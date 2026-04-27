Advertisement
High School Sports

High school baseball and softball: Monday’s scores

By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

BASEBALL

CITY SECTION

Chavez 15, Grant 1

Discovery 20, Central City Value 19

Fremont 10, Harbor Teacher 0

LA Jordan 15, Washington Prep 0

Lakeview Charter 17, Valor Academy 3

Maywood Academy 18, Elizabeth 1

Maywood CES 7, Marquez 1

Port of Los Angeles 14, King/Drew 8

Roybal 9, Hollywood 1

San Fernando 3, North Hollywood 2

Sun Valley Magnet 11, Valley Oaks CES

Sun Valley Poly 5, Verdugo Hills 2

Sylmar 11, Granada Hills Kennedy 3

Torres 6, Sotomayor 4

Triumph Charter 18, Bert Corona 3

Troy 15, Fulton 0

Van Nuys 14, Arleta 4

Vaughn 13, VAAS 2

SOUTHERN SECTION

AAE 11, Silver Valley 1

Alta Loma 5, Los Altos 3

Animo Leadership 6, HMSA 2

Arrowhead Christian 8, Ontario Christian 4

Bishop Diego 10, Villanova Prep 2

Buena 5, Saugus 4

Cajon 2, Citrus Valley 1

California 18, Schurr 2

Canyon Country Canyon 11, Burbank Providence 2

Corona 6, Norco 4

Corona Santiago 7, Corona Centennial 0

Damien 6, Chino Hills 3

Dunn 6, Santa Clara 0

Eastvale Roosevelt 10, Riverside King 7

Etiwanda 3, Rancho Cucamonga 1

Faith Baptist 9, Valley Torah 3

Gabrielino 3, Arroyo 1

Liberty 5, Cornerstone Christian 4

Mary Star of the Sea 6, South El Monte 5

Mountain View 15, El Monte 4

Nuview Bridge 10, SJDLCS 1

Oak Park 12, Fillmore 11

Pacific 13, Entrepreneur 0

Palm Desert 19, Xavier Prep 1

Rancho Mirage 9, Palm Springs 1

Redlands East Valley 6, Beaumont 3

San Dimas 5, Colony 1

San Gorgonio 8, Rim of the World 7

San Jacinto Valley Academy 13, San Jacinto Leadership 0

St. Bonaventure 2, Foothill Tech 1

Troy 15, Fulton 0

Upland 4, Los Osos 3

Western Christian 4, Jurupa Valley 3

Whittier 5, Hoover 3

Yucaipa 9, Redlands 1

YULA 10, de Toledo 6

INTERSECTIONAL

Cathedral 17, Stella Charter 1

Loma Linda Academy 17, Public Safety Academy 4

SOFTBALL

CITY SECTION

Animo Venice 15, Stella 2

Animo Watts 21, AHSA 6

Carson 24, Gardena 0

Discovery 27, Valor Academy 16

Dorsey 9, Fremont 5

East Valley 18, Grant 8

Garfield 6, South East 1

LA Jordan 12, Washington Prep 9

Legacy 15, Bell 0

Mendez 19, Belmont 2

Middle College 20, LAAAE 6

Narbonne 7, Rancho Dominguez 4

Panorama 24, Vaughn 24

San Pedro 8, Wilmington Banning 2

SOCES 20, VAAS 0

Triumph Charter 15, Lakeview Charter 5

USC-MAE 21, Animo Bunche 4

West Adams 16, Manual Arts 2

SOUTHERN SECTION

Arroyo 13, Gabrielino 0

Bishop Amat 8, Lakewood St. Joseph 6

Bloomington 16, Rim of the World 6

Castaic 15, Golden Valley 5

Duarte 12, Nogales 2

Jurupa Valley 14, RSCSM 4

La Quinta 6, Shadow Hills 2

La Salle 8, Crescenta Valley 3

Long Beach Jordan 21, Century 12

Ocean View 16, Estancia 0

Orange Vista 5, Arlington 3

Rancho Mirage 16, Palm Springs 1

Rosary 14, Sonora 12

Riverside North 6, Rancho Verde 4

Sacred Heart of Jesus 15, Pomona Catholic 0

San Marino 14, South Pasadena 6

Santa Paula 24, Nordhoff 2

Segerstrom 26, St. Pius X-St. Matthias 0

Sunny Hills 17, Oxford Academy 0

INTERSECTIONAL

El Camino Real 10, Calabasas 2

LA University 15, Long Beach Cabrillo 4

Laton 17, Valley Christian Academy 16

Sherman Oaks Notre Dame 11, Birmingham 2

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement