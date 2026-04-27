High school baseball and softball: Monday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Chavez 15, Grant 1
Discovery 20, Central City Value 19
Fremont 10, Harbor Teacher 0
LA Jordan 15, Washington Prep 0
Lakeview Charter 17, Valor Academy 3
Maywood Academy 18, Elizabeth 1
Maywood CES 7, Marquez 1
Port of Los Angeles 14, King/Drew 8
Roybal 9, Hollywood 1
San Fernando 3, North Hollywood 2
Sun Valley Magnet 11, Valley Oaks CES
Sun Valley Poly 5, Verdugo Hills 2
Sylmar 11, Granada Hills Kennedy 3
Torres 6, Sotomayor 4
Triumph Charter 18, Bert Corona 3
Troy 15, Fulton 0
Van Nuys 14, Arleta 4
Vaughn 13, VAAS 2
SOUTHERN SECTION
AAE 11, Silver Valley 1
Alta Loma 5, Los Altos 3
Animo Leadership 6, HMSA 2
Arrowhead Christian 8, Ontario Christian 4
Bishop Diego 10, Villanova Prep 2
Buena 5, Saugus 4
Cajon 2, Citrus Valley 1
California 18, Schurr 2
Canyon Country Canyon 11, Burbank Providence 2
Corona 6, Norco 4
Corona Santiago 7, Corona Centennial 0
Damien 6, Chino Hills 3
Dunn 6, Santa Clara 0
Eastvale Roosevelt 10, Riverside King 7
Etiwanda 3, Rancho Cucamonga 1
Faith Baptist 9, Valley Torah 3
Gabrielino 3, Arroyo 1
Liberty 5, Cornerstone Christian 4
Mary Star of the Sea 6, South El Monte 5
Mountain View 15, El Monte 4
Nuview Bridge 10, SJDLCS 1
Oak Park 12, Fillmore 11
Pacific 13, Entrepreneur 0
Palm Desert 19, Xavier Prep 1
Rancho Mirage 9, Palm Springs 1
Redlands East Valley 6, Beaumont 3
San Dimas 5, Colony 1
San Gorgonio 8, Rim of the World 7
San Jacinto Valley Academy 13, San Jacinto Leadership 0
St. Bonaventure 2, Foothill Tech 1
Upland 4, Los Osos 3
Western Christian 4, Jurupa Valley 3
Whittier 5, Hoover 3
Yucaipa 9, Redlands 1
YULA 10, de Toledo 6
INTERSECTIONAL
Cathedral 17, Stella Charter 1
Loma Linda Academy 17, Public Safety Academy 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Venice 15, Stella 2
Animo Watts 21, AHSA 6
Carson 24, Gardena 0
Discovery 27, Valor Academy 16
Dorsey 9, Fremont 5
East Valley 18, Grant 8
Garfield 6, South East 1
LA Jordan 12, Washington Prep 9
Legacy 15, Bell 0
Mendez 19, Belmont 2
Middle College 20, LAAAE 6
Narbonne 7, Rancho Dominguez 4
Panorama 24, Vaughn 24
San Pedro 8, Wilmington Banning 2
SOCES 20, VAAS 0
Triumph Charter 15, Lakeview Charter 5
USC-MAE 21, Animo Bunche 4
West Adams 16, Manual Arts 2
SOUTHERN SECTION
Arroyo 13, Gabrielino 0
Bishop Amat 8, Lakewood St. Joseph 6
Bloomington 16, Rim of the World 6
Castaic 15, Golden Valley 5
Duarte 12, Nogales 2
Jurupa Valley 14, RSCSM 4
La Quinta 6, Shadow Hills 2
La Salle 8, Crescenta Valley 3
Long Beach Jordan 21, Century 12
Ocean View 16, Estancia 0
Orange Vista 5, Arlington 3
Rancho Mirage 16, Palm Springs 1
Rosary 14, Sonora 12
Riverside North 6, Rancho Verde 4
Sacred Heart of Jesus 15, Pomona Catholic 0
San Marino 14, South Pasadena 6
Santa Paula 24, Nordhoff 2
Segerstrom 26, St. Pius X-St. Matthias 0
Sunny Hills 17, Oxford Academy 0
INTERSECTIONAL
El Camino Real 10, Calabasas 2
LA University 15, Long Beach Cabrillo 4
Laton 17, Valley Christian Academy 16
Sherman Oaks Notre Dame 11, Birmingham 2