High school baseball and softball: Friday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Animo Venice 9, Animo Robinson 7
CALS Early College 9, East College Prep 6
Smidt Tech 16, Alliance Ouchi 7
SOUTHERN SECTION
Aquinas 2, Linfield Christian 0
Alhambra 15, Mark Keppel 1
Arlington 7, Riverside Poly 2
Arrowhead Christian 15, Woodcrest Christian 5
Ayala 1, Diamond Bar 0
Baldwin Park 4, Garey 3
Banning 10, Desert Hot Springs 0
Bishop Amat 9, La Salle 8
Bishop Diego 16, Santa Clara 7
Camarillo 6, Oak Park 4
Canyon Springs 20, Riverside North 4
Capistrano Valley Christian 20, Webb 8
Carpinteria 4, Malibu 3
Castaic 9, Hart 8
Century 12, Westminster La Quinta 0
Cerritos 10, Glenn 1
Chaparral 5, Vista Murrieta 4
Charter Oak 9, Hacienda Heights Wilson 0
CIMSA 13, Silver Valley 3
Corona 21, Eastvale Roosevelt 6
Corona Centennial 11, Riverside King 6
Corona Del Mar 12, Marina 2
Costa Mesa 6, Fullerton 1
Covina 8, Rowland 3
Cypress 8, Santa Ana Foothill 5
Desert Mirage 13, Cathedral City 2
Dos Pueblos 5, Rio Mesa 1
Downey 3, La Mirada 2
Duarte 11, Nogales 1
Dunn 6, Villanova Prep 5
Edgewood 16, Workman 0
El Dorado 8, La Habra 2
El Modena 6, Crean Lutheran 1
Etiwanda 8, Chino Hills 5
Fillmore 6, Santa Paula 2
Gahr 13, Warren 0
Garden Grove Santiago 6, Magnolia 0
Glendora 13, Claremont 2
Golden Valley 3, Saugus 0
Great Oak 7, Murrieta Mesa 3
Hemet 9, Perris 1
Hesperia 4, Oak Hills 3
Hesperia Christian 8, Desert Christian 5
Highland 16, Antelope Valley 0
Hillcrest 11, Lakeside 3
Hueneme 7, Channel Islands 0
Katella 4, Ocean View 2
La Canada 3, San Marino 2
Laguna Beach 12, Irvine University 3
Lakewood 21, Compton 0
Lancaster 14, Knight 2
La Serna 13, Whittier 4
Liberty 4, Heritage 0
Loara 9, Savanna 1
Long Beach Wilson 11, Long Beach Jordan 0
Los Alamitos 7, Huntington Beach 4
Los Osos 5, Rancho Cucamonga 1
Lucerne Valley 11, ACE 0
Mayfair 13, Paramount 1
Miller 5, Loma Linda Academy 3
Mira Costa 10, West Torrance 3
Mission Viejo 4, El Toro 0
Monrovia 4, South Pasadena 1
Moreno Valley 11, Paloma Valley 3
Newbury Park 17, Calabasas 5
Newport Harbor 6, Fountain Valley 0
North Torrance 8, Peninsula 5
Northview 8, West Covina 1
Oaks Christian 11, Agoura 3
Oakwood 3, Santa Monica 2
Orange 15, Anaheim 0
Orange County Pacifica Christian 9, Western Christian 2
Oxnard 10, Ventura 0
Oxnard Pacifica 2, San Marcos 0
Oxford Academy 6, Whitney 2
Palmdale 16, Littlerock 6
Pasadena Marshall 7, Mountain View 5
Placentia Valencia 5, Westminster 2
Pomona 15, Bassett 10
Quartz Hill 26, Eastside 7
Ramona 10, Rubidoux 9
Rancho Alamitos 9, Saddleback 0
Rancho Christian 14, Citrus Hill 1
Rancho Verde 6, Vista del Lago 1
Redondo Union 22, El Segundo 7
Ridgecrest Burroughs 13, Serrano 5
