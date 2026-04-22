High school baseball and softball: Wednesday’s scores
HIGH SCHOOL SCORES
Wednesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
AMIT 18, Canoga Park 3
Arleta 4, Van Nuys 1
Buena Park 6, South East 5
Chavez 4, Grant 1
Collins Family 14, Animo Venice 3
Community Charter 8, Valley Oaks CES 7
Eagle Rock 8, Lincoln 4
Fulton 16, Panorama 6
Garfield 3, Bell 1
LACES 13, Beverly Hills 8
LA Jordan 16, Crenshaw 13
Northridge Academy 13, East Valley 4
Roybal 11, Contreras 1
SOCES 11, Reseda 6
Sotomayor 11, CALS Early College 3
SOUTHERN SECTION
Apple Valley 12, Sultana 10
Aquinas 6, Linfield Christian 5
Arlington 6, Liberty 3
Arroyo 3, South El Monte 0
Ayala 13, Diamond Bar 3
Bassett 17, La Puente 3
Bethel Christian 16, Crossroads Christian 6
Big Bear 10, University Prep 9
Bishop Amat 4, La Salle 2
Bolsa Grande 15, Garden Grove Santiago 6
Buena 15, Shadow Hills 0
Camarillo 9, Oak Park 1
Canyon Springs 6, Hemet 4
Capistrano Valley Christian 13, Webb 2
Carpinteria 3, Malibu 0
Castaic 7, Hart 5
Chaminade 7, Crespi 0
Charter Oak 7, Hacienda Heights Wilson 0
Corona 17, Eastvale Roosevelt 5
Corona del Mar 3, Marina 0
Covina 3, Rowland 2
Cypress 1, Santa Ana Foothill 0
Damien 8, Upland 0
Dana Hills 11, Tesoro 0
Downey 8, La Mirada 6
El Dorado 1, La Habra 0
El Segundo 11, Redondo Union 4
Etiwanda 8, Chino Hills 5
Fountain Valley 4, Newport Harbor 2
Gabrielino 5, Mountain View 3
Gahr 9, Warren 1
Ganesha 21, Edgewood 1
Garey 4, Baldwin Park 1
Glendora 5, Claremont 3
Highland 13, Antelope Valley 0
Hueneme 12, Channel Islands 3
Huntington Beach 4, Los Alamitos 2
Indian Springs 19, Entrepreneur 3
Irvine 8, St. Margaret’s 3
Laguna Beach 4, Irvine University 3
Lakewood 7, Long Beach Poly 6
Lancaster 13, Knight 3
La Serna 15, Whittier 1
Littlerock 7, Palmdale 6
Long Beach Cabrillo 5, Compton 4
Loyola 11, Alemany 4
Lucerne Valley 3, Silver Valley 2
Mary Star of the Sea 8, Salesian 2
Mater Dei 8, JSerra 5
Milken 5, Burbank Providence 3
Mira Costa 7, West Torrance 1
Mission Viejo 3, El Toro 2
Moreno Valley 19, Heritage 5
Nogales 19, Duarte 12
Northview 14, West Covina 1
Oak Hills 5, Hesperia 3
Oaks Christian 2, Agoura 1
Orange Vista 10, Lakeside 1
Paloma Valley 6, Riverside Poly 4
Paraclete 1, St. Monica 0
Pasadena Marshall 22, El Monte 7
Pasadena Poly 11, Flintridge Prep 10
Patriot 6, Jurupa Valley 4
Peninsula 4, North Torrance 3
Perris 2, Vista del Lago 0
Pomona 7, Workman 2
Quartz Hill 25, Eastside 0
Ramona 13, Rubidoux 2
Rancho Christian 10, Hillcrest 0
Rancho Cucamonga 6, Los Osos 2
Rancho Verde 7, Riverside North 3
Ridgecrest Burroughs 16, Serrano 6
Riverside King 4, Corona Centennial 1
Riverside Prep 18, Excelsior Charter 3
San Berardino 7, Pacific 4
San Clemente 2, Aliso Niguel 1
San Juan Hills 7, Ocean View 4
Santa Fe 3, California 2
Santa Monica 9, St. Bernard 6
Santa Paula 9, Fillmore 0
