Advertisement
High School Sports

High school baseball and softball: Wednesday’s scores

Baseball and glove on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times Staff

HIGH SCHOOL SCORES
Wednesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
AMIT 18, Canoga Park 3
Arleta 4, Van Nuys 1
Buena Park 6, South East 5
Chavez 4, Grant 1
Collins Family 14, Animo Venice 3
Community Charter 8, Valley Oaks CES 7
Eagle Rock 8, Lincoln 4
Fulton 16, Panorama 6
Garfield 3, Bell 1
LACES 13, Beverly Hills 8
LA Jordan 16, Crenshaw 13
Northridge Academy 13, East Valley 4
Roybal 11, Contreras 1
SOCES 11, Reseda 6
Sotomayor 11, CALS Early College 3

SOUTHERN SECTION
Apple Valley 12, Sultana 10
Aquinas 6, Linfield Christian 5
Arlington 6, Liberty 3
Arroyo 3, South El Monte 0
Ayala 13, Diamond Bar 3
Bassett 17, La Puente 3
Bethel Christian 16, Crossroads Christian 6
Big Bear 10, University Prep 9
Bishop Amat 4, La Salle 2
Bolsa Grande 15, Garden Grove Santiago 6
Buena 15, Shadow Hills 0
Camarillo 9, Oak Park 1
Canyon Springs 6, Hemet 4
Capistrano Valley Christian 13, Webb 2
Carpinteria 3, Malibu 0
Castaic 7, Hart 5
Chaminade 7, Crespi 0
Charter Oak 7, Hacienda Heights Wilson 0
Corona 17, Eastvale Roosevelt 5
Corona del Mar 3, Marina 0
Covina 3, Rowland 2
Cypress 1, Santa Ana Foothill 0
Damien 8, Upland 0
Dana Hills 11, Tesoro 0
Downey 8, La Mirada 6
El Dorado 1, La Habra 0
El Segundo 11, Redondo Union 4
Etiwanda 8, Chino Hills 5
Fountain Valley 4, Newport Harbor 2
Gabrielino 5, Mountain View 3
Gahr 9, Warren 1
Ganesha 21, Edgewood 1
Garey 4, Baldwin Park 1
Glendora 5, Claremont 3
Highland 13, Antelope Valley 0
Hueneme 12, Channel Islands 3
Huntington Beach 4, Los Alamitos 2
Indian Springs 19, Entrepreneur 3
Irvine 8, St. Margaret’s 3
Laguna Beach 4, Irvine University 3
Lakewood 7, Long Beach Poly 6
Lancaster 13, Knight 3
La Serna 15, Whittier 1
Littlerock 7, Palmdale 6
Long Beach Cabrillo 5, Compton 4
Loyola 11, Alemany 4
Lucerne Valley 3, Silver Valley 2
Mary Star of the Sea 8, Salesian 2
Mater Dei 8, JSerra 5
Milken 5, Burbank Providence 3
Mira Costa 7, West Torrance 1
Mission Viejo 3, El Toro 2
Moreno Valley 19, Heritage 5
Nogales 19, Duarte 12
Northview 14, West Covina 1
Oak Hills 5, Hesperia 3
Oaks Christian 2, Agoura 1
Orange Vista 10, Lakeside 1
Paloma Valley 6, Riverside Poly 4
Paraclete 1, St. Monica 0
Pasadena Marshall 22, El Monte 7
Pasadena Poly 11, Flintridge Prep 10
Patriot 6, Jurupa Valley 4
Peninsula 4, North Torrance 3
Perris 2, Vista del Lago 0
Pomona 7, Workman 2
Quartz Hill 25, Eastside 0
Ramona 13, Rubidoux 2
Rancho Christian 10, Hillcrest 0
Rancho Cucamonga 6, Los Osos 2
Rancho Verde 7, Riverside North 3
Ridgecrest Burroughs 16, Serrano 6
Riverside King 4, Corona Centennial 1
Riverside Prep 18, Excelsior Charter 3
San Berardino 7, Pacific 4
San Clemente 2, Aliso Niguel 1
San Juan Hills 7, Ocean View 4
Santa Fe 3, California 2
Santa Monica 9, St. Bernard 6
Santa Paula 9, Fillmore 0
Saugus 7, Golden Valley 1
Savanna 23, Western 3
Shalhevet 20, Compton Early College 8
Sierra Canyon 3, Sherman Oaks Notre Dame 2
Sierra Vista 4, Azusa 2
Simi Valley 8, Royal 3
South Torrance 14, Wiseburn-Da Vinci 1
St. John Bosco 6, Servite 3
St. Paul 9, Sonora 6
Torrance 4, Palos Verdes 3
Tustin 9, Segerstrom 8
Valencia 10, Canyon Country Canyon 0
Valley View 16, Citrus Hill 1
Walnut 9, Bonita 1
Woodbridge 5, Portola 0

