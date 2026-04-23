High school baseball and softball: Thursday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Bell 3, Garfield 1
Community Charter 15, Bert Corona 7
Diego Rivera 21, Los Angeles 11
Downtown Magnets 26, Central City Value 1
El Camino Real 5, Chatsworth 1
Franklin 8, Bravo 1
Fremont 7, King/Drew 1
Fulton 9, Chavez 8
LA Wilson 5, LA Marshall 3
Legacy 21, Huntington Park 0
Maywood CES 28, Maywood Academy 0
North Hollywood 5, Granada Hills Kennedy 3
Palisades 10, Westchester 0
Rancho Dominguez 6, Gardena 5
Santee 13, Angelou 5
Sotomayor d. Elizabeth, forfeit
Sylmar 10, Sun Valley Poly 0
Torres 3, Marquez 2
Triumph Charter 21, Valor Academy 1
Verdugo Hills 10, San Fernando 4
Wilmington Banning 17, Narbonne 3
WISH Academy 18, University Prep Value 3
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 3, San Clemente 1
Alta Loma 2, South Hills 0
Ambassador 11, Animo Leadership 0
Bishop Montgomery 12, Bosco Tech 1
Bloomington 4, Carter 3
Burbank Providence 10, Buckley 0
Cajon 19, Redlands 0
Calabasas 7, Newbury Park 3
Citrus Valley 2, Beaumont 1
Crossroads 4, Brentwood 3
Desert Christian 13, St. Monica Academy 2
Elsinore 1, Tahquitz 0
Estancia 15, Garden Grove 1
Firebaugh 15, Dominguez 11
Fontana 10, Riverside Notre Dame 6
Grace 6, Thacher 1
Grand Terrace 3, Rialto 2
Great Oak 7, Murrieta Mesa 6
Heritage Christian 6, Cerritos Valley Christian 4
Indian Springs 18, Entrepreneur 2
Irvine 21, St. Margaret’s 4
Kaiser 12, Arroyo Valley 0
La Quinta 10, Xavier Prep 0
Lawndale 11, Lennox Academy 5
Los Altos 10, Colony 6
Mary Star of the Sea 18, Salesian 1
Mayfair 17, Segerstrom 7
Milken 12, YULA 7
Millikan 5, Long Beach Wilson 4
Muir 15, Glendale 0
New Roads 22, Vistamar 0
Oaks Christian 6, Agoura 5
Palm Desert 15, Palm Springs 2
Paraclete 20, St. Monica 1
Pasadena 4, Hoover 2
Pasadena Poly 6, Flintridge Prep 2
Quartz Hill 10, Vasquez 0
San Jacinto Valley Academy 12, Desert Christian Academy 0
Santa Rosa Academy 11, California Military 1
Sequoyah 24, Hillcrest Christian 14
Shadow Hills 4, Rancho Mirage 0
Shalhevet 11, Santa Monica Pacifica Christian 0
Sherman Oaks Notre Dame 8, Sierra Canyon 5
Silverado 6, Barstow 1
South El Monte 3, Gabrielino 0
St. Bonaventure 10, Nordhoff 3
St. Pius X-St. Matthias Academy 2, LA Jordan 1
Summit 4, Jurupa Hills 3
Temecula Valley 8, Murrieta Valley 3
Temescal Canyon 8, Cornerstone Christian 2
Tesoro 2, Dana Hills 1
Thousand Oaks 4, Westlake 3
United Christian Academy 11, Anza Hamilton 3
Valley Christian Academy 5, SLOCA 4
Victor Valley 8, Adelanto 5
Villa Park 4, La Serna 0
Vista Murrieta 7, Chaparral 5
West Valley 8, San Jacinto 7
Whittier Christian 5, Village Christian 0
Windward 7, Viewpoint 2
Yorba Linda 12, Esperanza 1
Yucaipa 7, Redlands East Valley 2
INTERSECTIONAL
Caruthers 5, Coastal Christian 2
SOFTBALL
CITY SECTION
Alliance Levine 27, Esperanza College Prep 5
Bernstein 10, Mendez 6
Bravo 6, Eagle Rock 5
Carson 4, San Pedro 3
East College Prep 22, CALS Early College 14
Garfield 19, Bell 0
Harbor Teacher d. Dorsey, forfeit
Hollywood 22, Contreras 9
Jefferson 21, Santee 14
King/Drew 17, Locke 1
