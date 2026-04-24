High school baseball and softball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Animo Venice 9, Animo Robinson 7

CALS Early College 9, East College Prep 6

Smidt Tech 16, Alliance Ouchi 7

SOUTHERN SECTION

Aquinas 2, Linfield Christian 0

Alhambra 15, Mark Keppel 1

Arlington 7, Riverside Poly 2

Arrowhead Christian 15, Woodcrest Christian 5

Ayala 1, Diamond Bar 0

Baldwin Park 4, Garey 3

Banning 10, Desert Hot Springs 0

Bishop Amat 9, La Salle 8

Bishop Diego 16, Santa Clara 7

Camarillo 6, Oak Park 4

Canyon Springs 20, Riverside North 4

Capistrano Valley Christian 20, Webb 8

Carpinteria 4, Malibu 3

Castaic 9, Hart 8

Century 12, Westminster La Quinta 0

Cerritos 10, Glenn 1

Chaparral 5, Vista Murrieta 4

Charter Oak 9, Hacienda Heights Wilson 0

CIMSA 13, Silver Valley 3

Corona 21, Eastvale Roosevelt 6

Corona Centennial 11, Riverside King 6

Corona Del Mar 12, Marina 2

Costa Mesa 6, Fullerton 1

Covina 8, Rowland 3

Cypress 8, Santa Ana Foothill 5

Desert Mirage 13, Cathedral City 2

Dos Pueblos 5, Rio Mesa 1

Downey 3, La Mirada 2

Duarte 11, Nogales 1

Dunn 6, Villanova Prep 5

Edgewood 16, Workman 0

El Dorado 8, La Habra 2

El Modena 6, Crean Lutheran 1

Etiwanda 8, Chino Hills 5

Fillmore 6, Santa Paula 2

Gahr 13, Warren 0

Garden Grove Santiago 6, Magnolia 0

Glendora 13, Claremont 2

Golden Valley 3, Saugus 0

Great Oak 7, Murrieta Mesa 3

Hemet 9, Perris 1

Hesperia 4, Oak Hills 3

Hesperia Christian 8, Desert Christian 5

Highland 16, Antelope Valley 0

Hillcrest 11, Lakeside 3

Hueneme 7, Channel Islands 0

Katella 4, Ocean View 2

La Canada 3, San Marino 2

Laguna Beach 12, Irvine University 3

Lakewood 21, Compton 0

Lancaster 14, Knight 2

La Serna 13, Whittier 4

Liberty 4, Heritage 0

Loara 9, Savanna 1

Long Beach Wilson 11, Long Beach Jordan 0

Los Alamitos 7, Huntington Beach 4

Los Osos 5, Rancho Cucamonga 1

Lucerne Valley 11, ACE 0

Mayfair 13, Paramount 1

Miller 5, Loma Linda Academy 3

Mira Costa 10, West Torrance 3

Mission Viejo 4, El Toro 0

Monrovia 4, South Pasadena 1

Moreno Valley 11, Paloma Valley 3

Newbury Park 17, Calabasas 5

Newport Harbor 6, Fountain Valley 0

North Torrance 8, Peninsula 5

Northview 8, West Covina 1

Oaks Christian 11, Agoura 3

Oakwood 3, Santa Monica 2

Orange 15, Anaheim 0

Orange County Pacifica Christian 9, Western Christian 2

Oxnard 10, Ventura 0

Oxnard Pacifica 2, San Marcos 0

Oxford Academy 6, Whitney 2

Palmdale 16, Littlerock 6

Pasadena Marshall 7, Mountain View 5

Placentia Valencia 5, Westminster 2

Pomona 15, Bassett 10

Quartz Hill 26, Eastside 7

Ramona 10, Rubidoux 9

Rancho Alamitos 9, Saddleback 0

Rancho Christian 14, Citrus Hill 1

Rancho Verde 6, Vista del Lago 1

Redondo Union 22, El Segundo 7

