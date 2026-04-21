High School Sports

High school baseball and softball: Tuesday’s scores

By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES

Tuesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
Birmingham 8, Granada Hills 0
CALS Early College 13, East College Prep 1
Port of LA 8, Locke 0
Rise Kohyang 15, CNDLC 5
University Prep Value 9, Smidt Tech 3

SOUTHERN SECTION
ACE 11, Lucerne Valley 6
Alhambra 10, Mark Keppel 0
Alta Loma 3, South Hills 1
Anaheim 1, Orange 0
Anza Hamilton 7, California Lutheran 4
Arcadia 7, Burbank 2
Banning 7, Desert Hot Springs 2
Barstow 13, Silverado 3
Bishop Diego 6, Santa Clara 5
Bishop Montgomery 3, Bosco Tech 1
Bloomington 4, Carter 3
Burbank Burroughs 30, Crescenta Valley 5
Burbank Providence 4, Buckley 2
Cajon 12, Redlands 0
Cathedral 9, Cantwell-Sacred Heart 4
Century 5, Westminster La Quinta 0
Cerritos 7, Glenn 1
Cerritos Valley Christian 6, Heritage Christian 2
Chadwick 5, Rio Hondo Prep 0
Chaminade 12, Crespi 5
Chino 7, Chaffey 6
CIMSA 15, Silver Valley 15
Citrus Valley 2, Beaumont 0
Colton 10, Eisenhower 3
Cornerstone Christian 19, NSLA 0
Corona del Mar 5, Marina 4
Crossroads 5, Brentwood 4
Culver City 13, Beverly Hills 0
Dana Hills 9, Tesoro 1
Dunn 5. Villanova Prep 3
Estancia 5, Garden Grove 3
Firebaugh 4, Dominguez 0
Fullerton 5, Costa Mesa 2
Gahr 2, Warren 1
Garden Grove Santiago 5, Magnolia 0
Grace 3, Thacher 1
Grand Terrace 7, Rialto 5
Great Oak 10, Murrieta Mesa 2
Harvard-Westlake 2, St. Francis 0
Hawthorne 17, Inglewood 14
Hesperia Christian 13, Redlands Adventist Academy 3
Huntington Beach 6, Los Alamitos 3
Indian Springs 5, Palm Springs 1
Jurupa Hills 6, Summit 4
Kaiser 11, Arroyo Valley 1
Katella 3, Ocean View 2
La Canada 9, San Marino 5
Laguna Hills 3, Segerstrom 2
La Mirada 6, Downey 1
La Palma Kennedy 3, Tustin 0
La Quinta 16, Xavier Prep 2
Leuzinger 16, Compton Centennial 2
Loara 3, Savanna 2
Los Altos 5, Colony 2
Loyola 9, Alemany 3
Maranatha 8, Charter Oak 7
Miller 7, Indio 4
Mission Viejo 6, El Toro 5
Monrovia 4, South Pasadena 3
Montclair 1, Don Lugo 0
Montebello 15, Schurr 0
Muir 14, Glendale 1
Newport Harbor 8, Fountain Valley 1
Newbury Park 6, Calabasas 5
New Roads 13, Rolling Hills Prep 2
Nordhoff 8, Cate 5
Norwalk 10, Lynwood 0
Nuview Bridge 10, SJDLCS 0
Ontario 13, Diamond Ranch 2
Ontario Christian 8, Riverside Prep 7
Orange County Pacifica Christian 6, Western Christian 0
Orange Lutheran 6, Santa Margarita 3
Oxford Academy 11, Whitney 5
Oxnard 5, Ventura 4
Paramount 4, Mayfair 2
Pasadena 10, Hoover 2
Rio Mesa 2, Dos Pueblos 0
Riverside Notre Dame 1, Fontana 0
San Clemente 4, Aliso Niguel 1
San Jacinto Valley Academy 11, Desert Christian Academy 0
Santa Ana 8, Godinez 2
Santa Ana Calvary Chapel 8, Buena Park 0
Santa Monica 9, Lanwdale 4
Santa Rosa Academy 15, California Military Institute 0
St. Anthony 9, Bellflower 1
St. Bernard 10, El Rancho 2
St. John Bosco 6, Servite 0
St. Pius X-St. Matthias Academy 19, St. Genevieve 2
Tahquitz 12, West Valley 3
Temecula Prep 14, San Jacinto Leadership Academy 4
Temescal Canyon 5, San Jacinto 3
Temecula Valley 14, Murrieta Valley 4
Trabuco Hills 7, Palm Desert 2
Victor Valley 2, Adelanto 1
Villa Park 5, Anaheim Canyon 2
Vista Murrieta 7, Chaparral 6
Westlake 5, Thousand Oaks 3
Whittier Christian 3, Village Christian 2
Yorba Linda 2, Esperanza 1
Yucaipa 12, Redlands East Valley 0
Yucca Valley 16, Twentynine Palms 15

INTERSECTIONAL
Loma Linda Academy 12, Public Safety Academy 0
Stella 12, Santa Monica Pacifica Christian 7

