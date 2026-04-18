High school baseball and softball: Friday’s scores
-
-
- Share via
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Friday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Angelou 16, West Adams 1
Bell 1, LA Roosevelt 0
Birmingham 2, Chatsworth 0
Diego Rivera 22, Manual Arts 3
El Camino Real 5, Taft 3
Grant 4, VAAS 3
LACES 7, LA Hamilton 1
LA Marshall 10, Bravo 1
LA University 10, Westchester 0
LA Wilson 7, Eagle Rock 1
Monroe 11, Arleta 0
Northridge Academy 6, AMIT 3
Panorama 8, Reseda 6
San Pedro 5, Rancho Dominguez 2
Smidt Tech 12, Rise Kohyang 1
SOCES 16, Canoga Park 1
South East 8, Huntington Park 2
Venice 18, Fairfax 1
SOUTHERN SECTION
AAE 22, Lucerne Valley 1
Alhambra 13, San Gabriel 0
Alta Loma 12, Chaffey 0
Aliso Niguel 7, Capistrano Valley 4
Anaheim 8, Saddleback 6
Anaheim Canyon 1, Garden Grove Pacifica 0
Arlington 8, Paloma Valley 1
Artesia 16, Whitney 0
Azusa 17, Duarte 0
Banning 5, Desert Mirage 2
Bishop Amat 13, Gardena Serra 3
Burbank Burroughs 2, Arcadia 1
Cantwell-Sacred Heart 15, Pasadena Poly 5
Canyon Springs 5, Vista del Lago 1
Carpinteria 4, Santa Paula 2
Century 4, Loara 3
Cerritos 18, Pioneer 1
Chaparral 8, Murrieta Valley 4
Charter Oak 12, Northview 6
CIMSA 17, Victor Valley Christian 4
Claremont 5, Bonita 2
Coastal Christian 3, Valley Christian Academy 2
Corona 9, Corona Centennial 3
Corona Santiago 3, Riverside King 0
Covina 8, West Covina 4
Crossroads Christian 23, Grove School 2
Cypress 2, El Dorado 0
Desert Hot Springs 19, Cathedral City 13
Edgewood 10, La Puente 0
El Segundo 10, North Torrance 7
El Toro 8, San Juan Hills 3
Etiwanda 13, Damien 1
Gabrielino 26, El Monte 3
Ganesha 26, Pomona 0
Garden Grove 7, Placentia Valencia 3
Garden Grove Santiago 19, Western 12
Glendora 12, Diamond Bar 0
Golden Valley 9, Canyon Country Canyon 4
Hacienda Heights Wilson 8, Rowland 5
Harvard-Westlake 10, Sherman Oaks Notre Dame 4
Hemet 3, Riverside North 0
Hesperia Christian 9, Big Bear 5
Highland 9, Eastside 0
Huntington Beach 11, Fountain Valley 1
Indian Springs 7, Pacific 3
Irvine 7, Sage Hill 1
Kaiser 3, Arrowhead Christian 0
Katella 9, Laguna Hils 3
La Canada 5, Temple City 1
Laguna Beach 10, Portola 1
Lakewood 7, Long Beach Cabrillo 3
La Mirada 9, Warren 1
Lancaster 11, Littlerock 2
La Serna 11, California 2
Liberty 9, Moreno Valley 8
Linfield Christian 9, Woodcrest Christian 6
Long Beach Wilson 5, Compton 0
Los Alamitos 4, Corona del Mar 1
Los Osos 7, Chino Hills 6
Magnolia 6, Santa Ana Valley 1
Malibu 7, Channel Islands 2
Maranatha 33, Village Christian 2
Marina 6, Edison 4
Mary Star of the Sea 16, St. Pius X-St. Matthias Academy 2
Miller 13, San Bernardino 1
Millikan 11, Long Beach Jordan 0
Mission Viejo 2, Beckman 0
Montebello 10, Bell Gardens 2
Mountain View 11, Arroyo 4
Muir 6, Hoover 2
Newbury Park 7, Agoura 2
New Roads 11, Lennox Academy 0
Norco 18, Eastvale Roosevelt 0
Nordhoff 2, Fillmore 1
Norte Vista 4, Rubidoux 2
Northwood 4, Irvine University 3
Norwalk 13, Dominguez 1
Oak Hills 7, Serrano 6
Oaks Christian 7, Thousand Oaks 6
Orange 16, Bolsa Grande 2
Oxford Academy 9, Glenn 1
Oxnard Pacifica 14, Ventura 12
Palmdale 13, Antelope Valley 3
Palos Verdes 3, Mira Costa 2
Paraclete 11, Bosco Tech 0
Paramount 16, Firebaugh 0
Pasadena 8, Glendale 0
Quartz Hill 8, Knight 1
Redondo Union 8, West Torrance 3
Ridgecrest Burroughs 2, Apple Valley 1
