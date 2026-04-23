High School Sports

High school baseball and softball: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Bell 3, Garfield 1

Community Charter 15, Bert Corona 7

Diego Rivera 21, Los Angeles 11

Downtown Magnets 26, Central City Value 1

El Camino Real 5, Chatsworth 1

Franklin 8, Bravo 1

Fremont 7, King/Drew 1

Fulton 9, Chavez 8

LA Wilson 5, LA Marshall 3

Legacy 21, Huntington Park 0

Maywood CES 28, Maywood Academy 0

North Hollywood 5, Granada Hills Kennedy 3

Palisades 10, Westchester 0

Rancho Dominguez 6, Gardena 5

Santee 13, Angelou 5

Sotomayor d. Elizabeth, forfeit

Sylmar 10, Sun Valley Poly 0

Torres 3, Marquez 2

Triumph Charter 21, Valor Academy 1

Verdugo Hills 10, San Fernando 4

Wilmington Banning 17, Narbonne 3

WISH Academy 18, University Prep Value 3

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 3, San Clemente 1

Alta Loma 2, South Hills 0

Ambassador 11, Animo Leadership 0

Bishop Montgomery 12, Bosco Tech 1

Bloomington 4, Carter 3

Burbank Providence 10, Buckley 0

Cajon 19, Redlands 0

Calabasas 7, Newbury Park 3

Citrus Valley 2, Beaumont 1

Crossroads 4, Brentwood 3

Desert Christian 13, St. Monica Academy 2

Elsinore 1, Tahquitz 0

Estancia 15, Garden Grove 1

Firebaugh 15, Dominguez 11

Fontana 10, Riverside Notre Dame 6

Grace 6, Thacher 1

Grand Terrace 3, Rialto 2

Great Oak 7, Murrieta Mesa 6

Heritage Christian 6, Cerritos Valley Christian 4

Indian Springs 18, Entrepreneur 2

Irvine 21, St. Margaret’s 4

Kaiser 12, Arroyo Valley 0

La Quinta 10, Xavier Prep 0

Lawndale 11, Lennox Academy 5

Los Altos 10, Colony 6

Mary Star of the Sea 18, Salesian 1

Mayfair 17, Segerstrom 7

Milken 12, YULA 7

Millikan 5, Long Beach Wilson 4

Muir 15, Glendale 0

New Roads 22, Vistamar 0

Oaks Christian 6, Agoura 5

Palm Desert 15, Palm Springs 2

Paraclete 20, St. Monica 1

Pasadena 4, Hoover 2

Pasadena Poly 6, Flintridge Prep 2

Quartz Hill 10, Vasquez 0

San Jacinto Valley Academy 12, Desert Christian Academy 0

Santa Rosa Academy 11, California Military 1

Sequoyah 24, Hillcrest Christian 14

Shadow Hills 4, Rancho Mirage 0

Shalhevet 11, Santa Monica Pacifica Christian 0

Sherman Oaks Notre Dame 8, Sierra Canyon 5

Silverado 6, Barstow 1

South El Monte 3, Gabrielino 0

St. Bonaventure 10, Nordhoff 3

St. Pius X-St. Matthias Academy 2, LA Jordan 1

Summit 4, Jurupa Hills 3

Temecula Valley 8, Murrieta Valley 3

Temescal Canyon 8, Cornerstone Christian 2

Tesoro 2, Dana Hills 1

Thousand Oaks 4, Westlake 3

United Christian Academy 11, Anza Hamilton 3

Valley Christian Academy 5, SLOCA 4

Victor Valley 8, Adelanto 5

Villa Park 4, La Serna 0

Vista Murrieta 7, Chaparral 5

West Valley 8, San Jacinto 7

Whittier Christian 5, Village Christian 0

Windward 7, Viewpoint 2

Yorba Linda 12, Esperanza 1

Yucaipa 7, Redlands East Valley 2

INTERSECTIONAL

Caruthers 5, Coastal Christian 2

SOFTBALL

CITY SECTION

Alliance Levine 27, Esperanza College Prep 5

Bernstein 10, Mendez 6

Bravo 6, Eagle Rock 5

Carson 4, San Pedro 3

East College Prep 22, CALS Early College 14

Garfield 19, Bell 0

Harbor Teacher d. Dorsey, forfeit

Hollywood 22, Contreras 9

Jefferson 21, Santee 14

King/Drew 17, Locke 1

LACES 4, Westchester 3

