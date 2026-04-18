High School Sports

High school baseball and softball: Friday’s scores

By Los Angeles Times Staff

HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES

Friday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Angelou 16, West Adams 1

Bell 1, LA Roosevelt 0

Birmingham 2, Chatsworth 0

Diego Rivera 22, Manual Arts 3

El Camino Real 5, Taft 3

Grant 4, VAAS 3

LACES 7, LA Hamilton 1

LA Marshall 10, Bravo 1

LA University 10, Westchester 0

LA Wilson 7, Eagle Rock 1

Monroe 11, Arleta 0

Northridge Academy 6, AMIT 3

Panorama 8, Reseda 6

San Pedro 5, Rancho Dominguez 2

Smidt Tech 12, Rise Kohyang 1

SOCES 16, Canoga Park 1

South East 8, Huntington Park 2

Venice 18, Fairfax 1

SOUTHERN SECTION

AAE 22, Lucerne Valley 1

Alhambra 13, San Gabriel 0

Alta Loma 12, Chaffey 0

Aliso Niguel 7, Capistrano Valley 4

Anaheim 8, Saddleback 6

Anaheim Canyon 1, Garden Grove Pacifica 0

Arlington 8, Paloma Valley 1

Artesia 16, Whitney 0

Azusa 17, Duarte 0

Banning 5, Desert Mirage 2

Bishop Amat 13, Gardena Serra 3

Burbank Burroughs 2, Arcadia 1

Cantwell-Sacred Heart 15, Pasadena Poly 5

Canyon Springs 5, Vista del Lago 1

Carpinteria 4, Santa Paula 2

Century 4, Loara 3

Cerritos 18, Pioneer 1

Chaparral 8, Murrieta Valley 4

Charter Oak 12, Northview 6

CIMSA 17, Victor Valley Christian 4

Claremont 5, Bonita 2

Coastal Christian 3, Valley Christian Academy 2

Corona 9, Corona Centennial 3

Corona Santiago 3, Riverside King 0

Covina 8, West Covina 4

Crossroads Christian 23, Grove School 2

Cypress 2, El Dorado 0

Desert Hot Springs 19, Cathedral City 13

Edgewood 10, La Puente 0

El Segundo 10, North Torrance 7

El Toro 8, San Juan Hills 3

Etiwanda 13, Damien 1

Gabrielino 26, El Monte 3

Ganesha 26, Pomona 0

Garden Grove 7, Placentia Valencia 3

Garden Grove Santiago 19, Western 12

Glendora 12, Diamond Bar 0

Golden Valley 9, Canyon Country Canyon 4

Hacienda Heights Wilson 8, Rowland 5

Harvard-Westlake 10, Sherman Oaks Notre Dame 4

Hemet 3, Riverside North 0

Hesperia Christian 9, Big Bear 5

Highland 9, Eastside 0

Huntington Beach 11, Fountain Valley 1

Indian Springs 7, Pacific 3

Irvine 7, Sage Hill 1

Kaiser 3, Arrowhead Christian 0

Katella 9, Laguna Hils 3

La Canada 5, Temple City 1

Laguna Beach 10, Portola 1

Lakewood 7, Long Beach Cabrillo 3

La Mirada 9, Warren 1

Lancaster 11, Littlerock 2

La Serna 11, California 2

Liberty 9, Moreno Valley 8

Linfield Christian 9, Woodcrest Christian 6

Long Beach Wilson 5, Compton 0

Los Alamitos 4, Corona del Mar 1

Los Osos 7, Chino Hills 6

Magnolia 6, Santa Ana Valley 1

Malibu 7, Channel Islands 2

Maranatha 33, Village Christian 2

Marina 6, Edison 4

Mary Star of the Sea 16, St. Pius X-St. Matthias Academy 2

Miller 13, San Bernardino 1

Millikan 11, Long Beach Jordan 0

Mission Viejo 2, Beckman 0

Montebello 10, Bell Gardens 2

Mountain View 11, Arroyo 4

Muir 6, Hoover 2

Newbury Park 7, Agoura 2

New Roads 11, Lennox Academy 0

Norco 18, Eastvale Roosevelt 0

Nordhoff 2, Fillmore 1

Norte Vista 4, Rubidoux 2

Northwood 4, Irvine University 3

Norwalk 13, Dominguez 1

Oak Hills 7, Serrano 6

Oaks Christian 7, Thousand Oaks 6

Orange 16, Bolsa Grande 2

Oxford Academy 9, Glenn 1

Oxnard Pacifica 14, Ventura 12

Palmdale 13, Antelope Valley 3

Palos Verdes 3, Mira Costa 2

Paraclete 11, Bosco Tech 0

Paramount 16, Firebaugh 0

Pasadena 8, Glendale 0

Quartz Hill 8, Knight 1

Redondo Union 8, West Torrance 3

Ridgecrest Burroughs 2, Apple Valley 1