Saugus 7, Golden Valley 1
Savanna 23, Western 3
Shalhevet 20, Compton Early College 8
Sierra Canyon 3, Sherman Oaks Notre Dame 2
Sierra Vista 4, Azusa 2
Simi Valley 8, Royal 3
South Torrance 14, Wiseburn-Da Vinci 1
St. John Bosco 6, Servite 3
St. Paul 9, Sonora 6
Torrance 4, Palos Verdes 3
Tustin 9, Segerstrom 8
Valencia 10, Canyon Country Canyon 0
Valley View 16, Citrus Hill 1
Walnut 9, Bonita 1
Woodbridge 5, Portola 0
INTERSECTIONAL
Buena Park 6, South East 5
LACES 13, Beverly Hills 8
Mesa Grande Academy 6, Public Safety 2
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Venice 19, LA Academy of Arts & Enterprise 0
Birmingham 21, Taft 0
Chavez 15, Verdugo Hills 2
El Camino Real 4, Chatsworth 1
Granada Hills 10, Cleveland 0
Granada Hills Kennedy 11, Sun Valley Poly 4
LA Jordan 19, Crenshaw 5
Marquez 19, Torres 0
Maywood Academy 13, Maywood CES 3
Middle College d. AHSA, forfeit
Port of LA 31, Fremont 0
Reseda 14, Van Nuys 6
San Fernando 6, Arleta 5
SOCES 12, North Hollywood 7
Sylmar 20, Canoga Park 0
SOUTHERN SECTION
Anaheim 14, Garden Grove Santiago 7
Apple Valley 12, Hesperia 3
Arlington 15, Liberty 13
Arrowhead Christian 10, Woodcrest Christian 2
Arroyo 8, South El Monte 6
Baldwin Park 16, Nogales 14
Bethel Christian 25, Crossroads Christian 1
Big Bear 16, Calvary Baptist 2
Bonita 16, Diamond Bar 1
Buena Park 19, Ocean View 4
Calabasas 13, Hueneme 11
California Lutheran 20, CSDR 15
Cantwell-Sacred Heart 9, Bishop Conaty-Loretto 0
Canyon Springs 2, Hillcrest 0
Carter 5, Colton 1
Chaffey 17, Miller 0
Costa Mesa 18, Laguna Hills 8
Eastvale Roosevelt 8, Corona Santiago 2
El Monte 18, Pasadena Marshall 2
Ganesha 15, Edgewood 1
Garden Grove 10, Placentia Valencia 2
Garey 12, Azusa 1
Glendora 5, Ayala 4
Hemet 15, Rancho Verde 6
Lakeside 14, Citrus Hill 11
La Puente 14, Bassett 0
La Sierra 21, Norte Vista 0
Loara 17, Santa Ana Valley 10
Magnolia 23, Estancia 4
Mira Costa 9, Peninsula 6
Northview 10, Hacienda Heights Wilson 0
Oak Hills 11, Ridgecrest Burroughs 0
Oak Park 6, Royal 4
Orange 15, Bolsa Grande 5
Paloma Valley 18, Moreno Valley 1
Pasadena 20, Hoover 8
Pasadena Poly 15, Chadwick 8
Patriot 8, Jurupa Valley 3
Public Safety 2, Mesa Grande 0
Ramona 18, Rubidoux 1
Rancho Alamitos 19, Century 3
Rancho Christian 10, Heritage 3
Redondo Union 10, Wiseburn-Da Vinci 8
Riverside King 9, Corona 3
Riverside North 12, Valley View 9
Riverside Poly 7, Orange Vista 2
River Springs 22, Desert Chapel 4
Samueli Academy 27, Legacy College Prep 8
San Bernardino 13, Pacific 0
Santa Ana 15, Godinez 1
Segerstrom 14, La Palma Kennedy 12
Serrano 8, Sultana 7
Sierra Vista 2, Duarte 1
Silver Valley 17, Lucerne Valley 12
Torrance 9, North Torrance 1
University Prep 8, AAE 6
Vista del Lago 11, Perris 1
Walnut 23, Claremont 17
West Covina 11, Rowland 7
Western Christian 14, Rancho Cucamonga 3
Westminster La Quinta 19, Saddleback 8
West Torrance 3, El Segundo 2
Workman 19, Pomona 2