High school baseball and softball: Saturday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Hollywood 8, Dorsey 6

San Fernando 4, Monroe 2

SOUTHERN SECTION

Alemany 6, West Torrance 2

Arroyo Grande 11, Dos Pueblos 3

Avalon 6, Southlands Christian 5

Bethel Christian 29, Packinghouse Christian 7

Bosco Tech 6, Glendale 4

Cathedral 4, Cantwell-Sacred Heart 3

Chaffey 8, Diamond Ranch 6

Chino 7, Don Lugo 2

Cornerstone Christian 9, San Jacinto Academy 8

Dominguez 20, Compton Centennial 9

Foothill Tech 5, Oxnard Pacifica 0

Hueneme 10, Santa Clara 6

Immanuel 4, Trinity Classical Academy 3

Lancaster 20, Vasquez 12

Linfield Christian 6, Aquinas 5

Moorpark 9, Oxnard 8

Ojai Valley 8, Sequoyah 3

Ontario 5, Montclair 5

Orange 12, La Palma Kennedy 2

Placentia Valencia 7, Century 6

Riverside Prep 6, Ganesha 5

San Dimas 7, La Canada 6

Sequoyah 17, Ojai Valley 4

Sherman Oaks Notre Dame 17, West Ranch 1

Sierra Canyon 15, Saugus 8

Sonora 7, Oxford Academy 5

St. Bonaventure 8, Santa Paula 5

Tahquitz 11, Riverside Poly 10

Wiseburn-Da Vinci 5, Artesia 4

INTERSECTIONAL

Anaheim Canyon 5, Wilmington Banning 0

Culver City 10, Venice 4

Esperanza 8, South East 7

Trinity Classical Academy 8, Fresno Christian 0

Golden Valley d. Arleta, forfeit

Granada Hills 15, Hart 12

LACES 8, St. Bernard 5

Sylmar 5, Valencia 2

SOFTBALL

CITY SECTION

Eagle Rock 7, Arleta 6

Torres d. Elizabeth, forfeit

Venice 12, Verdugo Hills 0

SOUTHERN SECTION

Bethel Christian 22, Packinghouse Christian 4

Flintridge Sacred Heart 8, Village Christian 2

Highland 7, Hart 3

HMSA 19, Gardena Serra 1

Mira Costa 12, Irvine 8

Moorpark 8, Saugus 6

Rio Hondo Prep 11, Sacred Heart of Jesus 1

Saugus 2, Moorpark 0

Sonora 11, Bishop Montgomery 1

Village Christian 6, Vasquez 2

INTERSECTIONAL

Arleta 8, Viewpoint 5

Burbank Providence 7, Eagle Rock 2

Burbank Providence 11, Sylmar 6

CSDR 11, Model Secondary School (D.C.) 2

Granada Hills 16, West Torrance 4

Long Beach Poly 9, Carson 7

Venice 12, Flintridge Sacred Heart 2

Verdugo Hills 3, Vasquez 3

Viewpoint 9, Sylmar 6

Westlake 14, Granada Hills 2