INTERSECTIONAL
Buena Park 6, South East 5
LACES 13, Beverly Hills 8
Mesa Grande Academy 6, Public Safety 2

SOFTBALL

CITY SECTION
Animo Venice 19, LA Academy of Arts & Enterprise 0
Birmingham 21, Taft 0
Chavez 15, Verdugo Hills 2
El Camino Real 4, Chatsworth 1
Granada Hills 10, Cleveland 0
Granada Hills Kennedy 11, Sun Valley Poly 4
LA Jordan 19, Crenshaw 5
Marquez 19, Torres 0
Maywood Academy 13, Maywood CES 3
Middle College d. AHSA, forfeit
Port of LA 31, Fremont 0
Reseda 14, Van Nuys 6
San Fernando 6, Arleta 5
SOCES 12, North Hollywood 7
Sylmar 20, Canoga Park 0

SOUTHERN SECTION
Anaheim 14, Garden Grove Santiago 7
Apple Valley 12, Hesperia 3
Arlington 15, Liberty 13
Arrowhead Christian 10, Woodcrest Christian 2
Arroyo 8, South El Monte 6
Baldwin Park 16, Nogales 14
Bethel Christian 25, Crossroads Christian 1
Big Bear 16, Calvary Baptist 2
Bonita 16, Diamond Bar 1
Buena Park 19, Ocean View 4
Calabasas 13, Hueneme 11
California Lutheran 20, CSDR 15
Cantwell-Sacred Heart 9, Bishop Conaty-Loretto 0
Canyon Springs 2, Hillcrest 0
Carter 5, Colton 1
Chaffey 17, Miller 0
Costa Mesa 18, Laguna Hills 8
Eastvale Roosevelt 8, Corona Santiago 2
El Monte 18, Pasadena Marshall 2
Ganesha 15, Edgewood 1
Garden Grove 10, Placentia Valencia 2
Garey 12, Azusa 1
Glendora 5, Ayala 4
Hemet 15, Rancho Verde 6
Lakeside 14, Citrus Hill 11
La Puente 14, Bassett 0
La Sierra 21, Norte Vista 0
Loara 17, Santa Ana Valley 10
Magnolia 23, Estancia 4
Mira Costa 9, Peninsula 6
Northview 10, Hacienda Heights Wilson 0
Oak Hills 11, Ridgecrest Burroughs 0
Oak Park 6, Royal 4
Orange 15, Bolsa Grande 5
Paloma Valley 18, Moreno Valley 1
Pasadena 20, Hoover 8
Pasadena Poly 15, Chadwick 8
Patriot 8, Jurupa Valley 3
Public Safety 2, Mesa Grande 0
Ramona 18, Rubidoux 1
Rancho Alamitos 19, Century 3
Rancho Christian 10, Heritage 3
Redondo Union 10, Wiseburn-Da Vinci 8
Riverside King 9, Corona 3
Riverside North 12, Valley View 9
Riverside Poly 7, Orange Vista 2
River Springs 22, Desert Chapel 4
Samueli Academy 27, Legacy College Prep 8
San Bernardino 13, Pacific 0
Santa Ana 15, Godinez 1
Segerstrom 14, La Palma Kennedy 12
Serrano 8, Sultana 7
Sierra Vista 2, Duarte 1
Silver Valley 17, Lucerne Valley 12
Torrance 9, North Torrance 1
University Prep 8, AAE 6
Vista del Lago 11, Perris 1
Walnut 23, Claremont 17
West Covina 11, Rowland 7
Western Christian 14, Rancho Cucamonga 3
Westminster La Quinta 19, Saddleback 8
West Torrance 3, El Segundo 2
Workman 19, Pomona 2

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement