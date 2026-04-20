High school baseball and softball: Monday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Bravo 5, Franklin 4

Canoga Park 9, Panorama 6

Carson 2, San Pedro 1

Cleveland 2, Taft 0

Collins Family d. Downtown Magnets, forfeit

Eagle Rock 7, Lincoln 2

El Camino Real 6, Chatsworth 2

Fremont 12, Dorsey 2

Fulton 4, AMIT 3

Granada Hills Kennedy 5, North Hollywood 4

Grant 6, VAAS 4

Jefferson 8, Manual Arts 0

LACES 16, Roybal 0

LA Hamilton 16, Fairfax 8

LA Jordan d. Hawkins, forfeit

LA Marshall 5, LA Wilson 3

Los Angeles 7, Diego Rivera 4

Maywood CES 23, Maywood Academy 0

Monroe 11, Arleta 2

Palisades 13, Westchester 2

Rancho Dominguez 4, Gardena 2

San Fernando 1, Verdugo Hills 0

Santee 1, Angelou 0

South East 5, LA Roosevelt 1

Sun Valley Magnet 6, Triumph Charter 5

Sylmar 7, Sun Valley Poly 0

Torres 2, Marquez 1

Van Nuys 8, Chavez 2

Venice 14, LA University 0

Washington Prep 15, Dymally 5

Wilmington Banning 4, Narbonne 3

WISH Academy 5, Stella 1

SOUTHERN SECTION

Arrowhead Christian 10, Woodcrest Christian 4

Arroyo 12, El Monte 0

Bethel Christian 18, NSLA 1

Balsa Grande 14, Western 9

Beaumont 7, Citrus Valley 6

Cajon 10, Redlands 1

Campbell Hall 12, Shalhevet 1

Castaic 5, Vasquez 2

Corona 16, Eastlake Roosevelt 6

Corona Centennial 15, Riverside King 8

Desert Christian 6, St. Monica Academy 2

Etiwanda 12, Chino Hills 11

Grace 5, Channel Islands 3

Hemet 18, San Jacinto Valley Academy 10

Heritage Christian 4, Cerritos Valley Christian 3

Hesperia Christian 6, Palmdale Academy 2

Jurupa Valley 5, Patriot 0

Laguna Hills 4, Irvine University 0

Los Altos 3, Colony 0

Millikan 6, North Torrance 3

Milken 10, YULA 3

Norco 3, Corona Santiago 1

Palm Desert 16, Palm Springs 2

Rancho Cucamonga 4, Los Osos 3

Rosemead 9, Gabrielino 7

Santa Clarita Christian 10, Valley Torah 0

Santa Monica Pacifica Christian 8, Ambassador 4

Shadow Hills 4, Rancho Mirage 3

South El Monte 6, Mountain View 0

South Hills 4, Alta Loma 3

Southlands Christian 23, Legacy College Prep 0

Sunny Hills 12, Bosco Tech 7

United Christian Academy 9, Sherman Indian 8

Upland 9, Damien 6

Yucaipa 23, Redlands East Valley 3

INTERSECTIONAL

Lennox Academy 14, Vistamar 3

SOFTBALL

CITY SECTION

Bernstein 22, Contreras 9

Bravo 17, Franklin 1

Carson 24, Rancho Dominguez 0

Central City Value 14, Animo Bunche 2

Community Charter 22, Valley Oaks CES 5

Downtown Magnets 21, Annenberg 9

Eagle Rock 7, Lincoln 2

El Camino Real 3, Birmingham 1

Fremont 20, Locke 4

Garfield 15, Bell 0

Granada Hills 4, Chatsworth 1

Hollywood 21, Belmont 5

Jefferson 20, Manual Arts 3

LA Jordan 10, Hawkins 4

LA Roosevelt 18, South East 8

LA Wilson 5, LA Marshall 4

Legacy 13, Huntington Park 0

King/Drew 26, Dorsey 26

North Hollywood 20, Fulton 2

Northridge Academy 15, Grant 0

Orthopaedic 14, USC-MAE 10

Palisades 8, LACES 3

Port of LA 5, Harbor Teacher 2

San Fernando 10, Sylmar 1

San Pedro 13, Narbonne 0

Santee 17, Diego Rivera 9

Taft 13, Cleveland 3

Washington Prep 15, Dymally 3

Westchester 12, Fairfax 1

Wilmington Banning 19, Gardena 0

SOUTHERN SECTION

Azusa 11, Sierra Vista 3

Calvary Baptist 27, Crossroads Christian 0

Colton 5, Rancho Verde 2

Crean Lutheran 21, Portola 0

Duarte 12, Garey 2

El Monte 13, Arroyo 3

El Segundo 13, Culver City 1

Gabrielino 19, Rosemead 12

Immanuel Christian 12, Desert Christian 2

Leuzinger 9, St. Monica 2

Linfield Christian 6, Arrowhead Christian 0

Los Amigos 12, Santa Ana Valley 2

Millikan 14, Long Beach Cabrillo 0

North Torrance 12, Peninsula 1

Palos Verdes 3, Torrance 1

Patriot 12, Jurupa Valley 4

Riverside North 3, Ontario Christian 2

Samueli Academy 19, Godinez 9

Segerstrom 33, Estancia 0

Shadow Hills 8, Rancho Mirage 7

South El Monte 17, Mountain View 1

Thousand Oaks 7, Crescenta Valley 1

Westminster La Quinta 19, Saddleback 4

INTERSECTIONAL

Norwalk 3, Marquez 2
