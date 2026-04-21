Advertisement
High School Sports

High school softball top 20 rankings for the Southland

Softballs, helmet and glove.
(Getty Images)

A look at the top 20 high school softball teams in the Southland as ranked by CalHiSports.com for The Times.

Rk.; Last ranking; School; Record

1. (1) Murrieta Mesa, 20-0

2. (2) Norco, 19-2

3. (3) Fullerton, 20-2

4. (4) Etiwanda, 19-1

5. (7) Orange Lutheran, 17-5

6. (9) Oaks Christian, 19-2

7. (5) La Mirada, 19-3

8. (10) Sherman Oaks Notre Dame, 16-3

9. (11) M.L. King, 17-5

10. (6) Ganesha, 13-3

11. (8) JSerra, 16-7

12. (13) Chino Hills, 15-7

13. (14) Ayala, 13-3

14. (16) Chaminade, 14-3-1

15. (17) La Habra, 17-5

16. (18) California, 18-4

17. (19) Westlake, 16-3-1

18. (NR) Yucaipa, 16-6-1

19. (NR) Temescal Canyon, 13-5-1

20. (NR) Garden Grove Pacifica, 15-8

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement