High school baseball and softball: Monday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Bravo 5, Franklin 4
Canoga Park 9, Panorama 6
Carson 2, San Pedro 1
Cleveland 2, Taft 0
Collins Family d. Downtown Magnets, forfeit
Eagle Rock 7, Lincoln 2
El Camino Real 6, Chatsworth 2
Fremont 12, Dorsey 2
Fulton 4, AMIT 3
Granada Hills Kennedy 5, North Hollywood 4
Grant 6, VAAS 4
Jefferson 8, Manual Arts 0
LACES 16, Roybal 0
LA Hamilton 16, Fairfax 8
LA Jordan d. Hawkins, forfeit
LA Marshall 5, LA Wilson 3
Los Angeles 7, Diego Rivera 4
Maywood CES 23, Maywood Academy 0
Monroe 11, Arleta 2
Palisades 13, Westchester 2
Rancho Dominguez 4, Gardena 2
San Fernando 1, Verdugo Hills 0
Santee 1, Angelou 0
South East 5, LA Roosevelt 1
Sun Valley Magnet 6, Triumph Charter 5
Sylmar 7, Sun Valley Poly 0
Torres 2, Marquez 1
Van Nuys 8, Chavez 2
Venice 14, LA University 0
Washington Prep 15, Dymally 5
Wilmington Banning 4, Narbonne 3
WISH Academy 5, Stella 1
SOUTHERN SECTION
Arrowhead Christian 10, Woodcrest Christian 4
Arroyo 12, El Monte 0
Bethel Christian 18, NSLA 1
Balsa Grande 14, Western 9
Beaumont 7, Citrus Valley 6
Cajon 10, Redlands 1
Campbell Hall 12, Shalhevet 1
Castaic 5, Vasquez 2
Corona 16, Eastlake Roosevelt 6
Corona Centennial 15, Riverside King 8
Desert Christian 6, St. Monica Academy 2
Etiwanda 12, Chino Hills 11
Grace 5, Channel Islands 3
Hemet 18, San Jacinto Valley Academy 10
Heritage Christian 4, Cerritos Valley Christian 3
Hesperia Christian 6, Palmdale Academy 2
Jurupa Valley 5, Patriot 0
Laguna Hills 4, Irvine University 0
Los Altos 3, Colony 0
Millikan 6, North Torrance 3
Milken 10, YULA 3
Norco 3, Corona Santiago 1
Palm Desert 16, Palm Springs 2
Rancho Cucamonga 4, Los Osos 3
Rosemead 9, Gabrielino 7
Santa Clarita Christian 10, Valley Torah 0
Santa Monica Pacifica Christian 8, Ambassador 4
Shadow Hills 4, Rancho Mirage 3
South El Monte 6, Mountain View 0
South Hills 4, Alta Loma 3
Southlands Christian 23, Legacy College Prep 0
Sunny Hills 12, Bosco Tech 7
United Christian Academy 9, Sherman Indian 8
Upland 9, Damien 6
Yucaipa 23, Redlands East Valley 3
INTERSECTIONAL
Lennox Academy 14, Vistamar 3
SOFTBALL
CITY SECTION
Bernstein 22, Contreras 9
Bravo 17, Franklin 1
Carson 24, Rancho Dominguez 0
Central City Value 14, Animo Bunche 2
Community Charter 22, Valley Oaks CES 5
Downtown Magnets 21, Annenberg 9
Eagle Rock 7, Lincoln 2
El Camino Real 3, Birmingham 1
Fremont 20, Locke 4
Garfield 15, Bell 0
Granada Hills 4, Chatsworth 1
Hollywood 21, Belmont 5
Jefferson 20, Manual Arts 3
LA Jordan 10, Hawkins 4
LA Roosevelt 18, South East 8
LA Wilson 5, LA Marshall 4
Legacy 13, Huntington Park 0
King/Drew 26, Dorsey 26
North Hollywood 20, Fulton 2
Northridge Academy 15, Grant 0
Orthopaedic 14, USC-MAE 10
Palisades 8, LACES 3
Port of LA 5, Harbor Teacher 2
San Fernando 10, Sylmar 1
San Pedro 13, Narbonne 0
Santee 17, Diego Rivera 9
Taft 13, Cleveland 3
Washington Prep 15, Dymally 3
Westchester 12, Fairfax 1
Wilmington Banning 19, Gardena 0
SOUTHERN SECTION
Azusa 11, Sierra Vista 3
Calvary Baptist 27, Crossroads Christian 0
Colton 5, Rancho Verde 2
Crean Lutheran 21, Portola 0
Duarte 12, Garey 2
El Monte 13, Arroyo 3
El Segundo 13, Culver City 1
Gabrielino 19, Rosemead 12
Immanuel Christian 12, Desert Christian 2
Leuzinger 9, St. Monica 2
Linfield Christian 6, Arrowhead Christian 0
Los Amigos 12, Santa Ana Valley 2
Millikan 14, Long Beach Cabrillo 0
North Torrance 12, Peninsula 1
Palos Verdes 3, Torrance 1
Patriot 12, Jurupa Valley 4
Riverside North 3, Ontario Christian 2
Samueli Academy 19, Godinez 9
Segerstrom 33, Estancia 0
Shadow Hills 8, Rancho Mirage 7
South El Monte 17, Mountain View 1
Thousand Oaks 7, Crescenta Valley 1
Westminster La Quinta 19, Saddleback 4
INTERSECTIONAL
Norwalk 3, Marquez 2