Ridgecrest Burroughs 13, Serrano 5

Riverside Prep 16, Excelsior Charter 4

Royal 3, Simi Valley 0

San Bernardino 10, Pacific 8

Santa Ana 9, Godinez 0

Santa Ana Calvary Chapel 6, Buena Park 2

Santa Barbara 4, Buena 1

Santa Clarita Christian 12, Valley Torah 0

Santa Fe 6, California 3

Santa Margarita 10, Orange Lutheran 9

Schurr 5, Montebello 4

Sierra Vista 11, Azusa 1

Southlands Christian 6, Avalon 3

St. Genevieve 7, St. Pius X-St. Matthias Academy 3

St. John Bosco 10, Servite 0

St. Monica Academy 12, Cate 6

Sultana 14, Apple Valley 1

Temecula Prep 19, San Jacinto Leadership 0

Temecula Valley 10, Murrieta Valley 7

Torrance 6, Palos Verdes 1

Troy 10, Sunny Hills 9

Tustin 5, La Palma Kennedy 0

University Prep 14, Big Bear 3

Upland 9, Damien 5

Valencia 3, Canyon Country Canyon 0

Valley View 14, Orange Vista 9

Village Christian 4, Whittier Christian 3

Westlake 14, Thousand Oaks 4

Woodbridge 14, Portola 1

Yucca valley 8, Twentynine Palms 6

INTERSECTIONAL

Campbell Hall 12, Van Nuys 2

SOFTBALL

SOUTHERN SECTION

ACE 17, Lucerne Valley 3

Anaheim 22, Loara 4

Anza Hamilton 21, Sherman Indian 4

Apple Valley 25, Ridgecrest Burroughs 1

Azusa 11, Nogales 6

Cathedral City 17, Desert Mirage 1

Cerritos 11, Pioneer 0

Charter Oak 18, West Covina 0

CIMSA 10, Silver Valley 2

Colton 11, Miller 1

Corona 7, Corona Santiago 2

Costa Mesa 8, Tustin 5

Covina 13, Hacienda Heights Wilson 2

Downey 11, Lynwood 0

Duarte 5, Baldwin Park 1

Edgewood 10, Workman 9

El Monte 15, Rosemead 0

Fullerton 18, Garden Grove 0

Glendora 10, Diamond Bar 0

Hawthorne 17, Animo Leadership 0

Hemet 11, Canyon Springs 4

Hesperia Christian 24, Desert Christian 0

Hillcrest 2, Paloma Valley 1

JSerra 2, Mater Dei 0

Katella 21, Ocean View 4

Lakeside 8, Vista del Lago 4

La Palma Kennedy 11, Placentia Valencia 0

Liberty 11, Orange Vista 5

Los Amigos 12, Santa Ana Valley 0

Magnolia 14, Saddleback 4

Mountain View 22, Pasadena Marshall 7

Norco 11, Riverside King 1

North Torrance 6, El Segundo 2

Northview 12, Rowland 1

Oak Hills 15, Serrano 4

Oak Park 10, Buena 9

Orange lutheran 8, Santa Margarita 0

Oxnard Pacifica 5, San Marcos 4

Rancho Christian 17, Perris 4

Rancho Verde 17, Moreno Valley 1

Rio Mesa 4, Dos Pueblos 1

Riverside North 5, Arlington 0

Riverside Poly 10, Valley View 3

Samueli Academy 21, Vista Meridian 6

San Bernardino 22, Pacific 2

San Marino 24, Balir 1

Santa Ana 8, Laguna Hills 3

Sierra Vista 7, Garey 6

St. Pius X-St. Matthias Academy 15, Long Beach Cabrillo 3

Sultana 17, Hesperia 10

Temecula Prep 16, San Jacinto Leadership 1

Temple City 4, Monrovia 3

University Prep 15, AAE 8

Ventura 8, Oxnard 3

Western Christian 20, Southlands Christian 4

West Torrance 6, South Torrance 3

INTERSECTIONAL

CSDR 16, Maryland School for the Deaf 15

CSDR 11, Texas School for the Deaf 7