Rio Hondo Prep 4, Flintridge Prep 4
Rio Mesa 7, Buena 6
Riverside Poly 9, Heritage 0
Rosemead 9, Pasadena Marshall 6
Salesian 13, Verbum Dei 0
San Marcos 8, Oxnard 5
Santa Ana 9, Westminster 4
Santa Rosa Academy 15, San Jacinto Leadership 0
Saugus 8, Hart 6
Savanna 3, Estancia 1
Schurr 14, Mark Keppel 11
Sierra Canyon 9, St. Francis 2
Simi Valley 4, Moorpark 3
Sonora 3, Sunny Hills 2
South Torrance 10, Santa Monica 1
St. Anthony 7, Cathedral 6
St. John Bosco 6, Santa Margarita 1
Sultana 11, Hesperia 7
Temecula Prep 7, Bethel Christian 6
Temecula Valley 9, Great Oak 5
Trabuco Hills 5, Dana Hills 2
Tustin 16, Segerstrom 5
University Prep 8, Excelsior Charter 4
Upland 6, Rancho Cucamonga 4
Valencia 6, West Ranch 0
Valley View 17, Lakeside 7
Vasquez 10, Valley Torah 3
Viewpoint 15, Army-Navy 2
Vista Murrieta 6, Murrieta Mesa 2
Western Christian 14, Webb 2
Westlake 9, Calabasas 6
Whittier 3, El Rancho 1
Woodbridge 15, St. Margaret’s 5
Yorba Linda 8, Troy 5
INTERSECTIONAL
Bishop Diego 10, Dunn 7
SLOCA 13, Shandon 1
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Venice 14, Animo Watts 4
Arleta 10, Sun Valley Poly 0
Chatsworth 16, Cleveland 1
Downtown Magnets 19, Animo Bunche 18
Eagle Rock 7, LA Wilson 1
El Camino Real 14, Taft 2
Granada Hills 6, Birmingham 2
Granada Hills Kennedy 8, Chavez 6
Harbor Teacher 13, Gardena 2
Jefferson 19, West Adams 17
LA Hamilton 20, Fairfax 0
LA Marshall 7, Bravo 2
Lincoln 15, Franklin 8
Maywood Academy 18, Sotomayor 1
Maywood CES 24, Torres 23
Orthopaedic 14, Central City Value 4
Reseda 21, Monroe 3
San Fernando 8, Verdugo Hills 5
Triumph Charter 18, Sun Valley Magnet 8
Venice 10, LA University 0
Westchester 11, Palisades 10
SOUTHERN SECTION
AAE 10, Hesperia Christian 9
Anaheim 11, Los Amigos 2
Apple Valley 22, Serrano 2
Arrowhead Christian 1, Aquinas 0
Arroyo 23, Mountain View 3
Ayala 10, Bonita 8
Bethel Christian 15, Temecula Prep 2
Big Bear 25, Lucerne Valley 0
Bishop Montgomery 15, Long Beach Jordan 7
Bolsa Grande 26, Saddleback 5
Buena 9, Rio Mesa 8
Cathedral City 23, Desert Hot Springs 2
Charter Oak 22, Hacienda Heights Wilson 0
Colton 21, San Gorgonio 1
Corona Centennial 3, Corona Santiago 0
Costa Mesa 20, Godinez 7
Covina 14, Rowland 3
Duarte 21, Azusa 2
Edgewood 11, La Puente 0
El Monte 14, Gabrielino 6
Fullerton 10, Segerstrom 2
Ganesha 11, Pomona 0
Glendora 11, Walnut 0
Hemet 6, Paloma Valley 2
Heritage 13, Vista del Lago 10
Hesperia 12, Ridgerest Burroughs 4
Lakeside 16, Perris 0
Magnolia 31, Westminster La Quinta 14
Miller 10, San Bernardino 3
Monrovia 10, San Marino 0
Newbury Park 10, Fillmore 1
Nogales 12, Garey 10
Northview 8, West Covina 0
Oak Hills 13, Sultana 3
Ocean View 10, Santa Ana Calvary Chapel 9
Orange 14, Century 0
Orange Lutheran 7, Mater Dei 1
Oxnard 13, San Marcos 1
Palos Verdes 10, Peninsula 0
Pasadena Poly 18, Westridge 4
Placentia Valencia 11, Troy 0
Rancho Christian 7, Citrus Hill 0
Redondo Union 10, Mira Costa 0
Rio Hondo Prep 11, Chadwick 1
Riverside King 12, Eastvale Roosevelt 2
Riverside Poly 9, Riverside North 5
Rosemead 16, Pasadena Marshall 3
Rubidoux 16, Norte Vista 1
Santa Clara 13, Del Sol 0
Santa Margarita 4, JSerra 3
Santa Paula 8, Village Christian 6
Sierra Vista 10, Baldwin Park 0
Simi Valley 8, Royal 0
Temple City 11, South Pasadena 1
Torrance 5, South Torrance 2
Tustin 2, Laguna Hills 0
University Prep 17, Excelsior Charter 1
Valley View 18, Liberty 14
Ventura 11, Oxnard Pacifica 1
INTERSECTIONAL
LA Roosevelt 16, Culver City 15