LACES 4, Westchester 3
LA Roosevelt 11. South East 9
LA University 17, Fairfax 4
Legacy 13, Huntington Park 0
Maywood CES d. Elizabeth, forfeit
Orthopaedic 23, Downtown Magnets 13
Panorama 18, East Valley 14
Rancho Dominguez 15, Gardena 0
SOCES 12, Northridge Academy 3
Triumph Charter 26, Valor Academy 1
USC-MAE 17, Central City Value 4
Venice 10, Palisades 0
West Adams 12, Angelou 4
Wilmington Banning 9, Narbonne 0
SOUTHERN SECTION
Alemany 18, Marymount 0
Aliso Niguel 9, Tesoro 8
Anaheim Canyon 4, Garden Grove Pacifica 1
Aquinas 13, Linfield Christian 6
Arcadia 13, Muir 6
Anza Hamilton 3, United Christian Academy 0
Beckman 9, Dana Hills 3
Big Bear 10, ACE 0
Bishop Amat 21, Bishop Montgomery 1
Bloomington 14, Fontana 10
Burbank 14, Glendale 0
Downey 13, Mayfair 4
Cajon 4, Beaumont 1
California 4, La Serna 3
Calvary Baptist 23, Crossroads Christian 0
Camarillo 4, Simi Valley 1
Carter 15, Eisenhower 0
Cerritos Valley Christian 11, Heritage Christian 1
Chaminade 7, Sierra Canyon 4
Chino 10, Don Lugo 0
Chino Hills 7, Upland 6
Claremont 7, Bonita 6
Crean Lutheran 10, Sunny Hills 9
Crescenta Valley 4, Burbank Burroughs 2
Crossroads 22, Archer 20
Desert Christian Academy 15, San Jacinto Valley Academy 3
Diamond Ranch 3, Chaffey 2
Edison 15, Corona del Mar 0
El Modena 6, La Habra 4
El Rancho 11, Whittier 5
Etiwanda 28, Los Osos 1
Firebaugh 11, Lynwood 6
Flintridge Sacred Heart 21, Immaculate Heart 0
Grace 17, Bishop Diego 0
Hart 12, Golden Valley 0
Highland 10, Antelope Valley 0
Hueneme 24, Nordhoff 11
Huntington Beach 5, Fountain Valley 0
Irvine 6, Irvine University 3
Jurupa Hills 19, Arroyo Valley 1
La Canada 13, South Pasadena 1
Lancaster 6, Knight 5
La Salle 15, Mary Star of the Sea 4
Lennox Academy 14, HMSA 8
Los Alamitos 15, Newport Harbor 1
Los Altos 10, San Dimas 2
Murrieta Valley 25, Chaparral 7
Newbury Park 18, Calabasas 0
Norwalk 22, Dominguez 0
Oaks Christian 14, Agoura 0
Ontario 11, Montclair 2
Ontario Christian 12, Woodcrest Christian 5
Palos Verdes 10, Redondo Union 0
Paraclete 13, St. Paul 2
Paramount 18, Bellflower 0
Pasadena Poly 7, Mayfield 0
Redlands East Valley 10, Redlands 4
Rialto 6, San Gorgonio 0
Rosary 13, Woodbridge 2
Quartz Hill 9, Eastside 0
Riverside Notre Dame 6, Rim of the World 1
San Clemente 8, Capistrano Valley 1
San Jacinto 15, West Valley 10
San Marino 14, Ramona Convent 2
Santa Ana Foothill 14, Esperanza 0
Santa Clarita Christian 14, Desert Christin 4
Santa Fe 6, Lakewood St. Joseph 5
Santa Paula 12, Fillmore 1
Saugus 9, West Ranch 5
Schurr 13, Alhambra 1
Silverado 11, Barstow 0
South Hills 2, Colony 0
St. Bonaventure 3, Santa Clara 0
St. Monica 14, St. Anthony 4
St. Pius X-St. Matthias Academy 26, Gardena Serra 8
Summit 15, Kaiser 3
Thousand Oaks 6, Westlake 5
Trabuco Hills 5, El Toro 2
Twentynine Palms 7, Yucca Valley 6
Valencia 7, Castaic 5
Vasquez 20, Trinity Classical Academy 2
Ventura 17, Canyon Country Canyon 1
Victor Valley 14, Adelanto 5
Viewpoint 11, Windward 2
Warren 3, Gahr 2
Whittier Christian 15, Village Christian 5
Wiseburn-Da Vinci 9, Hawthorne 1
Yorba Linda 11, Sonora 1
Yucaipa 7, Citrus Valley 0
INTERSECTIONAL
Burbank Providence 6, San Fernando 5
Victor Christian Academy d. Bostonia Global, forfeit