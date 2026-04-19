High school baseball and softball: Saturday’s scores
Saturday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Monroe 8, Gardena 6
San Fernando 13, Legacy 2
Sun Valley Poly 4, South East 1
Van Nuys 15, Sun Valley Magnet 3
SOUTHERN SECTION
Aquinas 7, Ontario Christian 0
Ayala 5, Torrance 2
Bloomington Christian 6, Morningside 0
Cantwell-Sacred Heart 7, Salesian 1
Castaic 8, Fillmore 1
Cerritos Valley Christian 9, Whittier Christian 2
Crescenta Valley 5, La Serna 0
Foothill Tech 8, Irvine University 4
Glendora 4, Monrovia 3
Grand Terrace 4, Jurupa Hills 0
Heritage Christian 11, Peninsula 1
Indian Springs 19, Xavier Prep 1
Lancaster 8, Trinity Classical Academy 7
La Salle 6, La Canada 4
Lawndale 11, Environmental Charter 0
Maranatha 9, Garden Grove Pacifica 5
Mayfair 6, Lakewood 3
Moorpark 4, Highland 2
Orange Lutheran 7, St. Mary’s 0
Paloma Valley 13, Riverside North 3
Pasadena Marshall17, Pasadena Poly 8
Rancho Verde 16, Perris 0
Righetti 6, Dos Pueblos 4
Rolling Hills Prep 18, Big Bear 0
Simi Valley 14, El Segundo 13
Sunny Hills 9, Placentia Valencia 6
Thacher 14, Cate 3
Valley View 17, Tahquitz 5
Whittier 11, Avalon 0
Yorba Linda 6, South Torrance 5
INTERSECTIONAL
Beverly Hills 8, LA University 3
Birmingham 15, Canyon Country Canyon 1
Garfield 5, Hueneme 3
Granada Hills Kennedy 5, Santa Paula 4
Palisades 8, Leuzinger 4
Sonora 5, LA Marshall 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Port of Los Angeles 7, Garfield 1
SOUTHERN SECTION
Avalon 25, Webb 3
Big Bear 11, Yucca Valley 1
Burbank Providence 5, Harvard-Westlake 4
Dos Pueblos 6, Burbank Burroughs 2
Flintridge Sacred Heart 11, Lancaster 3
Grand Terrace 2, Riverside Prep 0
Mira Costa 7, El Rancho 4
Monrovia 5, Arcadia 5
Norwalk 24, Hawthorne 6
San Clemente 17, Long Beach Wilson 5
Saugus 11, Highland 9
Village Christian 9, Muir 7
Westlake 9, Alemany 0
INTERSECTIONAL
Arleta 12, Lancaster 0
Burbank Providence 4, Verdugo Hills 1
Eagle Rock 10, Village Christian 3
Flintridge Sacred-Heart 10, Arleta 0
Glendora 4, Wilmington Banning 0
Granada Hills 3, Alemany 3
Harvard-Westlake 9, Verdugo Hills 3
Muir 8, Eagle Rock 3
South East 12, Peninsula 2
Westlake 3, Wilmington Banning 2