Riverside Prep 16, Excelsior Charter 4
Royal 3, Simi Valley 0
San Bernardino 10, Pacific 8
Santa Ana 9, Godinez 0
Santa Ana Calvary Chapel 6, Buena Park 2
Santa Barbara 4, Buena 1
Santa Clarita Christian 12, Valley Torah 0
Santa Fe 6, California 3
Santa Margarita 10, Orange Lutheran 9
Schurr 5, Montebello 4
Sierra Vista 11, Azusa 1
Southlands Christian 6, Avalon 3
St. Genevieve 7, St. Pius X-St. Matthias Academy 3
St. John Bosco 10, Servite 0
St. Monica Academy 12, Cate 6
Sultana 14, Apple Valley 1
Temecula Prep 19, San Jacinto Leadership 0
Temecula Valley 10, Murrieta Valley 7
Torrance 6, Palos Verdes 1
Troy 10, Sunny Hills 9
Tustin 5, La Palma Kennedy 0
University Prep 14, Big Bear 3
Upland 9, Damien 5
Valencia 3, Canyon Country Canyon 0
Valley View 14, Orange Vista 9
Village Christian 4, Whittier Christian 3
Westlake 14, Thousand Oaks 4
Woodbridge 14, Portola 1
Yucca valley 8, Twentynine Palms 6
INTERSECTIONAL
Campbell Hall 12, Van Nuys 2
SOFTBALL
SOUTHERN SECTION
ACE 17, Lucerne Valley 3
Anaheim 22, Loara 4
Anza Hamilton 21, Sherman Indian 4
Apple Valley 25, Ridgecrest Burroughs 1
Azusa 11, Nogales 6
Cathedral City 17, Desert Mirage 1
Cerritos 11, Pioneer 0
Charter Oak 18, West Covina 0
CIMSA 10, Silver Valley 2
Colton 11, Miller 1
Corona 7, Corona Santiago 2
Costa Mesa 8, Tustin 5
Covina 13, Hacienda Heights Wilson 2
Downey 11, Lynwood 0
Duarte 5, Baldwin Park 1
Edgewood 10, Workman 9
El Monte 15, Rosemead 0
Fullerton 18, Garden Grove 0
Glendora 10, Diamond Bar 0
Hawthorne 17, Animo Leadership 0
Hemet 11, Canyon Springs 4
Hesperia Christian 24, Desert Christian 0
Hillcrest 2, Paloma Valley 1
JSerra 2, Mater Dei 0
Katella 21, Ocean View 4
Lakeside 8, Vista del Lago 4
La Palma Kennedy 11, Placentia Valencia 0
Liberty 11, Orange Vista 5
Los Amigos 12, Santa Ana Valley 0
Magnolia 14, Saddleback 4
Mountain View 22, Pasadena Marshall 7
Norco 11, Riverside King 1
North Torrance 6, El Segundo 2
Northview 12, Rowland 1
Oak Hills 15, Serrano 4
Oak Park 10, Buena 9
Orange lutheran 8, Santa Margarita 0
Oxnard Pacifica 5, San Marcos 4
Rancho Christian 17, Perris 4
Rancho Verde 17, Moreno Valley 1
Rio Mesa 4, Dos Pueblos 1
Riverside North 5, Arlington 0
Riverside Poly 10, Valley View 3
Samueli Academy 21, Vista Meridian 6
San Bernardino 22, Pacific 2
San Marino 24, Balir 1
Santa Ana 8, Laguna Hills 3
Sierra Vista 7, Garey 6
St. Pius X-St. Matthias Academy 15, Long Beach Cabrillo 3
Sultana 17, Hesperia 10
Temecula Prep 16, San Jacinto Leadership 1
Temple City 4, Monrovia 3
University Prep 15, AAE 8
Ventura 8, Oxnard 3
Western Christian 20, Southlands Christian 4
West Torrance 6, South Torrance 3
INTERSECTIONAL
CSDR 16, Maryland School for the Deaf 15
CSDR 11, Texas School for the Deaf 7