SOFTBALL

CITY SECTION
Alliance Ouchi 32, Alliance Levine 18
HMSA 14, Alliance Bloomfield 2
Smidt Tech d. CALS Early College, forfeit
Stella 17, Animo Robinson 14
Triumph Charter 22, Bert Corona 2

SOUTHERN SECTION
ACE 20, Lucerne Valley 0
Agoura 5, Westlake 2
Alemany 19, Immaculate Heart 0
Alhambra 17, Mark Keppel 2
Aliso Niguel 12, Mission Viejo 1
Alta Loma 13, San Dimas 3
Anza Hamilton 22, La Sierra Academy 4
Aquinas 2, Linfield Christian 1
Artesia 7, Glenn 2
Beaumont 15, Redlands 1
Bell Gardens 17, Montebello 7
California 1, La Serna 0
California Lutheran 31, Sherman Indian 22
Carter 6, Kaiser 5
Cathedral City 23, Desert Mirage 5
Cerritos 25, Oxford Academy 0
Cerritos Valley Christian 7, Yorba Linda 3
Chadwick 20, Westridge 7
Chino 5, Chaffey 4
Chino Hills 10, Rancho Cucamonga 0
CIMSA 25, Silver Valley 7
Colton 15, Arroyo Valley 2
Crean Lutheran 12, Westminster 5
Crossroads 13, Oakwood 12
Culver City 18, Beverly Hills 2
Cypress 3, La Habra 1
Desert Christian Academy 9, San Jacinto Valley Academy 2
Don Lugo 17, Montclair 0
Gahr 4, Downey 3
Eastside 25, Knight 5
El Dorado 3, Brea Olinda 2
El Modena 5, Anaheim Canyon 1
Etiwanda 12, Upland 6
Firebaugh 22, Dominguez 4
Flintridge Sacred Heart 10, Marymount 2
Grace 3, Santa Clara 1
Harvard-Westlake 10, Sierra Canyon 1
Hawthorne d. Inglewood, forfeit
Hesperia Christian 19, Redlands Adventist Academy 2
Highland 13, Palmdale 0
Irvine 8, Woodbridge 5
JSerra 4, Orange Lutheran 2
Lakewood St. Joseph 6, St. Paul 1
La Mirada 14, Mayfair 0
La Salle 12, Ramona Convent 0
Lancaster 23, Antelope Valley 12
Lennox Academy 14, Compton Early College 1
Leuzinger 30, Compton Centennial 5
Long Beach Jordan 24, Long Beach Cabrillo 6
Los Alamitos 4, Huntington Beach 0
Los Altos 5, South Hills 2
Louisville 3, Burbank Providence 2
Marina 2, Edison 1
Millikan 3, Lakewood 2
Monrovia 3, La Canada 2
Moorpark 7, Royal 0
Murrieta Valley 8, Chaparral 6
Newport Harbor 14, Corona del Mar 9
Northwood 3, Irvine University 1
Norwalk 18, Bellflower 0
Oak Park 1, Camarillo 0
Ontario 15, Diamond Ranch 9
PACS 15, Desert Christian 5
Paraclete 13, Bishop Montgomery 3
Paramount 24, Lynwood 2
Pasadena Poly 9, Flintridge Prep 2
Quartz Hill 13, Littlerock 0
Redlands East Valley 13, Citrus Valley 2
Rialto 5, Eisenhower 4
Rio Hondo Prep 13, Mayfield 1
Rosary 22, Portola 0
San Marcos 8, Oxnard Pacifica 1
Santa Ana Foothill 18, Troy 0
Santa Margarita 2, Mater Dei 1
Santa Monica 22, Lawndale 5
Santa Rosa Academy 14, California Military 5
Schurr 24, San Gabriel 0
Silverado 13, Barstow 4
South Pasadena 19, Blair 0
St. Genevieve 13, St. Pius X-St. Matthias Academy 3
St. Monica 18, Mary Star of the Sea 5
Sunny Hills 19, Esperanza 0
Tahquitz 17, West Valley 6
Temecula Prep 30, San Jacinto Leadership Academy 5
Temescal Canyon 5, San Jacinto 2
Temple City 18, San Marino 8
Tesoro 10, Capistrano Valley 7
Thousand Oaks 15, Calabasas 0
Trabuco Hills 2, Beckman 1
Twentynine Palms 11, Yucca Valley 10
United Christian Academy 16, CSDR 0
Vasquez 12, Faith Baptist 5
Victor Christian Academy 19, King-Chavez Community 2
Victor Valley 20, Adelanto 9
Viewpoint 10, Brentwood 0
Village Christian 12, Heritage Christian 6
Villa Park 6, Sonora 4
Western Christian 23, Downey Calvary Chapel 0
Whittier 12, El Rancho 6
Whittier Christian 8, Maranatha 4
Wiseburn-Da Vinci 11, Mira Costa 0
Yucaipa 5, Cajon 4

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

