 3, Colony 0
St. Bernard 5, Culver City 3
St. Bonaventure 5, Buena 0
St. Monica 7, Bishop Montgomery 6
Summit 4, Grand Terrace 3
Temescal Canyon 10, West Valley 0
Torrance 4, Millikan 3
Trinity Classical Academy 5, Santa Clarita Christian 0
Twentynine Palms 6, Coachella Valley 4
United Christian Academy 10, California Lutheran 0
Vista Murrieta 7, Murrieta Mesa 2
Westlake 18, Calabasas 5
Yucaipa 5, Beaumont 2
INTERSECTIONAL
HMSA 15, Vistamar 11
Shalhevet 3, Ambassador 2
SOFTBALL
CITY SECTION
Alliance Levine 22, East College Prep 7
Bert Corona 28, Valor Academy 11
Carson 11, Wilmington Banning 0
Fremont d. Harbor Teacher, forfeit
Garfield 7, LA Marshall 6
Hollywood 35, RFK Community 1
Lakeview Charter 18, Discovery 17
LA Roosevelt 12, Bell 7
Legacy 15, South Gate 4
Narbonne 23, Gardena 1
Northridge Academy 20, Panorama 1
Port of Los Angeles 14, King/Drew 0
San Pedro 15, Rancho Dominguez 0
Smidt Tech d. Rose Kohyang, forfeit
SOCES 23, Grant 0
South East 13, Huntington Park 3
VAAS 17, Vaughn 16
SOUTHERN SECTION
Agoura 11, Thousand Oaks 10
Alemany 6, Flintridge Sacred Heart 0
Alhambra 33, San Gabriel 0
Anaheim Canyon 7, Cypress 1
Antelope Valley 15, Palmdale 4
Anza Hamilton 20, California Lutheran 9
Arroyo Valley 6, San Gorgonio 0
Beaumont 6, Redlands East Valley 5
Bellflower 9, Firebaugh 4
Bishop Amat 11, San Dimas 8
Buena Park 15, Westminster 6
California 15, El Rancho 0
Calvary Baptist 27, NSLA 0
Camarillo 4, Royal 0
Capistrano Valley 5, Mission Viejo 3
Cerritos Valley Christian 12, Maranatha 2
Chaffey 8, Chino 5
Channel Islands 24, Hueneme 17
Citrus Valley 4, Cajon 2
Colton 8, Summit 7
Crescenta Valley 6, Arcadia 1
CSDR 13, Sherman Indian 12
Don Lugo 12, Montclair 1
Edison 6, Newport Harbor 0
Elsinore 16, West Valley 1
El Toro 4, Beckman 3
Environmental Charter 32, Lennox Academy 23
Esperanza 11, Crean Lutheran 5
Etiwanda 12, Rancho Cucamonga 2
Fillmore 17, Nordhoff 0
Flintridge Prep 10, Mayfield 0
Garden Grove Pacifica 3, El Modena 0
Glendale 17, Hoover 2
Great Oak 12, Chaparral 2
Hart 14, Valencia 3
Highland 10, Eastside 0
HMSA 17, Animo Leadership 1
Huntington Beach 15, Corona del Mar 0
Indio 11, Yucca Valley 0
Irvine 6, Northwood 3
Jurupa Hills 16, Eisenhower 0
Kaiser 6, Rialto 1
La Mirada 2, Gahr 1
La Salle 11, Bishop Conaty-Loretto 0
La Serna 6, Santa Fe 3
Leuzinger 10, Hawthorne 8
Linfield Christian 8, Ontario Christian 0
Long Beach Wilson 23, Long Breach Cabrillo 1
Los Altos 5, Colony 1
Lynwood 22, Dominguez 8
Marina 3, Fountain Valley 0
Marymount 15, Immaculate Heart 5
Mary Star of the Sea 10, Cantwell-Sacred Heart 9
Millikan 6, Long Beach Poly 1
Muir 22, Pasadena 2
Murrieta Mesa 3, Temecula Valley 0
North Torrance 9, West Torrance 5
Oaks Christian 23, Calabasas 0
Ontario 10, Diamond Ranch 4
Paraclete 11, Bishop Montgomery 0
Paramount 8, Norwalk 1
Quartz Hill 13, Knight 2
Riverside Notre Dame 16, Fontana 5
Rosary Academy 2, Irvine University 1
Sacred Heart of Jesus 6, St. Genevieve 1
San Clemente 4, Tesoro 0
San Jacinto Valley Academy 23, Nuview Bridge 1
San Juan Hills 13, Dana Hills 3
Santa Ana Foothill 10, Trabuco Hills 5
Santa Paula 18, Carpinteria 0
Saugus 9, Canyon Country Canyon 1
Schurr 21, Montebello 0
Shadow Hills 14, Palm Desert 8
Sherman Oaks Notre Dame 7, Harvard-Westlake 4
Sierra Canyon 11, Louisville 0
Silverado 20, Adelanto 8
Simi Valley 4, Moorpark 1
Sonora 8, Brea Olinda 4
South El Monte 7, El Monte 1
South Hills 9, Alta Loma 4
St. Bonaventure 19, Bishop Diego 2
St. Monica 8, Ramona Convent 7
St. Paul 6, Lakewood St. Joseph 4
St. Pius X-St. Matthias Academy 16, St. Mary’s Academy 4
Sunny Hills 9, Troy 2
Tahquitz 15, San Jacinto 12
Temecula Prep 18, California Military 0
Temescal Canyon 8, Ganesha 7
United Christian Academy 22, La Sierra Academy 2
Upland 5, Los Osos 1
Vasquez 15, Desert Christian 0
Victor Valley 9, Granite Hills 3
Viewpoint 10, Archer 0
Vista Murrieta 12, Murrieta Valley 10
Warren 7, Downey 0
Westlake 5, Newbury Park 2
West Ranch 19, Castaic 1
Whittier Christian 12, Heritage Christian 0
Windward 17, Oakwood 1
Yorba Linda 8, Villa Park 5
Yucaipa 14, Redlands 1
INTERSECTIONAL
Golden Valley 16, Van Nuys 6