LA Roosevelt 11. South East 9

LA University 17, Fairfax 4

Legacy 13, Huntington Park 0

Maywood CES d. Elizabeth, forfeit

Orthopaedic 23, Downtown Magnets 13

Panorama 18, East Valley 14

Rancho Dominguez 15, Gardena 0

SOCES 12, Northridge Academy 3

Triumph Charter 26, Valor Academy 1

USC-MAE 17, Central City Value 4

Venice 10, Palisades 0

West Adams 12, Angelou 4

Wilmington Banning 9, Narbonne 0

SOUTHERN SECTION

Alemany 18, Marymount 0

Aliso Niguel 9, Tesoro 8

Anaheim Canyon 4, Garden Grove Pacifica 1

Aquinas 13, Linfield Christian 6

Arcadia 13, Muir 6

Anza Hamilton 3, United Christian Academy 0

Beckman 9, Dana Hills 3

Big Bear 10, ACE 0

Bishop Amat 21, Bishop Montgomery 1

Bloomington 14, Fontana 10

Burbank 14, Glendale 0

Downey 13, Mayfair 4

Cajon 4, Beaumont 1

California 4, La Serna 3

Calvary Baptist 23, Crossroads Christian 0

Camarillo 4, Simi Valley 1

Carter 15, Eisenhower 0

Cerritos Valley Christian 11, Heritage Christian 1

Chaminade 7, Sierra Canyon 4

Chino 10, Don Lugo 0

Chino Hills 7, Upland 6

Claremont 7, Bonita 6

Crean Lutheran 10, Sunny Hills 9

Crescenta Valley 4, Burbank Burroughs 2

Crossroads 22, Archer 20

Desert Christian Academy 15, San Jacinto Valley Academy 3

Diamond Ranch 3, Chaffey 2

Edison 15, Corona del Mar 0

El Modena 6, La Habra 4

El Rancho 11, Whittier 5

Etiwanda 28, Los Osos 1

Firebaugh 11, Lynwood 6

Flintridge Sacred Heart 21, Immaculate Heart 0

Grace 17, Bishop Diego 0

Hart 12, Golden Valley 0

Highland 10, Antelope Valley 0

Hueneme 24, Nordhoff 11

Huntington Beach 5, Fountain Valley 0

Irvine 6, Irvine University 3

Jurupa Hills 19, Arroyo Valley 1

La Canada 13, South Pasadena 1

Lancaster 6, Knight 5

La Salle 15, Mary Star of the Sea 4

Lennox Academy 14, HMSA 8

Los Alamitos 15, Newport Harbor 1

Los Altos 10, San Dimas 2

Murrieta Valley 25, Chaparral 7

Newbury Park 18, Calabasas 0

Norwalk 22, Dominguez 0

Oaks Christian 14, Agoura 0

Ontario 11, Montclair 2

Ontario Christian 12, Woodcrest Christian 5

Palos Verdes 10, Redondo Union 0

Paraclete 13, St. Paul 2

Paramount 18, Bellflower 0

Pasadena Poly 7, Mayfield 0

Redlands East Valley 10, Redlands 4

Rialto 6, San Gorgonio 0

Rosary 13, Woodbridge 2

Quartz Hill 9, Eastside 0

Riverside Notre Dame 6, Rim of the World 1

San Clemente 8, Capistrano Valley 1

San Jacinto 15, West Valley 10

San Marino 14, Ramona Convent 2

Santa Ana Foothill 14, Esperanza 0

Santa Clarita Christian 14, Desert Christin 4

Santa Fe 6, Lakewood St. Joseph 5

Santa Paula 12, Fillmore 1

Saugus 9, West Ranch 5

Schurr 13, Alhambra 1

Silverado 11, Barstow 0

South Hills 2, Colony 0

St. Bonaventure 3, Santa Clara 0

St. Monica 14, St. Anthony 4

St. Pius X-St. Matthias Academy 26, Gardena Serra 8

Summit 15, Kaiser 3

Thousand Oaks 6, Westlake 5

Trabuco Hills 5, El Toro 2

Twentynine Palms 7, Yucca Valley 6

Valencia 7, Castaic 5

Vasquez 20, Trinity Classical Academy 2

Ventura 17, Canyon Country Canyon 1

Victor Valley 14, Adelanto 5

Viewpoint 11, Windward 2

Warren 3, Gahr 2

Whittier Christian 15, Village Christian 5

Wiseburn-Da Vinci 9, Hawthorne 1

Yorba Linda 11, Sonora 1

Yucaipa 7, Citrus Valley 0

INTERSECTIONAL

Burbank Providence 6, San Fernando 5

Victor Christian Academy d. Bostonia Global, forfeit

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