Rio Hondo Prep 4, Flintridge Prep 4

Rio Mesa 7, Buena 6

Riverside Poly 9, Heritage 0

Rosemead 9, Pasadena Marshall 6

Salesian 13, Verbum Dei 0

San Marcos 8, Oxnard 5

Santa Ana 9, Westminster 4

Santa Rosa Academy 15, San Jacinto Leadership 0

Saugus 8, Hart 6

Savanna 3, Estancia 1

Schurr 14, Mark Keppel 11

Sierra Canyon 9, St. Francis 2

Simi Valley 4, Moorpark 3

Sonora 3, Sunny Hills 2

South Torrance 10, Santa Monica 1

St. Anthony 7, Cathedral 6

St. John Bosco 6, Santa Margarita 1

Sultana 11, Hesperia 7

Temecula Prep 7, Bethel Christian 6

Temecula Valley 9, Great Oak 5

Trabuco Hills 5, Dana Hills 2

Tustin 16, Segerstrom 5

University Prep 8, Excelsior Charter 4

Upland 6, Rancho Cucamonga 4

Valencia 6, West Ranch 0

Valley View 17, Lakeside 7

Vasquez 10, Valley Torah 3

Viewpoint 15, Army-Navy 2

Vista Murrieta 6, Murrieta Mesa 2

Western Christian 14, Webb 2

Westlake 9, Calabasas 6

Whittier 3, El Rancho 1

Woodbridge 15, St. Margaret’s 5

Yorba Linda 8, Troy 5

INTERSECTIONAL

Bishop Diego 10, Dunn 7

SLOCA 13, Shandon 1

SOFTBALL

CITY SECTION

Animo Venice 14, Animo Watts 4

Arleta 10, Sun Valley Poly 0

Chatsworth 16, Cleveland 1

Downtown Magnets 19, Animo Bunche 18

Eagle Rock 7, LA Wilson 1

El Camino Real 14, Taft 2

Granada Hills 6, Birmingham 2

Granada Hills Kennedy 8, Chavez 6

Harbor Teacher 13, Gardena 2

Jefferson 19, West Adams 17

LA Hamilton 20, Fairfax 0

LA Marshall 7, Bravo 2

Lincoln 15, Franklin 8

Maywood Academy 18, Sotomayor 1

Maywood CES 24, Torres 23

Orthopaedic 14, Central City Value 4

Reseda 21, Monroe 3

San Fernando 8, Verdugo Hills 5

Triumph Charter 18, Sun Valley Magnet 8

Venice 10, LA University 0

Westchester 11, Palisades 10

SOUTHERN SECTION

AAE 10, Hesperia Christian 9

Anaheim 11, Los Amigos 2

Apple Valley 22, Serrano 2

Arrowhead Christian 1, Aquinas 0

Arroyo 23, Mountain View 3

Ayala 10, Bonita 8

Bethel Christian 15, Temecula Prep 2

Big Bear 25, Lucerne Valley 0

Bishop Montgomery 15, Long Beach Jordan 7

Bolsa Grande 26, Saddleback 5

Buena 9, Rio Mesa 8

Cathedral City 23, Desert Hot Springs 2

Charter Oak 22, Hacienda Heights Wilson 0

Colton 21, San Gorgonio 1

Corona Centennial 3, Corona Santiago 0

Costa Mesa 20, Godinez 7

Covina 14, Rowland 3

Duarte 21, Azusa 2

Edgewood 11, La Puente 0

El Monte 14, Gabrielino 6

Fullerton 10, Segerstrom 2

Ganesha 11, Pomona 0

Glendora 11, Walnut 0

Hemet 6, Paloma Valley 2

Heritage 13, Vista del Lago 10

Hesperia 12, Ridgerest Burroughs 4

Lakeside 16, Perris 0

Magnolia 31, Westminster La Quinta 14

Miller 10, San Bernardino 3

Monrovia 10, San Marino 0

Newbury Park 10, Fillmore 1

Nogales 12, Garey 10

Northview 8, West Covina 0

Oak Hills 13, Sultana 3

Ocean View 10, Santa Ana Calvary Chapel 9

Orange 14, Century 0

Orange Lutheran 7, Mater Dei 1

Oxnard 13, San Marcos 1

Palos Verdes 10, Peninsula 0

Pasadena Poly 18, Westridge 4

Placentia Valencia 11, Troy 0

Rancho Christian 7, Citrus Hill 0

Redondo Union 10, Mira Costa 0

Rio Hondo Prep 11, Chadwick 1

Riverside King 12, Eastvale Roosevelt 2

Riverside Poly 9, Riverside North 5

Rosemead 16, Pasadena Marshall 3

Rubidoux 16, Norte Vista 1

Santa Clara 13, Del Sol 0

Santa Margarita 4, JSerra 3

Santa Paula 8, Village Christian 6

Sierra Vista 10, Baldwin Park 0

Simi Valley 8, Royal 0

Temple City 11, South Pasadena 1

Torrance 5, South Torrance 2

Tustin 2, Laguna Hills 0

University Prep 17, Excelsior Charter 1

Valley View 18, Liberty 14

Ventura 11, Oxnard Pacifica 1

INTERSECTIONAL

LA Roosevelt 16, Culver City 15

More to Read

